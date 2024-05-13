Двухдневные экскурсионные туры Баку

Найдено 13 туров в категории «2-дневные туры» в Баку на русском языке, цены от $110, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Азербайджан только для вас: индивидуальный тур по Шемахе, Исмаиллы, Шеки и Габале
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Азербайджан только для вас: индивидуальный тур по Шемахе, Исмаиллы, Шеки и Габале
Насладиться тишиной у озера Нохур, погулять по винодельне «Мейсари» и пройтись по улочкам Лагича
Начало: Место вашего проживания в Баку, время обговаривает...
19 июня в 08:00
21 июня в 08:00
$410 за всё до 3 чел.
Индивидуальный тур по природным чудесам Азербайджана
скидка
20%
Авторский тур
2 дня
5 отзывов
Индивидуальный тур по природным чудесам Азербайджана
Побывать на розовом озере Масазыр, увидеть вечный огонь горы Янардаг и принять грязевые ванны
Начало: Место вашего проживания в Баку, время обговаривает...
Завтра в 09:00
19 июня в 09:00
350$280 за всё до 3 чел.
2-х дневное путешествие в Шеки - древнейший город Азербайджана
Авторский тур
2 дня
2 отзыва
2-х дневное путешествие в Шеки - древнейший город Азербайджана
Начало: Баку
Расписание: По договоренности с туристом
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от $360 за всё до 3 чел.
Шеки - двухдневное путешествие из Баку
Авторский тур
2 дня
2 отзыва
Шеки - двухдневное путешествие из Баку
Начало: По месту вашего проживания
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от $350 за всё до 3 чел.
Дух Великого Шелкового Пути: Исмаиллы, Габала и Шеки на два дня
скидка
5%
Авторский тур
2 дня
2 отзыва
Дух Великого Шелкового Пути: Исмаиллы, Габала и Шеки на два дня
Начало: По указанию клиента
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 310$295 за всё до 3 чел.
2 дня на севере Азербайджана: из Баку - в селения Губа и Гусар (ШахДаг)
🚶 Пешая
скидка
20%
Авторский тур
2 дня
1 отзыв
2 дня на севере Азербайджана: из Баку - в селения Губа и Гусар (ШахДаг)
Начало: Автовокзал Баку, станция метро Автовокзал
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
от 699$559 за всё до 4 чел.
Гёйгёльский район - живописнейший регион страны (2 дня, 1 ночь)
Авторский тур
2 дня
Гёйгёльский район - живописнейший регион страны (2 дня, 1 ночь)
Начало: Ваш отель, если он в черте города
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$180 за человека
Древнее албанское, христианское государство (2 дня, 1 ночь)
Авторский тур
2 дня
Древнее албанское, христианское государство (2 дня, 1 ночь)
Начало: Ваш отель, если он в черте города
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$400 за всё до 4 чел.
Древний город Шеки: мир разноцветных витражей, шёлковых платков и вкуснейшей халвы
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
Древний город Шеки: мир разноцветных витражей, шёлковых платков и вкуснейшей халвы
Исследовать Ханский дворец и насладиться восточными сладостями
Начало: Баку, утро
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
300 за всё до 7 чел.
Индивидуальный тур-знакомство с историческими центрами Азербайджана: Лагич, Шеки и Киш
скидка
10%
Авторский тур
2 дня
Индивидуальный тур-знакомство с историческими центрами Азербайджана: Лагич, Шеки и Киш
Посетить водопад Хал-Хал, пройти по Исмаиллинскому мосту и увидеть древнюю Джума-мечеть
Начало: Баку, ул. Азиза Алиева, время обговаривается индив...
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
190$171 за человека
Индивидуальный тур по древним городам Азербайджана: Шемаха, Габала и Шеки
Авторский тур
2 дня
Индивидуальный тур по древним городам Азербайджана: Шемаха, Габала и Шеки
Увидеть, как собирают мозаику шебеке, заглянуть на шёлковую фабрику и побывать в поселении удинов
Начало: Баку, место встречи обговаривается индивидуально
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$110 за человека
Природа южного Азербайджана: тур в Ленкорань и Гирканский заповедник
Авторский тур
2 дня
Природа южного Азербайджана: тур в Ленкорань и Гирканский заповедник
Увидеть «железное дерево», полюбоваться горящим источником и побывать на чайной плантации
Начало: Баку, точно место и время обговариваются индивидуа...
29 июня в 08:00
$500 за всё до 2 чел.
Индивидуальное мини-путешествие по Апшерону: Баку, храм Атешгях, Янардаг и замок Рамана
Авторский тур
2 дня
Индивидуальное мини-путешествие по Апшерону: Баку, храм Атешгях, Янардаг и замок Рамана
Пройтись по улицам Старого города, увидеть «Малую Венецию» и погрузиться в быт зороастрийцев
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
$400 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на туры

