Описание экскурсииЭкскурсия по Старому Баку — Это групповой тур по сердце и душа города. Он запомнится вам колоритными улицами, древними мечетями, банями, дворцами и караван-сараями. Я расскажу о его архитектурных особенностях, секретных дорогах, оборонительных и культовых сооружениях. Кроме того, мы побываем в мастерской знаменитого художника Али Шамси и полюбуемся его работами увидем старый гопод на представление местного профессионального гида.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Дворец Ширваншахов
- Чёрт Побери
- Девичья Башня
- Карвансарайи
- Мечеть Джума
- Дом Гаджинский
- Дом Гани Мамедова
- Дом Рамазанова
- Дворец Бакинских Ханов
- Памятник Сабира
- Памятник Алиага Багида
- Баня Гаджи Бани
- Мечеть Мухаммеда
- Базарная Площадь
- Баня Ага Михаила
- Карвансарай Мултани
- Малый Каравансарай
- Услуги Гида
Что не входит в цену
- Еда
- Вода
- Билеты на музей
Где начинаем и завершаем?
Начало: Истиглалийат 12. Перед Памятником Сабира внутри сада Мирза Алекпер Сабира
Завершение: На месте встречи будем завершить
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Баку
Похожие экскурсии из Баку
Индивидуальная
до 4 чел.
Магия старого Баку
Приглашаем вас на незабываемую прогулку по Старому Баку, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: В площади Фонтанов, перед музеем азербайджанской л...
Сегодня в 09:30
23 дек в 09:30
€77 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
С Баку на «ты»
Пройти по Старому городу, прокатиться на фуникулёре и завершить прогулку чаепитием
Начало: У станции метро «Ичеришехер» у Старого города
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €55 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Старый Баку: из прошлого к настоящему
Индивидуальная экскурсия по Старому Баку, где каждый уголок дышит историей. Откройте для себя тайны древнего города и его уникальную архитектуру
Начало: Рядом метро «Старый город»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€130 за всё до 6 чел.