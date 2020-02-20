75 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Азербайджан
  2. Экскурсии

  3. Раскрыть все краски Баку

Авто-пешеходная экскурсия по городу

Сабина
Задать вопрос
Сабина – ваш гид
Во время автомобильно-пешеходной экскурсии я расскажу о нефтяном буме XIX века и его влиянии на развитие Баку.

Вы узнаете об особом вкладе польских архитекторов в планировку города, ознакомитесь с современной архитектурой, получите информацию о национальных меньшинствах, традициях и быте азербайджанского народа.

После экскурсии все участники получат на память туристический журнал «Путешествие по Азербайджану».
70 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 1 друга
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 2 человек
Можно с детьми
Встреча у вашего отеля
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии75 отзывов
4.92
Раскрыть все краски Баку
Раскрыть все краски Баку

Что вас ожидает

Мы осмотрим лучшие архитектурные строения современного Баку и исторические здания, а также великолепные городские парки.

Я расскажу об архитекторах, внесших неоценимый вклад в современный облик города, о нефтяных магнатах дореволюционной Российской Империи, которые щедро финансировали застройку Баку. Вы узнаете о религиозных и национальных общинах, зарегистрированных в городе. Я познакомлю вас с традициями многонационального Баку, азербайджанской кулинарии, мы посетим восточный базар и примем участие в дегустации винной продукции.

Таким образом, город предстанет перед вами во всех своих красках, станет понятнее и ближе, и вы обязательно найдете, за что его полюбить.

Маршрут

  • Панорамная площадка на город Аллея Шехидов, известная среди бакинцев как Нагорный парк.
  • Башни Пламени, ставшие современным символом столицы.
  • Здание Парламента Азербайджана.
  • Национальный Приморский Парк (бульвар), бакинская Венеция — излюбленное место прогулки бакинцев.
  • Музей ковра и его оригинальность (без посещения внутри).
  • Фонтан «Семь красавиц» — визитная карточка Баку.
  • Аппарат Президента.
  • Кукольный театр — здание прошлого века в самом центре города.
  • Мэрия Баку.
  • Президиум Академии Наук.
  • Парк «Люблю», где произведения искусства создают красоту и гармонию.
  • Дом Правительства и площадь Азадлыг (Свобода).
  • Спортивно-концертный зал Кристал Холл, где прошел конкурс песни Евровидение 2012
  • Площадь Государственного Флага. Флагшток на Площади Государственного Флага до мая 2011 года был самым высоким в мире и включён в Книгу рекордов Гиннеса.
  • Нефтяные месторождения. Туристы увидят добычу нефти практически на территории Баку. Первая нефтяная вышка в мире.
  • Площадь Фонтанов, Малоканский Сад и самая знаменитая улица Баку Низами, именуемая бакинцами как и 100 лет назад — Торговая.
  • Центр Гейдар Алиева, шедевр современной архитектуры — «космический» проект З. Хадид, признанный лучшим архитектурным проектом в мире за 2014 год.
  • Губернаторский сад — старейший бакинский парк, основанный в середине XIX века, с великолепными итальянскими фонтанчиками и современный парк Баку — Зимний.
  • Восточный базар, где можно попробовать свежевыжатый гранатовый сок и почувствовать себя на время бакинцем.
  • Фирменный салон-магазин, где можно провести дегустацию и приобрести изумительные азербайджанские вина, ликеры и шампанское из айвы и граната, а также традиционные лучшие сорта виноградного вина.

Организационные детали

Транспорт включен в стоимость экскурсии.

Раскрыть все краски Баку
Раскрыть все краски Баку
Раскрыть все краски Баку
Раскрыть все краски Баку
Раскрыть все краски Баку
Раскрыть все краски Баку
Раскрыть все краски Баку

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Октябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сабина
Сабина
Мне 36 лет. Имею сертификат гида. Специализируюсь на темах: история, архитектура, этнография, религия, традиции, национальные меньшинства, культура. Координатор проекта единственного в Азербайджане русскоязычного информационно-туристического журнала, много путешествую по стране, изучаю историю и архивные материалы, пишу статьи. Мой девиз: «Туризм — лучшие страницы нашей жизни!». Всегда хочется побольше рассказать о своей замечательной Родине.
Напишите мне

