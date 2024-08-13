Групповая
Расписание: Ежедневно в 15:15
€20 за человека
Индивидуальная
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 11:00
€80 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Тайны Старого города Баку: для транзитных гостей и для тех, кто спешит
Начало: У парных городских ворот Старого города
Сегодня в 09:00
8 апр в 09:00
$109 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей13 августа 2024Замечательный гид Ариф! Очень много новой и интересной информации, всем рекомендую!
- ССмирнова22 июля 2024Были на экскурсии по старому Баку 18 июля. Все очень понравилось! Сам город прекрасен, а гид Ариф - настоящий профессионал,
- ЕЕлена26 июня 2024Отличная экскурсия. Большое спасибо нашему гиду Арифу. Очень образованный молодой человек с широким кругозором и активной жизненной позицией. Исследуйте синий маршрут -это очень интересные места и локации. Всем рекомендуем!!
- NNatalia F.7 декабря 2022Тайны Бакинской крепостиЗамечательная экскурсия с очень эрудированным гидом Фарманом, знающим толк в своём деле, умеющим заинтересовать и привить любовь к Баку и Азербайджану. Побольше бы таких гидов.
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «История и культура»
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Сколько стоит экскурсия по Баку в апреле 2025
Сейчас в Баку в категории "История и культура" можно забронировать 3 экскурсии от 20 до 109. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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