2 дня на севере Азербайджана: из Баку - в селения Губа и Гусар (ШахДаг)
Индивидуальный тур в Баку

2 дня на севере Азербайджана

5
1 отзыв
Гусарский район, известный как «Северные ворота», представляет собой популярное направление для путешествий по Азербайджану.

За два дня путешествия из Баку я расскажу вам, почему эти места считаются «краем рекордов», и покажу великолепные природные чудеса и уникальные достопримечательности. Миниатюрный Тадж-Махал, деревня в облаках, горы и водопады — все это стоит увидеть!
2 дня на севере Азербайджана: из Баку - в селения Губа и Гусар (ШахДаг)
2 дня на севере Азербайджана: из Баку - в селения Губа и Гусар (ШахДаг)
2 дня на севере Азербайджана: из Баку - в селения Губа и Гусар (ШахДаг)
Ближайшие даты:
4
мая
5
мая
6
мая
7
мая
8
мая
9
мая
10
мая
Ещё
даты

Описание

Географически известный как «Северные ворота», Гусарский район — одно из популярных направлений для поездок по Азербайджану. Во время двухдневного путешествия из Баку я расскажу, почему эти места называют «краем рекордов», и покажу вам лучшие природные чудеса и необычные достопримечательности. Тадж-Махал в миниатюре, деревня в облаках, горы и водопады — это стоит увидеть! Что вас ожидает:Эта поездка для тех, кто хочет увидеть самую северную часть Азербайджана во всей красе, насладиться чистым горным воздухом, напиться родниковой воды и полакомиться изумительной кавказской кухней За время экскурсии мы:
  • посетим водопад в одной из самых аутентичных деревень страны — Лазе;
  • осмотрим мавзолей шейха Джунейда, построившего маленькую копию знаменитого Тадж-Махала в родном краю;
  • побываем в местах пребывания непревзойденного «героя нашего времени» Михаила Юрьевича Лермонтова;
  • попьём ароматного чая на склоне горы Шахдаг (4 243 м), любуясь живописными пейзажами;
  • заедем в старинное село Красная Слобода, в котором проживают тысячи горских евреев;
  • направимся в окутанную со всех сторон облаками деревню Судур.
  • Организационные детали.
  • Цена включает два экскурсионных дня и проживание в отеле Selena Resort, расположенном на опушке леса.
  • В описании экскурсии указаны обязательные места к посещению, однако предполагается посещение большего количества интересных и красочных мест на севере страны.
  • Питание не включено в стоимость.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспорт и проживание в Selena Resort
Что не входит в цену
  • Питание
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Автовокзал Баку, станция метро Автовокзал
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Е
27 фев 2024
Хочу сказать огромное спасибо гиду Нико за потрясающую экскурсию!
Забрал прямо от отеля, далее ночь в невероятно уютном домике и утром незабываемое путешествие в горы, через ущелье неописуемой красоты! Горы/ старая деревня/ таинственный туман/ лыжный комплекс с потрясными склонами/ канатная дорога/ вкуснейшая еда. Эти два дня были незабываемые!
Отель- 5+
Экскурсия-5+
Виды-5+
Еда-5+
Чуткий гид с отменным чувством юмора и знанием истории!
Однозначно рекомендую! Если хотите увидеть природу Азербайджана во всей красе- вам к Нико. Очень хочется вернуться в другое время года и точно знаю кто покажет все на высшем уровне

Тур входит в следующие категории Баку

ИндивидуальныеПешеходныеМожно с детьмиНеобычныеНочныеГорыПрирода и пейзажиВыездные2-дневные турыВсе турыГора Шахдаг

Похожие туры из Баку

Индивидуальный тур по Азербайджану: Баку, сокровища Апшерона, Бешбармаг, Красная Слобода и Губа
Авторский тур
5 дней
Индивидуальный тур по Азербайджану: Баку, сокровища Апшерона, Бешбармаг, Красная Слобода и Губа
Погулять по старому и «новому» Баку, увидеть Бешбармаг и научиться выпекать национальные сладости
Аэропорт Баку, время встречи обговариваются индиви...
6 мая
7 мая
8 мая
9 мая
$226 за человека
Классика Азербайджана: от Баку до села Киш
скидка
5%
Авторский тур
6 дней
Классика Азербайджана: от Баку до села Киш
Полюбоваться витражами Дворца шекинских ханов, побывать в храме огня и увидеть горящий Янардаг
Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
18 мая
1 июня
15 июня
29 июня
550$523 за человека
Большое путешествие по Закавказью: Азербайджан, Грузия и Армения
скидка
10%
Авторский тур
9 дней
Большое путешествие по Закавказью: Азербайджан, Грузия и Армения
Попробовать грузинские вина, испечь армянский лаваш и насладиться контрастами Баку
Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
10 мая
24 мая
31 мая
7 июня
1547$1 393 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Баку
Все туры из Баку
ХорошоТам