75 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

20 февраля 2020
В Баку были впервые. Очень рады, что нашим гидом в этом прекрасном городе стала Сабина. Такой жизнерадостный и позитивный человек, просто заразила нас любовью к своему городу. Вся экскурсия прошла на одном дыхании. Столько интересных мест мы посетили и узнали массу интересных фактов об этом городе. Поразительная архитектура, красивейшие места. Ждём новой встречи в старом городе. И нашим гидом будет снова - Сабина.
9 февраля 2020
Большущее спасибо, спасибо Сабине за чудесный день, проведённый с нами. Погода не очень нас порадовала, но жизнерадостная и удивительно солнечная Сабина смогла и согреть нас своей энергетикой, и очаровать историей и красотой Баку. Время пролетело незаметно, мы даже не успевали хорошо продрогнуть, как попадали в тёплую компанию местных мастеров, наслаждались вкуснейшим чаем с травами. Особое спасибо мужу Сабины, который нас сопровождал, согревал салон машины и дополнял нашу экскурсию своими четкими высказываниями. Обязательно посоветуем своим друзьям и близким эту экскурсию, а для себя хотим ещё новых открытий.
4 января 2020
Отличный гид Сабина. Все четно и понятно по подаче информации и материала по экскурсии. Идёт на встречу, учитывает мнение людей, где они уже успели побывать в Баку самостоятельно или нет, исходя из этого строит маршрут экскурсии. Рекомендуем...
1 декабря 2019
Великолепная экскурсия, интересные рассказы, исторические факты, неизвестные подробности сопровождали нас всю прогулку. Продуманный маршрут и первоклассный водитель не давали нам скучать, мы обошли самые интересные и красивые места, купили сувениры семье, а в конце нам посоветовали вкуснейший ресторан с шашлыками, кебабами и вином. Всем рекомендую!
26 сентября 2019
Хочу выразить огромную благодарность гиду Сабине. экскурсию брали "Раскрыть все краски Баку". Сабина оказалась очень приятным человеком, много разнообразной информации и фактов. Я прихожу к выводу, что все таки опыт - это золото в любом деле. Учитывая нашу любознательность, удовлетворить меня и моих подруг, довольно сложно, ей это удалось на 100%. Спасибо огромное!
Всем рекомендую гида Сабину.
Елена
23 сентября 2019
Спасибо Сабине за прекрасную экскурсию, интересно и увлекательно рассказывает о Баку, истории Азербайджана. Очень эрудированный экскурсовод, располагает к себе, на нашу просьбу изменить план экскурсии и показать Аллею почетного захоронения, вместо другой точки, без проблем пошла нам на встречу. Видно, что человек любит свой город, историю. Жаль, что эту экскурсию мы взяли не в первый день приезда, и многие места, которые посоветовала Сабина посетить, мы уже не смогли посетить по времени. Очень жаль, что не заказали с ней экскурсию и по Старому городу, а взяли местного экскурсовода и многие моменты тоже пропустили. Но надеемся, что Баку мы посетим ещё раз!
3 сентября 2019
Прекрасная экскурсия и замечательный гид - Сабина. Мы с мужем приехали на «пляжный» отдых, поэтому не слишком интересовались тем, что можно посмотреть в самом Баку. Сабина за три часа дала нам полное представление о городе. Сделано это было с огромной любовью к своему родному городу, очень профессионально. Она мгновенно замечала, что нам интересно, что не очень, и прямо на ходу перестраивалась на интересующие нас темы. После этой экскурсии решили «пожертвовать» еще одним пляжным днем и с’ездить в Баку еще раз( или два). Спасибо Сабине за замечательный день!
21 июня 2019
Спасибо огромное за экскурсию. Очень познавательно и интересно. Помимо собственно рассказа о городе и его истории Сабина порекомендовала места для самостоятельного посещения. Экскурсию стоит брать тем путешественникам, кто только начинает свое знакомство с Баку.
8 мая 2019
Экскурсия понравилась и на цвет, и на вкус. Все краски Баку приятно радуют. Сабина очень хороший гид, от общения с ней поднимается настроение, а бакинцы становятся ближе и понятней. Ответит на любые вопросы, даст советы. Экскурсия подойдёт всем.
1 мая 2019
На обзорную экскурсию по Баку отправилась в свой День рождения) Для начала,была приятно удивлена получить от гида презент) А экскурсия поразила своим разнообразием и увлекательностью) Всем рекомендую)))
Ещё 65 отзывов

