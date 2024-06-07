Необычные экскурсии по Баку

Найдено 70 экскурсий в категории «Необычные» в Баку на русском языке, цены от €14, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Радужные горы, Розовое озеро, гора Бешбармаг и чаепитие на вершине
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
6 часов
74 отзыва
Розовое озеро, Радужные горы и чаепитие на горе Бешбармаг в Баку
Погрузитесь в мир удивительных природных явлений и легенд Азербайджана с индивидуальной экскурсией по самым живописным местам Баку
Начало: Место проживания
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
150120 за всё до 4 чел.
Гора Бешбармаг, «земляная радуга», розовое озеро и дегустация икры
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
116 отзывов
Гора Бешбармаг, розовое озеро, земляная радуга и рыбный рынок в Баку
Погрузитесь в мир азербайджанских чудес: от мистической горы Бешбармаг до красочной земляной радуги и аутентичного рыбного рынка
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
145131 за всё до 7 чел.
Агатовые горы, скала Бешбармаг, розовое озеро Масазыр и древняя крепость
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
7 часов
34 отзыва
Агатовые горы, скала Бешбармаг, розовое озеро Масазыр и древняя крепость
Погрузитесь в природу и историю Азербайджана: разноцветные Агатовые горы, священная скала Бешбармаг, розовое озеро Масазыр и древняя крепость Чыраг-гала
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
160128 за всё до 4 чел.
В Шеки - через весь Азербайджан: автобусная экскурсия
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
29 отзывов
Популярное предложение
В Шеки через весь Азербайджан: Путешествие на автобусе по древним городам
Погрузитесь в удивительный мир Азербайджана, посетив его древние города и насладившись природной красотой в однодневной экскурсии
Начало: У Парных ворот Старого города
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
63 за человека
Земной Марс, заповедник Алтыагач и Розовое озеро
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
50 отзывов
Земной Марс, заповедник Алтыагач и Розовое озеро
Азербайджан удивляет не только культурой, но и природой. Путешествие к марсианским горам Хызы, заповеднику Алтыагач и розовым водам Масазыра станет незабываемым
Начало: От места вашего проживания
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
150135 за всё до 3 чел.
Колоритные базары, аутлеты и лавочки Баку
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
30 отзывов
Колоритные базары и аутлеты Баку: путешествие через вкусы и традиции
Погрузитесь в мир азербайджанских базаров и аутлетов, где каждый товар рассказывает свою уникальную историю
25 июня в 09:00
26 июня в 09:00
от 129 за всё до 10 чел.
Баку и бакинцы
скидка
25%
Индивидуальная
6 часов
54 отзыва
Экскурсия по Баку: живые истории и архитектурные шедевры
Познакомьтесь с душой Баку через рассказы о его жителях и прогулки по самым живописным уголкам города
Начало: В районе станции метро «Icherisheher»
22 июня в 08:00
23 июня в 08:00
240180 за всё до 4 чел.
Огненный Баку: гончарный мастер-класс, древний храм и центр Гейдара Алиева
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
7 отзывов
Огненный Баку: гончарный мастер-класс, древний храм и центр Гейдара Алиева
Раскрыть свой творческий потенциал и познакомится с традициями Азербайджана
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
170 за всё до 7 чел.
От радужных гор - к Розовому озеру! Плюс дегустация гутабов и, конечно, Каспийское море
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
10 отзывов
От радужных гор - к Розовому озеру! Плюс дегустация гутабов и, конечно, Каспийское море
Увидеть в окрестностях Баку красочные нерукотворные шедевры, где природа дала волю фантазии
Начало: По месту вашего проживания в Баку
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 169144 за всё до 7 чел.
Бакинские каникулы
🏍 На мотоцикле
скидка
25%
Индивидуальная
3 часа
82 отзыва
Бакинские каникулы: эксклюзивное путешествие на скутере
Исследуйте культурное наследие и современный Баку, наслаждаясь свободой передвижения на скутере
Начало: Port Baku mall. Перед кофейней Starbucks
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 12090 за всё до 5 чел.
