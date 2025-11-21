Погрузитесь в историю нефтяной индустрии Баку и азербайджанскую культуру.
Посетите ключевые исторические объекты, связанные с нефтью, и узнайте о развитии нефтяной промышленности в регионе. Этот тур предлагает уникальные знания и впечатления от богатой истории и культурных традиций Баку.
Посетите ключевые исторические объекты, связанные с нефтью, и узнайте о развитии нефтяной промышленности в регионе. Этот тур предлагает уникальные знания и впечатления от богатой истории и культурных традиций Баку.
Описание экскурсии
Нефтяной тур по Баку: Путешествие сквозь историю и традиции нефтяной столицы Этот тур предлагает уникальную возможность погрузиться в богатую историю нефтяной индустрии Баку и насладиться культурными традициями Азербайджана. Участники тура посетят ключевые исторические и культурные объекты, связанные с нефтью, и получат глубокие знания о развитии нефтяной промышленности в регионе. 1. Дом нефтянников братьев Нобелей – Вилла Петролеа: Вилла Петролеа была построена в конце 19 века и стала символом богатства и успеха нефтяных магнатов. В настоящее время она восстановлена и превращена в музей, где можно увидеть оригинальные предметы быта и роскошные интерьеры той эпохи. 2.
Первая нефтяная вышка в мире (Aqua
Palace): Знаете ли вы, что первая в мире промышленная нефтяная скважина была пробурена в Баку в 1846 году? Именно здесь началась история современной нефтяной индустрии, и теперь вы можете увидеть это историческое место своими глазами. 3. Первый в мире танкер-музей: Первым в мире нефтяным танкером был "Зороастр", построенный в 1878 году. Сейчас один из первых танкеров того времени превращен в музей, где можно узнать о его удивительной истории и роли в транспортировке нефти. Эти уникальные факты делают Нефтяной тур по Баку незабываемым и привлекают путешественников со всего мира. Присоединяйтесь к нам, чтобы открыть для себя историю и культуру нефтяной столицы! Важная информация: - одеваться по погоде - брать с собой зарядные устройства
Точная дата и время согласуются с гидом
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 1. Парк им. Низама Гянджави (Дом нефтяников братьев Нобелей - Villa Petrolea)
- 2. Первая нефтяная вышка в мире (AquaPalace)
- 3. Площадь Азербайджанского флага
- 4. Первый в мире танкер-музей
Что включено
- Услуги гида
- Автомобиль
- Вода
Что не входит в цену
- Оформление визы
- Бронирование отелей
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: С места пребывания гостей (отель, апартаменты)
Завершение: К месту пребывания гостей (отель, апартаменты)
Когда и сколько длится?
Когда: Точная дата и время согласуются с гидом
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
- Одеваться по погоде
- Брать с собой зарядные устройства
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Баку
Похожие экскурсии из Баку
Индивидуальная
до 6 чел.
Дворцы и особняки нефтяных магнатов в Баку
Оценить архитектурные шедевры города и загадочный поселок Вилла Петролеа с профессиональным гидом
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
25 ноя в 09:00
от €161 за всё до 6 чел.
-
24%
Индивидуальная
до 7 чел.
С Баку на «ты»
Пройти по Старому городу, прокатиться на фуникулёре и завершить прогулку чаепитием
Начало: У станции метро «Ичеришехер» у Старого города
22 ноя в 09:00
23 ноя в 09:30
€74
€98 за человека
-
40%
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия по Баку: живые истории и архитектурные шедевры
Познакомьтесь с душой Баку через рассказы о его жителях и прогулки по самым живописным уголкам города
Начало: У метро Ичеришехер (самый центр города)
23 ноя в 08:00
29 ноя в 08:00
€144
€240 за всё до 4 чел.