12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Загадки Гобустана, грязевые вулканы и исцеляющая святыня

Прикоснуться к прошлому, узнать о древних цивилизациях и полюбоваться творениями природы и человека

Эвелина
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Эвелина – ваш гид
Гобустанский заповедник — это настоящий музей под открытым небом.

Вы увидите наскальные рисунки от эпохи палеолита до Средневековья, услышите о древних городах, традициях и обрядах прошлого.

Я расскажу про римский след на этой земле и отвезу вас к фантастическим пейзажам грязевых вулканов.

А после мы прикоснемся к сакральному в прекрасной мечети Биби-Эйбят.
От 110 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии12 отзывов
5
Загадки Гобустана, грязевые вулканы и исцеляющая святыня
Загадки Гобустана, грязевые вулканы и исцеляющая святыня

Что вас ожидает

Хроники цивилизаций
По дороге в Гобустан, проезжая мимо нефтяных вышек и морских буровых платформ, мы поговорим о нефтяном буме 19 века, героях того времени, современной добыче и переработке «черного золота».
В интерактивном музее Гобустана вы проследите этапы развития человечества — от каменного века до современности. Я расскажу об археологических находках, о флоре и фауне этих мест, о древних городах, первой письменности и многом другом. А еще мы обсудим теорию известного норвежского путешественника Тура Хейердала о предках скандинавских викингов.

Музей под открытым небом
По дороге, усеянной каменными глыбами причудливой формы, мы отправимся на скалы. Вы рассмотрите многочисленные петроглифы и почувствуете себя настоящими археологами — вдруг именно вам удастся расшифровать послание древних художников?
Вы услышите музыку у загадочного камня Гавалдаш, побываете в пещерах, где люди селились еще в каменном веке, и найдете следы костров, которые разжигали 30 тысяч лет назад. В отличие от французской пещеры Ласко, куда вход туристам запрещен, здесь вы сможете прикоснуться к древним петроглифам.

Мы увидим курганы, кромлехи, дольмены и поговорим о культовом значении этих мест, о религиозных представлениях наших предков, магии и колдовстве. Я расскажу, откуда взялась важная восточная церемония омовения стоп и какие элементы доисторической жизни можно встретить сегодня. Вы рассмотрите древнелатинскую надпись — свидетельство пребывания в 1 веке римского «молниеносного» легиона. А после мы поднимемся на смотровую площадку, откуда открывается уникальный по красоте вид на Каспийское море, предгорную равнину и горы Гобустана.

Природное чудо и творение человека
Если будет хорошая погода, отправимся к грязевым вулканам. Проехав по бездорожью, вы окажетесь среди инопланетных ландшафтов: потрескавшаяся земля и бурлящие сопки, по склонам которых, создавая неповторимый рельеф, растекается густая масса грязевого потока — брекчия. Если захотите, сможете на себе ощутить целебные свойства грязи.
На обратном пути мы посетим мечеть Биби-Эйбят — красоты необыкновенной! Здесь покоятся четыре потомка пророка Мухаммеда, а еще исполняются чудеса, и люди обретают исцеление души и тела. Также по желанию вы можете продолжить день в рыбном ресторанчике на берегу моря.

Организационные детали

  • Транспорт на протяжении всего маршрута, сопровождение гида, бутилированная вода входят в стоимость экскурсии
  • Отдельно оплачиваются входные билеты взрослым и детям старше 16-ти лет — 5 евро/чел
  • Место встречи определяется по договоренности, это может быть ваш отель
  • Место завершения экскурсии — в центре города или по договоренности
Загадки Гобустана, грязевые вулканы и исцеляющая святыня
Загадки Гобустана, грязевые вулканы и исцеляющая святыня
Загадки Гобустана, грязевые вулканы и исцеляющая святыня
Загадки Гобустана, грязевые вулканы и исцеляющая святыня
Загадки Гобустана, грязевые вулканы и исцеляющая святыня
Загадки Гобустана, грязевые вулканы и исцеляющая святыня
Загадки Гобустана, грязевые вулканы и исцеляющая святыня
Загадки Гобустана, грязевые вулканы и исцеляющая святыня
Загадки Гобустана, грязевые вулканы и исцеляющая святыня
Загадки Гобустана, грязевые вулканы и исцеляющая святыня
Загадки Гобустана, грязевые вулканы и исцеляющая святыня
Загадки Гобустана, грязевые вулканы и исцеляющая святыня
Загадки Гобустана, грязевые вулканы и исцеляющая святыня
Загадки Гобустана, грязевые вулканы и исцеляющая святыня
Загадки Гобустана, грязевые вулканы и исцеляющая святыня
Загадки Гобустана, грязевые вулканы и исцеляющая святыня
Загадки Гобустана, грязевые вулканы и исцеляющая святыня
Загадки Гобустана, грязевые вулканы и исцеляющая святыня
Загадки Гобустана, грязевые вулканы и исцеляющая святыня
Загадки Гобустана, грязевые вулканы и исцеляющая святыня
Загадки Гобустана, грязевые вулканы и исцеляющая святыня

