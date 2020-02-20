75 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Мы осмотрим лучшие архитектурные строения современного Баку и исторические здания, а также великолепные городские парки.

Я расскажу об архитекторах, внесших неоценимый вклад в современный облик города, о нефтяных магнатах дореволюционной Российской Империи, которые щедро финансировали застройку Баку. Вы узнаете о религиозных и национальных общинах, зарегистрированных в городе. Я познакомлю вас с традициями многонационального Баку, азербайджанской кулинарии, мы посетим восточный базар и примем участие в дегустации винной продукции.

Таким образом, город предстанет перед вами во всех своих красках, станет понятнее и ближе, и вы обязательно найдете, за что его полюбить.

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