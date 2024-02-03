Начинаем знакомство с самыми удивительными достопримечательностями Азербайджана. Первым делом отправимся к грязевым вулканам, расположенным недалеко от Гобустана. Вы узнаете о целебных свойствах этого природного чуда и даже сможете принять грязевые ванны (если позволит погода).

Затем направимся в музей под открытым небом — знаменитый Гобустан. Здесь вы сможете осмотреть древние наскальные изображения, а также стоянки, свидетельства о жителях региона эпохи каменного века.

Прикоснувшись к истории, переместимся к мечети Биби-Эйбат, которая находится на берегу Каспийского моря. Она считается одной из главных святынь мусульманского мира, ведь именно в ней захоронены четверо потомков пророка Мухаммеда. После этого вы сможете пообедать в рыбном ресторане на берегу озера.

Следующая остановка — Масазыргёль, розовое озеро. Такой цвет водоём приобретает из-за водорослей. Выглядит просто волшебно!

Далее мы посетим, пожалуй, самую впечатляющую локацию Апшеронского полуострова. Янардаг — горящая гора, её история покрыта множеством тайн и легенд. Завершим экскурсионную программу этого дня в храме огня Атешгях. Предположительно комплекс был построен в 1713 году. Погуляем по территории исторического памятника, а после я отвезу вас в гостиницу.