Сабина проводит ещё 6 экскурсий

Весь Баку за 5 часовВесь Баку за 5 часовВесь Баку за 5 часов
100 за экскурсию
5 часов
67 отзывов
Авто-пешеходная экскурсия по городу
Обзорная экскурсия по городу позволит вам познакомиться как со старинными, так и с новыми кварталами города: вы осмотрите памятники средневековой эпохи, узнаете о временах нефтяного бума, когда началась активная застройка города, а также увидите современные здания, в том числе знаменитый Центр Гейдара Алиева, признанный лучшим архитектурным строением мира в 2014 году. По пути я расскажу вам о национальных традициях и культуре, а возле мечетей поговорим о религиозной стороне жизни азербайджанцев.
Баку. История Старого городаБаку. История Старого городаБаку. История Старого города
60 за экскурсию
2.5 часа
222 отзыва
Очароваться культурным и историческим богатством столицы на обзорной прогулке
На прогулке по старинным улочкам исторического центра Баку я познакомлю вас с его богатой историей и знаковыми достопримечательностями, расскажу, как развивался город в Средние века, об архитектуре и архитекторах XIX-XX веков, а также об особенностях культуры и быта местных жителей.
Вечерний Баку и огненный ЯнардагВечерний Баку и огненный ЯнардагВечерний Баку и огненный Янардаг
80 за экскурсию
3 часа
30 отзывов
Очароваться городом и стать свидетелями уникального явления
Настоящий праздник света ждёт вас на этой экскурсии! Вы полюбуетесь старыми и современными зданиями Баку в вечерних декорациях: восхититесь Пламенными башнями, яркой улицей Низами, знаменитыми фонтанами, сверкающим Кристалл-Холлом. Узнаете историю города, бакинские традиции и древние обычаи. А после отправитесь к горе Янардаг, чей природный огонь не гаснет 2000 лет.
Легендарные парки БакуЛегендарные парки БакуЛегендарные парки Баку
95 за экскурсию
3 часа
6 отзывов
Авто-пешеходная экскурсия и фотопрогулка по значимым и живописным уголкам города
Баку — это не только «город ветров и огня», но и город парков. От старейшего сада Филармонии у крепостных стен Ичери-Шехер до современного парка Любви, от калейдоскопа впечатлений Бакинского бульвара до уютного зеленого парка Офицеров — вы прогуляетесь по семи живописным уголкам столицы. А я расскажу об архитектуре и истории достопримечательностей по пути, о значимых личностях в биографии Баку и о традиционном искусстве Азербайджана.
Обзорная экскурсия по Баку и вечер в гостях у азербайджанской семьиОбзорная экскурсия по Баку и вечер в гостях у азербайджанской семьиОбзорная экскурсия по Баку и вечер в гостях у азербайджанской семьи
160 за экскурсию
6 часов
3 отзыва
Проехать по знаковым местам, познать традиции и побывать на празднике души у коренных бакинцев
Предлагаю погрузиться в Баку по максимуму! Нефтяной след страны огней, архитектура «восточного Парижа», ультрасовременные Пламенные башни и Центр Гейдара Алиева: вы увидите и узнаете главное в новом и новейшем Баку. А еще заглянете на колоритный бакинский базар за настоящими помидорами и гранатами. И наконец, проведете три часа дома у азербайджанской семьи — с традициями, песнями, танцами и, конечно, национальными блюдами.
Баку для детей и взрослыхБаку для детей и взрослыхБаку для детей и взрослых
100 за экскурсию
3.5 часа
Сказки о городе, бакинский зоопарк и «кукольное царство»
Баку открывает свои радушные объятия и взрослым, и детям. Я помогу найти места, которые заинтересуют юных путешественников, познакомят их с культурной и исторической стороной столицы Азербайджана. На прогулке вы побываете в Старом городе и услышите о Шемаханской царице из сказки Пушкина, увидите крепостные ворота 12 века и отправитесь в настоящее кукольное царство. И, конечно, окажетесь в бакинском зоопарке, где ребята познакомятся с редкими животными и птицами, а я расскажу о них увлекательные истории.