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Эвелина
Эвелина
Уважаемые путешественники и гости Баку! Я русский сертифицированный гид-экскурсовод, переводчик, опытный водитель с многолетним стажем. Родилась и выросла в Азербайджане, поэтому не понаслышке знаю все о быте, культуре, образе жизни, кулинарных особенностях, традициях и ценностях этого гостеприимного народа. Занимаясь любимым делом, получаю огромное удовольствие от знакомства и общения с новыми людьми, с радостью отвечаю на вопросы и делюсь знаниями. Я приглашаю вас в Азербайджан, туда, где встречаются Европа и Азия! Помогу спланировать отдых с учетом личных пожеланий, чтобы сделать его максимально интересным и комфортным. Вы получите полезные советы относительно дальнейшего времяпровождения в Баку и соберете свой букет из воспоминаний и ощущений.
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12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

18 марта 2020
Выбрав экскурсию с Эвелиной в Гобустан мы остались очень довольны. Эвелина прекрасный экскурсовод, с ответственным отношением к своему делу. Очень рекомендуем.
16 марта 2020
Эвелина - прекрасный гид, с ней легко, интересно! А сколько нового мы узнали! Рекомендую всем однозначно!
Юлиана
13 февраля 2020
У данного гида брали 3 экскурсии: "Я покажу тебе Баку", "Азербайджан-магия огня", "Загадки Гобустана". Эвелина - очень хороший гид и невероятно приятный человек. Информации много, отличная подача материала. Поддержка по всем вопросам отдыха. Комфортный транспорт (отдельное спасибо за безопасность на дорогах😉). В дальнейшем экскурсии по Азербайджану планируем только с Эвелиной!👍👍👍🔥🔥🔥
8 января 2020
Спасибо за познавательную экскурсию. Гид отлично владеет материалом , информация преподнесена интересно и легко.
8 января 2020
Были на экскурсии с Эвелиной 6 января «Загадки Гобустана». Экскурсия очень понравилась. Получили много положительных эмоций. Вторая часть экскурсии вулканы оставила неизгладимое впечатление. Спасибо огромное Эвелине!!
3 января 2020
Очень нам понравилась данная поездка, для детей и родителей - самое то!!! И время прошло очень быстро и интересно! Наш экскурсовод очень любит и знает своё дело ! Все по фактам и на дополнительные вопросы с удовольствием продолжала рассказ. Огромный плюс это удобный и чистый авто нашего экскурсовода ,на котором она проводит эту экскурсию и Сладости бонусом к чаю! Очень рекомендую посетить этот маршрут с Эвелиной! Спасибо!!!
22 ноября 2019
Мы выбрали эту экскурсию случайно, но не пожалели!
Было интересно, время прошло очень быстро
Рекомендую!
12 ноября 2019
Экскурсия в целом понравилась.В Гобустане современный интерактивный музей, много наскальных рисунков древних людей и других достопримечательностей. Эта часть экскурсии наиболее интересна и полезна будет школьникам. Вторая часть экскурсии-грязевые вулканы мне понравилась больше.Удивительное место, марсианский пейзаж!Такого нигде не увидишь! Хоть дорога туда несколько экстремальна, но стоит потерпеть ради такого зрелища! Вулканы, как живые существа, фыркают, плюются грязью! Не поленитесь, дойдите до кратера самого большого вулкана! Мечеть тоже оставила очень хорошее впечатление. Интересная архитектура, интересная история этого сооружения, приятная атмосфера внутри!. Хочу поблагодарить за эту экскурсию нашего гида Эвелину. Великолепный рассказчик! Прекрасный русский язык без слов-паразитов, приятный тембр и интонация голоса, что немаловажно, когда слушаешь человека целый день. Эвелина знает свое дело и вкладывает в него душу! Много интересных фактов узнали мы по Азербайджану и Баку от Эвелины помимо экскурсии. У неё всегда есть ответ на любой вопрос, будь то история страны, нефть или традиции. Очень четкая организационная часть экскурсии. Все точно по времени, без опазданий, с учетом пожеланий заказчиков. Продумана поездка до мелочей, надо отметить, что Эвелина хороший водитель. И водой снабжает во время экскурсии, и даже сладостями, что необычно и очень приятно! Мы с мужем очень рады знакомству с таким приятным человеком, профессионалом своего дела! В наше время это большая редкость .Благодаря Эвелине Баку и его окрестности произвели на нас неизгладимое впечатление! Уверена, что любая экскурсия с таким гидом будет незабываемой! От чистого сердца могу рекомендовать этого гида всем, кто собирается посетить Баку. Еще раз огромное спасибо Эвелине от нас!
8 ноября 2019
Если вы хотите провести свой день душевно, тепло, познавательно, весело и ни на секундочку не пожалеть о своём потраченном времени, вы обязательно должны съездить на экскурсию в Гобустан с Эвелиной. Это была самая интересная экскурсия, которая не забудется. Маршрут составлен прекрасно, не устаёшь от поездки, Эвелина всегда что-нибудь рассказывает и вовлекает в новые факты и легенды. Спасибо огромное за прекрасный день!
5 ноября 2019
Если вы хотите познать все тайны Гобустана то вам к Эвелине, профессиональный гид и интересный рассказчик. Вся экскурсия прошла на одном дыхании. Поездка к вулканам оставила неизгладимое впечатление. Эвелина отвечает на все встречные вопросы, приятный бонус в поездке вода (не все гиды предлагают) и восточные сладости в конце поездки. Спасибо огромное!!!
Ещё 2 отзыва

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