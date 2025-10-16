Приглашаем на однодневную экскурсию по Азербайджану. Начнём с исторической Шемахи и Джума-мечети VIII века. Далее — живописные виноградники, горные пейзажи и реки с фото-остановками. Посетим винодельню Мейсари Абгора с дегустацией
Описание экскурсии
Друзья, приглашаем вас в однодневное путешествие по самым живописным и исторически значимым местам Азербайджана! Эта экскурсия — идеальное сочетание богатой истории, культурных открытий и потрясающих природных пейзажей, которые останутся в вашей памяти навсегда. От древних архитектурных шедевров до величественных гор и кристальных водопадов — каждый момент этого путешествия подарит вам вдохновение и возможность сделать незабываемые фотографии. Шемаха:
город с многовековой историей
Наше приключение начнётся в историческом городе Шемаха, одном из старейших культурных центров Азербайджана. Вы посетите Джума-мечеть — жемчужину архитектуры VIII века, которая поражает своей изысканной простотой и духовной атмосферой. Это место, где вы сможете прикоснуться к многовековой истории и узнать о традициях региона.
Живописные виноградники и горные пейзажи
После Шемахи наш маршрут пролегает через бескрайние виноградники, окружённые захватывающими дух горными пейзажами. По пути мы сделаем несколько остановок для фотографий, чтобы вы могли запечатлеть красоту Кавказских гор, горных рек и зелёных долин. Каждый поворот дороги открывает новые виды, которые идеально подойдут для вашего фотоальбома.
Винодельня Мейсари Абгора
Следующая остановка — знаменитая винодельня Мейсари Абгора, где вы окунётесь в мир азербайджанского виноделия. Вас ждёт увлекательная экскурсия по винодельне, где вы узнаете о процессе производства вина, от сбора винограда до розлива. А после — дегустация лучших местных вин, которые славятся своим уникальным вкусом и ароматом.
Горное озеро Нохур
Далее мы отправимся к озеру Нохур, окружённому величественными горами. Это место — настоящий оазис спокойствия и природной красоты. Кристально чистая вода и отражение гор создают идеальные условия для отдыха и фотосессий. Здесь вы сможете насладиться тишиной и вдохновиться величием природы. Водопад «Семь красавцев»Наш путь продолжится к одному из самых живописных мест региона — водопаду «Семь красавцев». Этот каскадный водопад, окружённый пышной зеленью, поразит вас своей мощью и красотой. Это идеальное место для тех, кто хочет запечатлеть природное великолепие и насладиться освежающей атмосферой.
Горнолыжный курорт Туфандаг
Завершением нашего путешествия станет посещение горнолыжного курорта Туфандаг. По желанию вы сможете подняться на фуникулёре на высоту 2000 метров, откуда открываются захватывающие панорамные виды на Кавказские горы. Это место подарит вам ощущение свободы и возможность полюбоваться природой с высоты птичьего полёта.
Ежедневно
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Город Шемаха
- Джума-мечеть в Шемахе
- Винодельня Мейсари Абгора
- Виноградники по дороге
- Горные пейзажи
- Горные реки
- Фото-остановки по пути
- Горное озеро Нохур
- Водопад «Семь красавцев»
- Горнолыжный курорт Туфандаг (подъём на фуникулёре на 2000 м)
Что включено
- Гид
- Комфортная иномарка
Что не входит в цену
- Питание
- Билеты в Туфандаг
- Дегустация вина
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место проживания
Завершение: По желанию
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
16 окт 2025
Экскурсия получилась замечательная — красивые виды озера, горы, виноградники и лёгкая нотка истории сделали день по-настоящему насыщенным и запоминающимся.
Д
Дима
30 сен 2025
Особая благодарность нашему гиду Ильгару — он не только прекрасно рассказал о стране, но и помог прочувствовать её душу. Экскурсия, которую хочется повторить!
Э
Эрика
24 сен 2025
Для тех, кто хочет увидеть не только Баку, но и природу Азербайджана — зелёные луга, величественные горы и всё это в сопровождении весёлого, харизматичного гида — эта экскурсия именно для вас! Всем рекомендую.
С
Смирнов
19 сен 2025
Всем, кто хочет увидеть не только красоту гор, но и услышать о традициях и богатой истории этих мест, а также попробовать самую вкусную национальную кухню — вам точно стоит отправиться на эту экскурсию!
Ж
Жанна
16 сен 2025
Были на экскурсии в горах Габалы — это просто красота, словами не передать. Горы, воздух, вода — всё как в сказке. От души спасибо нашему гиду, без него мы бы не узнали столько интересного и не почувствовали всю атмосферу этого места.
