Экскурсии по историческим местам и объектам культурного наследия

Найдено 3 экскурсии в категории «История и культура» в Баку на русском языке, цены от €20. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Ежедневная пешеходная экскурсия по Баку
Пешая
2 часа
7 отзывов
Групповая
Ежедневная пешеходная экскурсия по Баку
Расписание: Ежедневно в 15:15
€20 за человека
Индивидуальная экскурсия по Баку
2 часа
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия по Баку
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 11:00
€80 за экскурсию
Тайны Старого города Баку: для транзитных гостей и для тех, кто спешит
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 1 чел.
Тайны Старого города Баку: для транзитных гостей и для тех, кто спешит
Начало: У парных городских ворот Старого города
Сегодня в 09:00
8 апр в 09:00
$109 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    13 августа 2024
    Ежедневная пешеходная экскурсия по Баку
    Замечательный гид Ариф! Очень много новой и интересной информации, всем рекомендую!
  • С
    Смирнова
    22 июля 2024
    Ежедневная пешеходная экскурсия по Баку
    Были на экскурсии по старому Баку 18 июля. Все очень понравилось! Сам город прекрасен, а гид Ариф - настоящий профессионал,
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    обладает просто энциклопедическими познаниями в области истории и культуры Азербайджана и Баку и умеет донести информацию доступно, легко, с юмором! Было здорово, большое спасибо!

  • Е
    Елена
    26 июня 2024
    Ежедневная пешеходная экскурсия по Баку
    Отличная экскурсия. Большое спасибо нашему гиду Арифу. Очень образованный молодой человек с широким кругозором и активной жизненной позицией. Исследуйте синий маршрут -это очень интересные места и локации. Всем рекомендуем!!
  • N
    Natalia F.
    7 декабря 2022
    Тайны Бакинской крепости
    Замечательная экскурсия с очень эрудированным гидом Фарманом, знающим толк в своём деле, умеющим заинтересовать и привить любовь к Баку и Азербайджану. Побольше бы таких гидов.

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «История и культура»

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В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Тайны Старого города Баку: для транзитных гостей и для тех, кто спешит
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
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  2. Девичья башня
  3. Дворец Ширваншахов
  4. Самое главное
  5. Нагорный парк
  6. Гобустан
  7. Янардаг
  8. Джума-Мечеть
  9. Приморский бульвар
  10. Розовые озера
Сколько стоит экскурсия по Баку в апреле 2025
Сейчас в Баку в категории "История и культура" можно забронировать 3 экскурсии от 20 до 109. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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