Обзорные экскурсии в Баку

Вечерняя прогулка «Огни Баку»Вечерняя прогулка «Огни Баку»Вечерняя прогулка «Огни Баку»
скидка10%
€26
24 за человека
3 часа
29 отзывов
Прогуляться по древним и современным улицам вечернего Баку и взглянуть на город глазами местных
Неспешно гуляя по Старому городу и открывая его новые грани, вы насладитесь мотивами бакинских ночей и узнаете историю столицы. Я проведу вас самыми колоритными переулками к главным достопримечательностям, расскажу о местных традициях и современной жизни древнего мегаполиса, а также дам немало полезных советов о том, что точно стоит посетить в дневные часы.
Авто-пешеходная экскурсия «Я покажу тебе Баку!»Авто-пешеходная экскурсия «Я покажу тебе Баку!»Авто-пешеходная экскурсия «Я покажу тебе Баку!»
88 за экскурсию
3 часа
22 отзыва
Прокатиться по трассе «Формулы-1», увидеть первую в мире нефтяную скважину и лучший вид на город
Приготовьтесь к путешествию по городу контрастов, в котором восточные минареты соседствуют с католическими и православными храмами и синагогами, а ренессанс, готика и барокко — с орнаментами южных растений. Я покажу вам главные достопримечательности Баку, хранящие необычное, невероятное, загадочное.
Пульс Баку и секреты местной кухниПульс Баку и секреты местной кухниПульс Баку и секреты местной кухни
От 45 за экскурсию
3.5 часа
28 отзывов
Узнать о нефтяном буме, полюбоваться панорамами и проникнуть в мир вкусов Азербайджана
Я помогу вам прочувствовать Баку через два его «бренда» — нефть и азербайджанскую кухню. Вы проследите путь города и поймете, как черное золото повлияло на его судьбу. Погуляете по Нагорному парку, полюбуетесь Малой Венецией и прокатитесь на катере по Каспию. А еще оцените национальные блюда за обедом и посетите аутентичную чайную церемонию.
Весь Баку и «огненный» АпшеронВесь Баку и «огненный» АпшеронВесь Баку и «огненный» Апшерон
110 за экскурсию
10 часов
106 отзывов
Древние улочки Старого города, эпоха нефтяного бума, храм огнепоклонников Атешгях и горящая гора
Это насыщенное приключение — возможность за один день изучить город и увидеть главные достопримечательности за его пределами. Вас ждёт яркий круговорот впечатлений: петляющие улочки за крепостными стенами, древний дворец, самая высокая точка города, миниатюрные книги, европейская архитектура нового Баку, храм зороастрийцев и природный вечный огонь.
Узнать Баку за 3 часаУзнать Баку за 3 часаУзнать Баку за 3 часа
От 65 за экскурсию
3 часа
80 отзывов
Первое знакомство с «городом огней» на душевной обзорной прогулке с коренным бакинцем
Айда знакомиться с секретами Баку и улицами Старого города в компании коренного бакинца! Мы обойдем главные must-see локации города от Ичери Шехер до Пламенных башен, поговорим о судьбах местных жителей и традициях Азербайджана, при этом никуда не спеша – ведь «впереди вечность», как говорят бакинцы. За три часа вы погрузитесь в атмосферу Баку, наполненного солнцем, негой, восточным колоритом и ароматами местной кухни.
С Баку на «ты»С Баку на «ты»С Баку на «ты»
От 44 за экскурсию
4 часа
4 отзыва
Пройти по Старому городу, посетить дворец Ширваншахов и музей ковров и завершить прогулку чаепитием
Это легкая экскурсия отлично подойдет для знакомства с Баку! Вы увидите главное в старом центре, погрузитесь в историю и колорит нашей страны. Во дворце Ширваншахов услышите о великой династии, а в Музее ковра — о древнем ремесле и обычаях азербайджанцев. В конце я угощу вас чаем, чтобы впечатления от первой встречи с Баку остались самыми приятными.

Выбирайте и другие экскурсии в Баку

Для детейФотосессииДжума-мечетьХызыГастрономическиеВсеКрыши и панорамыМастер-классыЯнардагАпшеронГрупповыеНа мотоциклеМузеи и искусствоНеобычные маршрутыГобустанВечерниеСо скидкойПешкомОбзорныеЗа городомВ другой городСтарый городМечетиНа автомобилеИндивидуальныеИстория и архитектураНа велосипедеГорыМорскиеБазарТрансферыНа кораблике