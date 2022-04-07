Вас ожидает:

День первый

Наша экскурсия начнется рано утром-мы направимся в Азербайджане, к югу от Баку в один из самых известных в мире историко-археологических заповедников, музей под открытым небом с огромной коллекцией бесценных исторических экспонатов.

Путешествие в Гобустан:от наскальных рисунков до современных технологий.

Первым делом вас ждет музей под открытым небом. После ознакомления с музеем посетители заповедника воочию хотят увидеть, как на скалах наши предки изображали людей, представителей животного мира, лодки, различные символические знаки, сцены охоты, ритуалы, танцы. Ведь Гобустан – это уникальный памятник древнего наскального искусства, музей под открытым небом.

Гобустан – это уникальная наскальная галерея, с шедеврами которой обязательно должен познакомиться каждый.

На обратном пути мы посетим великолепный комплекс и достопримечательность в Баку мечеть Биби-Эйбат к сожалению, мечеть не сохранилось до нашего времени в своем первозданном облике. То сооружение, которое можно видеть сегодня,является лишь его воссозданной в 90-х годах прошлого столетия копией. Нам предстоит услышать интересную историю,данного этого комплекса.

После мы отправимся на вкусный обед в рыбном ресторане на берегу Каспийского моря, который считается лучшим по соотношению цены и качества. После вкусной трапезы, мы направимся в Дом музей братьев Нобель.

Далее наш ждет интересная вечерняя экскурсия по современному столицы Баку.

Гигантский костер из небоскребов, ультрасовременный архитектурный комплекс, получивший титул «символ Азербайджана». Три языка пламени, которые символизируют индустриальную мощь страны и горячий темперамент ее жителей.

Малая Венеция

Целая система каналов, предназначенных для водных прогулок, которые располагаются на территории приморского бульвара. Бакинская Венеция является одним из излюбленных мест как туристов, так и местных жителей. В ходе экскурсии вы узнаете историю возникновения и развития водно-прогулочной конструкции и сможете отдохнуть на огромной живописной территории площадью почти 10 тыс. м2.

Под единой крышей объединены сразу несколько культурных объектов, а текучий, плавный свод центра не раз принимал концерты ведущих мировых исполнителей. После экскурсии мы вас доставим ваш отель или апартаменты.

День второй.

Мавзолей Дири-Баба.

Еще по дороге из Баку в Шамахы в селе Мараза мы увидим уникальный памятник — двухэтажный мавзолей-мечеть Дири-Баба XV века, расположенный напротив старого кладбища. Долгое время местные жители хранили предание о том, что здесь погребен и остался нетленным святой по имени Дири-Баба. Поэтому уже с XVII века он привлекает сюда множество паломников и просто любопытных глаз.

Джума мечеть. (Пятничная мечеть)

После мы отправимся в Шемаху. Осмотр города начнем с одной из интереснейших мечетей Азербайджана — Джума мечеть в Шемахе. Ее история уходит вглубь веков. Дата строительства мечети — 743-744 год — основывается на исследованиях прибывшей из Тифлиса геологической комиссии во главе с принцем Шахкули Каджаром. Побывав внутри этой мечети, мы с вами отправимся к усыпальницам.

3. Усыпальница 7 гробниц.

Усыпальницы одна за другой были построены начиная с XVIII века. Во всех усыпальницах находятся могилы членов семьи хана Мустафы. В 1810 году первая усыпальница была построена для усопшей матери Мустафы хана. Говорят, что в одной из усыпальниц лежит та самая Шамаханская царица. Узнав о тайнах и исторических этих мест, наш путь продолжится и мы отправимся в историко-архитектурный заповедник Лагич.

4. Древний поселок Лагич-медное царство Азербайджана.

Один из самых популярных маршрутов по Азербайджану — это тур в Лагич, «Город мастеров» в Исмаиллинском районе. Даже если не ставить себе целью сам Лагич, только одна дорога туда является достопримечательностью!