  • Н
    Наталья
    13 мая 2024
    Индивидуальный тур по природным чудесам Азербайджана
    Понравилось очень, рекомендую всем!!!! Двухдневная экскурсия сочетает по максимуму основные места, которые находятся недалеко от Баку, переезды составлены грамотно, дорога
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    не утомляет, программа супер!! Первый день более познавательный, посмотрели петроглифы, посетили интересный музей в Гобустане, зашли в красивую мечеть. Но главное конечно это природа. Грязевые вулканы вызвали детский восторг)) розовое озеро действительно розовое)) обедали на берегу моря под крики чаек. Второй день в горах был прекрасен. Агатовые горы яркие и красивые. А у горы Бешбармаг просто альпийские луга с пасущимися стадами. На горе нас встретил чудесный человек, напоил чаем с домашней пахлавой, угостил местными блюдами, такие душевные посиделки получились. Латиф внимательный, доброжелательный, рассказывает интересно, нигде ничего не ждали, у него всё продумано. Впечатлений море!!!

    Понравилось очень, рекомендую всем!!!! Двухдневная экскурсия сочетает по максимуму основные места, которые находятся недалеко от БакуПонравилось очень, рекомендую всем!!!! Двухдневная экскурсия сочетает по максимуму основные места, которые находятся недалеко от БакуПонравилось очень, рекомендую всем!!!! Двухдневная экскурсия сочетает по максимуму основные места, которые находятся недалеко от БакуПонравилось очень, рекомендую всем!!!! Двухдневная экскурсия сочетает по максимуму основные места, которые находятся недалеко от БакуПонравилось очень, рекомендую всем!!!! Двухдневная экскурсия сочетает по максимуму основные места, которые находятся недалеко от БакуПонравилось очень, рекомендую всем!!!! Двухдневная экскурсия сочетает по максимуму основные места, которые находятся недалеко от БакуПонравилось очень, рекомендую всем!!!! Двухдневная экскурсия сочетает по максимуму основные места, которые находятся недалеко от БакуПонравилось очень, рекомендую всем!!!! Двухдневная экскурсия сочетает по максимуму основные места, которые находятся недалеко от БакуПонравилось очень, рекомендую всем!!!! Двухдневная экскурсия сочетает по максимуму основные места, которые находятся недалеко от БакуПонравилось очень, рекомендую всем!!!! Двухдневная экскурсия сочетает по максимуму основные места, которые находятся недалеко от Баку
  • А
    Анна
    2 мая 2024
    Индивидуальный тур по природным чудесам Азербайджана
    От всего сердца рекомендую брать тур с Латифом. Очень насыщенная программа, красивые локации. Латиф общительный, эрудированный и очень доброжелательный гид.
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    Ответит на любой вопрос, поможет, подскажет, посоветует, сфотографирует. По таймингу все четко. Рекомендую познакомиться с Азербайджаном благодаря Латифу. Вы увидите много красивых мест, узнаете их историю, выпьете вкусный чай на высоте 600 метров, от души заваренным Яшкой (с ним вы тоже обязательно познакомитесь), а какая там халва и пахлава.. мммм)) Если есть желание, можно покататься на очень упрямом ослике или на более покладистых лощадках и всё это будет сопровождаться нереальным позитивом!!! И несомненно 5+ экскурсии!

