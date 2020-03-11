12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Азербайджан
  2. Экскурсии

  3. Все памятники Баку за один день: путешествие во времени

Старый город, главные современные объекты и Приморский бульвар за день на авто-пешеходной экскурсии

Лия
Задать вопрос
Лия – ваш гид
Прелесть и очарование Старого Баку вы сможете осознать, вглядевшись в его очертания на фоне величия и богатства Баку современного.

Осматривая колоритные сооружения и слушая истории азербайджанской столицы, вы совершите путешествие из далекого прошлого — времен средневековых крепостей, ханов и караван-сараев — в годы нефтяного бума, когда Баку обрел новый архитектурный облик.

Наш разговор будет о древних цивилизациях и судьбоносных событиях, роли личности в жизни города, и, конечно, легендах, вплетенных в пространство национальной культуры.
От 100 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5.5 часов
До 10 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии12 отзывов
5
Все памятники Баку за один день: путешествие во времени
Все памятники Баку за один день: путешествие во времени

Что вас ожидает

Самобытный облик Старого Баку
Мы начнем экскурсию от вашей гостиницы и двинемся в сторону Старого Города. В окружении аутентичной красоты узких улочек и крепостных стен вы подниметесь на самую высокую точку крепости, с которой осмотрите архитектурные памятники средних веков, эпохи нефтяного бума, советского времени, и, конечно же, 21 века. С Девичьей Башни город будет виден как на ладони! Вы пройдете по старинной улочке, где снимался фильм «Бриллиантовая рука», а также я покажу вам дворец Ширванских Ханов, которые внесли огромный вклад в градостроительство. По пути вы услышите рассказы о возникновении Баку, его развитии и ярких событиях, ставших поворотными точками в истории столицы.

Беседы о нефтяных магнатах и прогулка на гондоле
Колоритные улочки современного Баку познакомят вас с проектами нефтяных магнатов, благодаря которым город обрел нынешний облик, я расскажу о миллионере, построившем в Баку 98 домов! А также вы услышите печальную историю владельцев Дворца Счастья, построивших его во имя любви. В тенистой зелени Молоканского садика поговорим о русских переселенцах 19 века, а в Губернаторском саду я покажу место, где когда-то возвышался дом бакинских губернаторов. В завершение прогулки вы окажетесь прямо в центре жемчужного ожерелья нашего города — на бульваре, растянувшемся вдоль Каспийского моря на 16 километров. Здесь вы сможете прокатиться на гондоле по бакинский Венеции, столь полюбившейся местным жителям.

Организационные детали

  • Закажите одну из экскурсий по Баку, и я с огромной радостью подарю вам баночку оливкового варенья или же шекинскую пахлаву
  • Закажите две экскурсии, и сопровождение на восточный базар за чаем, икрой, гранатовым вином, и сладостями — бесплатно
Все памятники Баку за один день: путешествие во времени
Все памятники Баку за один день: путешествие во времени

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Октябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Лия
Лия
Дорогие друзья! Азербайджан — это удивительная, гостеприимная, безумно красивая страна! Я с большим удовольствием открою вам все ее потайные уголки, покажу самые красивые города, деревни, бескрайние виноградники, строгие зеленые горы с заснеженными вершинами, лазурное Каспийское море, угощу настоящим азербайджанским чаем с традиционными сладостями и необычными видами варенья и отведу в места, которые еще не оккупировали туристы и где готовят вкуснейшие азербайджанские блюда. Помогу составить маршрут лично для вас, посоветую и подберу отели и транспорт, встречу в аэропорту, организую трансфер, бронирование билетов, отеля, апартаментов. Имеется в наличии комфортабельный автомобиль. Поверьте, экскурсия вместе с опытным гидом — это совсем другое. Я предподнесу интересную, уникальную и достоверную информацию, то, что не всегда найдешь в интернете. Азербайджан влюбляет в себя с первого взгляда! Буду рада разделить эту любовь с вами!
Напишите мне

