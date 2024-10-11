Лагич – туры в Баку

Найдено 4 тура в категории «Лагич» в Баку на русском языке, цены от $180. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Древний город мастеров Лагич
4 отзыва
1 день
Древний город мастеров Лагич
Начало: Баку
Расписание: По договоренности с туристом
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
от $180 за всё до 3 чел.
В Шеки через весь Азербайджан (тур на 2 дня)
На автобусе
2 дня
В Шеки через весь Азербайджан (тур на 2 дня)
Начало: Ваш отель, апартаменты
$350 за человека
Большое путешествие по Азербайджану: неделя в стране гор, нефти и древностей
6 дней 6 часов
Большое путешествие по Азербайджану: неделя в стране гор, нефти и древностей
Начало: По месту проживания
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $1 200 за человека
Все чудеса Азербайджана
Пешая
На машине
2 дня
Все чудеса Азербайджана
Начало: Место проживания туриста
Расписание: Ежедневно.
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
от $450 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на туры

  • Н
    Наталья
    11 октября 2024
    Древний город мастеров Лагич
    Гид был Эльчин. Очень интересно рассказывал, видно что много знает, всем советую.
  • Т
    Татьяна
    30 апреля 2023
    Двухдневный тур по четырём живописным городам Азербайджана
    Очень интересная экскурсия. Удобный микроавтобус. Насыщенные два дня. Очень много локациий: мавзолей Дири Баба в скале, старинное горное село Лагич
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    с потрясающими мастерами, красивейшая горная дорога, водопад Семь красавиц, красивейшее предгорное озеро Нохур. Это только по дороге туда) В Шеки: Ханский дворец, караван-сарай,пятисотлетние чинары,знакомство с мастером азербайджанского витражного искуства Шебеке. Профессиональное отношение и умение гида Анара донести информацию были на высшем уровне

  • S
    Stepanov
    26 апреля 2023
    Древний город мастеров Лагич
    Ездили с гидом-водителем Рафаилом. Всё понравилось. Комфортный автомобиль. Рафаил постарался обеспечить максимальный комфорт нам с ребятами-подростками. Лагич- интересный старый городок. Кто любит изделия ручной работы, специи, чай, думаю понравится.

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Лагич»

Самые популярные туры этой рубрики в Баку
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Древний город мастеров Лагич
  2. В Шеки через весь Азербайджан (тур на 2 дня)
  3. Большое путешествие по Азербайджану: неделя в стране гор, нефти и древностей
  4. Все чудеса Азербайджана
Какие места ещё посмотреть в Баку
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Гобустан
  2. Янардаг
  3. Мавзолей Дири Баба
  4. Девичья башня
  5. Джума-Мечеть
  6. Апшерон
  7. Старый город
  8. Розовые озера
  9. Кахетия
  10. Мечеть Биби-Эйбат
Сколько стоит тур в Баку в октябре 2024
Сейчас в Баку в категории "Лагич" можно забронировать 4 тура от 180 до 1 200. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Туры на русском языке в Баку (Азербайджан 🇦🇿) – у нас можно купить 4 тура на 2024 год по теме «Лагич», 4 ⭐ отзыва, цены от $180. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Азербайджана. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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