    От всего сердца рекомендую брать тур с Латифом. Очень насыщенная программа, красивые локации. Латиф общительный, эрудированныйОт всего сердца рекомендую брать тур с Латифом. Очень насыщенная программа, красивые локации. Латиф общительный, эрудированныйОт всего сердца рекомендую брать тур с Латифом. Очень насыщенная программа, красивые локации. Латиф общительный, эрудированныйОт всего сердца рекомендую брать тур с Латифом. Очень насыщенная программа, красивые локации. Латиф общительный, эрудированныйОт всего сердца рекомендую брать тур с Латифом. Очень насыщенная программа, красивые локации. Латиф общительный, эрудированныйОт всего сердца рекомендую брать тур с Латифом. Очень насыщенная программа, красивые локации. Латиф общительный, эрудированныйОт всего сердца рекомендую брать тур с Латифом. Очень насыщенная программа, красивые локации. Латиф общительный, эрудированныйОт всего сердца рекомендую брать тур с Латифом. Очень насыщенная программа, красивые локации. Латиф общительный, эрудированныйОт всего сердца рекомендую брать тур с Латифом. Очень насыщенная программа, красивые локации. Латиф общительный, эрудированныйОт всего сердца рекомендую брать тур с Латифом. Очень насыщенная программа, красивые локации. Латиф общительный, эрудированный
  • Т
    Татьяна
    24 апреля 2024
    Индивидуальный тур по природным чудесам Азербайджана
    Потрясающие!!! Спасибо огромное гиду Латифу за чудесную познавательную экскурссию проведенную на одном дыхании! Хотелось продолжения!!! Мы были в восторге!!! Спосибо
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    тем кто оставлял реальные отзывы, мы по ним выбрали гида и экскурсию на 2 дня, и нам очень повезло что так все сложилось! Латиф сердечно благодарим за прекрасно проведённое время в раскрытии таких красивых глубоких исторических сюжетов и фактов. Большая благодарность Латифу за время, проведенное вместе с нами. И обязательно до новых встреч!!! 🤗

