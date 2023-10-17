75 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Вы услышите истории нефтяных магнатов и выдающихся мировых архитекторов.
Рассмотрите Баку с высоты Нагорного парка, прогуляетесь по Торговой улице и заглянете на восточный базар. Я познакомлю вас с традициями города и отвезу на винную дегустацию. Баку станет понятнее и ближе, и вы наверняка его полюбите.
Рассмотрите Баку с высоты Нагорного парка, прогуляетесь по Торговой улице и заглянете на восточный базар. Я познакомлю вас с традициями города и отвезу на винную дегустацию. Баку станет понятнее и ближе, и вы наверняка его полюбите.
Описание экскурсии
Старый и новый Баку
Панорамная площадка Нагорного парка, Аллея Шахидов и Башни Пламени — символ современного города. Вы увидите здание Парламента, Дом Правительства и площадь Азадлыг, а также первую в мире нефтяную вышку.
Архитектурные жемчужины
Центр Гейдара Алиева — «космический» проект Захи Хадид, Музей ковра (осмотр снаружи), Кукольный театр начала 20 века, мэрия Баку, Президиум Академии наук.
Парки и площади
Национальный Приморский парк — бакинская «Венеция», Губернаторский сад 19 века, парк «Люблю», современный Зимний парк, площадь Фонтанов и Молоканский сад.
Городские легенды и вкусы
Восточный базар с гранатовым соком, фирменный винный салон с дегустацией азербайджанских вин, а также рассказы о традициях и быте многонационального Баку.
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельном автомобиле.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сабина — ваш гид в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 3825 туристов
Имею сертификат гида. Специализируюсь на темах: история, архитектура, этнография, религия, традиции, национальные меньшинства, культура. Координатор проекта единственного в Азербайджане русскоязычного информационно-туристического журнала. Много путешествую по стране, изучаю историю и архивные материалы, пишу статьи. Мой девиз: «Туризм — лучшие страницы нашей жизни!» Всегда стараюсь побольше рассказать о своей замечательной Родине.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 105 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ж
У нас только закончилась экскурсия, и я сразу побежала писать отзыв. Если вы первый раз в Баку, то это экскурсия самое то для вас! Ой как нам все понравилось 😍
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К
5 марта 2022 года, с мужем посетили прекраснейший город Баку. Заказали экскурсию, нашим экскурсоводом была Сабина. Это не просто экскурсовод, это ВЕЛИКОЛЕПНЕЙШИЙ историк, поэт и влюблённый в свою страну и
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Т
Экскурсия прошла на высшем уровне! 🥰 Сабина - прекрасный экскурсовод, рассказывала все замечательно и интересно! Осталась очень довольна! Всем советую!
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Д
Отличная экскурсия. Как будто встретили старых друзей, с которыми давно не виделись. Экскурсия проходила не в виде монолога, как часто бывает, а в виде диалога с раскрытием интересующих нас вопросов, и более полного освещения уже ранее полученных значений из других источников. Очень нравится Баку, а после экскурсии, можно сказать что мы в него влюбились.
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L
Сабина просто прекрасный экскурсовод! В ней столько энергии, что время летит и уже хочется приехать снова, чтобы провести день с Сабиной! У нас был прекрасный маршрут, Сабина учла те места, которые мы уже посмотрели сами и добавила нам другие интересные места вне программы. Спасибо большое за прекрасный день!
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О
Мы, двое туристок из Москвы, забронировали у Сабины несколько экскурсий. 16 апреля должна была состояться обзорная экскурсия по Баку, но…. Ей помешал погодный катаклизм. В городе случился небывалый ливень, плюс
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