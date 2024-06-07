1 чел.
По популярности
скидка
20%
Индивидуальная
6 часов
Розовое озеро, Радужные горы и чаепитие на горе Бешбармаг в Баку
Погрузитесь в мир удивительных природных явлений и легенд Азербайджана с индивидуальной экскурсией по самым живописным местам Баку
Начало: Место проживания
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
150€120 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Гора Бешбармаг, розовое озеро, земляная радуга и рыбный рынок в Баку
Погрузитесь в мир азербайджанских чудес: от мистической горы Бешбармаг до красочной земляной радуги и аутентичного рыбного рынка
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
145€131 за всё до 7 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
7 часов
Агатовые горы, скала Бешбармаг, розовое озеро Масазыр и древняя крепость
Погрузитесь в природу и историю Азербайджана: разноцветные Агатовые горы, священная скала Бешбармаг, розовое озеро Масазыр и древняя крепость Чыраг-гала
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
160€128 за всё до 4 чел.
Групповая
13 часов
Популярное предложение
В Шеки через весь Азербайджан: Путешествие на автобусе по древним городам
Погрузитесь в удивительный мир Азербайджана, посетив его древние города и насладившись природной красотой в однодневной экскурсии
Начало: У Парных ворот Старого города
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€63 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Земной Марс, заповедник Алтыагач и Розовое озеро
Азербайджан удивляет не только культурой, но и природой. Путешествие к марсианским горам Хызы, заповеднику Алтыагач и розовым водам Масазыра станет незабываемым
Начало: От места вашего проживания
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
150€135 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Колоритные базары и аутлеты Баку: путешествие через вкусы и традиции
Погрузитесь в мир азербайджанских базаров и аутлетов, где каждый товар рассказывает свою уникальную историю
25 июня в 09:00
26 июня в 09:00
от €129 за всё до 10 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
6 часов
Экскурсия по Баку: живые истории и архитектурные шедевры
Познакомьтесь с душой Баку через рассказы о его жителях и прогулки по самым живописным уголкам города
Начало: В районе станции метро «Icherisheher»
22 июня в 08:00
23 июня в 08:00
240€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Огненный Баку: гончарный мастер-класс, древний храм и центр Гейдара Алиева
Раскрыть свой творческий потенциал и познакомится с традициями Азербайджана
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€170 за всё до 7 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
От радужных гор - к Розовому озеру! Плюс дегустация гутабов и, конечно, Каспийское море
Увидеть в окрестностях Баку красочные нерукотворные шедевры, где природа дала волю фантазии
Начало: По месту вашего проживания в Баку
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 169€144 за всё до 7 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
3 часа
Бакинские каникулы: эксклюзивное путешествие на скутере
Исследуйте культурное наследие и современный Баку, наслаждаясь свободой передвижения на скутере
Начало: Port Baku mall. Перед кофейней Starbucks
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 120€90 за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
11 часов
Путешествие в Габалу: история, мистика, альпаки и Ван Дамм
Проехать по одному из самых насыщенных и необычных маршрутов в Азербайджане
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
220€198 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
1 час
Прогулка по Старому Баку для лучших фото в ваши соцсети
Открыть самые атмосферные места исторического центра и украсить коллекцию фотовоспоминаний о городе
Начало: В райне метро Ичери Шехер
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€75 за всё до 2 чел.
