9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Открыть места силы Азербайджана: красные скалы, розовое озеро и священную гору Бешбармаг

Fuad
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Fuad – ваш гид
Азербайджанская природа — не только скульптор, но и художник, и в этом маршруте собраны её самые красочные шедевры.

Вы окажетесь среди цветных гор Хызы с переплетающимися красными и золотистыми полосами, на берегу розового озера Масазыр, на зеленых склонах заповедника Алты-Агач и вершине священной горы Бешбармаг.

Наполненные энергией места силы, космические пейзажи и невероятные ракурсы для фотографий — этот день подарит вам лучшие виды Азербайджана.
От 187 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 19 друзей
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 20 человек
Можно с детьми
Встреча — ваш отель
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У этой экскурсии9 отзывов
4.89
Цветные горы Хызы — путешествие на Марс
Цветные горы Хызы — путешествие на Марс

Что вас ожидает

Пейзажи розового озера
Сразу из Баку мы отправимся к удивительному озеру Масазыр — чаще всего, именно утром вода соленого озера приобретает невероятный розовый оттенок. Вы прогуляетесь вдоль «Мертвого моря Азербайджана» по красноватому песку, услышите его необычную историю и, конечно, сделаете чудесные фотографии на фоне нежно-розовой глади. А затем, насладившись пейзажами Масазыра, мы сможем посетить расположенную неподалеку винодельню.

Путь к вершине священной горы Бешбармаг
По пути к цветным горам мы остановимся у азербайджанского места силы — горы Бешбармаг. Пересев на внедорожник, вы доберетесь к священному месту Хыдырзинда на самой вершине горы: я расскажу истории и легенды, связанные с этим таинственным местом. По пути вы осмотрите развалины старинной крепости и древнее кладбище. А наградой для путешественников, которые преодолеют длинную, почти тибетскую лестницу, станут неземные панорамные виды окрестных гор и Каспийского моря.

Горы Хызы: путешествие на Марс
Оказавшись на склонах гор Хызы, покрытых разноцветными узорами, вы перенесетесь в эпоху мезозоя или на далекую планету. Красоту и мистическую атмосферу этого природного чуда сложно передать словами — зато можно увидеть, прочувствовать и, конечно, запечатлеть на фотографиях, чем мы и займемся. Вы полюбуетесь завораживающими переплетениями красных, терракотовых и золотистых оттенков гор: лишь в нескольких точках мира можно полюбоваться такими космическими ландшафтами, и Хызы — одна из них.

Заповедник Алты-Агач: горы, зоопарк и канатная дорога!
В Райском саду заповедника Алты-Агач вы прогуляетесь по каменным тропинкам через лесные чащи, насладитесь видами с обзорных площадок и первозданной горной природой. А если захочется немного взбодриться, самое время прокатиться на канатной дороге и познакомиться с обитателями местного зоопарка — орлами, медведями и обезьянками. На обед можем остановиться в местном ресторане с национальными блюдами и ароматным чаем. Или же перекусим по пути вкуснейшими кутабами, равных которым невозможно найти в Баку!

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включено: билет в зоопарк, внедорожник на горе Бешбармаг и бутилированная вода
  • При количестве участников до 4 — трансфер на комфортабельном внедорожнике Chevrolet Captiva входит в стоимость. Если количество участников больше 4, то дополнительно оплачивается 80 евро за минивэн Mercedes Vito или микроавтобус Mercedes Sprinter.
  • По вашему желанию тур можно продлить еще на один день и посетить горный курортный комплекс Шахдаг, горные селения Лаза и Хыналыг (подробности при бронировании)
Цветные горы Хызы — путешествие на Марс
Цветные горы Хызы — путешествие на Марс
Цветные горы Хызы — путешествие на Марс
Цветные горы Хызы — путешествие на Марс
Цветные горы Хызы — путешествие на Марс
Цветные горы Хызы — путешествие на Марс
Цветные горы Хызы — путешествие на Марс
Цветные горы Хызы — путешествие на Марс
Цветные горы Хызы — путешествие на Марс
Цветные горы Хызы — путешествие на Марс
Цветные горы Хызы — путешествие на Марс
Цветные горы Хызы — путешествие на Марс

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — ваш отель.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Fuad
Fuad
Я бакинец, влюбленный в свой город и его окрестности. К каждой экскурсии отношусь, как к захватывающему приключению, в которое я каждый раз отправляюсь вместе со своими новыми друзьями. Показывая исторические достопримечательности, я стараюсь погрузиться вместе с вами в ту эпоху Азербайджана, когда они были созданы. Присоединяйтесь!
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9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

15 сентября 2019
Красоты Азербайджана дополняются прекрасным рассказом Фуада. Материал подаётся легко! Поражаемся, сколь глубоко и всесторонне гид владеет темой! По вашему желанию он может углубиться как в геологию, так и в историю здешних мест, древние легенды или промышленные особенности добычи соли на озере.
Экскурсия была интерактивной. На наши дополнительные вопросы он не просто отвечал, но и показывал фото, ролики из интернета и даже включал гимн, когда об этом зашла речь! Кроме того дал множество рекоммендаций о том, где купить сладости, фрукты и чем занять себя в городе.

