12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Вы увидите наскальные рисунки от эпохи палеолита до Средневековья, услышите о древних городах, традициях и обрядах прошлого. Я расскажу про римский след на этой земле и отвезу вас к фантастическим пейзажам грязевых вулканов. А после мы прикоснемся к сакральному в прекрасной мечети Биби-Эйбят.
Описание экскурсии
Хроники цивилизаций
По дороге в Гобустан, проезжая мимо нефтяных вышек и морских буровых платформ, мы поговорим о нефтяном буме 19 века, героях того времени, современной добыче и переработке «черного золота».
В интерактивном музее Гобустана вы проследите этапы развития человечества — от каменного века до современности. Я расскажу об археологических находках, о флоре и фауне этих мест, о древних городах, первой письменности и многом другом. А еще мы обсудим теорию известного норвежского путешественника Тура Хейердала о предках скандинавских викингов.
Музей под открытым небом
По дороге, усеянной каменными глыбами причудливой формы, мы отправимся на скалы. Вы рассмотрите многочисленные петроглифы и почувствуете себя настоящими археологами — вдруг именно вам удастся расшифровать послание древних художников?
Вы услышите музыку у загадочного камня Гавалдаш, побываете в пещерах, где люди селились еще в каменном веке, и найдете следы костров, которые разжигали 30 тысяч лет назад. В отличие от французской пещеры Ласко, куда вход туристам запрещен, здесь вы сможете прикоснуться к древним петроглифам.
Мы увидим курганы, кромлехи, дольмены и поговорим о культовом значении этих мест, о религиозных представлениях наших предков, магии и колдовстве. Я расскажу, откуда взялась важная восточная церемония омовения стоп и какие элементы доисторической жизни можно встретить сегодня. Вы рассмотрите древнелатинскую надпись — свидетельство пребывания в 1 веке римского «молниеносного» легиона. А после мы поднимемся на смотровую площадку, откуда открывается уникальный по красоте вид на Каспийское море, предгорную равнину и горы Гобустана.
Природное чудо и творение человека
Далее нас ждут инопланетные ландшафты и грязевые вулканы: потрескавшаяся земля и бурлящие сопки, по склонам которых, создавая неповторимый рельеф, растекается густая масса грязевого потока — брекчия.
На обратном пути мы посетим мечеть Биби-Эйбят — красоты необыкновенной! Здесь покоятся четыре потомка пророка Мухаммеда, а ещё исполняются чудеса, и люди обретают исцеление души и тела. Также по желанию вы можете продолжить день в рыбном ресторанчике на берегу моря.
Организационные детали
- Транспорт на протяжении всего маршрута, сопровождение гида, бутилированная вода входят в стоимость экскурсии
- Дополнительно оплачиваются входные билеты в два заповедника и музеи. Общая стоимость — 30 манатов. Дети до 12 лет — бесплатно
- Место встречи определяется по договоренности, это может быть ваш отель
- Место завершения экскурсии — в центре города или по договоренности
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|€65
|Дети до 3 лет
|€25
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Очень ценно, что вы почувствовали гостеприимство народа и полюбили азербайджанскую кухню. Спасибо, что вы оценили комфорт в пути и работу водителя, обязательно ему передам. Пусть эти яркие и вкусные воспоминания согревают вас!