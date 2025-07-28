Старый город (Ичери-шехер), где время словно остановилось. Прогуливаясь по его узким улочкам, вы полюбуетесь Девичьей башней, древней Пятничной мечетью и Дворцом ширваншахов. Заглянете в уютные лавочки и мастерские, где до сих пор сохраняются ремесленные традиции.
Улица Истиглалият. Здесь можно ощутить дух старинного нефтяного Баку. Элегантные здания, построенные в эпоху нефтяного бума, «расскажут» вам о богатстве и амбициях того времени.
Улица Низами — одна из самых популярных в городе. Она сочетает в себе современный стиль и традиции. Вы увидите бутики мировых брендов, кафе, торговые центры и насладитесь видами на исторические здания и памятники.
Бакинский бульвар — зелёный оазис, который проходит вдоль моря и дарит невероятные виды на Каспий.
«Малая Венеция» с каналами, гондолами и зелёными аллеями. Этот маленький кусочек Европы в сердце Баку станет прекрасным завершением вашего путешествия по городу.
Во время экскурсии поговорим об истории Старого города, строительстве крепостных стен, тайнах и загадках Девичьей башни, зданиях эпохи нефтяного бума и нефтепромышленниках, а также о главной артерии города — улице Низами.
Организационные детали
Достопримечательности осматриваем снаружи
По желанию можем зайти во Дворец ширваншахов, билет оплачивается отдельно — 15 манат
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ульвия — Организатор в Баку
Для нас важно делать всё, чтобы вы чувствовали себя радостными на протяжении всего прибытия в Азербайджане. В лучших традициях нашего народа мы называем это гостеприимством. Когда тёплый угол, симпатии и счастье уготовлены для дорогого гостя. Часто задолго до его прихода. Всё, что вам остается делать — это наслаждаться каждым моментом нахождения в стране незабываемых впечатлений.
Марина
28 июл 2025
Спасибо Ирине за приятную прогулку. Наше знакомство с Баку было насыщено интересными местами, новыми знаниями, но не было перегруженности. Несмотря на жару, экскурсия прошла отлично.
О
Оксана
17 июл 2025
Замечательно провели время на экскурсии с Дианой. Не только посмотрели все знаковые достопримечательности старого города, но и, кажется побывали во всех его закоулочках. Дом мастера керамики оставил незабываемые впечатления. За бокалом чая узнали много о национальной кухне, что лучше взять как сувенир. Осмотрили и окрестности старого города, знаменитую площадь фонтанов и улицу Низами.
Олег
23 июн 2025
Экскурсия прошла на отлично! Мы были небольшой группой, 3 человека. Все было организовано четко! Гид была очень приятной,рассказывала очень интересно, без перегрузки датами и с юмором. Особенно понравился Старый город, где мы не просто прогулялись, а также узнали где и что снималось, помимо знаменитой Бриллиантовой руки. Также хочу поблагодарить Ульвию, за организацию. Все было на высшем уровне! Влюбили нас в Баку Рекомендую!