Что вас ожидает:
- Ичери - Шехер
- Девичья башня
- Дворец правителей Ширвана
- Улица Кичик Гала
- Побережье Каспийского моря
- Музей азербайджанского ковра
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Описание
Столица Азербайджана, Баку — удивительный город, полный контрастов и этнического колорита. Тут можно найти современные и исторические достопримечательности на любой вкус, зеленые скверы и протяженные набережные, памятники и музеи.
Чтобы вам было легче познакомиться со всем многообразием интересных мест Баку, мы приглашаем вас на уникальную пешеходную экскурсию, которая поможет вам всего за два часа узнать основную информацию о городе.
Программа
На выбор есть два маршрута (выбрать можно прямо перед началом экскурсии):
На Красном маршруте нас ждут загадки Старого города. Мы погрузимся в историю средневекового Ичери Шехер, прогуляемся по узким улочкам, заглянем во внутренние дворы и посмотрим как живут местные жители, вдохнём аромат свежеиспеченного лаваша в тандыре и люля-кебаба, попытаемся угадать для каких целей построили Девичью башню и увидим дворец, в котором жили правители Ширвана - древнего государства. Также не обойдём стороной дядюшку Али - босоногого бакинского художника и заглянем на улицу Кичик Гала, где снимали эпизод «Бриллиантовой руки».
На Синем маршруте мы познакомимся с современными достопримечательностями города. С разных ракурсов разглядим знаменитые Пламенные башни-символ нового Баку, спустимся к Бакинскому бульвару - самой длинной набережной в Европе, прогуляемся вдоль Каспия и вдохнём его соленый аромат, сделаем фото на фоне огромного ковра, а вернее - Музея азербайджанского ковра, увидим самое красивое здание в Баку, построенное в стиле венецианской готики, и узнаем трагическую историю, связанную с ним, поймём почему огонь - это символ Азербайджана и как нефть повлияла на развитие и внешний облик столицы. Вы убедитесь, что Баку - это Венеция, Париж и Дубай в одном флаконе.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги русскоговорящего гида
- Что не входит
- Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии
- Когда и сколько длится?
- Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 11:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.