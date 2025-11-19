Красная Слобода — одно из немногих мест компактного проживания евреев за пределами Израиля и США и единственная община горских евреев в СНГ.
Вы познакомитесь с историей места, подарившего миру великих ученых, деятелей культуры, политиков, спортсменов и бизнесменов, входящих в рейтинг Forbes. Посетите музей и синагогу. А неподалёку откроете инопланетный мир Агатовых гор.
Описание экскурсии
Кавказский Иерусалим
Посёлок находится напротив города Губа, на северном берегу реки Гудиалчай. Его обитатели — горские евреи, чьи предки жили в Губинском районе веками. Основанное в 18 столетии, село процветало под покровительством хана, став закрытой еврейской общиной. Вы узнаете, какие события пережила Красная Слобода за свою историю, как смогла сохранить культуру и традиции, а также горско-еврейский язык — джухури. Посетите Музей горских евреев и синагогу. Кто бывал здесь раньше, тот помнит: чтобы получить ответы на вопросы, нужно отправиться к беседке, где «заседали» с нардами старейшины в неизменных кепках- аэродромах. С ними можно было завести неторопливую беседу, а если повезёт, получить приглашение присесть за стол и выпить чай. Мы погуляем с вами по улочкам самобытного поселения и ощутим его особую атмосферу.
Разноцветные горы Хызы
Неподалёку мы остановимся в одном из самых впечатляющих природных мест Азербайджана. Горы Хызы переливаются красными, терракотовыми, белыми, серыми, зеленоватыми и золотыми оттенками. Вы рассмотрите причудливые ландшафты, отыщете окаменелые останки доисторических существ, интересные минералы, возможно, вулканическое стекло — обсидиан. И почувствуете себя героями фантастического фильма о других планетах. Важная информация:
- Экскурсия проходит на комфортабельном транспорте с кондиционером.
- В летнюю погоду желательно взять головной а в зимнюю погоду теплую одежду.
- Для комфортного передвижения на локациях наденьте удобную обувь.
- Мы вас заберем с места вашего проживания, а после завершении экскурсии привезем обратно.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кавказский Иерусалим
- Разноцветные горы Хызы
Что включено
- Транспорт
- Услуга гида
- Бутилированная вода
Что не входит в цену
- Обед и личные расходы
- Билет в музей горских евреев - 5 $ (10 манат) за человека
Место начала и завершения?
Место вашего проживания (в черте города)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Баку
