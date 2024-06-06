1 чел.
По популярности
скидка
10%
Групповая
8 часов
Увлекательное путешествие: Петроглифы Гобустана и загадки Апшерона
Путешествие по Баку и его окрестностям. Наскальные рисунки, грязевые вулканы, храм огня и футуристический центр Гейдара Алиева ждут вас
Начало: У Парных ворот
«Понаблюдаете за извержениями вулканов и узнаете о целебных свойствах местной грязи»
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
50€45 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Исследуйте Старый Баку и Апшерон: древности и природные чудеса
Откройте тайны древнего Баку и Апшерона, насладитесь уникальными пейзажами и познакомьтесь с историей региона
«Далее мы отправимся к грязевым вулканам: полюбуемся марсианскими пейзажами и сделаем «открыточные» фото»
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
160€144 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Очарование Баку: Гобустан, Янардаг и розовое озеро за один день
Погрузитесь в мир древних традиций и природных чудес Азербайджана с эксклюзивной экскурсией
Начало: У вашего отеля
«Следом поедем к природному чуду полуострова, грязевым вулканам»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 200€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Заповедник Гобустан и его фантастические окрестности: уникальная экскурсия
Погрузитесь в мир древних цивилизаций и природных чудес во время экскурсии в Гобустан и его окрестности
Начало: У вашего отеля
«Грязевые вулканы — вы окажетесь в окружении марсианских ландшафтов»
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
от €155 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
5 часов
Гобустан: путешествие к древним петроглифам и грязевым вулканам
Погрузитесь в мир древних цивилизаций и природных чудес в экскурсии по Гобустану. Уникальные петроглифы и загадочные грязевые вулканы ждут вас
Начало: В холле вашего отеля
«Вы увидите необычные грязевые вулканы, полюбуетесь пустынным ландшафтом Апшеронского полуострова и кратерами булькающих грифонов»
19 июня в 09:00
22 июня в 09:00
€103 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Баку и его необычные окрестности: наскальные рисунки, вулканы, Старый город
Экскурсия «Баку и его необычные окрестности (4 в 1)» позволит вам за один день увидеть столицу Азербайджана и уникальные природные явления
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 14:00
Завтра в 00:30
от €252 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
6 уникальных чудес Азербайджана: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир древнего наскального искусства и грязевых вулканов на экскурсии по Гобустану и Апшерону
«Экскурсия к грязевым вулканам начнется с посещения современного интерактивного музея, где вы узнаете о стоянке древнего человека, его жизни и быте, а также познакомитесь с флорой и фауной периода заселения этих мест человеком»
25 июня в 08:00
26 июня в 08:00
от €257 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Гобустан и вулканы: путешествие в прошлое Азербайджана
Погрузитесь в историю древнего мира, насладитесь уникальными пейзажами и духовной атмосферой мечети Биби-Эйбят
«Если будет хорошая погода, отправимся к грязевым вулканам»
25 июня в 09:00
26 июня в 09:00
от €180 за всё до 6 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
7 часов
Природные чудеса Апшерона: розовое озеро, вулканы и Янардаг
Путешествие по уникальным природным местам Баку: розовое озеро Масазыр, грязевые вулканы Гобустана и пылающая гора Янардаг. Незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля
«Ландшафты грязевых вулканов Гобустана»
29 июня в 10:00
30 июня в 10:00
от 270€230 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Историческое путешествие по Баку: Гобустан, Атешгях, Янардаг
Откройте древний мир Азербайджана: Гобустан, Атешгях и Янардаг ждут вас в уникальной экскурсии по Баку
Начало: У вашего отеля
«Затем мы отправимся к другой природной достопримечательности, грязевым вулканам: вы увидите, как целебная смесь грязи и нефти вырывается из недр земли»
29 июня в 09:00
30 июня в 09:00
от €300 за всё до 20 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Нефть и пламя, петроглифы и грязевые вулканы - и всё это Азербайджан
Поразиться природным чудесам страны, открыть её духовное наследие и оценить технологический прогресс
«Вы понаблюдаете за извержениями вулканов и узнаете о целебных свойствах местной грязи»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
170€153 за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
4.5 часа
Гобустан и грязевые вулканы: эксклюзивное путешествие из Баку
Поездка по самым необычным местам Апшеронского полуострова
Начало: В вашем отеле
«В Азербайджане большое количество грязевых вулканов — около 350, а всего в мире их 800»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
180€162 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Гобустан: тайны грязевых вулканов и древних наскальных рисунков
Погрузитесь в мир древних цивилизаций и природных чудес в однодневной экскурсии по окрестностям Баку
Начало: От вашего отеля в Баку (если отель находится в чер...
