9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Сразу из Баку мы отправимся к удивительному розовому озеру Масазыр, которое считается одним из природных чудес Апшерона. Вы прогуляетесь вдоль «Мертвого моря Азербайджана», любуясь невероятным розовым цветом его воды, услышите его необычную историю и, конечно, сделаете чудесные фотографии на фоне нежно-розовой глади. С июня по октябрь вокруг озера образуется красивое соляное поле. В это время года у нас появится возможность зайти прямо в розовую воду и сделать самые красивые фотографии. Кроме того, прогулка по выпавшей в осадок соли и розовой воде тактильно очень приятна и полезна с медицинской точки зрения.
Горы Хызы: путешествие на Марс
Оказавшись на склонах гор Хызы, покрытых разноцветными узорами, вы перенесетесь в эпоху мезозоя или на далекую красную планету. Красоту и мистическую атмосферу этого природного чуда сложно передать словами — зато можно увидеть, прочувствовать и запечатлеть на фотографиях, чем мы и займёмся. Вы полюбуетесь завораживающими переплетениями красных, терракотовых, белых и золотистых оттенков гор: лишь в нескольких точках мира можно полюбоваться такими космическими ландшафтами, и Хызы — одна из них. Эти горы настолько древние, что на их склонах встречаются окаменелости доисторических существ, которые мы обязательно с вами отыщем!
Путь к вершине священной горы Бешбармаг
Насладившись удивительным видом разноцветных гор, мы отправимся к Азербайджанскому месту силы — священной горе Бешбармаг. Не забудьте заранее загадать свое самое заветное желание, для исполнения которого (если вы захотите) мы проведем на скале сакральный обряд. Поднявшись на самую вершину скалы, мы посетим святилище Хыдырзинда, где я расскажу вам истории и легенды, связанные с этим таинственным местом. Также мы полюбуемся на захватывающую дух красоту панорамного вида окрестных гор и Каспийского моря. По пути вы осмотрите развалины старинной крепости и останки древнего кладбища.
Поездка в Национальный парк Алты-Агач: зоопарк и канатная дорога (по желанию за доплату)
В летнее время мы можем сделать наше путешествие более насыщенным и добавить поездку в Национальный парк Алты-Агач (20 евро/чел., + 2 часа к времени экскурсии). В комплексе под названием «Райский сад» вы прогуляетесь по каменным тропинкам через лесные чащи, насладитесь видами лесов и горной природы. А если захочется немного взбодриться, прокатитесь на канатной дороге и познакомитесь с обитателями местного зоопарка — медведями (с удивительной, словно мелированной окраской), зубрами, оленями и редким — вымирающим видом горных козлов. Билеты в зоопарк и на канатную дорогу будут входить в сумму экскурсии.
Организационные детали
В стоимость экскурсии включено: внедорожник на горе Бешбармаг и бутилированная вода
При количестве участников до 4 — трансфер на комфортабельном внедорожнике Hyundai SantaFe входит в стоимость. Если количество участников больше 4, то дополнительно оплачивается 100 евро за минивэн MercedesVito или микроавтобус MercedesSprinter.
По вашему желанию тур можно продлить еще на один день и посетить горный курортный комплекс Шахдаг, находящийся на Большом Кавказском Хребте, Парные водопады, горные селения Лаза и Хыналыг (подробности при бронировании)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
€96
Дети до 12 лет
€64
Дети до 3 лет
Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Фуад — ваш гид в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 991 туриста
Я — коренной бакинец, влюблённый в свой город и его окрестности. Для меня каждая экскурсия — это захватывающее приключение, в которое я отправляюсь вместе с новыми друзьями.
Я обожаю создавать интересные читать дальшеуменьшить
программы, потому что верю: путешествие начинается с тех образов, что рождаются при чтении моих строк. Моя цель — погрузить вас в эпоху, когда создавались величественные дворцы Ширваншахов или таинственная Девичья башня, передать красоту природы от пламенной горы Янардаг до древних рисунков Гобустана.
