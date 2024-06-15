Классика Азербайджана: от Баку до села Киш

Полюбоваться витражами Дворца шекинских ханов, побывать в храме огня и увидеть горящий Янардаг
Мы покажем вам лучшие локации гостеприимного Азербайджана. Вас ждут древние города, артефакты заповедника Гобустан, пейзажи озера Нохур и тайны храма Атешгях.

Вы узнаете, как готовят знаменитую шекинскую пахлаву, погрузитесь в историю села Киш и попробуете азербайджанский чай. Будет вкусно, интересно и красиво, присоединяйтесь!
Классика Азербайджана: от Баку до села Киш
Классика Азербайджана: от Баку до села Киш
Классика Азербайджана: от Баку до села Киш
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 7 лет.

Проживание. В двухместных номерах в отелях Баку на выбор «Du Port», 2* / «Grand Midway», 3* / «Molokan Inn», 4* / «Landmark», 4+* или аналогичных. В Шеки — «MinAli Boutique».
Стоимость тура варьируется в зависимости от выбора отеля.

Питание. В стоимость включены только завтраки в отеле,а также чаепитие в предпоследний день тура. Остальное питание оплачивается отдельно.

Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.

Виза. Не требуется.

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Баку

Встретим вас в аэропорту и поедем заселяться в отель. Затем отправимся исследовать столицу Азербайджана. Во время обзорной экскурсии вы погрузитесь в атмосферу Баку, насладитесь его контрастами. Заглянем в самое сердце города — Ичери-шехер. В этом старом районе расположились дворец Ширваншахов и знаменитая Девичья башня, а также караван-сараи и ремесленные мастерские. Эта историческая часть столицы была внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Пройдёмся по Бакинской набережной, а из Нагорного парка полюбуемся Башнями Пламени.

Обзорная экскурсия по БакуОбзорная экскурсия по БакуОбзорная экскурсия по БакуОбзорная экскурсия по Баку
2 день

Горящая горя Янардаг и храм огнепоклонников Атешгях

Сегодня вы увидите настоящее чудо природы. Едем к горе Янардаг, что в переводе означает «горящая гора». На протяжении уже нескольких столетий люди наблюдают, как языки пламени обнимают поверхность этой возвышенности. Это обусловлено утечкой горючего природного газа из крупного месторождения под Апшеронским полуостровом. Этот феномен особенно привлёк внимание тех, кто исповедует зороастризм. Последователи этой древнейшей религии основали поселение, где поклонялись огню. Поэтому следующим нашим пунктом назначения станет храм Атешгях. На экскурсии вы узнаете больше интересных подробностей о культуре зороастрийцев.

Во второй половине дня вернёмся в Баку.

Горящая горя Янардаг и храм огнепоклонников АтешгяхГорящая горя Янардаг и храм огнепоклонников АтешгяхГорящая горя Янардаг и храм огнепоклонников АтешгяхГорящая горя Янардаг и храм огнепоклонников Атешгях
3 день

Среди петроглифов Гобустана

После завтрака выезжаем в известный археологический заповедник Гобустан. В его горах сосредоточены свидетельства о жителях региона эпохи каменного века и последующих периодов. Здесь вы изучите наскальные изображения и древние стоянки.

Также сегодня у вас будет возможность погрузиться в историю нефтепромышленности. Вы узнаете, как «чёрное золото» повлияло на развитие страны и увидите первую нефтевышку.

Во второй половине дня — возвращение в Баку.

Среди петроглифов ГобустанаСреди петроглифов ГобустанаСреди петроглифов ГобустанаСреди петроглифов Гобустана
4 день

Мавзолей Дири Баба, Шемаха, озеро Нохур и прибытие в Шеки

Сегодня вас ждёт путешествие по разным районам Азербайджана. Сначала посетим мавзолей Дири Баба. Он стоит на высеченной в отвесной скале площадке и представляет собой двухъярусное здание. Был построен в 15 веке.

Затем доберёмся до Шемахи, родины Шамаханской царицы. Погуляем по городу, увидим гробницу Ширваншахов и одну из древнейших кавказских мечетей. Далее отдохнём у озера Нохур, наслаждаясь удивительной природой.

Вечером приедем в Шеки и разместимся в отеле.

Мавзолей Дири Баба, Шемаха, озеро Нохур и прибытие в ШекиМавзолей Дири Баба, Шемаха, озеро Нохур и прибытие в ШекиМавзолей Дири Баба, Шемаха, озеро Нохур и прибытие в ШекиМавзолей Дири Баба, Шемаха, озеро Нохур и прибытие в Шеки
5 день

Дворец шекинских ханов и село Киш

Утром отправимся на прогулку по городу. Побываем в летнем Дворце шекинских ханов и полюбуемся его витражами. Шеки славится своей пахлавой, которую готовят по особому рецепту. Заглянем на производство десерта и узнаем секреты его приготовления.

После этого направимся в село Киш. Именно здесь расположена раннехристианская албанская церковь, возведённая около 12 века. Её история таит в себе много интересных деталей.

Затем вернёмся в Баку. На обратном пути сделаем остановку и полакомимся азербайджанским чаем с вареньем. По прибытии разместимся в отеле.

Дворец шекинских ханов и село КишДворец шекинских ханов и село КишДворец шекинских ханов и село КишДворец шекинских ханов и село Киш
6 день

Окончание тура

Мы проводим вас в аэропорт ко времени вылета. До новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Отель 2*$523
Отель 3*$570
Отель 4*$656
Отель 4+*$751
Для бронирования достаточно оплатить 14% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в 2-местном номере
  • Завтраки
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
  • Чаепитие
Что не входит в цену
  • Перелёт до Баку и обратно
  • Питание вне программы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 14% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Баку

ИндивидуальныеГрупповыеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхЯнардагПопулярные местаГобустанВыездныеШекиВсе туры6-дневные турыМавзолей Дири БабаСвятые местаСоборы и храмыМонастыри, церкви, храмы

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