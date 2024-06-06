Экскурсии к вулкану из Баку

Найдено 20 экскурсий в категории «Вулканы» в Баку на русском языке, цены от €45, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Петроглифы Гобустана и загадки Апшерона: групповая экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Групповая
8 часов
94 отзыва
Увлекательное путешествие: Петроглифы Гобустана и загадки Апшерона
Путешествие по Баку и его окрестностям. Наскальные рисунки, грязевые вулканы, храм огня и футуристический центр Гейдара Алиева ждут вас
Начало: У Парных ворот
«Понаблюдаете за извержениями вулканов и узнаете о целебных свойствах местной грязи»
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5045 за человека
Старый Баку и полуостров Апшерон за 1 день
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
60 отзывов
Исследуйте Старый Баку и Апшерон: древности и природные чудеса
Откройте тайны древнего Баку и Апшерона, насладитесь уникальными пейзажами и познакомьтесь с историей региона
«Далее мы отправимся к грязевым вулканам: полюбуемся марсианскими пейзажами и сделаем «открыточные» фото»
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
160144 за всё до 3 чел.
Лучшее в окрестностях Баку за 1 день
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
186 отзывов
Очарование Баку: Гобустан, Янардаг и розовое озеро за один день
Погрузитесь в мир древних традиций и природных чудес Азербайджана с эксклюзивной экскурсией
Начало: У вашего отеля
«Следом поедем к природному чуду полуострова, грязевым вулканам»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 200180 за всё до 4 чел.
Заповедник Гобустан и его фантастические окрестности
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
35 отзывов
Заповедник Гобустан и его фантастические окрестности: уникальная экскурсия
Погрузитесь в мир древних цивилизаций и природных чудес во время экскурсии в Гобустан и его окрестности
Начало: У вашего отеля
«Грязевые вулканы — вы окажетесь в окружении марсианских ландшафтов»
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
от 155 за всё до 8 чел.
Гобустан: первобытный уют или искусство древнего человека
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
49 отзывов
Гобустан: путешествие к древним петроглифам и грязевым вулканам
Погрузитесь в мир древних цивилизаций и природных чудес в экскурсии по Гобустану. Уникальные петроглифы и загадочные грязевые вулканы ждут вас
Начало: В холле вашего отеля
«Вы увидите необычные грязевые вулканы, полюбуетесь пустынным ландшафтом Апшеронского полуострова и кратерами булькающих грифонов»
19 июня в 09:00
22 июня в 09:00
103 за всё до 3 чел.
Баку и его необычные окрестности (4 в 1)
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
94 отзыва
Баку и его необычные окрестности: наскальные рисунки, вулканы, Старый город
Экскурсия «Баку и его необычные окрестности (4 в 1)» позволит вам за один день увидеть столицу Азербайджана и уникальные природные явления
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 14:00
Завтра в 00:30
от 252 за всё до 6 чел.
6 уникальных чудес Азербайджана
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
86 отзывов
6 уникальных чудес Азербайджана: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир древнего наскального искусства и грязевых вулканов на экскурсии по Гобустану и Апшерону
«Экскурсия к грязевым вулканам начнется с посещения современного интерактивного музея, где вы узнаете о стоянке древнего человека, его жизни и быте, а также познакомитесь с флорой и фауной периода заселения этих мест человеком»
25 июня в 08:00
26 июня в 08:00
от 257 за всё до 10 чел.
Загадки Гобустана, грязевые вулканы и исцеляющая святыня
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
63 отзыва
Гобустан и вулканы: путешествие в прошлое Азербайджана
Погрузитесь в историю древнего мира, насладитесь уникальными пейзажами и духовной атмосферой мечети Биби-Эйбят
«Если будет хорошая погода, отправимся к грязевым вулканам»
25 июня в 09:00
26 июня в 09:00
от 180 за всё до 6 чел.
Природные чудеса Апшерона
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
7 часов
45 отзывов
Природные чудеса Апшерона: розовое озеро, вулканы и Янардаг
Путешествие по уникальным природным местам Баку: розовое озеро Масазыр, грязевые вулканы Гобустана и пылающая гора Янардаг. Незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля
«Ландшафты грязевых вулканов Гобустана»
29 июня в 10:00
30 июня в 10:00
от 270230 за всё до 10 чел.
Доисторический Азербайджан: Гобустан, Атешгях и Янардаг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
22 отзыва
Историческое путешествие по Баку: Гобустан, Атешгях, Янардаг
Откройте древний мир Азербайджана: Гобустан, Атешгях и Янардаг ждут вас в уникальной экскурсии по Баку
Начало: У вашего отеля
«Затем мы отправимся к другой природной достопримечательности, грязевым вулканам: вы увидите, как целебная смесь грязи и нефти вырывается из недр земли»
29 июня в 09:00
30 июня в 09:00
