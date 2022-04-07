Ленкорань

В юго-восточной части Азербайджана, на побережье Каспийского моря расположен один из красивейших и древнейших городов республики — Ленкорань. Для туризма здесь есть все. И тёплое море с уникальным и целительным черным кварцевым песком. Горы, покрытые реликтовыми лесами. Реки и водопады. А также плантации, на которых выращивают чай, киви, лимоны, мандарины. А кухня этого региона просто неповторима.

Что вас ждет:

Путь в Ленкорань по новой благоустроенной дороге займет у нас примерно 3 часа. Приехав в Ленкорань мы прогуляемся по берегу Каспия, который отличается здесь своим черным песком из-за своего вулканического происхождения. Затем мы посетим городские достопримечательности.

Дом Мирахмад хана

Прямо в центре города находится Дом Мирахмад хана. Дворец этот был построен в 1913 году. Примечательно, что архитекторами здания были французы, что не помешало применить при его постройке все мастерство и красоту восточного зодчества. Хан-Эви (Ханский дом) был выстроен в три этажа и стал первым многоэтажным городским зданием. История ханского дома довольно интересна и насыщена событиями. Мирахмад хан заказал построить дворец для своей жены Тугры, в честь ее победы в конкурсе красавиц Закавказья.

Ленкоранская крепость

Одним из символов города является Ленкоранская крепость, построенная в XVIII веке, во времена Талышского ханства. В былые времена это укрепление выглядело неприступным, это была главная ханская крепость с двумя оборонительными башнями, крепкими стенами с зубчатыми краями и глубоким рвом, который при необходимости заполняли водой. На сегодняшний день сохранились фрагменты крепости, а также две старинные мечети, построенные на ее территории и до сих пор не утратившие культовой привлекательности среди мусульман. Также мы увидим действующий маяк. Башня маяка является, по сути, частью Ленкоранской крепости и была построена одновременно вместе со всеми крепостными сооружениями. Во времена Российской Империи башня была достроена и стала использоваться в качестве маяка.

Гирканский Национальный Парк

Мы увидим поля, где выращивают чай, лимоны, киви. Затем мы отведаем уникальное блюдо местной кухни «Левенги», которое готовят в основном из рыбы и курицы, со специальной начинкой. После обеда мы посетим Гирканский Национальный Парк. В нём Вы сможете увидеть различные экзотические растения, животных и просто отдохнуть на свежем воздухе. На территории парка находится Ханбулан который называют по-разному: рекой, озером, водохранилищем. Здесь вы сможете попробовать настоящий Ленкораньский чай.