Спасибо! Выбирайте Фуада!
10 сентября 2019
Очень красивый, вкусный и неутомляющий этно- и природный тур, пронизанный любовью Фуада к своей земле и к своему народу, а также его уважением к своим гостям.
Человек не только отлично ориентируется в вопросах самой экскурсии и безгранично эрудирован, он еще может все так подать, что материал легко усваивается и при этом постоянно возникает желание задавать все новые вопросы. Феноменально гостеприимен, внимателен к любому вопросу, даже не относящемуся напрямую к теме вылазки, Фуад предлагает только лучшие решения, прислушиваясь к мнениям и пожеланиям гостей. В том числе гастрономического характера.
Одно замечание у нас осталось, однако, его следовало бы адресовать не Фуаду, а администрации Алтыагачского национального парка, а именно - касательно зоопарка в центре отдыха ""Ченнет Баги". В идеале - закройте его, пожалуйста, и выпустите зверей. Или хотя бы отпустите медведей! Невозможно смотреть, как эти "не совсем маленькие" существа ютятся в несоответствующих их размерам тесных загонах. Этот зоопарк попросту перечеркивает все хорошее впечатление от центра отдыха. Находясь в нем, у нас у всех возникло чувство злости на людей.
Но не на Фуада))) он здесь не при чем и я могу только повториться: бронируйте его экскурсии и получайте знания и просто удовольствие от общения с этим добрым и умным человеком! Спасибо Вам, Фуад, большое! Крепкого Вам здоровья и только интеллигентных гостей!
10 сентября 2019
Исключительная по своей красоте экскурсия! Огромное спасибо Фуаду за организацию поездки по красивейшим местам Азербайджана, дополненную интересными рассказами, вниманием к деталям, хорошим настроением и искренним добрым отношением к туристам! Всё было продумано, спланировано, но при этом легко корректировалось по нашим пожеланиям. день пролетел легко и с удовольствием! Для следующих туристов в горы Хызы небольшая рекомендация -если Ваша экскурсия состоится после дождя, одевайте закрытую, "проходимую" обувь. Фуаду еще раз огромное спасибо!!!
25 августа 2019
Интересная экскурсия по красивым местам в окрестностях Баку. Гид ориентируется в теме и доступно подаёт материал, помогает в фотосъёмке и идёт навстречу пожеланиям туристов.
5 августа 2019
Эта экскурсия, которая сделает Вашу поездку в Азербайджан по-настоящему сказочной: самые красивые места, которые закрыты для простого туриста, открываются с помощью таланта гида и его невероятной любви к своей работе и Баку. В течение всей поездки были созданы максимально комфортные и приятные условия отдыха. Благодаря эрудированности, вежливости и харизме Фуада наша экскурсия прошла легко, интересно и с максимальной пользой! Не сомневайтесь и выбирайте эту экскурсию для знакомства с природными чудесами Азербайджана! Фуад, огромное спасибо, надеемся на новую встречу!
3 августа 2019
Экскурсия невероятная!
Мы под большим впечатлением! Невероятные красоты Азербайджана нас покорили. В первую очередь хочется отметить чудесного гида Фуада, очень приятный, тактичный, добрый, вежливый человек, влюблённый в свой город! Интересно рассказывал и отвечал на все интересующие нас вопросы) Так как цвет розового озера зависит от погодных условий, его не удалось увидеть во всей красе в день, когда мы приехали. Но Фуад привёз нас на другое розовое соляное озеро рядом, которое нам просто не хотелось покидать! Мы как дети рассматривали чудесные соляные красоты, впечатляюще! Ещё мы пили чай в беседке на склоне гор, жаль нельзя прикрепить фото, т.к. словами эту красоту не передать! Были в зоопарке, совсем не хотелось уходить оттуда, так понравилось нам с обезьянами, которые скорее нас рассматривали, чем мы их, медведи были так близко, что было даже немного страшновато, но очень интересно! Чудесные птицы, верблюды и антилопы! Кроме того, мы поднялись на высокую скалу, с одной стороны прекрасно видно море, с остальных сторон - красивые просторы Азербайджана. Кстати, скала является священным местом, поэтому лучше на экскурсию приезжать в штанах или очень длинной юбке, а не в шортах. Все фишки и особенности раскрывать не буду, лучше отправиться на экскурсию и почувствовать на себе все чудеса замечательного путешествия!
19 июня 2019
Отличная экскурсия, прекрасные места, замечательный гид! Гид - исключительно приятный, умный, заботливый, тактичный, увлеченный своим делом человек!
19 апреля 2019
Экскурсия интересная. А Фуад - замечательный гид: много знающий, внимательный, вежливый. Буду рекомендовать своим друзьям именно его.
29 марта 2019
Спасибо Фуаду за отличный день, за путешествие к необычным местам Азербайджана, лежащим пока вне популярных туристических направлений. Хотелось услышать и увидеть «изюминку», нестандартный маршрут, а не маршрут с отработанным набором текста для туристов. И это удалось. Удалось, несмотря на капризную погоду))
Спасибо Фуаду за галантность и тактичность, отзывчивость и ответственность. За приятное общение. Кажется, так и должно быть, но не всем это удается. Приятно, что Фуад не навязывает досконального выполнения намеченной программы экскурсии, а вполне с пониманием относится к твоему пожеланию. Приятно, что дает искренние рекомендации по отдыху в городе. Хочется пожелать ему удачи и новых любопытных маршрутов по городу и стране.

Fuad проводит ещё 10 экскурсий

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27 отзывов
Путешествие в один из красивейших уголков Азербайджана
Ближайший горный район Азербайджана — Хызы — находится всего в 104 км от Баку. Отправившись сюда, вы не только откроете космические пейзажи цветных гор, но и познакомитесь с историей этих мест, служивших перевалочным пунктом в легендарном караванном пути. Увидите старинные крепости, дом-музей основателя азербайджанской драматургии, древние святые места и удивительные творения природы и человека — Розовое озеро и водохранилище Джейранбатан. Все это время вас будут сопровождать красивые легенды, рассказы о насыщенном прошлом Хызинского района и любопытные факты из жизни окрестных сел.

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