12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

11 марта 2020
6 марта гуляли с гидом Лией по Баку: обошли и объехали все самые главные достопримечательности, услышали интереснейшие рассказы о зданиях и людях, живших в разное время в городе, получили ответ абсолютно на все вопросы, даже не связанные с темой экскурсии, попробовали вкуснейшую национальную выпечку, прочувствовали теплое гостеприимство жителей города, отведали необычные виды варенья с чаем. Были в восхищении от города и в светлое время дня и с подсветкой вечером. Лия встретила нас как родных и отдала нам частичку своей открытой души! За это, Лия, Вам огромное спасибо!
13 августа 2019
Для первого визита в Азербайджан это идеальная экскурсия. Вы посетите все самые известные места Баку. Лия покажет все на что надо обратить свое внимание и расскажет то что знает далеко не каждый экскурсовод. Это замечательная прогулка по городу , очень много уделяется внимание архитектуре, искусству и традициям азербайжданского народа. Вам посоветуют куда лучше сходить , какие музеи обязательны к посещению( например музей миниатюрной книги, с колоссальной коллекцией со всего мира ). Очень много зависит от первого впечатления и Лия сделает его незабываемым!!!
1 июля 2019
Прекрасная, интересная, насыщенная экскурсия. Лия просто супер!!! Влюбила в себя всю нашу семью. Лучезарный, жизнерадостный, любящий искренне свой город человек. И вот эту любовь она с большим удовольствием передала нам. Легко и доступно, всё чётко и по теме. 6 часов пролетели в один миг. Одним словом профессионал своей профессии. Огромное ей спасибо.
31 марта 2019
В конце марта мы побывали в Азербайджане.
Знакомство городом Баку мы начали с экскурсии "Добро пожаловать в Баку". С нашим экскурсоводом Лией мы встретились в холле отеля. Экскурсия превзошла все наши ожидания. Лия оказалась очень общительным, приятным человеком и настоящим профессионалом своего дела. Экскурсия включала в себя авто-пешеходную части. Мы узнали много интересного об истории, культуре, обычаях и традициях азербайджанского народа. Баку очень красивый, сочетающий в себе древность и современность, город.
Шесть с половиной часов экскурсии пролетели незаметно. Спасибо большое Лие за ее любовь к городу, которую она смогла передать и нам. Советуем всем обращаться к замечательному экскурсоводу Лие, если вы хотите познакомиться с удивительным городом Баку.
14 марта 2019
Добрый день! Хотелось бы выразить благодарность Лие за прекрасную экскурсию! Очень хорошо продумана программа. Посетили и главные достопримечательности города и места, куда сами бы не добрались. Лия очень знающий, интеллигентный, коммуникабельный и позитивный человек. В наше время это редкое сочетание человеческих качеств! Замечательный, познавательный день! Большое спасибо Лие за ее знания, желание делиться традициями и культурой Азербайджана, терпение! Очень рекомендую начинать знакомство с Баку и Азербайджаном именно с гидом Лией!
3 декабря 2018
Мы очень рады, что наше первое знакомство с Баку 2 декабря 2018 года состоялось в приятной компании с замечательным гидом Лией. Она увлеченно, содержательно, с большой любовью и уважением к прошлому и настоящему Столицы Азербайджана, провела экскурсию по колоритным улочкам Старого и современного города. Лия - интеллигентный, вдумчивый, увлечённый, глубоко знающий и понимающий историю своего города и народа человек. Мы с подругой признательны и благодарны ей за время, которое она уделила нам сверх обозначенного в Экскурсии.
19 ноября 2018
Побывали с подругой в Баку в ноябре. Удивительная Лия открыла город с самых неожиданных сторон, незнакомых и прекрасных. Лия обладает необыкновенным жизнелюбием, бесконечно влюблена в свой Азербайджан и Баку. Заражает этой любовью с первых минут !! Огромный кладезь знаний и нюансов, таких, о которых не узнаете нигде. Любит свою работу, обожает азербайджанскую кухню . Все рекомендации по блюдам, ресторанам, кафе были в самую точку ! Важно, что Лия предоставляет свой замечательный большой автомобиль для экскурсионных обзоров , этот комфорт необыкновенно важен. Рекомендую всем! Наслаждайтесь Баку вместе с Лией, она это делает отлично!
18 октября 2018
Добрый день) Побывали в Баку впервые и чтоб не просто глазеть по сторонам и искать достопримечательности на карте решили найти гида для первого знакомства с городом. Обратились к гиду Лие и не пожалели! Очень грамотный, знающий и любящий свое дело гид, и глубокие исторические знания сделала эту экскурсию максимально познавательной. После этой экскурсии могли с легкостью ориентироваться как в старом так и в современном Баку, узнали о традициях и культуре населения и истории возникновения значимых зданий и памятников архитектуры. Всем рекомендуем для знакомства с городом именно эту экскурсию!
17 октября 2018
Хотелось бы выразить огромное спасибо от всей нашей компании! Получили массу положительных эмоций и интереснейших исторических фактов об Азербайджане и Баку. Лия раскрыла массу секретов азербайджанской кухни. Лия профессионал с большой буквы и очень позитивные человек. Спасибо!!!
29 сентября 2018
Замечательная экскурсионная программа, отлично подходит осмотра главных достопримечательностей города. Экскурсия состоит из пешей прогулки и автомобильной поездки в разные концы набережной.
Гид отлично владеет информацией о городе и его истории, ведет рассказ подробно и методично.
Очень рекомендую экскурсию и гида Лию)
Ещё 2 отзыва

