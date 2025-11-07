Анастасия Отличный выбор для знакомства с городом!

К Кабилова Благодарю за прекрасную экскурсию организаторов tripster и конечно гида Эльнура. Рекомендую гида знанием истории и культуры Баку.

М Маргарита Очень понравилась экскурсия и сам гид.

Интересно рассказывал, комфортный автомобиль, угощал мандаринами.

Рады, что первое знакомство с Баку прошло именно так!

Будем рекомендовать друзьям!

Спасибо большое!

А Александр Экскурсия очень понравилась. Особенно старый город. Эльнур интересно и подробно все рассказывал. Очень достойное знакомство с Баку. Рекомендуем!

А Алина Огромное спасибо за прекрасную экскурсию! Всё было организовано замечательно. Программа очень интересная и насыщенная, все обещанные красивые места посетили. Отдельная благодарность гиду — приятный, эрудированный и харизматичный человек. Экскурсию рекомендую)

Евгения Все очень понравилась. С первых слов чувствуешь интеллигентность, образование и чувство юмора Эльнура. Интересно, живо, придраться не к чему. Один из лучших гидов в городе.

Е Елизавета Трехчасовая экскурсия прошла очень интересно и быстро! Не смотря на плохую погоду, мы остались довольны. Будем скучать по Баку.

Отдельная огромная благодарность нашему гиду. читать дальше Его профессионализм, эрудиция и искренняя любовь к Баку сделали экскурсию по-настоящему живой и увлекательной. Он не просто зачитывал даты и факты, а рассказывал истории, рекомендовал места, знакомил с местными и отвечал на любые наши вопросы с огромным терпением. Хочется поделиться восторгом от недавней экскурсии по Баку! Это был не просто однодневный тур, а настоящее погружение в историю, культуру и невероятную атмосферу этого гостеприимного города.Отдельная огромная благодарность нашему гиду.

И Ирина Огромное спасибо за такую интересную и познавательную прогулку. Я в полном восторге🤩 Время пролетело незаметно и мы очень много успели узнать и посмотреть.

Вернёмся обязательно ❤️❤️❤️

M Mikhail читать дальше Показаны места, где снимались советские фильмы. Прошлись по узким внутренним улицам старого города, где естт своя атмосфера и можно повстречать местых жителей, которые живут уже здесь 90 лет. Историей проникнуться можно.

По старому городу городу точно все ок. Остальное мне показалось чего-то не хватает.

Спасибо. Приветствую. Был первый раз в Баку. Всё было супер, особенно по Старому городу(Ичери Шехер). Очень много фактов, как о очень прошлом, так и о том, что было в прошлом столетии.

Д Денис На экскурсии были вдвоем с сыном, в Баку первый раз. Для первого знакомства с городом, его историей и достопримечательностями - идеально! Динамично, интересно и гибко - если где-то были пробки или много людей, на ходу подстраивались, меняли порядок локаций. Благодаря Эльнуру успели посмотреть больше не растягивая экскурсию на целый день! Спасибо, рекомендуем!

M Maria Очень содержательно, всем рекомендую

И Илдырымлы Экскурсия с гидом оказалась превосходной. Он не только показывал Девичью башню, но и мастерски рассказывал легенды старого города ￼. Кроме того, гид помогал фотографировать в лучших ракурсах, так что фотографии получились живыми и атмосферными. Спасибо Эльнуру за такой душевный и познавательный маршрут!

T Turan Очень понравилась экскурсия, поэтому выбрали ещё 2 экскурсии, времени мало было, хотели всё по максимуму

Эльнур нам Все успел показать в кратчайщее время

Выездные туры возьму как с семьей ещё вернемся!

Благодарю! И всем советую!