посетим водопад в одной из самых аутентичных деревень страны — Лазе;

осмотрим мавзолей шейха Джунейда, построившего маленькую копию знаменитого Тадж-Махала в родном краю;

побываем в местах пребывания непревзойденного «героя нашего времени» Михаила Юрьевича Лермонтова;

попьём ароматного чая на склоне горы Шахдаг (4 243 м), любуясь живописными пейзажами;

заедем в старинное село Красная Слобода, в котором проживают тысячи горских евреев;

направимся в окутанную со всех сторон облаками деревню Судур.

Организационные детали.

Цена включает два экскурсионных дня и проживание в отеле Selena Resort, расположенном на опушке леса.

В описании экскурсии указаны обязательные места к посещению, однако предполагается посещение большего количества интересных и красочных мест на севере страны.

Питание не включено в стоимость.

Географически известный как «Северные ворота», Гусарский район — одно из популярных направлений для поездок по Азербайджану. Во время двухдневного путешествия из Баку я расскажу, почему эти места называют «краем рекордов», и покажу вам лучшие природные чудеса и необычные достопримечательности. Тадж-Махал в миниатюре, деревня в облаках, горы и водопады — это стоит увидеть! Что вас ожидает:Эта поездка для тех, кто хочет увидеть самую северную часть Азербайджана во всей красе, насладиться чистым горным воздухом, напиться родниковой воды и полакомиться изумительной кавказской кухней За время экскурсии мы: