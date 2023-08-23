Индивидуальная экскурсия в Габалу: Азербайджанская Швейцария в один день
Габала запомнится вам величественными горами, реками, лесами и озерами. Недаром ее называют Азербайджанской Швейцарией.
А еще это развитый современный курорт, где вы сможете прокатиться на канатной дороге и посетить парк развлечений «Габаленд». Также мы заедем в аутентичную деревню Нидж, увидим Джума-мечеть и мавзолей Дири Баба.
А еще это развитый современный курорт, где вы сможете прокатиться на канатной дороге и посетить парк развлечений «Габаленд». Также мы заедем в аутентичную деревню Нидж, увидим Джума-мечеть и мавзолей Дири Баба.
Ближайшие даты:
23
авг
авг
24
авг
авг
25
авг
авг
26
авг
авг
Что вас ожидает:
- Мавзолей Дири Баба
- Джума-мечеть
- Винзавод «Мейсери»
- Водопад «Семь красавиц»
- Озеро Нохур
- Канатная дорога
- «Спящая красавица»
- Село Нидж
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Габала — город, прекрасный и интересный в любое время года. Здесь есть все, для того чтобы удовлетворить самого искушенного туриста: живописная природа, исторические памятники, зимне-летний комплекс с канатной дорогой и горнолыжными трассами, а также огромный парк развлечений.
Мечети и водопад красавицПо дороге в Габалу мы сделаем остановки в нескольких интересных местах. Вы осмотрите двухэтажный мавзолей-мечеть Дири Баба, высеченный прямо в отвесной скале, а также посетите Джума-мечеть в городе Шемаха — старейшую в стране. В деревне Вандам полюбуетесь водопадом «Семь красавиц». Кроме того, на всем пути нас будут сопровождать шикарные виды на горы, густые леса и виноградники.
Горный курорт ГабалаГабала — ухоженный современный город с европейским духом. Мы прокатимся на канатной дороге, посетим туристический комплекс «Туфандаг» и, по желанию, заедем в парк развлечений «Габаленд». В нем есть все для веселого активного отдыха: аттракционы, каток, картинг, бассейн, горки, искусственные озера и даже стрелковый клуб.
Если останутся силы, заглянем в деревню Нидж, где живет редкая этническая группа «удины». По внешнему виду это обычные азербайджанцы, а по вере исповедания — православные христиане. Также в деревне есть три древние албанские православные церкви имени святого Енисея, которые мы сможем посетить.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Холодные напитки и Wi-Fi
- Чай с вареньем
- Что не входит
- Входные билеты в музеи и мавзолеи
- Обед
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Место проживания туристаЗавершение: Гостиница туриста
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- С нами можно связаться по Whatsapp
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Баку
Индивидуальные
Святые места
На весь день
Джума-Мечеть
Популярные места
Габала
Выездные
Похожие туры из Баку
Индивидуальная
10 часов
Азербайджанская Швейцария
Увидеть мечеть Джума и великолепный каскад водопадов, узнать историю страны и прокатиться на канатке
в вашем отеле
Сегодня
Завтра
24 авг
25 авг
250€188 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Габала - путешествие в горный Азербайджан
Фантастические пейзажи, высеченный в скале мавзолей и древнейшая мечеть страны за 1 день
Завтра
24 авг
25 авг
26 авг
€170 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Знакомство с винами Азербайджана
Посетить ресторан в самом сердце Баку, узнать о местных винах от сомелье и раскрыть их палитру вкуса
в Старом городе
Завтра
24 авг
25 авг
26 авг
€191 за всё до 2 чел.
Забронировать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии