Нефтяной тур по Баку: Путешествие сквозь историю и традиции нефтяной столицы Этот тур предлагает уникальную возможность погрузиться в богатую историю нефтяной индустрии Баку и насладиться культурными традициями Азербайджана. Участники тура посетят ключевые исторические и культурные объекты, связанные с нефтью, и получат глубокие знания о развитии нефтяной промышленности в регионе. 1. Дом нефтянников братьев Нобелей – Вилла Петролеа: Вилла Петролеа была построена в конце 19 века и стала символом богатства и успеха нефтяных магнатов. В настоящее время она восстановлена и превращена в музей, где можно увидеть оригинальные предметы быта и роскошные интерьеры той эпохи. 2.

Первая нефтяная вышка в мире (Aqua

Palace): Знаете ли вы, что первая в мире промышленная нефтяная скважина была пробурена в Баку в 1846 году? Именно здесь началась история современной нефтяной индустрии, и теперь вы можете увидеть это историческое место своими глазами. 3. Первый в мире танкер-музей: Первым в мире нефтяным танкером был "Зороастр", построенный в 1878 году. Сейчас один из первых танкеров того времени превращен в музей, где можно узнать о его удивительной истории и роли в транспортировке нефти. Эти уникальные факты делают Нефтяной тур по Баку незабываемым и привлекают путешественников со всего мира. Присоединяйтесь к нам, чтобы открыть для себя историю и культуру нефтяной столицы! Важная информация: - одеваться по погоде - брать с собой зарядные устройства