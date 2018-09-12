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Историческая прогулка по Старому городу и новому Баку и панорама с телебашни

Amir
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Amir – представитель гидов
Калейдоскоп, мозаика, круговорот (нужное подчеркнуть) впечатлений захватит вас на экскурсии! Вы погрузитесь в колоритную атмосферу за древними крепостными стенами Старого города, перенесётесь в эпоху ширваншахов в одноимённом дворце, рассмотрите архитектуру Баку эпохи нефтяного бума, а вечером полюбуетесь видами города с телебашни и угоститесь восточными сладостями.
От 109 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4.5 часов
До 10 человек
Встреча напротив Кукольного Театра
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Земля и небо Баку
Земля и небо Баку

Что вас ожидает

Древнее наследие
За крепостными стенами Ичери-Шехер, что с азербайджанского переводится как «внутренний город», вы погрузитесь в атмосферу древнейшей истории. Девичья башня окутает многочисленными легендами, лабиринт мощёных улочек очарует архитектурными шедеврами Средних веков, а бакинские двери, аутентичные лавки и разложенные ковры помогут ощутить колорит Старого Баку.

Истории давних и не очень лет
Вы побываете в резиденции правителей государства Ширван — Дворце Ширваншахов. Осматривая архитектурный комплекс — сам дворец, дворик Диван-хане, мечеть и бани, вы узнаете об истории Ширвана и полюбуетесь современными Пламенными башнями с одного из лучших ракурсов. Гуляя по Старому городу, вслед за Никулиным скажете «Чёрт побери!», оцените колоритные бакинские истории, легенды и байки. Кроме того, вы пройдёте по местам поэтов Серебряного века и услышите их стихи о Баку.

Достояние нового города
Вы отправитесь в эпоху нефтяного бума: узнаете, как в Азербайджане начали добывать нефть и как это повлияло на развитие города. Полюбуетесь фасадами зданий того времени — дома братьев Садыховых, роскошного дворца Мухтаровых, тагиевского пассажа, домов Караевых и Ассадуллаевых. Приятным отдыхом станет посещение Губернаторского садика с живописным фонтаном, а рядом вы увидите нарядную Филармонию.

Чаепитие на высоте птичьего полёта
Все улицы, по которым прошли, и все достопримечательности, которыми полюбовались, вы рассмотрите с высоты 310 метров бакинской телебашни. Душистый чай и традиционные сладости на самой высокой точке Баку станут идеальным завершением насыщенной экскурсии.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Все входные билеты и угощения включены в стоимость экскурсии
Земля и небо Баку
Земля и небо Баку
Земля и небо Баку
Земля и небо Баку
Земля и небо Баку
Земля и небо Баку

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура напротив Кукольного Театра.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Amir
Amir
Мне 40 лет, в туризме с 2005. Есть своя компания, которая занимается размещением гостей и проведением экскурсий по Азербайджану. У нас более 400 контрактов с отелями пo Азербайджану, есть более 80-ти уникальных туров, которые мы разрабатываем и прокатываем сами. Мы знаем каждый метр дороги и каждую точку экскурсии. Мы проводим исторические, археологические, природные, морские, хайкинг и прочие виды туров.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Dina
12 сентября 2018
Была на обзорной экскурсии в начале сентября. Прогулку проводил не сам Амир, а гид Кямран (в описании экскурсии изначально было оговорено, что прогулки проводит команда гидов). Для путешественников, которые первый раз в городе - обзорная экскурсия вещь необходимая. Кямран оказался очень приятным молодым человеком и интересным собеседником, из интеллигентной семьи, с прекрасным знанием русского языка и истории города Баку. Несколько часов пролетели незаметно в интересной беседе. Главное для такой экскурсии - удобная обувь (об этом по-моему написано в описании). Также хотела уточнить, что немаловажно, если после подтверждения даты и времени экскурсии у вас случается форс-мажор (как было у меня), то по договоренности с Амиром начало и дату экскурсии можно перенести на новое удобное время. Главное не переносить ее на позднее время (позже 18:00), так как некоторые достопримечательности могут уже закрыться для посетителей. Огромный плюс, если экскурсия получается индивидуальная - то гостя могут встретить/подождать у отеля. Рекомендую эту обзорную экскурсию.

Amir проводит ещё 6 экскурсий

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