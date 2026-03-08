12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мы начнем экскурсию от вашей гостиницы и двинемся в сторону Старого Города. В окружении аутентичной красоты узких улочек и крепостных стен вы подниметесь на самую высокую точку крепости, с которой осмотрите архитектурные памятники средних веков, эпохи нефтяного бума, советского времени, и, конечно же, 21 века. С Девичьей Башни город будет виден как на ладони! Вы пройдете по старинной улочке, где снимался фильм «Бриллиантовая рука», а также я покажу вам дворец Ширванских Ханов, которые внесли огромный вклад в градостроительство. По пути вы услышите рассказы о возникновении Баку, его развитии и ярких событиях, ставших поворотными точками в истории столицы.
Беседы о нефтяных магнатах и прогулка на гондоле
Колоритные улочки современного Баку познакомят вас с проектами нефтяных магнатов, благодаря которым город обрел нынешний облик, я расскажу о миллионере, построившем в Баку 98 домов! А также вы услышите печальную историю владельцев Дворца Счастья, построивших его во имя любви. В тенистой зелени Молоканского садика поговорим о русских переселенцах 19 века, а в Губернаторском саду я покажу место, где когда-то возвышался дом бакинских губернаторов. В завершение прогулки вы окажетесь прямо в центре жемчужного ожерелья нашего города — на бульваре, растянувшемся вдоль Каспийского моря на 16 километров. Здесь вы сможете прокатиться на гондоле по бакинский Венеции, столь полюбившейся местным жителям.
Организационные детали
Если фуникулёр не работает, до смотровой поедем на такси. Средняя стоимость проезда — €3, оплачивается дополнительно
Закажите одну из экскурсий по Баку, и я с огромной радостью подарю вам баночку оливкового варенья или же шекинскую пахлаву
Закажите две экскурсии, и сопровождение на восточный базар за чаем, икрой, гранатовым вином, и сладостями — бесплатно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лия — ваш гид в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1247 туристов
Я — ваш частный русскоязычный гид в Баку. С юмором, любовью и живыми историями моего города.
Я здесь родилась и знаю его лучше, чем многие жители. С удовольствием покажу вам Баку читать дальшеуменьшить
таким, каким люблю его сама — душевным, вкусным и удивительным городом контрастов.
Я создаю авторские маршруты, которые подстраиваю под ваши интересы. Мои экскурсии — это диалог, а не лекция. Для меня важно, чтобы вы увезли эмоции, открытия и подарки — своим гостям предлагаю оливковое варенье, пахлаву или поход на восточный базар.
Вместе мы можем погрузиться в легенды Ичеришехера, попробовать настоящую азербайджанскую кухню или открыть места, которых нет в путеводителях.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 50 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Анастасия
Большое спасибо Лии за экскурсию! По времени экскурсия длилась почти 6 часов, но время пролетело не заметно! Было очень много интересных фактов и историй, но при этом экскурсия не была "перегруженный"! Еще Лия показала интересные гастрономические заведения, за это ей тоже отдельное спасибо! Советуем ли данного экскурсовода? Обязательно! П. С. Сергей))
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М
Максим
Экскурсия прошла на одном дыхании! Лия — настоящий профессионал: видно, что она прекрасно разбирается в истории и культуре города, знает множество интересных фактов и деталей, о которых вряд ли узнаешь читать дальшеуменьшить
самостоятельно.
Особенно понравилось, как она подаёт материал — легко, увлекательно и с живым интересом. Её действительно приятно и интересно слушать, время пролетает незаметно. Лия умеет создать атмосферу, благодаря которой начинаешь по-настоящему чувствовать город.
Большое спасибо за отличный опыт! Рекомендую всем, кто хочет не просто увидеть Баку, но и понять его.
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Ирина
Отзыв для тех путешественников, которые хотят получить много качественной информации о Баку и стране. Я сама выбрала гида Лию по отзывам и не пожалела ни минуты. Благодаря Лие я и читать дальшеуменьшить
моя семья полюбили Баку всем сердцем. Мы получили много интересной информации, посетили все самые значимые места Баку. Было ощущение, что экскурсию проводит не незнакомый нам человек, а друг, который хорошо нас знает и чутко реагирует на всё, что нам интересно, создавая от экскурсии абсолютно незабываемые впечатления. Даже жаль, что первое знакомство с Баку больше никогда не будет первым, но как прекрасно, что знакомила нас с Баку именно Лия. Мы в восторге! Спасибо огромное ❤️
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Т
Татьяна
Добрый день, я первый раз в Азербайджане и конечно же в Баку. Моё знакомство с городом началось с экскурсии, которую для меня провела Лия. Наша встреча состоялась в холле отеля, читать дальшеуменьшить
где я поживала. Лия познакомила меня с прекрасным городом Баку, наша прогулка длилась четыре часа, за это время Лия познакомила меня со старым городом, рассказала как развивался Баку, показала много исторических зданий, рассказала о жителях Баку, которые способствовали строительству и развитию города в разные годы. Лия очень внимательная и доброжелательный человек, с ней легко, отвечает на все вопросы профессионально, в конце экскурсии порекомендовала, что ещё можно посетить, куда пойти погулять вечером, какой ресторан посетить, спасибо большое за внимание и приятное общение. Экскурсию рекомендую.
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Александра
Лучшая индивидуальная экскурсия и лучший гид в Баку❤️❤️❤️ Мы были с сыном в Баку транзитом, не хотели терять драгоценные 7 часов на пересадке и нашли прекрасного гида Лию. Спасибо Богу читать дальшеуменьшить
за нее. Лия встретила нас в аэропорту, и с первых минут было очень легко. Мы посмотрели практически все главные красоты Баку за 5 часов, все было четко, но при этом неторопливо. Сыну 10 лет и он не отвлекался всю экскурсию, настолько интересно и гибко Лия подошла к нашей маленькой группе. Помогла сориентироваться в выборе местной кухни, покупки сувениров, а еще и дальнейших планов (может даже жизненных). Ребенок сказал, что это лучшая экскурсия в его жизни и лучший город, где он побывал. И что старость он хотел бы провести в Баку 😀👨🏻🦳👍. Такой душевный и радушный город открыла нам Лия. Экскурсия была на комфортабельном автомобиле, продуманы все мелочи для удобства (и вода, и салфетки). Для меня было приятным, что можно было забрать с собой багаж (авиакомпания отказалась нас рано регистрировать на рейс, а камеры хранения в аэропорту нет), и наши чемоданы не были помехой для гида. Мы непременно вернемся в Азербайджан и обязательно поедем по этой прекрасной стране снова с Лией.
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Ольга
Экскурсия оправдала все мои ожидания. Лия - прекрасный экскурсовод, знает свой город и историю, ну и просто чудесный человек. Мы провели 4 часа в очаровании Баку, его знатных исторических мест, архитектуры. Хотелось бы вернуться и увидеть ещё больше. Лия оказалась единственным человеком, в машине которого чувствуешь себя безопасно:) Рекомендую и экскурсию и экскурсовода. Всем желаю восхитительных впечатлений. Город- чудесен.
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