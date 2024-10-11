1 день
Древний город мастеров Лагич
Начало: Баку
Расписание: По договоренности с туристом
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
от $180 за всё до 3 чел.
2 дня
В Шеки через весь Азербайджан (тур на 2 дня)
Начало: Ваш отель, апартаменты
$350 за человека
6 дней 6 часов
Большое путешествие по Азербайджану: неделя в стране гор, нефти и древностей
Начало: По месту проживания
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $1 200 за человека
2 дня
Все чудеса Азербайджана
Начало: Место проживания туриста
Расписание: Ежедневно.
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
от $450 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на туры
- ННаталья11 октября 2024Гид был Эльчин. Очень интересно рассказывал, видно что много знает, всем советую.
- ТТатьяна30 апреля 2023Двухдневный тур по четырём живописным городам АзербайджанаОчень интересная экскурсия. Удобный микроавтобус. Насыщенные два дня. Очень много локациий: мавзолей Дири Баба в скале, старинное горное село Лагич
- SStepanov26 апреля 2023Ездили с гидом-водителем Рафаилом. Всё понравилось. Комфортный автомобиль. Рафаил постарался обеспечить максимальный комфорт нам с ребятами-подростками. Лагич- интересный старый городок. Кто любит изделия ручной работы, специи, чай, думаю понравится.
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Лагич»
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Сейчас в Баку в категории "Лагич" можно забронировать 4 тура от 180 до 1 200. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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