Лия проводит ещё 8 экскурсий

Агатовые горы ХызыАгатовые горы ХызыАгатовые горы Хызы
От 140 за экскурсию
8 часов
27 отзывов
Путешествие в один из красивейших уголков Азербайджана
Ближайший горный район Азербайджана — Хызы — находится всего в 104 км от Баку. Отправившись сюда, вы не только откроете космические пейзажи цветных гор, но и познакомитесь с историей этих мест, служивших перевалочным пунктом в легендарном караванном пути. Увидите старинные крепости, дом-музей основателя азербайджанской драматургии, древние святые места и удивительные творения природы и человека — Розовое озеро и водохранилище Джейранбатан. Все это время вас будут сопровождать красивые легенды, рассказы о насыщенном прошлом Хызинского района и любопытные факты из жизни окрестных сел.
Наскальные рисунки, грязевые вулканы Гобустана и весь АпшеронНаскальные рисунки, грязевые вулканы Гобустана и весь АпшеронНаскальные рисунки, грязевые вулканы Гобустана и весь Апшерон
От 63 за экскурсию
9 часов
39 отзывов
Геологические и культурные сокровища Азербайджана
На территории Азербайджана находится почти половина всех грязевых вулканов мира, большая их часть — на Апшеронском полуострове, а самые известные — рядом с городом Гобустан, куда вам и предстоит отправиться. Вы познакомитесь с удивительным миром этих геологических образований и посетите историко-художественный заповедник, который откроет вам двери в мир первобытного человека. А также осмотрите значимый памятник исламского зодчества — мечеть Биби-Эйбат, где покоится потомок пророка Мухаммеда.
Бакинский хамам, или 33 удовольствияБакинский хамам, или 33 удовольствияБакинский хамам, или 33 удовольствия
От 50 за экскурсию
2.5 часа
Познакомиться с древними банными традициями в культуре, истории и архитектуре Азербайджана
Вы узнаете об исконных методах оздоровления души и тела, давно ставших неотъемлемой частью азербайджанской жизни. Осмотрите купальни, которые посещали шахи и ремесленники. Откроете технологию строительства изумительных комплексов и услышите о банном этикете. А в старинном хамаме пройдете традиционные процедуры и почувствуете себя заново рожденными!
По святым местам Баку, или книги памяти АзербайджанаПо святым местам Баку, или книги памяти АзербайджанаПо святым местам Баку, или книги памяти Азербайджана
От 63 за экскурсию
8 часов
Познакомиться с сакральными центрами, воплотившими культурное и духовное наследие нескольких эпох
Главные святилища и мечети города — старая и новая история нашей страны. В поездке вы прикоснетесь к тайнам мистических валунов и древних пиров, откроете историю создания и перерождения знаковых памятников исламского зодчества, услышите легенды о старцах и знахарях, а также узнаете о традициях, которые здесь почитают с незапамятных времен.
Колоритные базары, аутлеты и лавочки БакуКолоритные базары, аутлеты и лавочки БакуКолоритные базары, аутлеты и лавочки Баку
От 50 за экскурсию
4 часа
16 отзывов
Пришёл, увидел и купил: познавательная экскурсия по местам, где есть всё вкусное и лучшее в городе
На бакинские рынки и в местные магазинчики можно ходить, как в музей. Вот это келагаи, это телхалва, это шебеке... Ни о чём не говорит? Тогда отправляйтесь вместе со мной гулять по базарам, где каждый прилавок — готовый фон для фото в Instagram. Загляните в лавочки, где продаются картины, нарисованные нефтью, драгоценности с узорами ковров и шёлковые платки с принтами икорных банок. Попробуйте то, чего нет больше нигде в мире. А напоследок купите гранатовый сок: каким бы ни был наш шопинг-тур, в Баку уйти без него — преступление.
Старый город: 22 гектара колоритаСтарый город: 22 гектара колоритаСтарый город: 22 гектара колорита
От 63 за экскурсию
2.5 часа
31 отзыв
История, архитектура, краски и колорит на пешеходной экскурсии по лабиринтам Ичери-Шехер
Огненная земля, как часто называют Азербайджан, — страна, исторически расположенная на перекрёстке Востока и Запада. И сердце её — Старый город Баку. Вам предстоит узнать его богатую историю и погрузиться в колоритную атмосферу. Вы погуляете по каменным улочкам с сувенирными ларьками, очаруетесь бакинскими двориками, узнаете о древнем государстве во Дворце Ширваншахов, полюбуетесь панорамой города с легендарной Девичьей башни и заглянете в два музея.
Приморский бульвар: история и архитектураПриморский бульвар: история и архитектураПриморский бульвар: история и архитектура
От 20 за экскурсию
2.5 часа
1 отзыв
Изучить архитектуру, погрузиться в атмосферу и побывать в музее ковра в двух шагах от моря
Один из самых длинных и красивых в мире... Вас ждёт Приморский бульвар — любимое бакинцами место. Вы услышите его историю, исследуете особенности архитектуры, полюбуетесь Каспийским морем и необычными современными объектами. Насладитесь плаванием на гондоле по каналам, встретите забавные кактусы и прикоснётесь к символу Азербайджана в музее ковров.
Белая история БакуБелая история БакуБелая история Баку
От 25 за экскурсию
2.5 часа
1 отзыв
Завораживающая архитектура и история на рубеже веков
На авто-пешеходной экскурсии вы прогуляетесь по знаковым улицам города, покатаетесь на гондоле по Бакинской Венеции и познакомитесь с самобытной архитектурой современного Баку, имеющей более чем трехсотлетнюю историю и возникшей на нефтяных деньгах. Я расскажу о мифах и легендах, связанных с самыми яркими постройками столицы. О выдающихся зодчих из разных стран, приглашенных к участию в столичных проектах. И, конечно, о старинных традициях и обычаях, прочно вплетенных в быт бакинцев.

