Во второй половине 19 века в Баку начался нефтяной бум. Новоявленные магнаты начали приглашать в город европейских архитекторов, мечтая превратить его в «Париж Кавказа». Вы узнаете о непростой жизни и трогательных судьбах нефтяных баронов, услышите невероятные истории любви и полюбуетесь роскошной архитектурой. А также посетите дом-музей братьев Нобель.

Описание экскурсии

Великолепный Баку

Вы увидите самые красивые дома азербайджанской столицы: «Дворец счастья» в венецианском стиле, контору братьев Ротшильдов, «Бакинское палаццо», здания мэрии и филармонии. Я раскрою, кто их проектировал, кому они принадлежат и какие интересные события с ними связаны. А еще мы посетим старинный особняк миллионера-нефтепромышленника Гаджи Тагиева. Он запомнится вам грандиозными куполами и богатым убранством, сочетающим восточный и европейский стили.

Вилла Петролеа и Белый город

Мы отправимся в необычный жилой поселок Вилла Петролеа, расположенный в пригороде Баку. Он был построен в конце 19 века братьями Нобель. Вы узнаете, как знаменитая шведская семья связана с Азербайджаном, и заглянете в посвященный ей дом-музей. Кроме того, мы заедем в Белый город — квартал, где на месте устаревших промышленных объектов создается современное, комфортное и экологичное жилье. Я расскажу, как его описывает в одном знаменитом романе Борис Акунин.

Организационные детали