Мой подход — это живая история, наполненная легендами и личным отношением. Я помню каждого гостя и мечтаю показать вам изюминку Азербайджана, ту самую, что останется в вашем сердце.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 47 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
46
4
1
3
–
2
–
1
–
Татьяна
Вернулись сегодня из увлекательного путешествия, хочется поделится впечатлениями: С погодой нам повезло и все что было запланировано-мы все посетили и охватили. Природа яркая и удивительная останется в наших сердцах и читать дальшеуменьшить
на чудесных фото, которые профессионально, на протяжении всего дня (буквально ловил кадры) делал наш гид Фуад. Немного об организации: все очень логично, учтены все факторы для выбора времени посещения локации. Фуад очень ответственный, предупредительный, общительный гид. З- забота. Взял для нас термос с чаем и сладостями. Позаботился о тапках и полотенцах (для розового озера). И т. д. В общем рекомендую и гида 🙏(спасибо тебе Фуад) и маршрут. Смело могу сказать, что эта экскурсия одна из лучших, на которых мы были за эту неделю.
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Лариса
Невероятные впечатления получили с мужем от этого дня в компании Фуада!!! А когда начали делиться фото с близкими, то, кажется, уже очередь выстроилась к этому талантливому гиду. Очень интересно и читать дальшеуменьшить
грамотно собрана программа тура. Сначала было волнительно, что очень устанем за такой насыщенный, но по факту вернулись не только восхищенные, но и полные заряда энергии, полученной на вершине горы Бешбармаг (реальное место силы) и на космических просторах цветных гор Хызы, которые, как выяснилось, особенно прекрасны в это время года. Фуад не только интересно и самоотверженно ведёт этот тур, но и добавляет в него столько искренности и доброжелательности, что забыть его мы уже не сможем никогда) А фото в его исполнении просто 🔥!!! СПАСИБО ОГРОМНОЕ, ФУАД! И ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Ирина
Фауд прекрасный гид, с таким увлечением рассказывает про любимую страну! Рекомендуем всем! Брали несколько выездов за город и пешеходную прогулку по старому городу! Мы в восторге! Остались очень довольны и читать дальшеуменьшить
с интересом погружались во все истории, много интересных фактов узнали. Фауд, от всей души желаем вам побольше приятных туристов и процветания! Огромная благодарность за ваше время и за то, что делаете свое дело с таким добром и включенностью! Спасибо, за чудесные фотографии!
Вам был полезен этот отзыв?
И
Иван
Мы путешествуем с маленьким ребенком, поэтому заранее согласовали с Фуадом, что делим экскурсию на 2 дня. В первый день мы посетили розовое озеро (оно действительно было розовым в это время читать дальшеуменьшить
года и в солнечную погоду), а потом поехали на разноцветные горы. После экскурсии мы остановились в отеле в горах. На следующий день мы поехали на рыбный рынок и выбрали свежую рыбу (изначально ехали за осетром, но купили белугу), которую нам потом приготовили на обед в шашлычной. Обед был отличным, до обеда мы поднялись на гору Бешбармаг. Фуад - отличный гид, учитывал все наши интересы, был гибким по времени, рассказал не только об объектах нашей экскурсии, но и отвечал на все наши вопросы об истории Азербайджана, Баку и тд. Советую планировать экскурсии вместе с Фуадом.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Анастасия
Нам очень понравилась и экскурсия, и гид. Не смотря на то, что Фуад очень интересно подает материал, он еще и очень отзывчивый, добрый, вежливый человек, с которым приятно проводить время. читать дальшеуменьшить
Перемещались на комфортной машине, заезжали в аутентичные места покушать, даже заезжали в гости к самому Фуаду! Любопытно посмотреть, как живут азербайджанцы. Гостеприимство зашкаливает:)) ну а горы нас безумно впечатлили, и что самое классное-были мы там совсем одни, гуляли, фотографировались. Будто на Марсе. Кстати, Фуад еще и отличный фотограф.
Вам был полезен этот отзыв?
В
Вероника
Спасибо огромное Фуаду!!! У нас был чудо-день! Море впечатлений, сотня фотографий, Фуад отличный фотограф. Всё организовано на высшем уровне, моя мама и дети в восторге, и я тоже. Очень лёгкий и интересный человек, поговорили обо всём на свете))) И конечно же многое узнали по теме программы экскурсии.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Баку
Похожие экскурсии на «Цветные горы Хызы - путешествие на Марс»