Обзорные экскурсии в Баку

Вечерняя прогулка «Огни Баку»Вечерняя прогулка «Огни Баку»Вечерняя прогулка «Огни Баку»
скидка10%
€26
24 за человека
3 часа
29 отзывов
Прогуляться по древним и современным улицам вечернего Баку и взглянуть на город глазами местных
Неспешно гуляя по Старому городу и открывая его новые грани, вы насладитесь мотивами бакинских ночей и узнаете историю столицы. Я проведу вас самыми колоритными переулками к главным достопримечательностям, расскажу о местных традициях и современной жизни древнего мегаполиса, а также дам немало полезных советов о том, что точно стоит посетить в дневные часы.
Авто-пешеходная экскурсия «Я покажу тебе Баку!»Авто-пешеходная экскурсия «Я покажу тебе Баку!»Авто-пешеходная экскурсия «Я покажу тебе Баку!»
88 за экскурсию
3 часа
22 отзыва
Прокатиться по трассе «Формулы-1», увидеть первую в мире нефтяную скважину и лучший вид на город
Приготовьтесь к путешествию по городу контрастов, в котором восточные минареты соседствуют с католическими и православными храмами и синагогами, а ренессанс, готика и барокко — с орнаментами южных растений. Я покажу вам главные достопримечательности Баку, хранящие необычное, невероятное, загадочное.
Пульс Баку и секреты местной кухниПульс Баку и секреты местной кухниПульс Баку и секреты местной кухни
От 45 за экскурсию
3.5 часа
28 отзывов
Узнать о нефтяном буме, полюбоваться панорамами и проникнуть в мир вкусов Азербайджана
Я помогу вам прочувствовать Баку через два его «бренда» — нефть и азербайджанскую кухню. Вы проследите путь города и поймете, как черное золото повлияло на его судьбу. Погуляете по Нагорному парку, полюбуетесь Малой Венецией и прокатитесь на катере по Каспию. А еще оцените национальные блюда за обедом и посетите аутентичную чайную церемонию.
Весь Баку и «огненный» АпшеронВесь Баку и «огненный» АпшеронВесь Баку и «огненный» Апшерон
110 за экскурсию
10 часов
106 отзывов
Древние улочки Старого города, эпоха нефтяного бума, храм огнепоклонников Атешгях и горящая гора
Это насыщенное приключение — возможность за один день изучить город и увидеть главные достопримечательности за его пределами. Вас ждёт яркий круговорот впечатлений: петляющие улочки за крепостными стенами, древний дворец, самая высокая точка города, миниатюрные книги, европейская архитектура нового Баку, храм зороастрийцев и природный вечный огонь.
Узнать Баку за 3 часаУзнать Баку за 3 часаУзнать Баку за 3 часа
От 65 за экскурсию
3 часа
80 отзывов
Первое знакомство с «городом огней» на душевной обзорной прогулке с коренным бакинцем
Айда знакомиться с секретами Баку и улицами Старого города в компании коренного бакинца! Мы обойдем главные must-see локации города от Ичери Шехер до Пламенных башен, поговорим о судьбах местных жителей и традициях Азербайджана, при этом никуда не спеша – ведь «впереди вечность», как говорят бакинцы. За три часа вы погрузитесь в атмосферу Баку, наполненного солнцем, негой, восточным колоритом и ароматами местной кухни.
С Баку на «ты»С Баку на «ты»С Баку на «ты»
От 44 за экскурсию
4 часа
4 отзыва
Пройти по Старому городу, посетить дворец Ширваншахов и музей ковров и завершить прогулку чаепитием
Это легкая экскурсия отлично подойдет для знакомства с Баку! Вы увидите главное в старом центре, погрузитесь в историю и колорит нашей страны. Во дворце Ширваншахов услышите о великой династии, а в Музее ковра — о древнем ремесле и обычаях азербайджанцев. В конце я угощу вас чаем, чтобы впечатления от первой встречи с Баку остались самыми приятными.

Выбирайте и другие экскурсии в Баку

Для детейФотосессииДжума-мечетьХызыГастрономическиеВсеКрыши и панорамыМастер-классыЯнардагАпшеронГрупповыеНа мотоциклеМузеи и искусствоНеобычные маршрутыГобустанВечерниеСо скидкойПешкомОбзорныеЗа городомВ другой городСтарый городМечетиНа автомобилеИндивидуальныеИстория и архитектураНа велосипедеГорыМорскиеБазарТрансферыНа кораблике