    Потрясающие!!! Спасибо огромное гиду Латифу за чудесную познавательную экскурссию проведенную на одном дыхании! Хотелось продолжения!!! МыПотрясающие!!! Спасибо огромное гиду Латифу за чудесную познавательную экскурссию проведенную на одном дыхании! Хотелось продолжения!!! МыПотрясающие!!! Спасибо огромное гиду Латифу за чудесную познавательную экскурссию проведенную на одном дыхании! Хотелось продолжения!!! МыПотрясающие!!! Спасибо огромное гиду Латифу за чудесную познавательную экскурссию проведенную на одном дыхании! Хотелось продолжения!!! МыПотрясающие!!! Спасибо огромное гиду Латифу за чудесную познавательную экскурссию проведенную на одном дыхании! Хотелось продолжения!!! МыПотрясающие!!! Спасибо огромное гиду Латифу за чудесную познавательную экскурссию проведенную на одном дыхании! Хотелось продолжения!!! МыПотрясающие!!! Спасибо огромное гиду Латифу за чудесную познавательную экскурссию проведенную на одном дыхании! Хотелось продолжения!!! МыПотрясающие!!! Спасибо огромное гиду Латифу за чудесную познавательную экскурссию проведенную на одном дыхании! Хотелось продолжения!!! МыПотрясающие!!! Спасибо огромное гиду Латифу за чудесную познавательную экскурссию проведенную на одном дыхании! Хотелось продолжения!!! МыПотрясающие!!! Спасибо огромное гиду Латифу за чудесную познавательную экскурссию проведенную на одном дыхании! Хотелось продолжения!!! Мы
  • Е
    Елена
    10 апреля 2024
    Дух Великого Шелкового Пути: Исмаиллы, Габала и Шеки на два дня
    Мы под впечатлением от поездки! Увидели много интересных мест: одну из самых древних мечетей Кавказа в Шемахе, Мавзолей Дири-Баба, впечатлила
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    история про древнее село Киш, где жители были исполинского роста 2,2-2,5 метра! Дворец хана в Шеки очень красивый, сохранилось 85 процентов оригинальной отделки убранства дворца! Посетили Караван-сарай в Шеки, озеро Нохур-Гёль и водопад "Семь красавиц"! Недаром брали тур на 2 дня, чтобы все успеть! Наш гид, он же водитель Камандар показал нам не только те места, которые были заявлены в программе тура - на обратном пути мы заехали в высокогорное село Лагич! Очень живописная и экстримальная дорога туда, но наш водитель - большой профессионал, поэтому нам было спокойно. Перед возвращением в Баку мы сделали остановку "пощекотать нервы" - пройти по подвесному мосту, соединяющему два скалистых берега! А ночевали в Шеки в отличном гостевом доме, где нас радушно приняла хозяйка, завтрак был отличный, особенно впечатлило пять видов варенья к чаю: из мандаринов, лепестков роз, грецкого ореха, алычи и малины! Очень рекомендую данный тур! Посмотрите Азербайджан с другой стороны, его историю, увидите много доброжелательных людей! Елена, Николай, Наталья. Химки, Московская область

  • Е
    Екатерина
    26 марта 2024
    Азербайджан только для вас: индивидуальный тур по Шемахе, Исмаиллы, Шеки и Габале
    Два дня удовольствия – так можно описать наш экскурсионный тур. Насыщенная программа, море впечатлений, интересная информация, вкусная кухня, душевные разговоры
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    и смех. Латиф принимал нас как любимых родственников, предупреждая наши желания и выполняя все «хотелки». Доброжелательный, отзывчивый и эрудированный, стремился к тому, чтобы наше путешествие вышло интересным, полезным и приятным, несмотря на плохую дорогу и погоду.

    Два дня удовольствия – так можно описать наш экскурсионный тур. Насыщенная программа, море впечатлений, интересная информацияДва дня удовольствия – так можно описать наш экскурсионный тур. Насыщенная программа, море впечатлений, интересная информация
  • К
    Карина
    25 марта 2024
    2-х дневное путешествие в Шеки - древнейший город Азербайджана
    Спасибо за прекрасную экскурсию! 2 дня в Шеки пролетели интересно и легко! Гид Анар - очень профессиональный и вежливый! Большое спасибо!
  • С
    Сергей
    3 марта 2024
    Шеки - двухдневное путешествие из Баку
    Решились с семьей выехать из Баку к горам. Искали подходящие экскурсии, переговорили с Азиком, он посоветовал двухдневное путешествие в Шеки.
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    Экскурсию вел Кенан, с знанием истории, комфортным автомобилем, и душевным общением. Одним словом, все прошло на высшем уровне. Если собираетесь в Азербайджан, обязательно посетите Шеки.

