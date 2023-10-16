9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Азербайджанская природа - истинный художник, раскрывающий свои шедевры в полном великолепии. Вас ждет путешествие по самым красочным и загадочным местам Баку.Розовое озеро Масазыр поразит вас своими водами, где можно будет

не только сделать фото, но и ощутить лечебные свойства соли. Цветные горы Хызы, напоминающие марсианские пейзажи, откроют перед вами свои тайны и предоставят возможность увидеть окаменелости древних существ. Вершина священной горы Бешбармаг подарит вам незабываемые виды и возможность прикоснуться к древним легендам. Эта экскурсия - идеальный выбор для любителей природы, истории и фотографии, желающих погрузиться в атмосферу магии и красоты

Описание экскурсии

Пейзажи розового озера

Сразу из Баку мы отправимся к удивительному розовому озеру Масазыр, которое считается одним из природных чудес Апшерона. Вы прогуляетесь вдоль «Мертвого моря Азербайджана», любуясь невероятным розовым цветом его воды, услышите его необычную историю и, конечно, сделаете чудесные фотографии на фоне нежно-розовой глади. С июня по октябрь вокруг озера образуется красивое соляное поле. В это время года у нас появится возможность зайти прямо в розовую воду и сделать самые красивые фотографии. Кроме того, прогулка по выпавшей в осадок соли и розовой воде тактильно очень приятна и полезна с медицинской точки зрения.

Горы Хызы: путешествие на Марс

Оказавшись на склонах гор Хызы, покрытых разноцветными узорами, вы перенесетесь в эпоху мезозоя или на далекую красную планету. Красоту и мистическую атмосферу этого природного чуда сложно передать словами — зато можно увидеть, прочувствовать и запечатлеть на фотографиях, чем мы и займёмся. Вы полюбуетесь завораживающими переплетениями красных, терракотовых, белых и золотистых оттенков гор: лишь в нескольких точках мира можно полюбоваться такими космическими ландшафтами, и Хызы — одна из них. Эти горы настолько древние, что на их склонах встречаются окаменелости доисторических существ, которые мы обязательно с вами отыщем!

Путь к вершине священной горы Бешбармаг

Насладившись удивительным видом разноцветных гор, мы отправимся к Азербайджанскому месту силы — священной горе Бешбармаг. Не забудьте заранее загадать свое самое заветное желание, для исполнения которого (если вы захотите) мы проведем на скале сакральный обряд. Поднявшись на самую вершину скалы, мы посетим святилище Хыдырзинда, где я расскажу вам истории и легенды, связанные с этим таинственным местом. Также мы полюбуемся на захватывающую дух красоту панорамного вида окрестных гор и Каспийского моря. По пути вы осмотрите развалины старинной крепости и останки древнего кладбища.

Поездка в Национальный парк Алты-Агач: зоопарк и канатная дорога (по желанию за доплату)

В летнее время мы можем сделать наше путешествие более насыщенным и добавить поездку в Национальный парк Алты-Агач (20 евро/чел., + 2 часа к времени экскурсии). В комплексе под названием «Райский сад» вы прогуляетесь по каменным тропинкам через лесные чащи, насладитесь видами лесов и горной природы. А если захочется немного взбодриться, прокатитесь на канатной дороге и познакомитесь с обитателями местного зоопарка — медведями (с удивительной, словно мелированной окраской), зубрами, оленями и редким — вымирающим видом горных козлов. Билеты в зоопарк и на канатную дорогу будут входить в сумму экскурсии.

Организационные детали