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История Баку периода нефтяного бума

5
1 отзыв
Эмин А.
Эмин А. – Гид из Баку
Экскурсия ⛳ посвящена первому «нефтяному буму» в Баку.

Он произошел на рубеже прошлого века.

Я расскажу вам об истории 📖 возникновения города, первых упоминаниях о нем.

Мы погуляем по городу и найдем бывший мусульманский квартал Чемберекенд и дома известных нефтяных магнатов прошлого века.

Побываем в Нагорном парке 🌳 и полюбуемся панорамой.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • $30 за экскурсию

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История Баку периода нефтяного бума
История Баку периода нефтяного бума

Что вы увидите

  • Нагорный Парк
  • Парк водопадов
  • Михайловский Сад
  • Дома известных нефтяных магнатов XIX века
  • Здание государственной думы
  • Здание Монолит
  • Здание Исмалиййе
  • Дворец Бракосочетания
  • Азербайджанскую государственную филармонию
  • Здание Азнефтит
  • Губернаторский Дом
  • Бакинскую офицерскую школу морской авиации
  • Центр “европейского Баку” конца XIX века.
Баку был образован как городское поселение не благодаря нефти. Нефть сделала Баку знаменитым. Первые письменные упоминая о городе принадлежат перу арабских исследователей. Сегодня можно сказать, что основная история 📖 экономического и демографического развития Баку прямо или косвенно связана с первым нефтяным бумом — на экскурсии 🧭 я расскажу, как происходило это развитие, какие люди оставили след в нефтяной истории города и как нефть повлияла ну культурное преображение Баку.
Что входит
  • услуги Гида
Что не входит
  • трансфер до места встречи
Начало и место завершения
🚩 Аллея Шехидов, около Flame Towers
История Баку периода нефтяного бума
История Баку периода нефтяного бума
История Баку периода нефтяного бума
История Баку периода нефтяного бума

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Эмин А.
Эмин А.
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