Эта программа идеально подходит для первого знакомства с Баку.
Вы увидите Старый город Ичери-Шехер и почувствуете себя частью истории, пройдя по следам Миронова, Никулина, Магомаева и Раневской. Прогуляетесь по Бакинскому бульвару и полюбуетесь видами на Каспий.
А затем подниметесь на фуникулёре в Нагорный парк — к Пламенным башням и головокружительным панорамам.
Описание экскурсии
Вы увидите:
Ичеришехер — Старый Город
- Места съёмок эпизодов из фильмов «Человек-амфибия» и «Бриллиантовая рука».
- Восточные хаммамы.
- Средневековые мечети.
- Караван-сараи.
Новый Баку
- Губернаторский садик (бывший Михайловский).
- Филармонию Муслима Магомаева.
- «Малую Венецию».
- Бакинский бульвар.
- Музей ковра.
- Нагорный парк.
- Пламенные башни.
- Белый Город.
- Первую нефтяную скважину.
- Центр Г. Алиева.
И узнаете:
- О развитии Баку в эпоху Ширванского ханства.
- Нефтяном буме и первых нефтяных вышках.
- Роли братьев Нобель в истории города.
- Баку советском и современном.
- Легендах и местных традициях.
- Национальной кухне и самых вкусных блюдах.
Организационные детали
- Все достопримечательности осматриваем снаружи.
- Отдельно оплачивается проезд на фуникулёре — 1 манат, детям до 5 лет бесплатно. По понедельникам фуникулёр не работает, поэтому мы поднимемся на смотровую пешком или на такси/автобусе.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00, 19:15, 19:30, 19:45 и 20:00, во вторник в 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00, 19:15, 19:30, 19:45 и 20:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€34
Для бронирования достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Старого города
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00, 19:15, 19:30, 19:45 и 20:00, во вторник в 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00, 19:15, 19:30, 19:45 и 20:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльнур — ваша команда гидов в Баку
Провели экскурсии для 6980 туристов
Я, Эльнур, и моя большая команда гидов из Баку приветствуем вас! Мы проводим экскурсии по всем уголкам солнечного края и с радостью покажем вам Азербайджан глазами местных жителей. Во время поездок мы расскажем о наших обычаях, традициях, праздниках и сделаем всё для того, чтобы вы почувствовали настоящее азербайджанское гостеприимство.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 21 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Анастасия
7 ноя 2025
Отличный выбор для знакомства с городом!
К
Кабилова
4 ноя 2025
Благодарю за прекрасную экскурсию организаторов tripster и конечно гида Эльнура. Рекомендую гида знанием истории и культуры Баку.
М
Маргарита
24 окт 2025
Очень понравилась экскурсия и сам гид.
Интересно рассказывал, комфортный автомобиль, угощал мандаринами.
Рады, что первое знакомство с Баку прошло именно так!
Будем рекомендовать друзьям!
Спасибо большое!
А
Александр
21 окт 2025
Экскурсия очень понравилась. Особенно старый город. Эльнур интересно и подробно все рассказывал. Очень достойное знакомство с Баку. Рекомендуем!
А
Алина
9 окт 2025
Огромное спасибо за прекрасную экскурсию! Всё было организовано замечательно. Программа очень интересная и насыщенная, все обещанные красивые места посетили. Отдельная благодарность гиду — приятный, эрудированный и харизматичный человек. Экскурсию рекомендую)
Евгения
23 сен 2025
Все очень понравилась. С первых слов чувствуешь интеллигентность, образование и чувство юмора Эльнура. Интересно, живо, придраться не к чему. Один из лучших гидов в городе.
Е
Елизавета
17 сен 2025
Трехчасовая экскурсия прошла очень интересно и быстро! Не смотря на плохую погоду, мы остались довольны. Будем скучать по Баку.
М
Мария
14 сен 2025
Хочется поделиться восторгом от недавней экскурсии по Баку! Это был не просто однодневный тур, а настоящее погружение в историю, культуру и невероятную атмосферу этого гостеприимного города.
Отдельная огромная благодарность нашему гиду.
И
Ирина
9 сен 2025
Огромное спасибо за такую интересную и познавательную прогулку. Я в полном восторге🤩 Время пролетело незаметно и мы очень много успели узнать и посмотреть.
Вернёмся обязательно ❤️❤️❤️
M
Mikhail
9 сен 2025
Приветствую. Был первый раз в Баку. Всё было супер, особенно по Старому городу(Ичери Шехер). Очень много фактов, как о очень прошлом, так и о том, что было в прошлом столетии.
Д
Денис
29 авг 2025
На экскурсии были вдвоем с сыном, в Баку первый раз. Для первого знакомства с городом, его историей и достопримечательностями - идеально! Динамично, интересно и гибко - если где-то были пробки или много людей, на ходу подстраивались, меняли порядок локаций. Благодаря Эльнуру успели посмотреть больше не растягивая экскурсию на целый день! Спасибо, рекомендуем!
M
Maria
20 авг 2025
Очень содержательно, всем рекомендую
И
Илдырымлы
26 июн 2025
Экскурсия с гидом оказалась превосходной. Он не только показывал Девичью башню, но и мастерски рассказывал легенды старого города ￼. Кроме того, гид помогал фотографировать в лучших ракурсах, так что фотографии получились живыми и атмосферными. Спасибо Эльнуру за такой душевный и познавательный маршрут!
T
Turan
26 июн 2025
Очень понравилась экскурсия, поэтому выбрали ещё 2 экскурсии, времени мало было, хотели всё по максимуму
Эльнур нам Все успел показать в кратчайщее время
Выездные туры возьму как с семьей ещё вернемся!
Благодарю! И всем советую!
M
Martin
25 июн 2025
Недавно побывал на экскурсии, и хочу поделиться впечатлениями. Организация была на высшем уровне — всё четко по времени, без задержек и спешки. Гид оказался настоящим профессионалом: не просто знал факты, а рассказывал с душой и увлечением, так что история буквально оживала перед глазами.
Входит в следующие категории Баку
