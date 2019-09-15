9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Пейзажи розового озера

Сразу из Баку мы отправимся к удивительному озеру Масазыр — чаще всего, именно утром вода соленого озера приобретает невероятный розовый оттенок. Вы прогуляетесь вдоль «Мертвого моря Азербайджана» по красноватому песку, услышите его необычную историю и, конечно, сделаете чудесные фотографии на фоне нежно-розовой глади. А затем, насладившись пейзажами Масазыра, мы сможем посетить расположенную неподалеку винодельню.

Путь к вершине священной горы Бешбармаг

По пути к цветным горам мы остановимся у азербайджанского места силы — горы Бешбармаг. Пересев на внедорожник, вы доберетесь к священному месту Хыдырзинда на самой вершине горы: я расскажу истории и легенды, связанные с этим таинственным местом. По пути вы осмотрите развалины старинной крепости и древнее кладбище. А наградой для путешественников, которые преодолеют длинную, почти тибетскую лестницу, станут неземные панорамные виды окрестных гор и Каспийского моря.

Горы Хызы: путешествие на Марс

Оказавшись на склонах гор Хызы, покрытых разноцветными узорами, вы перенесетесь в эпоху мезозоя или на далекую планету. Красоту и мистическую атмосферу этого природного чуда сложно передать словами — зато можно увидеть, прочувствовать и, конечно, запечатлеть на фотографиях, чем мы и займемся. Вы полюбуетесь завораживающими переплетениями красных, терракотовых и золотистых оттенков гор: лишь в нескольких точках мира можно полюбоваться такими космическими ландшафтами, и Хызы — одна из них.

Заповедник Алты-Агач: горы, зоопарк и канатная дорога!

В Райском саду заповедника Алты-Агач вы прогуляетесь по каменным тропинкам через лесные чащи, насладитесь видами с обзорных площадок и первозданной горной природой. А если захочется немного взбодриться, самое время прокатиться на канатной дороге и познакомиться с обитателями местного зоопарка — орлами, медведями и обезьянками. На обед можем остановиться в местном ресторане с национальными блюдами и ароматным чаем. Или же перекусим по пути вкуснейшими кутабами, равных которым невозможно найти в Баку!