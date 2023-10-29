Индивидуальная экскурсия по Баку

Описание
О гиде
Ответы на вопросы
Индивидуальная экскурсия по Баку
Индивидуальная экскурсия по Баку
Индивидуальная экскурсия по Баку
Индивидуальная экскурсия по Баку
Индивидуальная экскурсия по Баку

Что вас ожидает:

  • Ичери - Шехер
  • Девичья башня
  • Дворец правителей Ширвана
  • Улица Кичик Гала
  • Побережье Каспийского моря
  • Музей азербайджанского ковра
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Столица Азербайджана, Баку — удивительный город, полный контрастов и этнического колорита. Тут можно найти современные и исторические достопримечательности на любой вкус, зеленые скверы и протяженные набережные, памятники и музеи.

Чтобы вам было легче познакомиться со всем многообразием интересных мест Баку, мы приглашаем вас на уникальную пешеходную экскурсию, которая поможет вам всего за два часа узнать основную информацию о городе.

Программа

На выбор есть два маршрута (выбрать можно прямо перед началом экскурсии):

На Красном маршруте нас ждут загадки Старого города. Мы погрузимся в историю средневекового Ичери Шехер, прогуляемся по узким улочкам, заглянем во внутренние дворы и посмотрим как живут местные жители, вдохнём аромат свежеиспеченного лаваша в тандыре и люля-кебаба, попытаемся угадать для каких целей построили Девичью башню и увидим дворец, в котором жили правители Ширвана - древнего государства. Также не обойдём стороной дядюшку Али - босоногого бакинского художника и заглянем на улицу Кичик Гала, где снимали эпизод «Бриллиантовой руки».

На Синем маршруте мы познакомимся с современными достопримечательностями города. С разных ракурсов разглядим знаменитые Пламенные башни-символ нового Баку, спустимся к Бакинскому бульвару - самой длинной набережной в Европе, прогуляемся вдоль Каспия и вдохнём его соленый аромат, сделаем фото на фоне огромного ковра, а вернее - Музея азербайджанского ковра, увидим самое красивое здание в Баку, построенное в стиле венецианской готики, и узнаем трагическую историю, связанную с ним, поймём почему огонь - это символ Азербайджана и как нефть повлияла на развитие и внешний облик столицы. Вы убедитесь, что Баку - это Венеция, Париж и Дубай в одном флаконе.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги русскоговорящего гида
Что не входит
  • Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Индивидуальные
Можно с детьми
История и архитектура

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