Путешествие в Габалу: история, мистика, альпаки и Ван Дамм
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
11 часов
2 отзыва
Путешествие в Габалу: история, мистика, альпаки и Ван Дамм
Проехать по одному из самых насыщенных и необычных маршрутов в Азербайджане
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
220198 за всё до 3 чел.
Прогулка по Старому Баку для лучших фото в ваши соцсети
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
15 отзывов
Прогулка по Старому Баку для лучших фото в ваши соцсети
Открыть самые атмосферные места исторического центра и украсить коллекцию фотовоспоминаний о городе
Начало: В райне метро Ичери Шехер
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
75 за всё до 2 чел.
По городским паркам - на самокате
🚶 Пешая
🛴 На самокатах
скидка
20%
Мини-группа
1.5 часа
3 отзыва
По городским паркам - на самокате
Взять механический самокат и изучить азербайджанскую столицу на групповой экскурсии
Начало: У Центрального парка
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3528 за человека
Гянджа - загадка и сокровище Азербайджана
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная экскурсия в Гянджу: сокровищница истории Азербайджана
Погрузитесь в атмосферу древнего Гянджи, узнайте его историю и культуру, вместе с личным гидом
Начало: Гянджа-Мол, мечеть Шаха
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
240 за всё до 4 чел.
Шопинг, мечеть Биби-Эйбат и рыбный ресторан
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
4 отзыва
Шопинг, мечеть Биби-Эйбат и рыбный ресторан
33 удовольствия Баку и знакомство с памятником мусульманского зодчества
29 июня в 06:00
30 июня в 06:00
от 125 за всё до 10 чел.
По святым местам Баку, или Книги памяти Азербайджана
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
По святым местам Баку, или Книги памяти Азербайджана
Познакомиться с сакральными центрами, воплотившими культурное и духовное наследие нескольких эпох
Начало: На станции метро Ичери Шехер
25 июня в 08:00
26 июня в 08:00
от 150 за всё до 10 чел.
Легендарные парки Баку
🚗 На машине
Фотопрогулка
3 часа
18 отзывов
Легендарные парки Баку
Авто-пешеходная экскурсия и фотопрогулка по значимым и живописным уголкам города
Начало: У вашего отеля
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
140 за всё до 2 чел.
Бакинские базары вдоль и поперек
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Бакинские базары вдоль и поперек
Отправиться за азербайджанскими сладостями, деликатесами и сувенирами в компании коренного бакинца
Начало: В вашем отеле
29 июня в 09:00
30 июня в 09:00
от 240 за всё до 20 чел.
Неизведанные окрестности Баку
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Неизведанные окрестности Баку
Побывать в святилищах и старинной крепости, а также узнать о жизни Есенина в Азербайджане
Начало: Ваш отель
29 июня в 09:00
30 июня в 09:00
от 170 за всё до 10 чел.
Бакинские истории любви
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Бакинские истории любви
Прогулка по самым романтическим уголкам города, где вершились судьбы и разбивались сердца
Начало: В районе метро Ичери Шехер
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
от 90 за всё до 10 чел.
Мистический Баку
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Мистический Баку: путеводитель по тайнам старинного города
Откройте тайны Баку: исследуйте мистические места и узнайте уникальные истории, скрытые за стенами старинных зданий
Сегодня в 15:00
12 июня в 14:30
65 за всё до 4 чел.
Фотосессия на фоне центра Гейдара Алиева
🚶 Пешая
скидка
20%
Фотопрогулка
1 час
6 отзывов
Фотосессия на фоне центра Гейдара Алиева
Сделать атмосферные снимки у одного из самых необычных сооружений на Кавказе
Начало: У Культурного центра Гейдара Алиева
11 июня в 09:30
12 июня в 09:30
150120 за всё до 2 чел.
Улицы, переулки и дворы Баку
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
8 отзывов
Улицы, переулки и дворы Баку
Прогуляться с коренной жительницей города по самым нетуристическим местам
Начало: Возле крепости Ичери Шехер
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
77 за всё до 3 чел.
Мистические пейзажи недалеко от Баку
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
7 часов
7 отзывов
Мистические пейзажи недалеко от Баку
Озеро с розовой водой, вечно горящая гора, место для исполнения желаний и другие чудеса
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
150128 за всё до 4 чел.
