Шаг за шагом по историческому и современному Баку

Ощутите атмосферу Баку, пройдясь по его историческим улицам и современным проспектам. Узнайте о богатом наследии и современной жизни города
Путешествие по Баку - это возможность ощутить дух города, где история встречается с современностью. Прогулка по Старому городу позволит вам увидеть Девичью башню и Дворец ширваншахов.

На улице Истиглалият вы узнаете
читать дальше

о нефтяном буме, а на улице Низами насладитесь сочетанием стиля и традиций.

Бакинский бульвар подарит вам невероятные виды на Каспий, а «Малая Венеция» станет отличным завершением экскурсии. Это путешествие обещает быть незабываемым

5
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Узнайте историю Старого города
  • 🌆 Оцените архитектуру нефтяного бума
  • 🌊 Полюбуйтесь видами на Каспий
  • 🚶‍♂️ Прогуляйтесь по Бакинскому бульвару
  • 🎨 Посетите уютные лавочки и мастерские
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Что можно увидеть

  • Девичья башня
  • Дворец ширваншахов
  • Улица Истиглалият
  • Улица Низами
  • Бакинский бульвар
  • Малая Венеция

Описание экскурсии

Старый город (Ичери-шехер), где время словно остановилось. Прогуливаясь по его узким улочкам, вы полюбуетесь Девичьей башней, древней Пятничной мечетью и Дворцом ширваншахов. Заглянете в уютные лавочки и мастерские, где до сих пор сохраняются ремесленные традиции.

Улица Истиглалият. Здесь можно ощутить дух старинного нефтяного Баку. Элегантные здания, построенные в эпоху нефтяного бума, «расскажут» вам о богатстве и амбициях того времени.

Улица Низами — одна из самых популярных в городе. Она сочетает в себе современный стиль и традиции. Вы увидите бутики мировых брендов, кафе, торговые центры и насладитесь видами на исторические здания и памятники.

Бакинский бульвар — зелёный оазис, который проходит вдоль моря и дарит невероятные виды на Каспий.

«Малая Венеция» с каналами, гондолами и зелёными аллеями. Этот маленький кусочек Европы в сердце Баку станет прекрасным завершением вашего путешествия по городу.

Во время экскурсии поговорим об истории Старого города, строительстве крепостных стен, тайнах и загадках Девичьей башни, зданиях эпохи нефтяного бума и нефтепромышленниках, а также о главной артерии города — улице Низами.

Организационные детали

  • Достопримечательности осматриваем снаружи
  • По желанию можем зайти во Дворец ширваншахов, билет оплачивается отдельно — 15 манат
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Старого города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ульвия
Ульвия — Организатор в Баку
Для нас важно делать всё, чтобы вы чувствовали себя радостными на протяжении всего прибытия в Азербайджане. В лучших традициях нашего народа мы называем это гостеприимством. Когда тёплый угол, симпатии и счастье уготовлены для дорогого гостя. Часто задолго до его прихода. Всё, что вам остается делать — это наслаждаться каждым моментом нахождения в стране незабываемых впечатлений.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Марина
Марина
28 июл 2025
Спасибо Ирине за приятную прогулку. Наше знакомство с Баку было насыщено интересными местами, новыми знаниями, но не было перегруженности. Несмотря на жару, экскурсия прошла отлично.
О
Оксана
17 июл 2025
Замечательно провели время на экскурсии с Дианой. Не только посмотрели все знаковые достопримечательности старого города, но и, кажется побывали во всех его закоулочках. Дом мастера керамики оставил незабываемые впечатления. За бокалом чая узнали много о национальной кухне, что лучше взять как сувенир. Осмотрили и окрестности старого города, знаменитую площадь фонтанов и улицу Низами.
Олег
Олег
23 июн 2025
Экскурсия прошла на отлично! Мы были небольшой группой, 3 человека. Все было организовано четко!
Гид была очень приятной,рассказывала очень интересно, без перегрузки датами и с юмором. Особенно понравился Старый город, где мы не просто прогулялись, а также узнали где и что снималось, помимо знаменитой Бриллиантовой руки.
Также хочу поблагодарить Ульвию, за организацию. Все было на высшем уровне!
Влюбили нас в Баку
Рекомендую!
Входит в следующие категории Баку

