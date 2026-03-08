12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Прелесть и очарование Старого Баку вы сможете осознать, вглядевшись в его очертания на фоне величия и богатства Баку современного.Осматривая колоритные сооружения и слушая истории азербайджанской столицы, вы совершите путешествие из

далекого прошлого — времен средневековых крепостей, ханов и караван-сараев — в годы нефтяного бума, когда Баку обрел новый архитектурный облик. Наш разговор будет о древних цивилизациях и судьбоносных событиях, роли личности в жизни города, и, конечно, легендах, вплетенных в пространство национальной культуры.

Описание экскурсии

Самобытный облик Старого Баку

Мы начнем экскурсию от вашей гостиницы и двинемся в сторону Старого Города. В окружении аутентичной красоты узких улочек и крепостных стен вы подниметесь на самую высокую точку крепости, с которой осмотрите архитектурные памятники средних веков, эпохи нефтяного бума, советского времени, и, конечно же, 21 века. С Девичьей Башни город будет виден как на ладони! Вы пройдете по старинной улочке, где снимался фильм «Бриллиантовая рука», а также я покажу вам дворец Ширванских Ханов, которые внесли огромный вклад в градостроительство. По пути вы услышите рассказы о возникновении Баку, его развитии и ярких событиях, ставших поворотными точками в истории столицы.

Беседы о нефтяных магнатах и прогулка на гондоле

Колоритные улочки современного Баку познакомят вас с проектами нефтяных магнатов, благодаря которым город обрел нынешний облик, я расскажу о миллионере, построившем в Баку 98 домов! А также вы услышите печальную историю владельцев Дворца Счастья, построивших его во имя любви. В тенистой зелени Молоканского садика поговорим о русских переселенцах 19 века, а в Губернаторском саду я покажу место, где когда-то возвышался дом бакинских губернаторов. В завершение прогулки вы окажетесь прямо в центре жемчужного ожерелья нашего города — на бульваре, растянувшемся вдоль Каспийского моря на 16 километров. Здесь вы сможете прокатиться на гондоле по бакинский Венеции, столь полюбившейся местным жителям.

Организационные детали