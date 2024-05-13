1 чел.
По популярности
Авторский тур
2 дня
Азербайджан только для вас: индивидуальный тур по Шемахе, Исмаиллы, Шеки и Габале
Насладиться тишиной у озера Нохур, погулять по винодельне «Мейсари» и пройтись по улочкам Лагича
Начало: Место вашего проживания в Баку, время обговаривает...
19 июня в 08:00
21 июня в 08:00
$410 за всё до 3 чел.
скидка
20%
Авторский тур
2 дня
Индивидуальный тур по природным чудесам Азербайджана
Побывать на розовом озере Масазыр, увидеть вечный огонь горы Янардаг и принять грязевые ванны
Начало: Место вашего проживания в Баку, время обговаривает...
Завтра в 09:00
19 июня в 09:00
350$280 за всё до 3 чел.
Авторский тур
2 дня
Расписание: По договоренности с туристом
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от $360 за всё до 3 чел.
Авторский тур
2 дня
Шеки - двухдневное путешествие из Баку
Начало: По месту вашего проживания
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от $350 за всё до 3 чел.
скидка
5%
Авторский тур
2 дня
Дух Великого Шелкового Пути: Исмаиллы, Габала и Шеки на два дня
Начало: По указанию клиента
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 310$295 за всё до 3 чел.
скидка
20%
Авторский тур
2 дня
2 дня на севере Азербайджана: из Баку - в селения Губа и Гусар (ШахДаг)
Начало: Автовокзал Баку, станция метро Автовокзал
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
от 699$559 за всё до 4 чел.
Авторский тур
2 дня
Гёйгёльский район - живописнейший регион страны (2 дня, 1 ночь)
Начало: Ваш отель, если он в черте города
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$180 за человека
Авторский тур
2 дня
Древнее албанское, христианское государство (2 дня, 1 ночь)
Начало: Ваш отель, если он в черте города
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$400 за всё до 4 чел.
Авторский тур
2 дня
Древний город Шеки: мир разноцветных витражей, шёлковых платков и вкуснейшей халвы
Исследовать Ханский дворец и насладиться восточными сладостями
Начало: Баку, утро
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€300 за всё до 7 чел.
скидка
10%
Авторский тур
2 дня
Индивидуальный тур-знакомство с историческими центрами Азербайджана: Лагич, Шеки и Киш
Посетить водопад Хал-Хал, пройти по Исмаиллинскому мосту и увидеть древнюю Джума-мечеть
Начало: Баку, ул. Азиза Алиева, время обговаривается индив...
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
190$171 за человека
Авторский тур
2 дня
Индивидуальный тур по древним городам Азербайджана: Шемаха, Габала и Шеки
Увидеть, как собирают мозаику шебеке, заглянуть на шёлковую фабрику и побывать в поселении удинов
Начало: Баку, место встречи обговаривается индивидуально
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$110 за человека
Авторский тур
2 дня
Природа южного Азербайджана: тур в Ленкорань и Гирканский заповедник
Увидеть «железное дерево», полюбоваться горящим источником и побывать на чайной плантации
Начало: Баку, точно место и время обговариваются индивидуа...
29 июня в 08:00
$500 за всё до 2 чел.
Авторский тур
2 дня
Индивидуальное мини-путешествие по Апшерону: Баку, храм Атешгях, Янардаг и замок Рамана
Пройтись по улицам Старого города, увидеть «Малую Венецию» и погрузиться в быт зороастрийцев
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
$400 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на туры
- ННаталья13 мая 2024Понравилось очень, рекомендую всем!!!! Двухдневная экскурсия сочетает по максимуму основные места, которые находятся недалеко от Баку, переезды составлены грамотно, дорога
- ААнна2 мая 2024От всего сердца рекомендую брать тур с Латифом. Очень насыщенная программа, красивые локации. Латиф общительный, эрудированный и очень доброжелательный гид.
- ТТатьяна24 апреля 2024Потрясающие!!! Спасибо огромное гиду Латифу за чудесную познавательную экскурссию проведенную на одном дыхании! Хотелось продолжения!!! Мы были в восторге!!! Спосибо
- ЕЕлена10 апреля 2024Мы под впечатлением от поездки! Увидели много интересных мест: одну из самых древних мечетей Кавказа в Шемахе, Мавзолей Дири-Баба, впечатлила
- ЕЕкатерина26 марта 2024Два дня удовольствия – так можно описать наш экскурсионный тур. Насыщенная программа, море впечатлений, интересная информация, вкусная кухня, душевные разговоры
- ККарина25 марта 2024Спасибо за прекрасную экскурсию! 2 дня в Шеки пролетели интересно и легко! Гид Анар - очень профессиональный и вежливый! Большое спасибо!
- ССергей3 марта 2024Решились с семьей выехать из Баку к горам. Искали подходящие экскурсии, переговорили с Азиком, он посоветовал двухдневное путешествие в Шеки.
- ЕЕлена27 февраля 2024Хочу сказать огромное спасибо гиду Нико за потрясающую экскурсию! Забрал прямо от отеля, далее ночь в невероятно уютном домике и утром
- ММихаил19 февраля 2024Сразу скажу, мы в восторге, и еще долгое время память об этой экскурсии будет с нами! Мы не ожидали, что
- ТТатьяна27 января 2024Если вы приехали в Азербайджан, то вы просто обязаны выехать за пределы Баку и насладалится прекрасными видами и культурой этой
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «2-дневные туры»
Самые популярные туры этой рубрики в Баку
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 13
Какие места ещё посмотреть в Баку
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит тур в Баку в июне 2024
Сейчас в Баку в категории "2-дневные туры" можно забронировать 13 авторских туров от 110 до 559 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Туры на русском языке в Баку (Азербайджан 🇦🇿) – у нас можно купить 13 туров на 2024 год по теме «2-дневные туры», 15 ⭐ отзывов, цены от $110. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Азербайджана. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август