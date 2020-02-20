75 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает
Мы осмотрим лучшие архитектурные строения современного Баку и исторические здания, а также великолепные городские парки.
Я расскажу об архитекторах, внесших неоценимый вклад в современный облик города, о нефтяных магнатах дореволюционной Российской Империи, которые щедро финансировали застройку Баку. Вы узнаете о религиозных и национальных общинах, зарегистрированных в городе. Я познакомлю вас с традициями многонационального Баку, азербайджанской кулинарии, мы посетим восточный базар и примем участие в дегустации винной продукции.
Таким образом, город предстанет перед вами во всех своих красках, станет понятнее и ближе, и вы обязательно найдете, за что его полюбить.
Маршрут
- Панорамная площадка на город Аллея Шехидов, известная среди бакинцев как Нагорный парк.
- Башни Пламени, ставшие современным символом столицы.
- Здание Парламента Азербайджана.
- Национальный Приморский Парк (бульвар), бакинская Венеция — излюбленное место прогулки бакинцев.
- Музей ковра и его оригинальность (без посещения внутри).
- Фонтан «Семь красавиц» — визитная карточка Баку.
- Аппарат Президента.
- Кукольный театр — здание прошлого века в самом центре города.
- Мэрия Баку.
- Президиум Академии Наук.
- Парк «Люблю», где произведения искусства создают красоту и гармонию.
- Дом Правительства и площадь Азадлыг (Свобода).
- Спортивно-концертный зал Кристал Холл, где прошел конкурс песни Евровидение 2012
- Площадь Государственного Флага. Флагшток на Площади Государственного Флага до мая 2011 года был самым высоким в мире и включён в Книгу рекордов Гиннеса.
- Нефтяные месторождения. Туристы увидят добычу нефти практически на территории Баку. Первая нефтяная вышка в мире.
- Площадь Фонтанов, Малоканский Сад и самая знаменитая улица Баку Низами, именуемая бакинцами как и 100 лет назад — Торговая.
- Центр Гейдар Алиева, шедевр современной архитектуры — «космический» проект З. Хадид, признанный лучшим архитектурным проектом в мире за 2014 год.
- Губернаторский сад — старейший бакинский парк, основанный в середине XIX века, с великолепными итальянскими фонтанчиками и современный парк Баку — Зимний.
- Восточный базар, где можно попробовать свежевыжатый гранатовый сок и почувствовать себя на время бакинцем.
- Фирменный салон-магазин, где можно провести дегустацию и приобрести изумительные азербайджанские вина, ликеры и шампанское из айвы и граната, а также традиционные лучшие сорта виноградного вина.
Транспорт включен в стоимость экскурсии.