12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Загадки Гобустана, грязевые вулканы и исцеляющая святыня

Прикоснуться к прошлому, узнать о древних цивилизациях и полюбоваться творениями природы и человека
Гобустанский заповедник — это настоящий музей под открытым небом.

Вы увидите наскальные рисунки от эпохи палеолита до Средневековья, услышите о древних городах, традициях и обрядах прошлого. Я расскажу про римский след на этой земле и отвезу вас к фантастическим пейзажам грязевых вулканов. А после мы прикоснемся к сакральному в прекрасной мечети Биби-Эйбят.
5
71 отзыв
Загадки Гобустана, грязевые вулканы и исцеляющая святыня
Загадки Гобустана, грязевые вулканы и исцеляющая святыня
Загадки Гобустана, грязевые вулканы и исцеляющая святыня

Описание экскурсии

Хроники цивилизаций

По дороге в Гобустан, проезжая мимо нефтяных вышек и морских буровых платформ, мы поговорим о нефтяном буме 19 века, героях того времени, современной добыче и переработке «черного золота».
В интерактивном музее Гобустана вы проследите этапы развития человечества — от каменного века до современности. Я расскажу об археологических находках, о флоре и фауне этих мест, о древних городах, первой письменности и многом другом. А еще мы обсудим теорию известного норвежского путешественника Тура Хейердала о предках скандинавских викингов.

Музей под открытым небом

По дороге, усеянной каменными глыбами причудливой формы, мы отправимся на скалы. Вы рассмотрите многочисленные петроглифы и почувствуете себя настоящими археологами — вдруг именно вам удастся расшифровать послание древних художников?
Вы услышите музыку у загадочного камня Гавалдаш, побываете в пещерах, где люди селились еще в каменном веке, и найдете следы костров, которые разжигали 30 тысяч лет назад. В отличие от французской пещеры Ласко, куда вход туристам запрещен, здесь вы сможете прикоснуться к древним петроглифам.

Мы увидим курганы, кромлехи, дольмены и поговорим о культовом значении этих мест, о религиозных представлениях наших предков, магии и колдовстве. Я расскажу, откуда взялась важная восточная церемония омовения стоп и какие элементы доисторической жизни можно встретить сегодня. Вы рассмотрите древнелатинскую надпись — свидетельство пребывания в 1 веке римского «молниеносного» легиона. А после мы поднимемся на смотровую площадку, откуда открывается уникальный по красоте вид на Каспийское море, предгорную равнину и горы Гобустана.

Природное чудо и творение человека

Далее нас ждут инопланетные ландшафты и грязевые вулканы: потрескавшаяся земля и бурлящие сопки, по склонам которых, создавая неповторимый рельеф, растекается густая масса грязевого потока — брекчия.

На обратном пути мы посетим мечеть Биби-Эйбят — красоты необыкновенной! Здесь покоятся четыре потомка пророка Мухаммеда, а ещё исполняются чудеса, и люди обретают исцеление души и тела. Также по желанию вы можете продолжить день в рыбном ресторанчике на берегу моря.

Организационные детали

  • Транспорт на протяжении всего маршрута, сопровождение гида, бутилированная вода входят в стоимость экскурсии
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты в два заповедника и музеи. Общая стоимость — 30 манатов. Дети до 12 лет — бесплатно
  • Место встречи определяется по договоренности, это может быть ваш отель
  • Место завершения экскурсии — в центре города или по договоренности

