2 дня на севере Азербайджана
Гусарский район, известный как «Северные ворота», представляет собой популярное направление для путешествий по Азербайджану.
За два дня путешествия из Баку я расскажу вам, почему эти места считаются «краем рекордов», и покажу великолепные природные чудеса и уникальные достопримечательности. Миниатюрный Тадж-Махал, деревня в облаках, горы и водопады — все это стоит увидеть!
За два дня путешествия из Баку я расскажу вам, почему эти места считаются «краем рекордов», и покажу великолепные природные чудеса и уникальные достопримечательности. Миниатюрный Тадж-Махал, деревня в облаках, горы и водопады — все это стоит увидеть!
Ближайшие даты:
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Описание
Географически известный как «Северные ворота», Гусарский район — одно из популярных направлений для поездок по Азербайджану. Во время двухдневного путешествия из Баку я расскажу, почему эти места называют «краем рекордов», и покажу вам лучшие природные чудеса и необычные достопримечательности. Тадж-Махал в миниатюре, деревня в облаках, горы и водопады — это стоит увидеть! Что вас ожидает:Эта поездка для тех, кто хочет увидеть самую северную часть Азербайджана во всей красе, насладиться чистым горным воздухом, напиться родниковой воды и полакомиться изумительной кавказской кухней За время экскурсии мы:
- посетим водопад в одной из самых аутентичных деревень страны — Лазе;
- осмотрим мавзолей шейха Джунейда, построившего маленькую копию знаменитого Тадж-Махала в родном краю;
- побываем в местах пребывания непревзойденного «героя нашего времени» Михаила Юрьевича Лермонтова;
- попьём ароматного чая на склоне горы Шахдаг (4 243 м), любуясь живописными пейзажами;
- заедем в старинное село Красная Слобода, в котором проживают тысячи горских евреев;
- направимся в окутанную со всех сторон облаками деревню Судур.
- Организационные детали.
- Цена включает два экскурсионных дня и проживание в отеле Selena Resort, расположенном на опушке леса.
- В описании экскурсии указаны обязательные места к посещению, однако предполагается посещение большего количества интересных и красочных мест на севере страны.
- Питание не включено в стоимость.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспорт и проживание в Selena Resort
Что не входит в цену
- Питание
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Автовокзал Баку, станция метро Автовокзал
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
27 фев 2024
Хочу сказать огромное спасибо гиду Нико за потрясающую экскурсию!
Забрал прямо от отеля, далее ночь в невероятно уютном домике и утром незабываемое путешествие в горы, через ущелье неописуемой красоты! Горы/ старая деревня/ таинственный туман/ лыжный комплекс с потрясными склонами/ канатная дорога/ вкуснейшая еда. Эти два дня были незабываемые!
Отель- 5+
Экскурсия-5+
Виды-5+
Еда-5+
Чуткий гид с отменным чувством юмора и знанием истории!
Однозначно рекомендую! Если хотите увидеть природу Азербайджана во всей красе- вам к Нико. Очень хочется вернуться в другое время года и точно знаю кто покажет все на высшем уровне
Забрал прямо от отеля, далее ночь в невероятно уютном домике и утром незабываемое путешествие в горы, через ущелье неописуемой красоты! Горы/ старая деревня/ таинственный туман/ лыжный комплекс с потрясными склонами/ канатная дорога/ вкуснейшая еда. Эти два дня были незабываемые!
Отель- 5+
Экскурсия-5+
Виды-5+
Еда-5+
Чуткий гид с отменным чувством юмора и знанием истории!
Однозначно рекомендую! Если хотите увидеть природу Азербайджана во всей красе- вам к Нико. Очень хочется вернуться в другое время года и точно знаю кто покажет все на высшем уровне
Тур входит в следующие категории Баку
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