Ленкорань – один из самых древних городов Азербайджана, который привлекает туристов своим местным колоритом, дивными видами, чайными плантациями, термальными источниками и пляжем. Мы отправимся с вами в однодневное путешествие по необыкновенному городу.
Описание экскурсии
В рамках нашей экскурсии вас ждет:
- Знакомство с ключевыми достопримечательностями города;
- Дегустация чая на чайной плантации;
- Чаепитие с местными сладостями;
- Посещение Гирканского заповедника, расположенного в Талышских горах на юго-востоке Азербайджана, на части территории Ленкоранской низменности.
Ежедневно, по договоренности
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ленкорань
- Гирканский заповедник
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт.
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Обед
- Личные расходы.
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие экскурсии из Баку
Индивидуальная
до 20 чел.
Гастрономический тур по Баку
Погрузитесь в атмосферу Баку, наслаждаясь вкусами Азербайджана и его историческими улочками. Откройте для себя секреты местной кухни и вина
Завтра в 08:30
13 мар в 08:30
от €249 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Баку в Ленкорань - южная жемчужина
Путешествие в Ленкорань откроет вам красоту южного Азербайджана: горные озера, цитрусовые сады и уникальные пляжи ждут вас на этом увлекательном маршруте
Начало: В лобби Вашего отеля
Сегодня в 20:30
Завтра в 09:00
€185 за всё до 4 чел.
-
25%
Групповая
до 20 чел.
Ленкорань и Лерик: солнечный тур на юг Азербайджана
Горы, водопады, чайные плантации, озеро, музей Долгожителей и национальная кухня за 1 день
Начало: Улица Azerbaijan avenue 1 (KFC parking)
28 апр в 07:00
30 апр в 07:00
€39
€52 за человека