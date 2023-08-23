Габала красавица (Швейцария в Азербайджане) на один день

Индивидуальная экскурсия в Габалу: Азербайджанская Швейцария в один день

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Габала запомнится вам величественными горами, реками, лесами и озерами. Недаром ее называют Азербайджанской Швейцарией.

А еще это развитый современный курорт, где вы сможете прокатиться на канатной дороге и посетить парк развлечений «Габаленд». Также мы заедем в аутентичную деревню Нидж, увидим Джума-мечеть и мавзолей Дири Баба.
Габала красавица (Швейцария в Азербайджане) на один день
Габала красавица (Швейцария в Азербайджане) на один день
Габала красавица (Швейцария в Азербайджане) на один день
Габала красавица (Швейцария в Азербайджане) на один день
Габала красавица (Швейцария в Азербайджане) на один день
Габала красавица (Швейцария в Азербайджане) на один день
Ближайшие даты:
23
авг
24
авг
25
авг
26
авг

Что вас ожидает:

  • Мавзолей Дири Баба
  • Джума-мечеть
  • Винзавод «Мейсери»
  • Водопад «Семь красавиц»
  • Озеро Нохур
  • Канатная дорога
  • «Спящая красавица»
  • Село Нидж
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Габала — город, прекрасный и интересный в любое время года. Здесь есть все, для того чтобы удовлетворить самого искушенного туриста: живописная природа, исторические памятники, зимне-летний комплекс с канатной дорогой и горнолыжными трассами, а также огромный парк развлечений.
Мечети и водопад красавицПо дороге в Габалу мы сделаем остановки в нескольких интересных местах. Вы осмотрите двухэтажный мавзолей-мечеть Дири Баба, высеченный прямо в отвесной скале, а также посетите Джума-мечеть в городе Шемаха — старейшую в стране. В деревне Вандам полюбуетесь водопадом «Семь красавиц». Кроме того, на всем пути нас будут сопровождать шикарные виды на горы, густые леса и виноградники.
Горный курорт ГабалаГабала — ухоженный современный город с европейским духом. Мы прокатимся на канатной дороге, посетим туристический комплекс «Туфандаг» и, по желанию, заедем в парк развлечений «Габаленд». В нем есть все для веселого активного отдыха: аттракционы, каток, картинг, бассейн, горки, искусственные озера и даже стрелковый клуб.
Если останутся силы, заглянем в деревню Нидж, где живет редкая этническая группа «удины». По внешнему виду это обычные азербайджанцы, а по вере исповедания — православные христиане. Также в деревне есть три древние албанские православные церкви имени святого Енисея, которые мы сможем посетить.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Холодные напитки и Wi-Fi
  • Чай с вареньем
Что не входит
  • Входные билеты в музеи и мавзолеи
  • Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место проживания туриста
Завершение: Гостиница туриста
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • С нами можно связаться по Whatsapp
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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