от 300 за всё до 20 чел.
Нефть и пламя, петроглифы и грязевые вулканы - и всё это Азербайджан
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
3 отзыва
Нефть и пламя, петроглифы и грязевые вулканы - и всё это Азербайджан
Поразиться природным чудесам страны, открыть её духовное наследие и оценить технологический прогресс
«Вы понаблюдаете за извержениями вулканов и узнаете о целебных свойствах местной грязи»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
170153 за всё до 6 чел.
Путешествие к парку Гобустан и грязевым вулканам
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
4.5 часа
91 отзыв
Гобустан и грязевые вулканы: эксклюзивное путешествие из Баку
Поездка по самым необычным местам Апшеронского полуострова
Начало: В вашем отеле
«В Азербайджане большое количество грязевых вулканов — около 350, а всего в мире их 800»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
180162 за всё до 4 чел.
Неизвестный Гобустан. Богатства горы Кянизядаг и древности Апшерона
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
17 отзывов
Гобустан: тайны грязевых вулканов и древних наскальных рисунков
Погрузитесь в мир древних цивилизаций и природных чудес в однодневной экскурсии по окрестностям Баку
Начало: От вашего отеля в Баку (если отель находится в чер...
«В 12 км от азербайджанского заповедника Гобустан — «страны оврагов» — находится более 300 грязевых вулканов (всего в мире их около 900)»
18 июня в 09:00
23 июня в 08:00
от 155 за всё до 6 чел.
Белая история Баку, вулканы и пещеры Гобустана
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Белая история Баку, вулканы и пещеры Гобустана
Завораживающая архитектура и история Баку и Гобустана на рубеже веков
«Грязевые вулканы, наскальные рисунки Гобустана и нефтяные вышки-герои»
25 июня в 09:00
26 июня в 09:00
от 188 за всё до 10 чел.
Джип-сафари в Гобустане
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
5 часов
4 отзыва
Джип-сафари в Гобустане
Прокатиться с ветерком по бездорожью, увидеть грязевые вулканы и восхититься дикой природой
Начало: У вашего отеля
«Вы знали, что Азербайджан занимает первое место в мире по количеству действующих грязевых вулканов»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
225 за всё до 4 чел.
Грязевые вулканы, наскальные рисунки Гобустана, мечеть Фатимы и история нефти
🚌 На автобусе
Индивидуальная
6 часов
68 отзывов
Гобустан и вулканы: путешествие в историю и природу Азербайджана
Погрузитесь в историю человечества с экскурсией в Гобустан, где история оживает на древних скалах
Начало: У вашего отеля или апартаментов
«Поездка на грязевые вулканы По количеству грязевых вулканов Азербайджан занимает первое место в мире»
Расписание: Все дни.
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от $127 за всё до 3 чел.
Гобустан - Грязевые вулканы - мечеть Бибихейбет и музей нефтяной скважины
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Гобустан - Грязевые вулканы - мечеть Бибихейбет и музей нефтяной скважины
Начало: Место жительство туриста
«Лава, нефть и огонь В Азербайджане находится больше трети грязевых вулканов планеты, а самые известные можно увидеть как раз в окрестностях Гобустана»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 150$135 за всё до 3 чел.
Гобустан - каменная летопись эпохи Палеолита и поездка на грязевые вулканы
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
Гобустан - каменная летопись эпохи Палеолита и поездка на грязевые вулканы
Начало: По договоренности
«Древние памятники и грязевые вулканы Памятники Гобустана делятся на две группы: 1) наскальные изображения и 2) древние стоянки и другие объекты»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 14:00
10 июня в 09:00
$180 за всё до 3 чел.
Янардаг, Гобустан и Каспийское море
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Янардаг, Гобустан и Каспийское море
Побывать на «огненной земле», увидеть грязевые вулканы и отдохнуть на пляже
Начало: у вашего отеля
«Следующая остановка — грязевые вулканы»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
150135 за всё до 6 чел.
Сокровища Азербайджана: от мечетей до грязевых вулканов
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
7 часов
Сокровища Азербайджана: от мечетей до грязевых вулканов
Посетить интересные места в Баку и заповеднике Гобустан на автопешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
«понаблюдаете за непрерывным движением грязевых вулканов»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
150128 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    6 июня 2024
    Петроглифы Гобустана и загадки Апшерона: групповая экскурсия
    Добрый день, выбор турфирмы был спонтанный, но оправдал наши ожидания. Благодаря таким экскурсиям узнаешь много информации за короткое время. Огромное
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    спасибо гиду Яшару. Группа была интернациональная, но сложностей не возникло, легко и интересно преподносится историческим материал. Спасибо за проведённое с вами время! Рекомендуем этот тур!