  • Е
    Елена
    27 февраля 2024
    2 дня на севере Азербайджана: из Баку - в селения Губа и Гусар (ШахДаг)
    Хочу сказать огромное спасибо гиду Нико за потрясающую экскурсию! Забрал прямо от отеля, далее ночь в невероятно уютном домике и утром
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    незабываемое путешествие в горы, через ущелье неописуемой красоты! Горы/ старая деревня/ таинственный туман/ лыжный комплекс с потрясными склонами/ канатная дорога/ вкуснейшая еда. Эти два дня были незабываемые! Отель- 5+ Экскурсия-5+ Виды-5+ Еда-5+ Чуткий гид с отменным чувством юмора и знанием истории! Однозначно рекомендую! Если хотите увидеть природу Азербайджана во всей красе- вам к Нико. Очень хочется вернуться в другое время года и точно знаю кто покажет все на высшем уровне

  • М
    Михаил
    19 февраля 2024
    Шеки - двухдневное путешествие из Баку
    Сразу скажу, мы в восторге, и еще долгое время память об этой экскурсии будет с нами! Мы не ожидали, что
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    будем настолько впечатлены. Шеки, ты прекрасен, однозначно. Экскурсия стоит потраченного времени. Азик был прав: это лучший маршрут. После долгих переговоров мы все-таки решили поехать и не пожалели. И не сомневайтесь — езжайте! Отличный гид, комфортный автомобиль, одним словом, дерзайте! Всем понравится.

  • Т
    Татьяна
    27 января 2024
    Азербайджан только для вас: индивидуальный тур по Шемахе, Исмаиллы, Шеки и Габале
    Если вы приехали в Азербайджан, то вы просто обязаны выехать за пределы Баку и насладалится прекрасными видами и культурой этой
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    страны! Мы выбрали себе в гида Латифа и ни разу не пожалели. Наш гид очень любит свою страну, прекрасно говорит по русски, аккуратный водитель. Мы посетили район Исмаил, город мастеров Лагыч, увидели и горы, Латиф отвез нас на канатную дорогу в Габале, виды захватывали дух, Латиф сделал нам крутые фотки. Лятиф выбрал нам уютную гостиницу и вечером угостил вкуснейшии гранатовым вином. Мы посетили и водопады «семь красивиц» и поселок Шамахы. Попробовали местную кухню, Латиф был очень внимателен и учел все наши предпочтения! Сказать что мы в восторге, это ничего не сказать! Азербайджан прекрасен, спасибо Латифу за это путешествие, мы еще вернемся не раз!

    Если вы приехали в Азербайджан, то вы просто обязаны выехать за пределы Баку и насладалится прекраснымиЕсли вы приехали в Азербайджан, то вы просто обязаны выехать за пределы Баку и насладалится прекраснымиЕсли вы приехали в Азербайджан, то вы просто обязаны выехать за пределы Баку и насладалится прекраснымиЕсли вы приехали в Азербайджан, то вы просто обязаны выехать за пределы Баку и насладалится прекраснымиЕсли вы приехали в Азербайджан, то вы просто обязаны выехать за пределы Баку и насладалится прекраснымиЕсли вы приехали в Азербайджан, то вы просто обязаны выехать за пределы Баку и насладалится прекрасными

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «2-дневные туры»

Самые популярные туры этой рубрики в Баку
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 13
  1. Азербайджан только для вас: индивидуальный тур по Шемахе, Исмаиллы, Шеки и Габале
  2. Индивидуальный тур по природным чудесам Азербайджана
  3. 2-х дневное путешествие в Шеки - древнейший город Азербайджана
  4. Шеки - двухдневное путешествие из Баку
  5. Дух Великого Шелкового Пути: Исмаиллы, Габала и Шеки на два дня
Какие места ещё посмотреть в Баку
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Гобустан
  2. Янардаг
  3. Апшерон
  4. Девичья башня
  5. Старый город
  6. Джума-Мечеть
  7. Мечеть Биби-Эйбат
  8. Кахетия
  9. Нагорный парк
  10. Розовые озера
Сколько стоит тур в Баку в июне 2024
Сейчас в Баку в категории "2-дневные туры" можно забронировать 13 авторских туров от 110 до 559 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Туры на русском языке в Баку (Азербайджан 🇦🇿) – у нас можно купить 13 туров на 2024 год по теме «2-дневные туры», 15 ⭐ отзывов, цены от $110. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Азербайджана. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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