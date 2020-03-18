6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Авто-пешеходная экскурсия и фотопрогулка по значимым и живописным уголкам города

Сабина
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Сабина – ваш гид
Баку — это не только «город ветров и огня», но и город парков.

От старейшего сада Филармонии у крепостных стен Ичери-Шехер до современного парка Любви, от калейдоскопа впечатлений Бакинского бульвара до уютного зеленого парка Офицеров — вы прогуляетесь по семи живописным уголкам столицы.

А я расскажу об архитектуре и истории достопримечательностей по пути, о значимых личностях в биографии Баку и о традиционном искусстве Азербайджана.
95 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 1 друга
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 2 человек
Можно с детьми
Встреча у вашего отеля
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У этой экскурсии6 отзывов
5
Легендарные парки Баку
Легендарные парки Баку

Что вас ожидает

Бакинские парки: познавательный и красивый маршрут
Парки Баку разбросаны по всему городу: прогулка по ним не просто станет приятным досугом, но позволит охватить знаковые достопримечательности разных эпох. Итак, в программе:

  • Сад Филармонии (Михайловский): в окрестностях старейшего парка Баку вы увидите барочный особняк графа де Бура, нарядную Филармонию, дворцы нефтяных баронов и мэрию Баку, услышите легенду о призраке маленькой француженки и встретите местных попугаев — никто не знает, как сюда попали птицы, нехарактерные для фауны Азербайджана.
  • Парк Любви — ультрасовременный парк, недалеко от которого вы полюбуетесь Культурным центром Гейдара Алиева, а я расскажу об особенностях этого фантастического проекта архитектора Захи Хадид.
  • Парк Офицеров, заложенный в годы Великой Отечественной Войны: сюда заглянем посмотреть на величественный каменный фонтан и забавные бронзовые статуи — играющих детей, чайханщика, шахматиста, фотографа, продавщицы фиалок.
  • Приморский бульвар — парк-символ столицы, которым гордятся бакинцы. У Международного центра мугама я расскажу об этом национальном музыкальном искусстве, вошедшем в наследие ЮНЕСКО. О традиционном ремесле поговорим и у здания Музея ковра. А гуляя среди экзотических растений (здесь посажены огромные баобабы и кактусы, высокие оливковые деревья и пальмы), вы узнаете о русских ученых, работавших в Азербайджане в начале 20 века, о легендарной затонувшей крепости Сабаил, о племенах хазаров и о людях, побывавших в этих краях — от Марко Поло до Александра Дюма.
  • Молоканский садик (Хагани): я расскажу о времени, когда сад со всех сторон окружали караван-сараи, и о русском следе в прошлом и настоящем Азербайджана.
  • Нагорный парк, где вы полюбуетесь Пламенными башнями и одной из лучших панорам Баку — здесь видно, как город, словно амфитеатр, раскинулся в бухте Каспийского моря.
  • В конце экскурсии проедем к Зимнему парку у Дворца Гейдара Алиева. Вы узнаете о ежегодно проводимом здесь традиционном празднике цветов, о братьях-миллионерах Гаджинских и об уникальной «операции», связанной с их домом.

В результате такая прогулка познакомит с архитектурным наследием Баку эпохи нефтяного бума, чудесами современного города и сюжетами о жителях и гостях столицы Азербайджана. А еще я с радостью пофотографирую вас на фоне изумительных видов!

Организационные детали

Это автомобильная экскурсия. Транспортные расходы включены в стоимость.

Легендарные парки Баку
Легендарные парки Баку
Легендарные парки Баку
Легендарные парки Баку
Легендарные парки Баку
Легендарные парки Баку
Легендарные парки Баку
Легендарные парки Баку
Легендарные парки Баку

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Сабина
Сабина
Мне 36 лет. Имею сертификат гида. Специализируюсь на темах: история, архитектура, этнография, религия, традиции, национальные меньшинства, культура. Координатор проекта единственного в Азербайджане русскоязычного информационно-туристического журнала, много путешествую по стране, изучаю историю и архивные материалы, пишу статьи. Мой девиз: «Туризм — лучшие страницы нашей жизни!». Всегда хочется побольше рассказать о своей замечательной Родине.
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6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

18 марта 2020
Сабина подарила нам три часа радости. Спасибо! Рекомендую этого экскурсовода.
Восхищение и уважение Баку и его жителям.
10 марта 2020
Прекрасная экскурсия. Сабина не только показала нам знаменитые парки Баку, но и очень много рассказала о самом городе, его истории и культуре. Вместо одной экскурсии, у нас получилось - две, включая обзорную по городу. Сабина, позитивный человек, любящий свой родной город, готовая делится этой любовью с окружающими. 3 часа пролетели незаметно. Всем рекомендую!
2 января 2020
Замечательный гид Сабина! Мне кажется, что с таким гидом можно ехать на любую экскурсию, всегда будет увлекательно, с учётом интересов и знаний туриста. Экскурсия же по паркам Баку может привлечь посещением как раскрученных туристических мест, так и уголков города, куда не всякий путешественник доберется самостоятельно. Приезжайте, увидите сами! Сабина, спасибо Вам!
12 мая 2019
Экскурсия Легендарные парки Баку, это точно Легендарные!!!! Сабина, чудесный гид, яркая и позитивная.) Настолько эмоционально и интересно преподносит всю информацию, что экскурсия прошла на одном дыхании. Плюс замечательные фотографии.
Елена
1 апреля 2019
Скажу сразу: эта экскурсия ничего, кроме восторга вызвать не может!
Сабина своим позитивом, своей улыбкой расположила к себе с первой минуты!
Кладезь знаний! Легкая подача! Продуманность маршрута! Сабина – настоящий профессионал!
Сама экскурсия очень интересная! Мы увидели несколько совсем разных парков: это и величественный, сложный по своему архитектурному решению Нагорный парк, и очаровательный Сад Филармонии, где щебечет стая попугаев, и Парк офицеров с фигурками шахматиста, продавщицы фиалок, и небольшой, но очень привлекательный Парк Любви! Я уже не говорю о Приморском Бульваре – это вообще какое-то чудо!
По большому счету это была не просто экскурсия по паркам, а большая обзорная экскурсия по городу с акцентом на парки! Можно только восхищаться такой придумкой! Вся красота города в одной теме!
Конечно, жаль, что в конце марта еще не работали фонтаны в этих парках! Тут мы сами виноваты – надо было приезжать в апреле!
После этой экскурсии мы стали уже легко ориентироваться в городе! Сабина дала нам дельные советы о том, куда еще сходить и где вкусно пообедать. Она подарила нам столько тепла, что расставаться с ней совсем не хотелось! Всем рекомендую и эту экскурсию, и этого гида!
27 марта 2019
Много раз на страницах различных журналов мы видели яркие заголовки «Невероятный, яркий, вкусный Баку». И только оказавшись в сердце Азербайджана вместе с грамотным гидом и просто солнечным человеком Сабиной, мы осознали, что есть Баку на самом деле. Наша экскурсия была посвящена легендарным паркам Баку: парк любви, Губернаторский парк и многое другое. С помощью экскурсии «Легендарные парки Баку», мы увидели этот город с разных сторон: маленький восточный Париж, далекий Рим, - все это Баку. В дружеской обстановке, благодаря Сабине, мы с дочерью познакомились с культурой Баку и хорошо провели время! Не упустите возможность стать «без пяти минут бакинцем», а Сабина вам в этом поможет!

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