Время начала: 00:00, 01:00, 02:00, 03:00, 04:00, 05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00
Описание трансфер
Трансфер
По договоренности с гидом. Уточняйте, пожалуйста, расписание.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортно-экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
Место начала и завершения?
Ул. Истиглалият, 2, Баку
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности с гидом. Уточняйте, пожалуйста, расписание.
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Баку
Похожие экскурсии из Баку
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из аэропорта в Баку с гидом: комфорт и знания о городе
Встреча в аэропорту Баку с гидом - ваш первый шаг к незабываемому путешествию. Узнайте все о городе, не покидая комфортного транспорта
Начало: В аэропорту (или в вашем отеле, если это обратный ...
Завтра в 05:00
25 сен в 00:00
€45 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Баку для транзитных путешественников
Индивидуальный трансфер в Баку - уникальная возможность увидеть город за короткое время. Вас ждут захватывающие виды и исторические тайны
Начало: В аэропорту
Завтра в 10:30
26 сен в 09:00
€155 за человека
Индивидуальная
до 20 чел.
Трансфер из аэропорта в Баку на микроавтобусе
Спокойно и с комфортом добраться в аэропорт или из аэропорта
Начало: Зал прилётов аэропорта
25 сен в 08:00
26 сен в 08:00
€80 за всё до 20 чел.