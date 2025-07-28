Путешествие по Баку - это возможность ощутить дух города, где история встречается с современностью. Прогулка по Старому городу позволит вам увидеть Девичью башню и Дворец ширваншахов.На улице Истиглалият вы узнаете

о нефтяном буме, а на улице Низами насладитесь сочетанием стиля и традиций. Бакинский бульвар подарит вам невероятные виды на Каспий, а «Малая Венеция» станет отличным завершением экскурсии. Это путешествие обещает быть незабываемым

Описание экскурсии

Старый город (Ичери-шехер), где время словно остановилось. Прогуливаясь по его узким улочкам, вы полюбуетесь Девичьей башней, древней Пятничной мечетью и Дворцом ширваншахов. Заглянете в уютные лавочки и мастерские, где до сих пор сохраняются ремесленные традиции.

Улица Истиглалият. Здесь можно ощутить дух старинного нефтяного Баку. Элегантные здания, построенные в эпоху нефтяного бума, «расскажут» вам о богатстве и амбициях того времени.

Улица Низами — одна из самых популярных в городе. Она сочетает в себе современный стиль и традиции. Вы увидите бутики мировых брендов, кафе, торговые центры и насладитесь видами на исторические здания и памятники.

Бакинский бульвар — зелёный оазис, который проходит вдоль моря и дарит невероятные виды на Каспий.

«Малая Венеция» с каналами, гондолами и зелёными аллеями. Этот маленький кусочек Европы в сердце Баку станет прекрасным завершением вашего путешествия по городу.

Во время экскурсии поговорим об истории Старого города, строительстве крепостных стен, тайнах и загадках Девичьей башни, зданиях эпохи нефтяного бума и нефтепромышленниках, а также о главной артерии города — улице Низами.

Организационные детали