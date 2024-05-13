2 дня
Индивидуальный тур по природным чудесам Азербайджана
Побывать на розовом озере Масазыр, увидеть вечный огонь горы Янардаг и принять грязевые ванны
Начало: Место вашего проживания в Баку, время обговаривает...
28 июл в 09:00
30 июл в 09:00
$350 за всё до 3 чел.
6 дней
Сбежим в Баку: прогулки по азербайджанской столице и окрестностям, фотосессия и мастер-класс
Тэглайн
Начало: Аэропорт Баку, после 14:00
5 окт в 14:00
$1 193 за человека
скидка
10%
5 дней
Индивидуальное путешествие по климатическим поясам Азербайджана
Обойти места съёмок советских фильмов, увидеть «азербайджанский Марс» и древние наскальные рисунки
Начало: Баку, аэропорт или ваш отель, первая половина дня
Завтра в 08:00
28 июл в 08:00
915$824 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на туры
- ННаталья13 мая 2024Понравилось очень, рекомендую всем!!!! Двухдневная экскурсия сочетает по максимуму основные места, которые находятся недалеко от Баку, переезды составлены грамотно, дорога
- ААнна2 мая 2024От всего сердца рекомендую брать тур с Латифом. Очень насыщенная программа, красивые локации. Латиф общительный, эрудированный и очень доброжелательный гид.
- ТТатьяна24 апреля 2024Потрясающие!!! Спасибо огромное гиду Латифу за чудесную познавательную экскурссию проведенную на одном дыхании! Хотелось продолжения!!! Мы были в восторге!!! Спосибо
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Масазыргёль»
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