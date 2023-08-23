Габала — город, прекрасный и интересный в любое время года. Здесь есть все, для того чтобы удовлетворить самого искушенного туриста: живописная природа, исторические памятники, зимне-летний комплекс с канатной дорогой и горнолыжными трассами, а также огромный парк развлечений.

Мечети и водопад красавицПо дороге в Габалу мы сделаем остановки в нескольких интересных местах. Вы осмотрите двухэтажный мавзолей-мечеть Дири Баба, высеченный прямо в отвесной скале, а также посетите Джума-мечеть в городе Шемаха — старейшую в стране. В деревне Вандам полюбуетесь водопадом «Семь красавиц». Кроме того, на всем пути нас будут сопровождать шикарные виды на горы, густые леса и виноградники.

Горный курорт ГабалаГабала — ухоженный современный город с европейским духом. Мы прокатимся на канатной дороге, посетим туристический комплекс «Туфандаг» и, по желанию, заедем в парк развлечений «Габаленд». В нем есть все для веселого активного отдыха: аттракционы, каток, картинг, бассейн, горки, искусственные озера и даже стрелковый клуб.

Если останутся силы, заглянем в деревню Нидж, где живет редкая этническая группа «удины». По внешнему виду это обычные азербайджанцы, а по вере исповедания — православные христиане. Также в деревне есть три древние албанские православные церкви имени святого Енисея, которые мы сможем посетить.