Баку был образован как городское поселение не благодаря нефти. Нефть сделала Баку знаменитым. Первые письменные упоминая о городе принадлежат перу арабских исследователей. Сегодня можно сказать, что основная история 📖 экономического и демографического развития Баку прямо или косвенно связана с первым нефтяным бумом — на экскурсии 🧭 я расскажу, как происходило это развитие, какие люди оставили след в нефтяной истории города и как нефть повлияла ну культурное преображение Баку.