2 дня на севере Азербайджана: из Баку - к горе Шахдаг и селениям Губа и Гусар
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
2-дневное путешествие по северу Азербайджана: Губа, Гусар и многое другое
Откройте для себя уникальные уголки северного Азербайджана, включая деревню в облаках и мавзолей шейха Джунейда
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
699 за всё до 4 чел.
Старый город: очарование исторической части столицы Азербайджана
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
3 часа
118 отзывов
Старый город Баку: путешествие сквозь века в историческом сердце Азербайджана
Прогулка по Старому городу Баку - это погружение в историю Азербайджана, от древних времен до наших дней
Начало: Ваш отель, апартаменты
Расписание: Все дни. С 10.00-20.00
Сегодня в 18:00
11 июня в 09:00
от $65 за всё до 4 чел.
Грязевые вулканы, наскальные рисунки Гобустана, мечеть Фатимы и история нефти
🚌 На автобусе
Индивидуальная
6 часов
68 отзывов
Гобустан и вулканы: путешествие в историю и природу Азербайджана
Погрузитесь в историю человечества с экскурсией в Гобустан, где история оживает на древних скалах
Начало: У вашего отеля или апартаментов
Расписание: Все дни.
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от $127 за всё до 3 чел.
Из Баку - в живописные окрестности Астары
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
3 отзыва
Из Баку - в живописные окрестности Астары
Увидеть 3 древних поселения, десятки минеральных источников, национальный парк и чайные плантации
Начало: В любом удобном для вас месте в Баку
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
225 за всё до 5 чел.
Древний Баку и пылающие небоскребы
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
4 часа
60 отзывов
Древний Баку и пылающие небоскребы: путешествие по истории и современности
Отправьтесь в путешествие из прошлого в настоящее Баку, где древние улицы встречаются с современной архитектурой
Начало: У вашего отеля или апартаментов
Расписание: Все дни. С 10.00-20.00
Сегодня в 18:00
11 июня в 09:00
от $75 за всё до 2 чел.
Розовое озеро, Марсианские пейзажи и село Хыналыг (2200метров за один день)
Индивидуальная
9 часов
34 отзыва
Розовое озеро, Марсианские пейзажи и село Хыналыг (2200метров за один день)
Начало: У вашего отеля
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 20:00
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от $220 за всё до 3 чел.
Обзорная экскурсия: Новый и старый Баку
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
5 часов
50 отзывов
Обзорная экскурсия: Новый и старый Баку
Начало: По месту проживания
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
от $150 за всё до 3 чел.
Экскурсия по Бакинским дворикам. Загадки, тайны и судьбы коренных бакинцев
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
12 отзывов
Тайны Бакинских двориков: путешествие по историческому Баку
Погрузитесь в уникальную атмосферу Баку, где каждый дворик хранит свои неповторимые истории
Начало: У вашего отеля или апартаментов
Расписание: все дни.
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от $65 за всё до 4 чел.
Святилища, крепость, пещера Степана Разина и другие «Нетуристические места»
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Тайны Баку: святилища, крепость и пещера Степана Разина
Загадочный Баку раскрывает свои тайны: от древних святилищ до мистических пещер. Присоединяйтесь к незабываемому путешествию
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно, с 9:00
31 авг в 09:00
2 сен в 09:00
$200 за всё до 4 чел.
Солнечные ковры Баку
Мини-группа
1 час
3 отзыва
Солнечные ковры Баку
Атмосферное путешествие в мини-группе в дом-музей художника Кямиля Алиева
Начало: в центре Баку
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
14 за человека
Все Краски Апшерона: Атешгях, Янардаг, Гобустан
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Мини-группа
6 часов
1 отзыв
Все Краски Апшерона: Атешгях, Янардаг, Гобустан
Начало: По договоренности
Расписание: Каждый день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$150 за человека
Встретимся в Баку
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Встретимся в Баку
Начало: Уточняется заранее
Расписание: Ежедневно, в 15:00
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
от $85 за всё до 4 чел.
Ферма альпак, винодельня и мавзолей в скале: путешествие из Баку
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Ферма альпак, винодельня и мавзолей в скале: путешествие из Баку
Обнять дружелюбных альпак, посетить древний суфийский мавзолей и отдохнуть на винодельне
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
180 за всё до 7 чел.