  • Н
    Наталья
    6 июня 2024
    Лучшее в окрестностях Баку за 1 день
    Мы рады, что заказали экскурсию у Керимова Рауфа и провели великолепную, незабываемую прогулку по Баку! Он не просто прекрасный человек,
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    но и опытный экскурсовод, который прекрасно знает город и его историю. Все наши пожелания были учтены и воплощены в жизнь на комфортабельном личном автомобиле Керимова, что позволило нам без забот насладиться всеми красотами и достопримечательностями Баку. Керимов Рауф был очень приветливым и внимательным, всегда готов ответить на любые вопросы и поделиться интересными фактами о городе. Мы остались очень довольны экскурсионным опытом и надеемся вернуться в Баку, чтобы еще раз насладиться его красотой под руководством такого компетентного и увлеченного своим делом экскурсовода, как Керимов Рауф! Спасибо за отличное время и яркие впечатления! С уважением, Наталья и Алиса Галатонова из г. Мурманск!

  • А
    Александр
    5 июня 2024
    Гобустан: первобытный уют или искусство древнего человека
    Наиля очень интересно рассказывает. С ней чувствуешь себя легко и комфортно. Было познавательно и увидели крутые места
  • В
    Виктория
    5 июня 2024
    Баку и его необычные окрестности (4 в 1)
    Отличная интересная экскурсия! По нашей просьбе чуть был изменен маршнэркт! Прекрасный компетентный интеллигентный и увлекающий экскурсовод, отличная машина Mercedes Vito с кондиционером! Очень комфортно и интересно.
  • А
    Александра
    5 июня 2024
    Петроглифы Гобустана и загадки Апшерона: групповая экскурсия
    Хорошая организация, приятный гид, прекрасная подача информации. Экскурсия оставила приятные воспоминания, что отчасти является заслугой гида - Ляман. Приятная и эрудированная девушка, очень старалась и ей удалось это, тур прошёл отлично
  • Е
    Ева
    4 июня 2024
    Петроглифы Гобустана и загадки Апшерона: групповая экскурсия
    Остались прекрасные эмоции после тура. Спасибо гиду Яшару и организатору тура Сянану за такую замечательную возможность насладиться красотами Азербайджана и узнать много нового об его истории.
  • М
    Мария
    3 июня 2024
    Лучшее в окрестностях Баку за 1 день
    Были на экскурсии с Рауфом в пятницу, выехали поздно в 13:30, но по факту это помогло избежать очередей и толп
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    туристов. Все посмотрели быстро и практически в одиночестве. Рауф хороший рассказчик в тех местах, где нужно рассказывать. Но в основном мы смотрели природные достопримечательности, там и так все понятно) Очень понравилась веселая поездка на старой Ниве по 15 минут туда-обратно от стоянки до грязевых вулканов. Из замечаний - совершенно не поняла розовое соляное озеро. Все очень грязное, смотреть нечего, на мой взгляд можно смело пропустить и сделать более интересную стоянку на кутабы в Гобустане или еще где. То есть в течение долгого дня с поездками сделать брейк, посидеть, отдохнуть и обсудить что-то еще по культуре и истории страны и Баку. Мне также очень не хватило каких-то подробностей нефтяного бума 19-20 века

  • Е
    Екатерина
    3 июня 2024
    Лучшее в окрестностях Баку за 1 день
    На экскурсии были с мужем. Нам все понравилось! Гобустан прекрасен; дорога к вулканам добавила настроения и адреналина; озеро было розовым
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    в наш приезд; огонь и храм огня тоже интересно! В поездке усталость не чувствуется, что во многом определяется комфортабельной машиной и рассказами Рауфа. Планируем посетить Баку ещё раз и воспользоваться услугами Рауфа по другим направлениям!!!

  • С
    Станислав
    2 июня 2024
    Нефть и пламя, петроглифы и грязевые вулканы - и всё это Азербайджан
    Это было увлекательное путешествие. История, культура и природа воссоеденились в одном туре. И гид блестяще все это передаёт.
  • Т
    Татьяна
    1 июня 2024
    Загадки Гобустана, грязевые вулканы и исцеляющая святыня
    Эвелина замечательный гид. Ребенку 12 лет было интересно, он мне потом сказал, что рассказывала она интересно. Маршрут продуман очень хорошо. Автомобиль комфортный. Всем рекомендую.
    Эвелина замечательный гид. Ребенку 12 лет было интересно, он мне потом сказал, что рассказывала она интересноЭвелина замечательный гид. Ребенку 12 лет было интересно, он мне потом сказал, что рассказывала она интересноЭвелина замечательный гид. Ребенку 12 лет было интересно, он мне потом сказал, что рассказывала она интересно

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Вулканы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Баку
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 20
  1. Петроглифы Гобустана и загадки Апшерона: групповая экскурсия
  2. Старый Баку и полуостров Апшерон за 1 день
  3. Лучшее в окрестностях Баку за 1 день
  4. Заповедник Гобустан и его фантастические окрестности
  5. Гобустан: первобытный уют или искусство древнего человека
Какие места ещё посмотреть в Баку
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Старый город
  2. Самое главное
  3. Девичья башня
  4. Дворец Ширваншахов
  5. Нагорный парк
  6. Гобустан
  7. Янардаг
  8. Приморский бульвар
  9. Апшерон
  10. Джума-Мечеть
Сколько стоит экскурсия по Баку в июне 2024
Сейчас в Баку в категории "Вулканы" можно забронировать 20 экскурсий и билетов от 45 до 300 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 919 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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