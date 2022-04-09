Дворцы и особняки нефтяных магнатов в Баку

Оценить архитектурные шедевры города и загадочный поселок Вилла Петролеа с профессиональным гидом

Индивидуальная
Во второй половине 19 века в Баку начался нефтяной бум.

Новоявленные магнаты начали приглашать в город европейских архитекторов, мечтая превратить его в «Париж Кавказа».

Вы узнаете о непростой жизни и трогательных судьбах нефтяных баронов, услышите невероятные истории любви и полюбуетесь роскошной архитектурой.

А также посетите дом-музей братьев Нобель.
Дворцы и особняки нефтяных магнатов в Баку
Дворцы и особняки нефтяных магнатов в Баку
Дворцы и особняки нефтяных магнатов в Баку
Дворцы и особняки нефтяных магнатов в Баку
Дворцы и особняки нефтяных магнатов в Баку
Дворцы и особняки нефтяных магнатов в Баку
Дворцы и особняки нефтяных магнатов в Баку
Дворцы и особняки нефтяных магнатов в Баку
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Великолепный Баку

Вы увидите самые красивые дома азербайджанской столицы: «Дворец счастья» в венецианском стиле, контору братьев Ротшильдов, «Бакинское палаццо», здания мэрии и филармонии. Я раскрою, кто их проектировал, кому они принадлежат и какие интересные события с ними связаны. А еще мы посетим старинный особняк миллионера-нефтепромышленника Гаджи Тагиева. Он запомнится вам грандиозными куполами и богатым убранством, сочетающим восточный и европейский стили.

Вилла Петролеа и Белый город

Мы отправимся в необычный жилой поселок Вилла Петролеа, расположенный в пригороде Баку. Он был построен в конце 19 века братьями Нобель. Вы узнаете, как знаменитая шведская семья связана с Азербайджаном, и заглянете в посвященный ей дом-музей. Кроме того, мы заедем в Белый город — квартал, где на месте устаревших промышленных объектов создается современное, комфортное и экологичное жилье. Я расскажу, как его описывает в одном знаменитом романе Борис Акунин.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит в авто-пешеходном формате. Транспорт включен в стоимость.
  • Билеты в особняк Тагиева оплачиваются дополнительно — 8$ с человека

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Баку

🎩Индивидуальные🚗На машине🧒Можно с детьми🏛История и архитектура🏰Дворцы, замки и особняки

Еще несколько похожих предложений в Баку

История Баку периода нефтяного бума
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Эмин
5
1 отзыв
История Баку периода нефтяного бума
Экскурсия посвящена первому «нефтяному буму» в Баку
$30 за 1 человека
Современный Баку и Старый город
5 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
Орхан
Нет отзывов
Современный Баку и Старый город
Баку безусловно является красивейшим городом нашей страны, ее культурным, развлекательным, а также туристическим центром
от $90 за 1-3 чел.
Шедевры архитектуры Баку
3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Офил
5
7 отзывов
Шедевры архитектуры Баку
Изучить самые интересные бакинские здания на авто-пешеходной экскурсии
от 35 за 1-3 чел.
История Баку периода нефтяного бума
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Emin
5
2 отзыва
История Баку периода нефтяного бума
Узнать, как и с чьей помощью развивалась столица Азербайджана на экскурсии по ее знаковым объектам
от 90 за 1-3 чел.
Земля и небо Баку
4.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Amir
5
1 отзыв
Земля и небо Баку
Историческая прогулка по Старому городу и новому Баку и панорама с телебашни
от 109 за 1-2 чел.
Пульс Старого города Баку
4 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Эльнур
4.6
34 отзыва
Пульс Старого города Баку
Узнать о нефтяном буме, полюбоваться панорамами и проникнуть в мир вкусов Азербайджана
от 4034 за 1-2 чел.
Экскурсия по древнему городу Баку и пылающих небоскребов
4 часа
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
Анар
4.9
21 отзыв
Экскурсия по древнему городу Баку и пылающих небоскребов
С корабля на бал, а именно, прямиком из вашего отеля в самое сердце Баку вас доставит гид
от $70 за 1-4 чел.
Баку и бакинцы
5 часов
Индивидуальная
Самир
5
30 отзывов
Баку и бакинцы
Колоритная прогулка с акцентом на историях о жителях города
от 50 за 1-5 чел.
Душа Старого города Баку
3.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Amir
4.8
42 отзыва
Душа Старого города Баку
Узнать историю и изучить архитектуру старинного центра на пешеходной экскурсии
67 за 1-6 чел.
Лучшие панорамы вечернего и ночного Баку
4 часа
Индивидуальная
Лия
5
1 отзыв
Лучшие панорамы вечернего и ночного Баку
Азербайджанский город Баку после ряда кризисов в конце 20-го века начал превращаться в мегаполис
от $120 за 1-4 чел.
Калейдоскоп вечернего Баку
3 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
Имран
4.9
25 отзывов
Калейдоскоп вечернего Баку
Насыщенная групповая прогулка от древности до современности
30 за 1 человека
Все памятники Баку за один день: путешествие во времени
4 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Лия
5
24 отзыва
Все памятники Баку за один день: путешествие во времени
Старый город, главные современные объекты и Приморский бульвар за день на авто-пешеходной экскурсии
от 50 за 1-2 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Баку. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Баку
ХОРОШО
🇦🇿
ТАМ