Мир ремёсел Азербайджана
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
30 отзывов
Мир ремёсел Азербайджана
Авторская прогулка по мастерским Баку: секреты умельцев и полное погружение в колорит
Начало: В районе метро Ичери-шехер
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 78 за всё до 10 чел.
Винный путь в Габалу: экскурсия и дегустация на винном заводе «Савалан»
Индивидуальная
12 часов
11 отзывов
Винный путь в Габалу: экскурсия и дегустация на винном заводе «Савалан»
Начало: По месту вашего проживания
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $200 за всё до 3 чел.
Альпаки и горные просторы - экскурсия в заповедник из Баку
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Альпаки и горные просторы - экскурсия в заповедник из Баку
Начало: По месту проживания
Расписание: Ежедневно 9:00, 10:00, 11:00, 12:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $150 за всё до 3 чел.
Обзорная экскурсия по Баку и вечер в гостях у азербайджанской семьи
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
5 отзывов
Обзорная экскурсия по Баку и вечер в гостях у азербайджанской семьи
Проехать по знаковым местам, познать традиции и побывать на празднике души у коренных бакинцев
Начало: От места проживания гостей
3 авг в 09:00
4 авг в 09:00
350 за всё до 2 чел.
Разноцветный Азербайджан
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
30 отзывов
Разноцветный Азербайджан
Начало: По договоренности (Старый город Баку)
Расписание: ежедневно в 09:00,10:00,11:00,12:00,13:00,14:00,15:00,16:00,17:00
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от $150 за всё до 4 чел.
Уникальная природа Апшерона: Розовое озеро, Розовые горы и гора Беш Бармаг
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Уникальная природа Апшерона: Розовое озеро, Розовые горы и гора Беш Бармаг
Начало: По согласованию с туристами
Расписание: По запросу
11 сен в 09:00
12 сен в 09:00
$160 за всё до 4 чел.
Красота природы и дары Каспия
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Красота природы и дары Каспия
Начало: Ваш отель или апартаменты
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$200 за всё до 6 чел.
Обзорная прогулка по Баку
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
3 отзыва
Обзорная прогулка по Баку
Начало: Ваш отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$190 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • З
    Земфира
    7 июня 2024
    Путешествие в Габалу: история, мистика, альпаки и Ван Дамм
    Добрый день! Я обычно не многословна, но здесь напишу, тк - поездка впечатлила! Во-Первых- Огромная благодарность организатору тура Юсифу за замечательного
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    гида Эльдара! Это человек, который живет своей работой, а не просто зарабатывает на ней. После поездки - сотня тысяч впечатлений! Много узнали из рассказов об истории Азербайджана, о выдающихся людях и их заслугах. Было место даже легендам и множеству интересных фактов! Да, поездка длительная, но ощутимо время стало немного только на обратном пути, тк в ту сторону были разговоры, история и постоянные остановки в красивейших и увлекательных местах! Экскурсия подойдет на любой возраст! Мы ездили втроем - мама - 70 лет, я - 38 лет, дочь - 9 лет. Всех увлекло на 100%. Исторические факты преподнесены не банальной литературой из учебника, а понятными, разговорными словами в виде интересных фактов о героях. Машина комфортабельная. Лучший гид! Выкладывается не просто на 100 %, а прямо на изнанку! При выборе экскурсии пугала небольшая посещаемость и малое количество отзывов. Подкупил отзыв одного из гостя и красивые фотографии. Ни на минуту не жалею о выборе! Более того, не просто рекомендую, а говорю с уверенностью - ребята, если вы проходите мимо этой экскурсии из-за длительности, или опасения, что не понравится- вы ооочень много теряете!! Поверьте - мне есть с чем сравнить. Подкрепляю отзыв фото-доказательствами)

    Добрый день! Я обычно не многословна, но здесь напишу, тк - поездка впечатлила!Добрый день! Я обычно не многословна, но здесь напишу, тк - поездка впечатлила!Добрый день! Я обычно не многословна, но здесь напишу, тк - поездка впечатлила!Добрый день! Я обычно не многословна, но здесь напишу, тк - поездка впечатлила!Добрый день! Я обычно не многословна, но здесь напишу, тк - поездка впечатлила!Добрый день! Я обычно не многословна, но здесь напишу, тк - поездка впечатлила!Добрый день! Я обычно не многословна, но здесь напишу, тк - поездка впечатлила!Добрый день! Я обычно не многословна, но здесь напишу, тк - поездка впечатлила!Добрый день! Я обычно не многословна, но здесь напишу, тк - поездка впечатлила!Добрый день! Я обычно не многословна, но здесь напишу, тк - поездка впечатлила!
