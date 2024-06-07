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🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 18 отзывов Архитектурное путешествие по Баку: от истории до современности Вас ждет уникальное путешествие по архитектурным эпохам Баку, где каждый камень рассказывает свою историю Начало: От вашего отеля в черте города € 109 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 368 отзывов Баку. История Старого города Очароваться культурным и историческим богатством столицы на обзорной прогулке Начало: У музея азербайджанской литературы имени Низами Гя... € 77 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4.5 часа 74 отзыва Путешествие через Четыре эпохи Баку: от Средневековья до современности Познайте уникальное сочетание эпох в Баку: от средневековых улочек до современных архитектурных шедевров в одной экскурсии € 123 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 15 отзывов Атешгях и Янардаг Узнать, как жили индийские огнепоклонники, и увидеть природный вечный огонь € 142 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Старый Баку: из прошлого к настоящему Понять главное о городе, погуляв по району, из которого он вырос Начало: Рядом метро «Старый город» € 130 за всё до 6 чел.

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе 9% скидка Групповая 8 часов 3 отзыва Гобустан - Апшерон (всё включено!) Увидеть всё самое лучшее в окрестностях Баку на групповой экскурсии Начало: У вашего отеля или парных ворот Старого города Расписание: ежедневно в 08:00 64 € 58 за человека

🚶 Пешая 60% скидка Индивидуальная 1.5 часа 3 отзыва Истоки древнего Баку: путешествие по Ичери-шехер Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Ичери-шехер, душе древнего Баку с богатой историей и архитектурой Начало: У памятника Низами Гянджеви от 130 € 52 за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4.5 часа 1 отзыв Знакомство с новым и старым Баку Автопешеходная экскурсия по историческим и современным достопримечательностям Начало: В вашем отеле € 120 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 4 отзыва Шопинг, мечеть Биби-Эйбат и рыбный ресторан 33 удовольствия Баку и знакомство с памятником мусульманского зодчества от € 125 за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 11 отзывов Дворцы и особняки нефтяных магнатов в Баку Оценить архитектурные шедевры города и загадочный поселок Вилла Петролеа с профессиональным гидом Начало: У вашего отеля € 140 за всё до 2 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 3 отзыва Вкусный Баку: гастрономическая экскурсия по городу Погулять по центральным улочкам, пообедать в ресторане у моря и запомнить город на вкус от € 170 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 7 отзывов Вечерняя экскурсия по Баку: от старинных улиц до современных чудес Погрузитесь в атмосферу вечернего Баку, где история и современность переплетаются в уникальном танце света и тени от € 120 за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 10 отзывов Мусульманские святыни Баку и Апшерона Узнать древнюю религиозную историю Азербайджана и изучить мечети снаружи и внутри Начало: У вашего отеля € 122 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 1 отзыв Баку старый и новый - архитектура и искусство Узнать город от древних стен до современных проектов на насыщенной авто-пешеходной экскурсии от € 225 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 7 отзывов Главные мечети Баку: 3 эпохи города Познакомиться с величественной архитектурой и судьбами мечетей Гейдара, Биби-Эйбат и Тезепир от € 125 за всё до 20 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 1 отзыв Все интересное в Баку: приморский променад и поездка к святым местам Изучить архитектуру, погрузиться в атмосферу и побывать в музее ковра в двух шагах от моря от € 150 за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 1 отзыв Белая история Баку, вулканы и пещеры Гобустана Завораживающая архитектура и история Баку и Гобустана на рубеже веков от € 188 за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 11 отзывов Первое знакомство с Баку Автомобильная экскурсия по самым ярким местам города Начало: Отель проживания туристов в центральной части горо... € 350 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 8 отзывов «Гала» - быт и история древнего Азербайджана Старинная крепость, наскальные рисунки и традиционные ремесла в огромном музейном комплексе от € 200 за всё до 20 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 17 отзывов Город контрастов в свете огней Узнать, как смесь разных культур сформировала облик Баку - вечерняя экскурсия € 70 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Бакинские истории любви Прогулка по самым романтическим уголкам города, где вершились судьбы и разбивались сердца Начало: В районе метро Ичери Шехер от € 90 за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Братья Нобель, Карл Фаберже и Баку XXI века О тернистом пути легендарной семьи, ее роли в судьбе Азербайджана и архитектурных достижениях города € 150 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 10 отзывов Авторская прогулка «Великие бакинцы и Баку» О Муслиме Магомаеве, Льве Ландау, братьях Нобель и других личностях, оставивших особый след в городе Начало: У вашего отеля в центральной части города € 125 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 1 отзыв Загадочный Баку: квест-экскурсия по древнему Ичери-шехер Раскройте секреты старого Баку в увлекательном квесте с историческими загадками и поиском сокровищ Начало: На станции метро «Ичери-шехер» € 140 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 110 отзывов Весь Баку и «огненный» Апшерон Древние улочки Старого города, эпоха нефтяного бума, храм огнепоклонников Атешгях и горящая гора Начало: У вашего отеля € 110 за всё до 3 чел.

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе 14% скидка Групповая 12 часов 2 отзыва Групповая экскурсия в Шемаху и Габалу (всё включено) Открыть историю древнего региона и оценить богатое разнообразие азербайджанской природы Начало: У Парных ворот Старого города или у вашего отеля (... Расписание: ежедневно в 08:00 66 € 57 за человека

Индивидуальная 2 часа Индивидуальная экскурсия по Баку Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 11:00 € 80 за экскурсию

🚶 Пешая Индивидуальная 8 часов 5 религий Баку. По улицам города - сквозь века Совершить путешествие во времени и погрузиться в тайны Баку € 250 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа Баку в проекте Захи Хадид Побывать в легендарном КЦ Гейдара Алиева с его фантазийными формами и увидеть другие локации по пути Начало: У вашего отеля € 88 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 3.5 часа Фотосвидание с Баку Узнать о городе от местного гида и получить профессиональные снимки от фотографа от € 130 за всё до 4 чел.