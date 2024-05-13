Масазыргёль – туры в Баку

Найдено 3 тура в категории «Масазыргёль» в Баку на русском языке, цены от $350, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
Индивидуальный тур по природным чудесам Азербайджана
5 отзывов
2 дня
Индивидуальный тур по природным чудесам Азербайджана
Побывать на розовом озере Масазыр, увидеть вечный огонь горы Янардаг и принять грязевые ванны
Начало: Место вашего проживания в Баку, время обговаривает...
28 июл в 09:00
30 июл в 09:00
$350 за всё до 3 чел.
Сбежим в Баку: прогулки по азербайджанской столице и окрестностям, фотосессия и мастер-класс
На автобусе
6 дней
Сбежим в Баку: прогулки по азербайджанской столице и окрестностям, фотосессия и мастер-класс
Тэглайн
Начало: Аэропорт Баку, после 14:00
5 окт в 14:00
$1 193 за человека
Индивидуальное путешествие по климатическим поясам Азербайджана
На машине
скидка
10%
5 дней
Индивидуальное путешествие по климатическим поясам Азербайджана
Обойти места съёмок советских фильмов, увидеть «азербайджанский Марс» и древние наскальные рисунки
Начало: Баку, аэропорт или ваш отель, первая половина дня
Завтра в 08:00
28 июл в 08:00
915$824 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на туры

  • Н
    Наталья
    13 мая 2024
    Индивидуальный тур по природным чудесам Азербайджана
    Понравилось очень, рекомендую всем!!!! Двухдневная экскурсия сочетает по максимуму основные места, которые находятся недалеко от Баку, переезды составлены грамотно, дорога
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    не утомляет, программа супер!! Первый день более познавательный, посмотрели петроглифы, посетили интересный музей в Гобустане, зашли в красивую мечеть. Но главное конечно это природа. Грязевые вулканы вызвали детский восторг)) розовое озеро действительно розовое)) обедали на берегу моря под крики чаек. Второй день в горах был прекрасен. Агатовые горы яркие и красивые. А у горы Бешбармаг просто альпийские луга с пасущимися стадами. На горе нас встретил чудесный человек, напоил чаем с домашней пахлавой, угостил местными блюдами, такие душевные посиделки получились. Латиф внимательный, доброжелательный, рассказывает интересно, нигде ничего не ждали, у него всё продумано. Впечатлений море!!!

    Понравилось очень, рекомендую всем!!!! Двухдневная экскурсия сочетает по максимуму основные места, которые находятся недалеко от БакуПонравилось очень, рекомендую всем!!!! Двухдневная экскурсия сочетает по максимуму основные места, которые находятся недалеко от БакуПонравилось очень, рекомендую всем!!!! Двухдневная экскурсия сочетает по максимуму основные места, которые находятся недалеко от БакуПонравилось очень, рекомендую всем!!!! Двухдневная экскурсия сочетает по максимуму основные места, которые находятся недалеко от БакуПонравилось очень, рекомендую всем!!!! Двухдневная экскурсия сочетает по максимуму основные места, которые находятся недалеко от БакуПонравилось очень, рекомендую всем!!!! Двухдневная экскурсия сочетает по максимуму основные места, которые находятся недалеко от БакуПонравилось очень, рекомендую всем!!!! Двухдневная экскурсия сочетает по максимуму основные места, которые находятся недалеко от БакуПонравилось очень, рекомендую всем!!!! Двухдневная экскурсия сочетает по максимуму основные места, которые находятся недалеко от БакуПонравилось очень, рекомендую всем!!!! Двухдневная экскурсия сочетает по максимуму основные места, которые находятся недалеко от БакуПонравилось очень, рекомендую всем!!!! Двухдневная экскурсия сочетает по максимуму основные места, которые находятся недалеко от Баку
  • А
    Анна
    2 мая 2024
    Индивидуальный тур по природным чудесам Азербайджана
    От всего сердца рекомендую брать тур с Латифом. Очень насыщенная программа, красивые локации. Латиф общительный, эрудированный и очень доброжелательный гид.
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    Ответит на любой вопрос, поможет, подскажет, посоветует, сфотографирует. По таймингу все четко. Рекомендую познакомиться с Азербайджаном благодаря Латифу. Вы увидите много красивых мест, узнаете их историю, выпьете вкусный чай на высоте 600 метров, от души заваренным Яшкой (с ним вы тоже обязательно познакомитесь), а какая там халва и пахлава.. мммм)) Если есть желание, можно покататься на очень упрямом ослике или на более покладистых лощадках и всё это будет сопровождаться нереальным позитивом!!! И несомненно 5+ экскурсии!