  • О
    Ольга
    5 июня 2024
    Земной Марс, заповедник Алтыагач и Розовое озеро
    Благодарим Латифа за прекрасную экскурсию по красивейшим местам. Отдельное спасибо за фотосессию в шикарных локациях. Латиф очень коммуникабельный и доброжелательный. Идет навстречу пожеланиям туристов
  • А
    Ангелина
    4 июня 2024
    В Шеки - через весь Азербайджан: автобусная экскурсия
    03.06.24 посчастливилось принять участие в экскурсии в Шеки-получилась она практически, как индивидуальная (группа -3 человека). Дорога долгая, но предоставили удобный
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    микроавтобус + по дороге есть возможность узнать все интересующую информацию у гида. У нас гидом был Sabuhi - доступно доносил материал, интересно рассказывал, отвечал на все вопросы. Экскурсия продолжительная по времени, но вернулись мы в город ровно в заявленное время.

  • Г
    Галина
    4 июня 2024
    Бакинские каникулы
    Это была невероятная, незабываемая и самая прерасная прогулка из всех моих прогулок. Начать хотя бы с того, что прогулка была
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    на скутере. Я несколько опасалась, видя пару дней городской траффик. Но, мои опасения были напрасными. Самир прекрасно, безопастно и аккуратно, словно дорогущую китайскую вазу 15 века, катал меня полдня по горроду. Мне было интересно посмотреть нетуристические места, там, где живут местные, где есть история не для туристов. И Самир мне это все показал! Честно скажу, что туда я бы никогда не сунулась одна, хотя я опытный путешественник. Взять хотя бы мастерские по ремонту самоваров - это же уму непостижимо, что эти мастерские до сих пор существуют и мастерство передают в семье от поколения к поколению. Про районы-трущобы я не буду спойлерить - это надо видеть, надо прочувствовать. Ну при условии, что Вам это интересно и это Вас трогает до глубины души. Это была моя самая крутейшая прогулка по Баку. Знаете, есть клубнику прям из пакетика, в лавке зеленщика в трущобах, которую этот зеленщик нам взвесил и помыл - это дорогого стоит. Не важно и вальяжно в ресторане, а запросто, как с другом детства, которого не видела много лет. И был еще один момент, который показал насколько Самир открытий, душевный человек, который максимально открыт и доверят тому, кого он видит первый раз в жизни. Для меня это было из разряда "не может быть, в современном мире не бывает таких людей". Поверьте, решив выбрать прогулку с Самиром Вы не только получите максимальные впечатления, которые будете помнить еще долго, но и захотите вернуться в Баку еще и еще. Вообщем, мои эмоции зашкалили) Максимально рекомендую.

  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Радужные горы, Розовое озеро, гора Бешбармаг и чаепитие на вершине
    Розовое озеро - завалено мусором, гора Бешбармаг - красиво, повезло с погодой, не было ветра и облачно. Повезло, что когда
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    мы туда приехали, много людей спускалась и наверху была одна группа их 3-х человек и мы. А так, если туда привезут разом человек 30, то не знаю, как там помещаться. Радужные горы - неплохое место для прикольных фоток. По поводу экскурсии, соглашусь с отзывами, которые читала ранее: гид по сути таксист, который довезет вас до места и будет развлекать по дороге байками про жизнь и глупых туристов. Но думаю там и рассказывать особо нечего… Съездить можно, если вам совсем нечего делать.

