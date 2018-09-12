Экскурсия «Земля и небо Баку» предлагает путешествие по историческим и современным достопримечательностям столицы Азербайджана. Гости смогут насладиться атмосферой Ичери-шехер, изучить архитектурные шедевры эпохи нефтяного бума и завершить день чаепитием на телебашне. Все входные билеты и угощения включены, что делает это предложение особенно привлекательным для туристов, желающих получить полное представление о Баку

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Описание экскурсии

Древнее наследие

За крепостными стенами Ичери-шехер, что с азербайджанского переводится как «внутренний город», вы погрузитесь в атмосферу древнейшей истории. Девичья башня окутает многочисленными легендами, лабиринт мощёных улочек очарует архитектурными шедеврами Средних веков, а бакинские двери, аутентичные лавки и разложенные ковры помогут ощутить колорит Старого Баку.

Истории давних и не очень лет

Вы побываете в резиденции правителей государства Ширван — Дворце Ширваншахов. Осматривая архитектурный комплекс — сам дворец, дворик Диван-хане, мечеть и бани, вы узнаете об истории Ширвана и полюбуетесь современными Пламенными башнями с одного из лучших ракурсов. Гуляя по Старому городу, вслед за Никулиным скажете «Чёрт побери!», оцените колоритные бакинские истории, легенды и байки. Кроме того, вы пройдёте по местам поэтов Серебряного века и услышите их стихи о Баку.

Достояние нового города

Вы отправитесь в эпоху нефтяного бума: узнаете, как в Азербайджане начали добывать нефть и как это повлияло на развитие города. Полюбуетесь фасадами зданий того времени — дома братьев Садыховых, роскошного дворца Мухтаровых, тагиевского пассажа, домов Караевых и Ассадуллаевых. Приятным отдыхом станет посещение Губернаторского садика с живописным фонтаном, а рядом вы увидите нарядную Филармонию.

Чаепитие на высоте птичьего полёта

Все улицы, по которым прошли, и все достопримечательности, которыми полюбовались, вы рассмотрите с высоты 310 метров бакинской телебашни. Душистый чай и традиционные сладости на самой высокой точке Баку станут идеальным завершением насыщенной экскурсии.

Организационные детали