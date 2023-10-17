75 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

читать дальше уменьшить

практически ураганный ветер и температура воздуха нехарактерная для этого сезона. Но Сабина не отменила экскурсию и не бросила своих туристов. Была подобрана экскурсия из нашего списка, большая часть которой проходит в помещении - Дворцы нефтяных магнатов Баку. Это была прекрасная прогулка! Пусть с дождем и ветром временами. Благодаря неординарным знаниям и эрудиции Сабины мы узнали очень много нового и интересного, чего не встретишь в стандартных путеводителях. У Сабины в запасе множество занимательных, увлекательных, а иногда и комичных историй. У неё очень подкупающая и располагающая к себе манера общения и изложения материала. Ну и сами объекты экскурсии - вилла братьев Нобиль и дворец Тагиева великолепны! Они совершенно разные, но и вилла, и дворец очень интересны своими интерьерами, убранством, экспонатами, историей. Не буду их описывать, описаний везде достаточно, но очень советую посмотреть, если будете в Баку. И обязательно с Сабиной! Без неё некоторые двери для вас не откроются, а тайны так и останутся тайнами. 😊