    Розовое озеро - завалено мусором, гора Бешбармаг - красиво, повезло с погодой, не было ветра иРозовое озеро - завалено мусором, гора Бешбармаг - красиво, повезло с погодой, не было ветра иРозовое озеро - завалено мусором, гора Бешбармаг - красиво, повезло с погодой, не было ветра и
  • A
    Anna
    4 июня 2024
    Бакинские каникулы
    Один день в Баку, но какой … На скутере, можете себе представить?!!!) Встретились с гидом в назначенный час, понравилось, что
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    перед началом тура Самир провел необходимый инструктаж по технике безопасности, выдал шлем, спросил про настрой и пожелания, и только после этого мы помчались на встречу с городом! На скутере было удобно выбираться из пробок, парковаться, перемещаться от одного «объекта» к другому. Так мы проехали довольно приличный маршрут, по пути заглядывая во внутренние дворики Баку, любуясь местной флорой (гранатовые, оливковые, инжирные деревья, шелковица, виноград…). Прикрепляю фото маленьких гранатиков, которые покорили сердце. Еще Самир очень внимательно отнесся к моей просьбе найти почтовые открытки в Баку. Так мы объездили кучу доп. мест вне маршрута в поисках нужного. В общем, если вам что-то нужно по городу - смело обращайтесь к Самиру - этот презентабельный и добрый Бакинец первым придет на помощь. В завершение хочется еще раз поблагодарить Самира за этот уникальный тур! Желаю процветания и сделать как можно больше людей счастливыми! P.S. Если сомневаетесь брать или не брать данный тур по Баку, то не сомневайтесь - берите. Самир молодец! Низкий поклон.

    Один день в Баку, но какой …Один день в Баку, но какой …Один день в Баку, но какой …
  • Н
    Наталья
    3 июня 2024
    Земной Марс, заповедник Алтыагач и Розовое озеро
    Если Вы хотите получить день с незабываемыми впечатлениями, удивляться как ребенок, получить удовольствие от экскурсии, то не сомневайтесь и позвольте
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    Латифу сделать ваш день в Азербайджане особенным. На экскурсии мы увидели самые "сочные" диковинки этой прекрасной страны: - Посетили соленое озеро Масазыр розового цвета; - Познакомитесь с горыми Хызы (радужными горами) один на один: тишина, просторы, сочные розовые оттенки радовали глаз; - Побывали на загадочной горе Бешбармак, насладились панорамными видами, прикоснулись к "священной" скале и на самой вершине… нас встретили как долгожданных гостей - угостили восточными сладостями, чаем с травами, но главным подарком был завораживающий вид на Каспий; - Проехали через второй по численности город Азербайджана - Сумгаит и снова… вернулись к Каспию, чтобы покушать на побережье (все было вкусно и демократично). На протяжении экскурсии Латиф рассказывал много информации о стране, достопримечательностях, истории, шутил, отвечал на все наши вопросы, заботился о нашем комфорте, делал шикарные фото!!! Нам очень, очень понравилось! Мы уже определились с кем поедем на другие экскурсии по Азербайджану - Латиф.

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  • М
    Мария
    3 июня 2024
    Колоритные базары, аутлеты и лавочки Баку
    Лия прекрасный рассказчик, человек, который любит свой город и свою страну, много знает и все преподносит очень интересно и заразительно. Очень захотелось проехать с ней по другим местам Азербайджана. Большое спасибо))
  • M
    Maliya
    3 июня 2024
    По городским паркам - на самокате
    Мне понравилась наша утренняя прогулочка по центральным паркам с ветерком на самокате. Было интересно созерцать пышно цветущии растения, роскошные клумбы
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    самых разных цветов, старинные постройки красивых зданий, в добавок слушать их историю происхождения! Получилась такая легкая, познавательная утренняя зарядока и позитивный настрой на весь день. Спасибо большое Самиру, все было отлично!!

    Мне понравилась наша утренняя прогулочка по центральным паркам с ветерком на самокате. Было интересно созерцать пышно
  • О
    Оксана
    3 июня 2024
    Гора Бешбармаг, «земляная радуга», розовое озеро и дегустация икры
    поездка была отличная. наш гид очень внимательно относился к нашим просьбам. так как один турист был итальянец, гиду пришлось говорить и на английском и на русском.))) успехов вашей компании
    поездка была отличная. наш гид очень внимательно относился к нашим просьбам. так как один турист был

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Необычные»

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