Вы увидите самые красивые дома азербайджанской столицы: «Дворец счастья» в венецианском стиле, контору братьев Ротшильдов, «Бакинское палаццо», здания мэрии и филармонии. Я раскрою, кто их проектировал, кому они принадлежат и какие интересные события с ними связаны. А еще мы посетим старинный особняк миллионера-нефтепромышленника Гаджи Тагиева. Он запомнится вам грандиозными куполами и богатым убранством, сочетающим восточный и европейский стили.
Вилла Петролеа и Белый город
Мы отправимся в необычный жилой поселок Вилла Петролеа, расположенный в пригороде Баку. Он был построен в конце 19 века братьями Нобель. Вы узнаете, как знаменитая шведская семья связана с Азербайджаном, и заглянете в посвященный ей дом-музей. Кроме того, мы заедем в Белый город — квартал, где на месте устаревших промышленных объектов создается современное, комфортное и экологичное жилье. Я расскажу, как его описывает в одном знаменитом романе Борис Акунин.
Организационные детали
Экскурсия проходит в автопешеходном формате. Транспорт включён в стоимость
Билеты в особняк Тагиева оплачиваются дополнительно — 8$ с человека
Возможно проведение экскурсии для группы более 6 человек. Детали уточняйте в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сабина — ваш гид в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 3825 туристов
Имею сертификат гида. Специализируюсь на темах: история, архитектура, этнография, религия, традиции, национальные меньшинства, культура. Координатор проекта единственного в Азербайджане русскоязычного информационно-туристического журнала. Много путешествую по стране, изучаю историю и архивные материалы, пишу статьи.
Мой девиз: «Туризм — лучшие страницы нашей жизни!»
Всегда стараюсь побольше рассказать о своей замечательной Родине.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 34 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
34
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М
Марина
Дата посещения: 12 мая 2026
Очень яркая, эмоциональная, запоминающаяся экскурсия, мастерски проведенная для нас очень интересной, очень теплой и обаятельной Сабиной! Встреча с ней стала для нас одним из самых замечательных открытий в нашей поездке читать дальшеуменьшить
в Баку. Впечатление, что мы побывали сразу в нескольких сказках из 1001 ночи! Обязательно вернемся! Впереди еще так много интересного! Уже с нетерпением ждем следующей встречи с Сабиной! Сабина- Вы лучшая! Успехов, здоровья и процветания Вам и Вашей семье!
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К
Кристина
Знакомство с Сабиной - это лучшее, что могло произойти с нами в этом городе. После изучения истории жизни братьев Нобелей в Санкт-Петербурге, мне хотелось узнать больше об их достижениях и читать дальшеуменьшить
в Баку, посетить Villa Petrolea, единственный музей братьев Нобелей за пределами Швеции. А это оказалась задача со звездочкой. С Сабиной невозможного в Баку для вас просто нет – будут открыты все двери и везде встретят с радостью и настоящим азербайджанским гостеприимством. Она прекрасный рассказчик, ее речь так и льется, расстаться просто невозможно! С первых минут общения мы поняли, что хотим встретиться ещё. Нам повезло, и Сабина смогла прогуляться с нами ещё по местам своего детства, по самым нетуристическим дворикам старого города. Столько новой информации и рекомендаций не даст вам ни один гид (у нас уже был опыт тут). Смело доверьтесь, и вас ждёт невероятное путешествие, после которого вы захотите вернуться ещё много раз в Баку.
+1
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Людмила
Это была вторая встреча-экскурсия с гидом Сабиной. Предыдущая "Весь Баку за 5 часов" подарила нам познавательную и теплую атмосферу,поэтому о другом гиде не могло быть и речи… Только Сабина!!! Вторая половина читать дальшеуменьшить
19 века. Знаменитая шведская семья Нобелей - нефтепромышленники,изобретатели и меценаты. Прогулка по парку Нобелей, а затем погружение в историю. Гаджи Тагиев- нефтяной барон, филантроп и пионер бакинской нефтяной промышленности. Дворец в восточно- европейском стиле. Как много мы узнали об их непростых судьбах. Красивые дома, особняки, события… - экскурсия была атмосферной и профессиональной. Сабина действительно разбирается в истории своей страны и города Баку. Рассказала нам о его жителях, еде, напитках. Дала советы о транспорте, ресторанах, магазинах и т. п И, главное, оставила нам самые лучшие впечатления и желание вернуться в Баку!!! Сабина! Спасибо большое за проведенные экскурсии, за поздравление с днем рождения (у двух дам из нашей компании 18.12.25 в день экскурсии был день рождения). Спасибо за подаренные эмоции, тепло и радость от общения с Вами! Санкт-Петербург. Света, Алла, Ирина и Людмила
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Светлана
Сабина подарила нам интересную и познавательную экскурсию. Подробно и, вместе с тем, в непринуждённом стиле познакомила с историей Баку. Мы увидели не только знаковые места города, но и уютные "местные" читать дальшеуменьшить
достопримечательности. Грамотная речь, правильно подобранная музыка, стихи настроили всех на экскурсию-душевную беседу. Тронуты заботой и вниманием Сабины ко всем участникам поездки и их пожеланием-это удвоило наши позитивные эмоции. Подаренные нам впечатления останутся с нами навсегда.
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М
Марина
Очень яркая, эмоциональная, запоминающаяся экскурсия, мастерски проведенная для нас очень интересной, очень теплой и обаятельной Сабиной! Встреча с ней стала для нас одним из самых замечательных открытий в нашей поездке читать дальшеуменьшить
в Баку. Впечатление, что мы побывали сразу в нескольких сказках из 1001 ночи! Обязательно вернемся! Впереди еще так много интересного! Уже с нетерпением ждем следующей встречи с Сабиной! Сабина- Вы лучшая! Успехов, здоровья и процветания Вам и Вашей семье!
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С
Сергей
Для нас Сабина за 2 дня провела три экскурсии. Мы получили массу положительных эмоций от проведённого с ней времени. Сабина обладает глубочайшими познаниями о Баку и рассказывает о жизни этого замечательного города с вдохновением и любовью. Сабина познакомила нас с такими местами в Баку, которые мы бы никогда не нашли самостоятельно. Очень рассчитываем снова посетить Азербайджан и встретится с Сабиной!
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