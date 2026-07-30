12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Гобустанский заповедник — это настоящий музей под открытым небом. Вы увидите наскальные рисунки от эпохи палеолита до Средневековья, услышите о древних городах, традициях и обрядах прошлого. Я расскажу про римский след на этой земле и отвезу вас к фантастическим пейзажам грязевых вулканов. А после мы прикоснемся к сакральному в прекрасной мечети Биби-Эйбят.

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Описание экскурсии

Хроники цивилизаций

По дороге в Гобустан, проезжая мимо нефтяных вышек и морских буровых платформ, мы поговорим о нефтяном буме 19 века, героях того времени, современной добыче и переработке «черного золота».

В интерактивном музее Гобустана вы проследите этапы развития человечества — от каменного века до современности. Я расскажу об археологических находках, о флоре и фауне этих мест, о древних городах, первой письменности и многом другом. А еще мы обсудим теорию известного норвежского путешественника Тура Хейердала о предках скандинавских викингов.

Музей под открытым небом

По дороге, усеянной каменными глыбами причудливой формы, мы отправимся на скалы. Вы рассмотрите многочисленные петроглифы и почувствуете себя настоящими археологами — вдруг именно вам удастся расшифровать послание древних художников?

Вы услышите музыку у загадочного камня Гавалдаш, побываете в пещерах, где люди селились еще в каменном веке, и найдете следы костров, которые разжигали 30 тысяч лет назад. В отличие от французской пещеры Ласко, куда вход туристам запрещен, здесь вы сможете прикоснуться к древним петроглифам.

Мы увидим курганы, кромлехи, дольмены и поговорим о культовом значении этих мест, о религиозных представлениях наших предков, магии и колдовстве. Я расскажу, откуда взялась важная восточная церемония омовения стоп и какие элементы доисторической жизни можно встретить сегодня. Вы рассмотрите древнелатинскую надпись — свидетельство пребывания в 1 веке римского «молниеносного» легиона. А после мы поднимемся на смотровую площадку, откуда открывается уникальный по красоте вид на Каспийское море, предгорную равнину и горы Гобустана.

Природное чудо и творение человека

Далее нас ждут инопланетные ландшафты и грязевые вулканы: потрескавшаяся земля и бурлящие сопки, по склонам которых, создавая неповторимый рельеф, растекается густая масса грязевого потока — брекчия.

На обратном пути мы посетим мечеть Биби-Эйбят — красоты необыкновенной! Здесь покоятся четыре потомка пророка Мухаммеда, а ещё исполняются чудеса, и люди обретают исцеление души и тела. Также по желанию вы можете продолжить день в рыбном ресторанчике на берегу моря.

Организационные детали