скидка
20%
Мини-группа
1.5 часа
По городским паркам - на самокате
Взять механический самокат и изучить азербайджанскую столицу на групповой экскурсии
Начало: У Центрального парка
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
35€28 за человека
Индивидуальная
4.5 часа
Индивидуальная экскурсия в Гянджу: сокровищница истории Азербайджана
Погрузитесь в атмосферу древнего Гянджи, узнайте его историю и культуру, вместе с личным гидом
Начало: Гянджа-Мол, мечеть Шаха
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
€240 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Шопинг, мечеть Биби-Эйбат и рыбный ресторан
33 удовольствия Баку и знакомство с памятником мусульманского зодчества
29 июня в 06:00
30 июня в 06:00
от €125 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
По святым местам Баку, или Книги памяти Азербайджана
Познакомиться с сакральными центрами, воплотившими культурное и духовное наследие нескольких эпох
Начало: На станции метро Ичери Шехер
25 июня в 08:00
26 июня в 08:00
от €150 за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
3 часа
Легендарные парки Баку
Авто-пешеходная экскурсия и фотопрогулка по значимым и живописным уголкам города
Начало: У вашего отеля
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
€140 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
4 часа
Бакинские базары вдоль и поперек
Отправиться за азербайджанскими сладостями, деликатесами и сувенирами в компании коренного бакинца
Начало: В вашем отеле
29 июня в 09:00
30 июня в 09:00
от €240 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
4 часа
Неизведанные окрестности Баку
Побывать в святилищах и старинной крепости, а также узнать о жизни Есенина в Азербайджане
Начало: Ваш отель
29 июня в 09:00
30 июня в 09:00
от €170 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Бакинские истории любви
Прогулка по самым романтическим уголкам города, где вершились судьбы и разбивались сердца
Начало: В районе метро Ичери Шехер
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
от €90 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Мистический Баку: путеводитель по тайнам старинного города
Откройте тайны Баку: исследуйте мистические места и узнайте уникальные истории, скрытые за стенами старинных зданий
Сегодня в 15:00
12 июня в 14:30
€65 за всё до 4 чел.
скидка
20%
Фотопрогулка
1 час
Фотосессия на фоне центра Гейдара Алиева
Сделать атмосферные снимки у одного из самых необычных сооружений на Кавказе
Начало: У Культурного центра Гейдара Алиева
11 июня в 09:30
12 июня в 09:30
150€120 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Улицы, переулки и дворы Баку
Прогуляться с коренной жительницей города по самым нетуристическим местам
Начало: Возле крепости Ичери Шехер
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€77 за всё до 3 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
7 часов
Мистические пейзажи недалеко от Баку
Озеро с розовой водой, вечно горящая гора, место для исполнения желаний и другие чудеса
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
150€128 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
2-дневное путешествие по северу Азербайджана: Губа, Гусар и многое другое
Откройте для себя уникальные уголки северного Азербайджана, включая деревню в облаках и мавзолей шейха Джунейда
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€699 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Старый город Баку: путешествие сквозь века в историческом сердце Азербайджана
Прогулка по Старому городу Баку - это погружение в историю Азербайджана, от древних времен до наших дней
Начало: Ваш отель, апартаменты
Расписание: Все дни. С 10.00-20.00
Сегодня в 18:00
11 июня в 09:00
от $65 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Гобустан и вулканы: путешествие в историю и природу Азербайджана
Погрузитесь в историю человечества с экскурсией в Гобустан, где история оживает на древних скалах
Начало: У вашего отеля или апартаментов
Расписание: Все дни.
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от $127 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Из Баку - в живописные окрестности Астары
Увидеть 3 древних поселения, десятки минеральных источников, национальный парк и чайные плантации
Начало: В любом удобном для вас месте в Баку
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€225 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Древний Баку и пылающие небоскребы: путешествие по истории и современности
Отправьтесь в путешествие из прошлого в настоящее Баку, где древние улицы встречаются с современной архитектурой
Начало: У вашего отеля или апартаментов
Расписание: Все дни. С 10.00-20.00
Сегодня в 18:00
11 июня в 09:00
от $75 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
9 часов
Розовое озеро, Марсианские пейзажи и село Хыналыг (2200метров за один день)
Начало: У вашего отеля
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 20:00
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от $220 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Обзорная экскурсия: Новый и старый Баку
Начало: По месту проживания
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
от $150 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Тайны Бакинских двориков: путешествие по историческому Баку
Погрузитесь в уникальную атмосферу Баку, где каждый дворик хранит свои неповторимые истории
Начало: У вашего отеля или апартаментов
Расписание: все дни.
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от $65 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Тайны Баку: святилища, крепость и пещера Степана Разина
Загадочный Баку раскрывает свои тайны: от древних святилищ до мистических пещер. Присоединяйтесь к незабываемому путешествию
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно, с 9:00
31 авг в 09:00
2 сен в 09:00
$200 за всё до 4 чел.
