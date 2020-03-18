6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Скажу сразу: эта экскурсия ничего, кроме восторга вызвать не может!

Сабина своим позитивом, своей улыбкой расположила к себе с первой минуты!

Кладезь знаний! Легкая подача! Продуманность маршрута! Сабина – настоящий профессионал!

Сама экскурсия очень интересная! Мы увидели несколько совсем разных парков: это и величественный, сложный по своему архитектурному решению Нагорный парк, и очаровательный Сад Филармонии, где щебечет стая попугаев, и Парк офицеров с фигурками шахматиста, продавщицы фиалок, и небольшой, но очень привлекательный Парк Любви! Я уже не говорю о Приморском Бульваре – это вообще какое-то чудо!

По большому счету это была не просто экскурсия по паркам, а большая обзорная экскурсия по городу с акцентом на парки! Можно только восхищаться такой придумкой! Вся красота города в одной теме!

Конечно, жаль, что в конце марта еще не работали фонтаны в этих парках! Тут мы сами виноваты – надо было приезжать в апреле!

После этой экскурсии мы стали уже легко ориентироваться в городе! Сабина дала нам дельные советы о том, куда еще сходить и где вкусно пообедать. Она подарила нам столько тепла, что расставаться с ней совсем не хотелось! Всем рекомендую и эту экскурсию, и этого гида!