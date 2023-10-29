Столица Азербайджана, Баку — удивительный город, полный контрастов и этнического колорита. Тут можно найти современные и исторические достопримечательности на любой вкус, зеленые скверы и протяженные набережные, памятники и музеи.

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