Кавказский Иерусалим

Посёлок находится напротив города Губа, на северном берегу реки Гудиалчай. Его обитатели — горские евреи, чьи предки жили в Губинском районе веками. Основанное в 18 столетии, село процветало под покровительством хана, став закрытой еврейской общиной. Вы узнаете, какие события пережила Красная Слобода за свою историю, как смогла сохранить культуру и традиции, а также горско-еврейский язык — джухури. Посетите Музей горских евреев и синагогу. Кто бывал здесь раньше, тот помнит: чтобы получить ответы на вопросы, нужно отправиться к беседке, где «заседали» с нардами старейшины в неизменных кепках- аэродромах. С ними можно было завести неторопливую беседу, а если повезёт, получить приглашение присесть за стол и выпить чай. Мы погуляем с вами по улочкам самобытного поселения и ощутим его особую атмосферу.

Разноцветные горы Хызы

Неподалёку мы остановимся в одном из самых впечатляющих природных мест Азербайджана. Горы Хызы переливаются красными, терракотовыми, белыми, серыми, зеленоватыми и золотыми оттенками. Вы рассмотрите причудливые ландшафты, отыщете окаменелые останки доисторических существ, интересные минералы, возможно, вулканическое стекло — обсидиан. И почувствуете себя героями фантастического фильма о других планетах. Важная информация: