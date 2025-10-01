Русскоязычный, вежливый и опытный водитель встретит вас у выхода из аэропорта или заберёт из отеля в центре Баку, чтобы вовремя доставить к рейсу.
Поможет погрузить багаж и при необходимости поделится полезной информацией, если вы в городе впервые.
Описание трансфер
Время в пути 30–45 минут — в зависимости от трафика.
Водитель даст вам полезную информацию:
- Где и как купить SIM-карту с выгодным тарифом для интернета и звонков
- Где лучше обменять деньги — выгодный курс и надёжные пункты обмена
- Где вкусно поесть, купить сувениры и подарки
- Как лучше добраться до разных районов города и найти важные адреса
Организационные детали
- Автомобиль предоставляем в зависимости от вашей группы: Hyundai SantaFe, Kia Cerato, Kia Sorento, Kia Carnival, Mercedes Vito, Mercedes Sprinter. В салоне — бесплатная питьевая вода в бутылках
- Вас отвезёт опытный водитель из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ариф — ваша команда гидов в Баку
Провели экскурсии для 1294 туристов
Здравствуйте, меня зовут Ариф, работаю гидом со своими коллегами в Азербайджане уже более 7 лет. Для нас это не просто работа, а призвание. Мы обожаем делиться знаниями об истории, культуре и архитектуре своей Родины. Каждый день мы стараемся показать её гостям с новой стороны, чтобы они вдохновились её красотой.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
1 окт 2025
Нас встречал Намик. Спасибо за хорошее настроение, за информацию полезную во время поездки.