«В 12 км от азербайджанского заповедника Гобустан — «страны оврагов» — находится более 300 грязевых вулканов (всего в мире их около 900)»
18 июня в 09:00
23 июня в 08:00
от €155 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Белая история Баку, вулканы и пещеры Гобустана
Завораживающая архитектура и история Баку и Гобустана на рубеже веков
«Грязевые вулканы, наскальные рисунки Гобустана и нефтяные вышки-герои»
25 июня в 09:00
26 июня в 09:00
от €188 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Джип-сафари в Гобустане
Прокатиться с ветерком по бездорожью, увидеть грязевые вулканы и восхититься дикой природой
Начало: У вашего отеля
«Вы знали, что Азербайджан занимает первое место в мире по количеству действующих грязевых вулканов»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€225 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Гобустан и вулканы: путешествие в историю и природу Азербайджана
Погрузитесь в историю человечества с экскурсией в Гобустан, где история оживает на древних скалах
Начало: У вашего отеля или апартаментов
«Поездка на грязевые вулканы По количеству грязевых вулканов Азербайджан занимает первое место в мире»
Расписание: Все дни.
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от $127 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Гобустан - Грязевые вулканы - мечеть Бибихейбет и музей нефтяной скважины
Начало: Место жительство туриста
«Лава, нефть и огонь В Азербайджане находится больше трети грязевых вулканов планеты, а самые известные можно увидеть как раз в окрестностях Гобустана»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 150$135 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Гобустан - каменная летопись эпохи Палеолита и поездка на грязевые вулканы
Начало: По договоренности
«Древние памятники и грязевые вулканы Памятники Гобустана делятся на две группы: 1) наскальные изображения и 2) древние стоянки и другие объекты»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 14:00
10 июня в 09:00
$180 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Янардаг, Гобустан и Каспийское море
Побывать на «огненной земле», увидеть грязевые вулканы и отдохнуть на пляже
Начало: у вашего отеля
«Следующая остановка — грязевые вулканы»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
150€135 за всё до 6 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
7 часов
Сокровища Азербайджана: от мечетей до грязевых вулканов
Посетить интересные места в Баку и заповеднике Гобустан на автопешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
«понаблюдаете за непрерывным движением грязевых вулканов»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
150€128 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга6 июня 2024Добрый день, выбор турфирмы был спонтанный, но оправдал наши ожидания. Благодаря таким экскурсиям узнаешь много информации за короткое время. Огромное
- ННаталья6 июня 2024Мы рады, что заказали экскурсию у Керимова Рауфа и провели великолепную, незабываемую прогулку по Баку! Он не просто прекрасный человек,
- ААлександр5 июня 2024Наиля очень интересно рассказывает. С ней чувствуешь себя легко и комфортно. Было познавательно и увидели крутые места
- ВВиктория5 июня 2024Отличная интересная экскурсия! По нашей просьбе чуть был изменен маршнэркт! Прекрасный компетентный интеллигентный и увлекающий экскурсовод, отличная машина Mercedes Vito с кондиционером! Очень комфортно и интересно.
- ААлександра5 июня 2024Хорошая организация, приятный гид, прекрасная подача информации. Экскурсия оставила приятные воспоминания, что отчасти является заслугой гида - Ляман. Приятная и эрудированная девушка, очень старалась и ей удалось это, тур прошёл отлично
- ЕЕва4 июня 2024Остались прекрасные эмоции после тура. Спасибо гиду Яшару и организатору тура Сянану за такую замечательную возможность насладиться красотами Азербайджана и узнать много нового об его истории.
- ММария3 июня 2024Были на экскурсии с Рауфом в пятницу, выехали поздно в 13:30, но по факту это помогло избежать очередей и толп
- ЕЕкатерина3 июня 2024На экскурсии были с мужем. Нам все понравилось! Гобустан прекрасен; дорога к вулканам добавила настроения и адреналина; озеро было розовым
- ССтанислав2 июня 2024Это было увлекательное путешествие. История, культура и природа воссоеденились в одном туре. И гид блестяще все это передаёт.
- ТТатьяна1 июня 2024Эвелина замечательный гид. Ребенку 12 лет было интересно, он мне потом сказал, что рассказывала она интересно. Маршрут продуман очень хорошо. Автомобиль комфортный. Всем рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Вулканы»
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