Мини-группа
1 час
Солнечные ковры Баку
Атмосферное путешествие в мини-группе в дом-музей художника Кямиля Алиева
Начало: в центре Баку
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€14 за человека
Мини-группа
6 часов
Все Краски Апшерона: Атешгях, Янардаг, Гобустан
Начало: По договоренности
Расписание: Каждый день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$150 за человека
Индивидуальная
4 часа
Встретимся в Баку
Начало: Уточняется заранее
Расписание: Ежедневно, в 15:00
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
от $85 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Ферма альпак, винодельня и мавзолей в скале: путешествие из Баку
Обнять дружелюбных альпак, посетить древний суфийский мавзолей и отдохнуть на винодельне
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
€180 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Мир ремёсел Азербайджана
Авторская прогулка по мастерским Баку: секреты умельцев и полное погружение в колорит
Начало: В районе метро Ичери-шехер
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от €78 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
12 часов
Винный путь в Габалу: экскурсия и дегустация на винном заводе «Савалан»
Начало: По месту вашего проживания
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $200 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Альпаки и горные просторы - экскурсия в заповедник из Баку
Начало: По месту проживания
Расписание: Ежедневно 9:00, 10:00, 11:00, 12:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $150 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Обзорная экскурсия по Баку и вечер в гостях у азербайджанской семьи
Проехать по знаковым местам, познать традиции и побывать на празднике души у коренных бакинцев
Начало: От места проживания гостей
3 авг в 09:00
4 авг в 09:00
€350 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
6 часов
Разноцветный Азербайджан
Начало: По договоренности (Старый город Баку)
Расписание: ежедневно в 09:00,10:00,11:00,12:00,13:00,14:00,15:00,16:00,17:00
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от $150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Уникальная природа Апшерона: Розовое озеро, Розовые горы и гора Беш Бармаг
Начало: По согласованию с туристами
Расписание: По запросу
11 сен в 09:00
12 сен в 09:00
$160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Красота природы и дары Каспия
Начало: Ваш отель или апартаменты
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$200 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Обзорная прогулка по Баку
Начало: Ваш отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$190 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЗЗемфира7 июня 2024Добрый день! Я обычно не многословна, но здесь напишу, тк - поездка впечатлила! Во-Первых- Огромная благодарность организатору тура Юсифу за замечательного
- ООльга5 июня 2024Благодарим Латифа за прекрасную экскурсию по красивейшим местам. Отдельное спасибо за фотосессию в шикарных локациях. Латиф очень коммуникабельный и доброжелательный. Идет навстречу пожеланиям туристов
- ААнгелина4 июня 202403.06.24 посчастливилось принять участие в экскурсии в Шеки-получилась она практически, как индивидуальная (группа -3 человека). Дорога долгая, но предоставили удобный
- ГГалина4 июня 2024Это была невероятная, незабываемая и самая прерасная прогулка из всех моих прогулок. Начать хотя бы с того, что прогулка была
- ЕЕлена4 июня 2024Розовое озеро - завалено мусором, гора Бешбармаг - красиво, повезло с погодой, не было ветра и облачно. Повезло, что когда
- AAnna4 июня 2024Один день в Баку, но какой … На скутере, можете себе представить?!!!) Встретились с гидом в назначенный час, понравилось, что
- ННаталья3 июня 2024Если Вы хотите получить день с незабываемыми впечатлениями, удивляться как ребенок, получить удовольствие от экскурсии, то не сомневайтесь и позвольте
- ММария3 июня 2024Лия прекрасный рассказчик, человек, который любит свой город и свою страну, много знает и все преподносит очень интересно и заразительно. Очень захотелось проехать с ней по другим местам Азербайджана. Большое спасибо))
- MMaliya3 июня 2024Мне понравилась наша утренняя прогулочка по центральным паркам с ветерком на самокате. Было интересно созерцать пышно цветущии растения, роскошные клумбы
- ООксана3 июня 2024поездка была отличная. наш гид очень внимательно относился к нашим просьбам. так как один турист был итальянец, гиду пришлось говорить и на английском и на русском.))) успехов вашей компании
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