Дело в том, что это не дорога, а сплошной экстрим пополам с невероятной красотой. Эти 25 км можно проехать минут за 40, а можно — за 2 часа. И последнее — более вероятно, потому что на каждом повороте горного серпантина хочется останавливаться и фотографировать. С одной стороны встают отвесные скалы, совершенно готического вида. Летом они наполовину скрыты листвой, поэтому не видно, что скалы разноцветные. Зимой это заметно лучше и восхищаешься выдумками матушки-природы. Это одна из красивейших горных дорог в Азербайджане! Да, наверное, и в мире.

5. Ивановка-русское сердце Азербайджана.

Только подумайте, откуда могла деревня с таким названием взяться на землях Азербайджана, среди Кавказских гор? Почему на удел её жителей выпало так много гонений и переселений? Чем они провинились перед властью и природой? Что помогло им не просто выжить, но и создать уникальную культуру, аналогов которой нет нигде?

Вечером возвращаемся в Баку.

День третий.

Рано утром я вас забираю из отеля или апартаментов. Мы едем в регион где побывал великий русский поэт Михаил Юрьевич Лермонтов.

Хотя я судьбой на заре моих дней,

О южные горы, отторгнут от вас,

Чтоб вечно их помнить, там надо быть раз:

Как сладкую песню отчизны моей,

Люблю я Кавказ.

Предисловие.

Губа – одно из излюбленных мест для посещения туристами. Здесь действительно есть, что посмотреть: удивительные пейзажи, интереснейшая архитектура и самобытные села… На этой экскурсии мы побываем в уникальном поселке горских евреев, осмотрим исторические постройки XIX века и посетим деревушку Хыналыг, которая расположена на вершине горы, а дома в ней напоминают орлинные гнезда: крыша одного служит двором для другого.

Что вас ожидает:

Осмотр достопримечательностей Губы мы начнем с посещения поселка "Красная слобода", самого большого в мире поселения горских евреев. Это уникальное место со своей культурой, языком и религией. Красная слобода — единственная община горских евреев на территории СНГ. Здесь сохраняются традиции горских евреев Азербайджана. Местное население любит помпезность — в поселке построены огромные виллы, напоминающие дворцы, а по его улицам разъезжают дорогие автомобили.

Следующая остановка — Губинский мемориальный комплекс геноцида.

В апреле 2007 года здесь было обнаружено массовое захоронение мусульман,ставших жертвами национальной резни 1918 года. Сейчас здесь находится музей.

Около 14:00 мы отправимся на обед в лучший Губинский ресторан. Или по вашему желанию за символическую сумму денег можно пообедать в древнем селе в гостях у местного Хыналыгца.

После обеда отправимся в мечеть Сакина-Ханум. Здание выстроено из красного кирпича и похоже на граненый цилиндр. В каждой стене находится по окну в форме полукруглой арки. Верх фасада опоясывает оригинальный карниз, выложенный из маленьких кирпичиков. Купол — белый, металлический, по форме напоминает шлем. Его верхушка украшена изящным тонким шпилем.

Наконец мы посетим историческую баню, купольный хамам XIX века. По легенде, в этой бане когда-то мылся Александр Дюма, а спустя 150 лет эти места посетил его правнук!

Село отшельников и потомков библийского Ноя.

Хыналыгу более 5 тыс. лет. Веками это село было отрезано от цивилизации труднодоступными горами с опасными скалистыми обрывами. Из-за такой изолированности его жителям по сей день удалось сохранить уникальный, не принадлежащий ни к одной языковой группе, язык, и не встречающиеся нигде более традиции и обычаи.

Что мы увидим?

Все жители Хыналыга являются коренными и делятся на 4 рода. У каждого рода свое кладбище, свои узоры для ковров и одежды. Несмотря на удивительное гостеприимство хыналыгцев, чужаков селиться сюда они не допускают. Кроме того, они категорические противники даже свадеб с жителями других деревень. Эдакий анклав посреди гор, который даже просил у властей Азербайджана для себя автономию!

Мы с вами увидим,невероятные горы Хыналыга, которая давно превратилось в живую легенду кавказских гор. И хотя оно стоит высоко в горах, куда сложно добраться, люди не перестают приезжать сюда, очарованные удивительными пейзажами, своеобразием местной культуры и местными жителями, которые уверены, что являются потомками праведника Ноя.

Вечером мы возвращаемся в Баку.