Индивидуальный тур по природным чудесам Азербайджана
Индивидуальный тур в Баку

Побывать на розовом озере Масазыр, увидеть вечный огонь горы Янардаг и принять грязевые ванны

5
1 отзыв
В этом путешествии вы посетите самые необычные достопримечательности Азербайджана.

Посетим Гобустан и изучим наскальные рисунки древних людей, понаблюдаем за извержениями грязевых вулканов, узнаем тайны вечно горящей горы Янардаг, увидим святыни Бешбармага и даже прогуляемся по инопланетным Агатовым горам. Вас также ждут мечеть Биби-Эйбат, Масазыргёль и Алтыагаджский национальный парк.
Индивидуальный тур по природным чудесам Азербайджана
Индивидуальный тур по природным чудесам Азербайджана
Индивидуальный тур по природным чудесам Азербайджана
Ближайшие даты:
10
фев
12
фев
14
фев
16
фев
18
фев
20
фев
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даты

Описание

Организационные детали

Мы забираем вас от места вашего проживания в Баку на комфортабельном автомобиле и доставляем обратно.

Программа тура по дням

1 день

Грязевые вулканы, Гобустан, мечеть Биби-Эйбат, Масазыргёль, Янардаг и Атешгях

Начинаем знакомство с самыми удивительными достопримечательностями Азербайджана. Первым делом отправимся к грязевым вулканам, расположенным недалеко от Гобустана. Вы узнаете о целебных свойствах этого природного чуда и даже сможете принять грязевые ванны (если позволит погода).

Затем направимся в музей под открытым небом — знаменитый Гобустан. Здесь вы сможете осмотреть древние наскальные изображения, а также стоянки, свидетельства о жителях региона эпохи каменного века.

Прикоснувшись к истории, переместимся к мечети Биби-Эйбат, которая находится на берегу Каспийского моря. Она считается одной из главных святынь мусульманского мира, ведь именно в ней захоронены четверо потомков пророка Мухаммеда. После этого вы сможете пообедать в рыбном ресторане на берегу озера.

Следующая остановка — Масазыргёль, розовое озеро. Такой цвет водоём приобретает из-за водорослей. Выглядит просто волшебно!

Далее мы посетим, пожалуй, самую впечатляющую локацию Апшеронского полуострова. Янардаг — горящая гора, её история покрыта множеством тайн и легенд. Завершим экскурсионную программу этого дня в храме огня Атешгях. Предположительно комплекс был построен в 1713 году. Погуляем по территории исторического памятника, а после я отвезу вас в гостиницу.

Грязевые вулканы, Гобустан, мечеть Биби-Эйбат, Масазыргёль, Янардаг и АтешгяхГрязевые вулканы, Гобустан, мечеть Биби-Эйбат, Масазыргёль, Янардаг и АтешгяхГрязевые вулканы, Гобустан, мечеть Биби-Эйбат, Масазыргёль, Янардаг и АтешгяхГрязевые вулканы, Гобустан, мечеть Биби-Эйбат, Масазыргёль, Янардаг и АтешгяхГрязевые вулканы, Гобустан, мечеть Биби-Эйбат, Масазыргёль, Янардаг и АтешгяхГрязевые вулканы, Гобустан, мечеть Биби-Эйбат, Масазыргёль, Янардаг и АтешгяхГрязевые вулканы, Гобустан, мечеть Биби-Эйбат, Масазыргёль, Янардаг и АтешгяхГрязевые вулканы, Гобустан, мечеть Биби-Эйбат, Масазыргёль, Янардаг и АтешгяхГрязевые вулканы, Гобустан, мечеть Биби-Эйбат, Масазыргёль, Янардаг и АтешгяхГрязевые вулканы, Гобустан, мечеть Биби-Эйбат, Масазыргёль, Янардаг и АтешгяхГрязевые вулканы, Гобустан, мечеть Биби-Эйбат, Масазыргёль, Янардаг и АтешгяхГрязевые вулканы, Гобустан, мечеть Биби-Эйбат, Масазыргёль, Янардаг и АтешгяхГрязевые вулканы, Гобустан, мечеть Биби-Эйбат, Масазыргёль, Янардаг и АтешгяхГрязевые вулканы, Гобустан, мечеть Биби-Эйбат, Масазыргёль, Янардаг и АтешгяхГрязевые вулканы, Гобустан, мечеть Биби-Эйбат, Масазыргёль, Янардаг и АтешгяхГрязевые вулканы, Гобустан, мечеть Биби-Эйбат, Масазыргёль, Янардаг и Атешгях
2 день

Агатовые горы, Бешбармаг и Алтыагаджский национальный парк

Сегодня вы увидите не менее захватывающие места. Сначала посетим Агатовые горы. Свой цвет они приобрели в результате воздействия грунтовых вод. Когда-то эта территория была скрыта водами океана, а сейчас мы можем наслаждаться инопланетными пейзажами.

Затем поедем к горе Бешбармаг. Её название переводится как «пять пальцев». Действительно, очертания горы напоминают пять пальцев руки. С этой достопримечательностью также связано много интересных легенд и поверий, о которых я вам расскажу.

Заключительной локацией станет Алтыагаджский национальный парк. Цель заповедника — сохранение флоры и фауны юго-восточных склонов Большого Кавказа. Здесь вы понаблюдаете за различными птицами и животными. Желающие прокатятся по канатной дороге и заглянут в зоопарк.

Наше небольшое путешествие подошло к концу. Доставим вас до места проживания в Баку. До новых встреч!

Агатовые горы, Бешбармаг и Алтыагаджский национальный паркАгатовые горы, Бешбармаг и Алтыагаджский национальный паркАгатовые горы, Бешбармаг и Алтыагаджский национальный паркАгатовые горы, Бешбармаг и Алтыагаджский национальный паркАгатовые горы, Бешбармаг и Алтыагаджский национальный паркАгатовые горы, Бешбармаг и Алтыагаджский национальный паркАгатовые горы, Бешбармаг и Алтыагаджский национальный паркАгатовые горы, Бешбармаг и Алтыагаджский национальный паркАгатовые горы, Бешбармаг и Алтыагаджский национальный парк

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Место вашего проживания в Баку, время обговаривается индивидуально
Завершение: Место вашего проживания в Баку, время зависит от времени окончания тура
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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А
3 фев 2024
Яркая, мощная, и
интересная экскурсия!

Море впечатлений!! После этой поездки Азербайджан открылся для меня с другой стороны! Богатая история страны, бережное отношение к сохраненным артефактам, красота пейзажей по дороге, грязевые вулканы, вечный огонь янардаг, древние петроглифы, розовое озеро и Храм огнепоклонников. На второй день мы поехали на радужные горы, гору Бешбармаг и заповедники - ЭТО БЫЛО ПРЕКРАСНО!

Латиф - отличный гид, отзывчивый, харизматичный экскурсовод, ёмко и интересно рассказывал про все объекты, которые мы встречали. Всё по сути, с интересными деталями, без заученных текстов, что создало ощущение прямого двухдневного погружения в другой мир)

А фото и видео в его исполнении просто огонь! 🔥🔥🔥 Спасибо вам, Латиф!
Яркая, мощная, иЯркая, мощная, иЯркая, мощная, иЯркая, мощная, иЯркая, мощная, иЯркая, мощная, иЯркая, мощная, иЯркая, мощная, и

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