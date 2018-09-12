За крепостными стенами Ичери-шехер, что с азербайджанского переводится как «внутренний город», вы погрузитесь в атмосферу древнейшей истории. Девичья башня окутает многочисленными легендами, лабиринт мощёных улочек очарует архитектурными шедеврами Средних веков, а бакинские двери, аутентичные лавки и разложенные ковры помогут ощутить колорит Старого Баку.
Истории давних и не очень лет
Вы побываете в резиденции правителей государства Ширван — Дворце Ширваншахов. Осматривая архитектурный комплекс — сам дворец, дворик Диван-хане, мечеть и бани, вы узнаете об истории Ширвана и полюбуетесь современными Пламенными башнями с одного из лучших ракурсов. Гуляя по Старому городу, вслед за Никулиным скажете «Чёрт побери!», оцените колоритные бакинские истории, легенды и байки. Кроме того, вы пройдёте по местам поэтов Серебряного века и услышите их стихи о Баку.
Достояние нового города
Вы отправитесь в эпоху нефтяного бума: узнаете, как в Азербайджане начали добывать нефть и как это повлияло на развитие города. Полюбуетесь фасадами зданий того времени — дома братьев Садыховых, роскошного дворца Мухтаровых, тагиевского пассажа, домов Караевых и Ассадуллаевых. Приятным отдыхом станет посещение Губернаторского садика с живописным фонтаном, а рядом вы увидите нарядную Филармонию.
Чаепитие на высоте птичьего полёта
Все улицы, по которым прошли, и все достопримечательности, которыми полюбовались, вы рассмотрите с высоты 310 метров бакинской телебашни. Душистый чай и традиционные сладости на самой высокой точке Баку станут идеальным завершением насыщенной экскурсии.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Все входные билеты и угощения включены в стоимость экскурсии
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Напротив Кукольного Театра
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Амир — ваша команда гидов в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провели экскурсии для 1500 туристов
Я в туризме с 2005. Есть своя компания, которая занимается размещением гостей и проведением экскурсий по Азербайджану.
У нас более 400 контрактов с отелями пo Азербайджану, есть более 80 уникальных экскурсий, которые мы разрабатываем и прокатываем сами. Мы знаем каждый метр дороги и каждую точку экскурсии. Мы проводим исторические, археологические, природные, морские, хайкинг и прочие виды туров.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Dina
Была на обзорной экскурсии в начале сентября. Прогулку проводил не сам Амир, а гид Кямран (в описании экскурсии изначально было оговорено, что прогулки проводит команда гидов). Для путешественников, которые первый читать дальшеуменьшить
раз в городе - обзорная экскурсия вещь необходимая. Кямран оказался очень приятным молодым человеком и интересным собеседником, из интеллигентной семьи, с прекрасным знанием русского языка и истории города Баку. Несколько часов пролетели незаметно в интересной беседе. Главное для такой экскурсии - удобная обувь (об этом по-моему написано в описании). Также хотела уточнить, что немаловажно, если после подтверждения даты и времени экскурсии у вас случается форс-мажор (как было у меня), то по договоренности с Амиром начало и дату экскурсии можно перенести на новое удобное время. Главное не переносить ее на позднее время (позже 18:00), так как некоторые достопримечательности могут уже закрыться для посетителей. Огромный плюс, если экскурсия получается индивидуальная - то гостя могут встретить/подождать у отеля. Рекомендую эту обзорную экскурсию.