    От всего сердца рекомендую брать тур с Латифом. Очень насыщенная программа, красивые локации. Латиф общительный, эрудированныйОт всего сердца рекомендую брать тур с Латифом. Очень насыщенная программа, красивые локации. Латиф общительный, эрудированныйОт всего сердца рекомендую брать тур с Латифом. Очень насыщенная программа, красивые локации. Латиф общительный, эрудированныйОт всего сердца рекомендую брать тур с Латифом. Очень насыщенная программа, красивые локации. Латиф общительный, эрудированныйОт всего сердца рекомендую брать тур с Латифом. Очень насыщенная программа, красивые локации. Латиф общительный, эрудированныйОт всего сердца рекомендую брать тур с Латифом. Очень насыщенная программа, красивые локации. Латиф общительный, эрудированныйОт всего сердца рекомендую брать тур с Латифом. Очень насыщенная программа, красивые локации. Латиф общительный, эрудированныйОт всего сердца рекомендую брать тур с Латифом. Очень насыщенная программа, красивые локации. Латиф общительный, эрудированныйОт всего сердца рекомендую брать тур с Латифом. Очень насыщенная программа, красивые локации. Латиф общительный, эрудированныйОт всего сердца рекомендую брать тур с Латифом. Очень насыщенная программа, красивые локации. Латиф общительный, эрудированный
  • Т
    Татьяна
    24 апреля 2024
    Индивидуальный тур по природным чудесам Азербайджана
    Потрясающие!!! Спасибо огромное гиду Латифу за чудесную познавательную экскурссию проведенную на одном дыхании! Хотелось продолжения!!! Мы были в восторге!!! Спосибо
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    тем кто оставлял реальные отзывы, мы по ним выбрали гида и экскурсию на 2 дня, и нам очень повезло что так все сложилось! Латиф сердечно благодарим за прекрасно проведённое время в раскрытии таких красивых глубоких исторических сюжетов и фактов. Большая благодарность Латифу за время, проведенное вместе с нами. И обязательно до новых встреч!!! 🤗

    Потрясающие!!! Спасибо огромное гиду Латифу за чудесную познавательную экскурссию проведенную на одном дыхании! Хотелось продолжения!!! МыПотрясающие!!! Спасибо огромное гиду Латифу за чудесную познавательную экскурссию проведенную на одном дыхании! Хотелось продолжения!!! МыПотрясающие!!! Спасибо огромное гиду Латифу за чудесную познавательную экскурссию проведенную на одном дыхании! Хотелось продолжения!!! МыПотрясающие!!! Спасибо огромное гиду Латифу за чудесную познавательную экскурссию проведенную на одном дыхании! Хотелось продолжения!!! МыПотрясающие!!! Спасибо огромное гиду Латифу за чудесную познавательную экскурссию проведенную на одном дыхании! Хотелось продолжения!!! МыПотрясающие!!! Спасибо огромное гиду Латифу за чудесную познавательную экскурссию проведенную на одном дыхании! Хотелось продолжения!!! МыПотрясающие!!! Спасибо огромное гиду Латифу за чудесную познавательную экскурссию проведенную на одном дыхании! Хотелось продолжения!!! МыПотрясающие!!! Спасибо огромное гиду Латифу за чудесную познавательную экскурссию проведенную на одном дыхании! Хотелось продолжения!!! МыПотрясающие!!! Спасибо огромное гиду Латифу за чудесную познавательную экскурссию проведенную на одном дыхании! Хотелось продолжения!!! МыПотрясающие!!! Спасибо огромное гиду Латифу за чудесную познавательную экскурссию проведенную на одном дыхании! Хотелось продолжения!!! Мы

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Масазыргёль»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
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  3. Индивидуальное путешествие по климатическим поясам Азербайджана
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Гобустан
  2. Янардаг
  3. Апшерон
  4. Девичья башня
  5. Старый город
  6. Мечеть Биби-Эйбат
  7. Джума-Мечеть
  8. Кахетия
  9. Нагорный парк
  10. Хызы
Сколько стоит тур в Баку в июле 2024
Сейчас в Баку в категории "Масазыргёль" можно забронировать 3 тура от 350 до 1 193 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Туры на русском языке в Баку (Азербайджан 🇦🇿) – у нас можно купить 3 тура на 2024 год по теме «Масазыргёль», 5 ⭐ отзывов, цены от $350. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Азербайджана. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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