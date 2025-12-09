Погрузитесь в атмосферу Кавказа: прогуляйтесь по гранатовым и хурмовым садам Гейчая, который считается родиной гранат, насладитесь панорамами перевала Агсу, посетите древнюю Джума-мечеть в Шемахе и таинственный мавзолей Дири-Баба.
Увидьте уникальные грязевые вулканы и откройте для себя сочетание природы, истории и культуры региона.
Описание экскурсии
Что вас ждет:
- Гранатовые и хурмовые сады Гейчая Гейчай — гранатовая столица Азербайджана, а расположенная рядом деревня Быгыр славится своими садами и легендарным сортом «Гюлойша» — самым сладким и ценным в регионе. Здесь из поколения в поколение хранят традиции садоводства, благодаря чему плоды обладают насыщенным вкусом и рубиновым цветом. Во время прогулки по ухоженным садам вы увидите разные сорта гранатов и хурмы, узнаете, как их выращивают и когда собирают урожай. Гид покажет, по каким признакам определяют зрелость, а вы сможете сорвать плод прямо с дерева и попробовать его свежесть и естественную сладость. Завершится визит дружеским обедом у местных жителей, где вас ждёт домашняя кухня, чайная церемония и возможность приобрести натуральные продукты: гранаты, густой соус, настойку или домашнюю гранатовую водку.
- Перевал Агсу — одно из самых живописных мест Кавказа, откуда открываются впечатляющие панорамы гор, глубоких ущелий и лесистых склонов. Дорога поднимается на высоту свыше 1500 метров, и с каждой остановкой перед вами раскрываются новые, захватывающие виды. Это идеальное место для ярких фотографий, отдыха на природе и ощущения настоящей горной свободы.
- Грязевые вулканы. Регион известен своим высоким сосредоточением грязевых вулканов - здесь их насчитывают более 300, что составляет около трети всех грязевых вулканов мира. Иногда грязевые вулканы вызывают "мини-взрывы" из-за скопления газов. Эти выбросы сопровождаются громкими звуками и огнем, что придает явлению еще большую зрелищность.
- Мавзолей Дири-Баба, построенный в 1402 году и высеченный частично в скале, этот мавзолей словно парит над ущельем, создавая атмосферу таинственности. По преданию, здесь покоится суфийский святой, поэтому место считается объектом паломничества. Дири-Баба поражает гармонией архитектуры и природы, а также впечатляющими видами, которые открываются с подножия комплекса.
- Джума-мечеть в Шемахе — одна из древнейших мечетей Кавказа, основанная в 743 году, выделяется величественными куполами, минаретами и традиционным исламским стилем. Мечеть пережила землетрясения и реставрации, сохранив духовную ценность и историческую значимость. Сегодня она остаётся важным религиозным и культурным центром региона. Важная информация: Экскурсия проходит на комфортабельных автомобилях с кондиционером: Honda Civic, Nissan X-Trail, Mersedes Vito, Mercedes Sprinter и т. д. в зависимости от количество участников. Мы вас заберем с места вашего проживания (центр), а после завершении экскурсии привезем обратно. Продолжительность экскурсии 9-10 часов. В летнюю погоду желательно взять головной убор и солнцезащитные очки, а в зимнюю погоду теплую одежду. Для комфортного передвижения на локациях наденьте удобную обувь. Бутылированная вода и доступ к wi-fi включены в стоимость экскурсии. Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды. Все наши гиды русскоговорящие. При желании можем увелилить количество участников. Цену уточняйте у гида. Экскурсию можно начать и завершить в аэропорту, или вне центра по вашему желанию за дополнительную плату. Стоимость уточняйте у гида.
Ежедневно по договоренности.
Ответы на вопросы
