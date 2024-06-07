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гида Эльдара! Это человек, который живет своей работой, а не просто зарабатывает на ней. После поездки - сотня тысяч впечатлений! Много узнали из рассказов об истории Азербайджана, о выдающихся людях и их заслугах. Было место даже легендам и множеству интересных фактов! Да, поездка длительная, но ощутимо время стало немного только на обратном пути, тк в ту сторону были разговоры, история и постоянные остановки в красивейших и увлекательных местах! Экскурсия подойдет на любой возраст! Мы ездили втроем - мама - 70 лет, я - 38 лет, дочь - 9 лет. Всех увлекло на 100%. Исторические факты преподнесены не банальной литературой из учебника, а понятными, разговорными словами в виде интересных фактов о героях. Машина комфортабельная. Лучший гид! Выкладывается не просто на 100 %, а прямо на изнанку! При выборе экскурсии пугала небольшая посещаемость и малое количество отзывов. Подкупил отзыв одного из гостя и красивые фотографии. Ни на минуту не жалею о выборе! Более того, не просто рекомендую, а говорю с уверенностью - ребята, если вы проходите мимо этой экскурсии из-за длительности, или опасения, что не понравится- вы ооочень много теряете!! Поверьте - мне есть с чем сравнить. Подкрепляю отзыв фото-доказательствами)