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет€65
Дети до 3 лет€25
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эвелина
Эвелина — ваш гид в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 3423 туристов
Уважаемые путешественники и гости Баку! Я русский сертифицированный гид-экскурсовод. Родилась и выросла в Азербайджане, поэтому не понаслышке знаю все о быте, культуре, образе жизни, кулинарных особенностях, традициях и ценностях этого
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гостеприимного народа. Занимаясь любимым делом, получаю огромное удовольствие от знакомства и общения с новыми людьми, с радостью отвечаю на вопросы и делюсь знаниями. Я приглашаю вас в Азербайджан, туда, где встречаются Европа и Азия! Помогу спланировать отдых с учетом личных пожеланий, чтобы сделать его максимально интересным и комфортным. Вы получите полезные советы относительно дальнейшего времяпровождения в Баку и соберете свой букет из воспоминаний и ощущений.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 71 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
71
4
3
2
1
А
Поехать на эту экскурсию с Эвелиной - одно из лучших решений, которые я приняла во время поездки в Азербайджан! Понравилось всё, в особенности вулканические пейзажи. Я бы на месте кинорежиссеров снимала здесь фильмы.
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Екатерина
Все очень позитивно! Прекрасный гид, экскурсия! Комфортный автомобиль и супер водитель🤩!!!! Азербайджан очень понравился, люди доброжелательные, кухня потрясающая, чисто, красиво, уютно и главное интересно!!!!
Эвелина
Эвелина
Ответ организатора:
Екатерина, спасибо за обратную связь!
Очень ценно, что вы почувствовали гостеприимство народа и полюбили азербайджанскую кухню. Спасибо, что вы оценили комфорт в пути и работу водителя, обязательно ему передам. Пусть эти яркие и вкусные воспоминания согревают вас!
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Надежда
Эвелина, выражаем Вам благодарность за все три наши экскурсии:"Я покажу тебе Баку","Секреты старого города" и "Загадки Гобустана"! Мы очень рады, что выбрали именно Вас своим путеводителем в яркий и исторический
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мир Азербайджана! 🔥Информация была изложена чётко, без воды и нелепых пауз, на все наши вопросы были даны ответы! Понравилось, что Вы показывали нам на планшете исторические снимки мест, которые мы посещали, видео, которые добавляли экскурсии интерактива) Отмечу важные мелочи в которых видно заботу и внимание к посетителям экскурсии: водичка в машине, вовремя открытая дверь, зонтик на случай дождя, пунктуальность, подсказки, где нужно быть аккуратнее, чтобы не упасть на камнях, множество полезных рекомендаций от вкусных ресторанов до мест, которые можно посетить еще в Баку, а где не стоит переплачивать😊 А еще спасибо, что помогли нам с Артёмом сфотографироваться вместе, кадры получились - огонь😎 Вы настоящий профессионал своего дела и видно, что это не просто работа, а призвание!
Отдельное спасибо за комфортную дорогу с нашим замечательным дружелюбным водителем! А еще за вкуснейшие сладкие подарки! 🧡

Надеемся, что мы еще вернёмся в Баку и встретимся с Вами на экскурсиях и уж точно будем рекомендовать от всего сердца!

Эвелина, выражаем Вам благодарность за все три наши экскурсии:"Я покажу тебе Баку","Секреты старого города" и "Загадки
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Gosha48
Потрясающе!!! Спасибо огромное гиду Эвелине за чудесную познавательную экскурссию проведенную на одном дыхании! Хотелось продолжения!!! Очень интересно, гид потрясающий!!! Мы были в восторге!!! Спасибо тем кто оставлял реальные отзывы, мы
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по ним выбрали гида и экскурссию, и нам очень повезло что так все сложилось! Эвелина сердечно благодарим за прекрасно проведенное время в раскрытии таких красивых глубоких исторических сюжетов и фактов, Вы настоящая энциклопедия с большой буквы👍🌺

Потрясающе!!! Спасибо огромное гиду Эвелине за чудесную познавательную экскурссию проведенную на одном дыхании! Хотелось продолжения!!! Очень
Потрясающе!!! Спасибо огромное гиду Эвелине за чудесную познавательную экскурссию проведенную на одном дыхании! Хотелось продолжения!!! Очень
Потрясающе!!! Спасибо огромное гиду Эвелине за чудесную познавательную экскурссию проведенную на одном дыхании! Хотелось продолжения!!! Очень
Потрясающе!!! Спасибо огромное гиду Эвелине за чудесную познавательную экскурссию проведенную на одном дыхании! Хотелось продолжения!!! Очень
Потрясающе!!! Спасибо огромное гиду Эвелине за чудесную познавательную экскурссию проведенную на одном дыхании! Хотелось продолжения!!! Очень
Потрясающе!!! Спасибо огромное гиду Эвелине за чудесную познавательную экскурссию проведенную на одном дыхании! Хотелось продолжения!!! Очень
Потрясающе!!! Спасибо огромное гиду Эвелине за чудесную познавательную экскурссию проведенную на одном дыхании! Хотелось продолжения!!! Очень
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О
Были на экскурсии 9.01.2026 с Эвелиной. Отличная организация, очень содержательная экскурсия, повествование структурное и ёмкое, маршрут очень комфортный - встретили в отеле, доставили к месту, все показали/ рассказали, доставили обратно на комфортном авто. Для тех кто ценит продуманность и содержательные экскурсии однозначно рекомендую.
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Bohdan
Эвелина - отличный экскурсовод и профессионал своего дела. Она поведала нам обо всех достопримечательностях и дружелюбно отвечала на наши вопросы) Умеет привлечь внимание к интересным фактам и деталям, действительно заинтересована
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в том, что рассказывает. Обстановка была комфортная, добрая. Гобустан навсегда остался в нашем сердечке) Мы получили много позитивных эмоций и очень рады, что выбрали именно Эвелину. Можем с удовольствием рекомендовать Эвелину как умного, знающего и любящего свое дело человека!

Эвелина - отличный экскурсовод и профессионал своего дела. Она поведала нам обо всех достопримечательностях и дружелюбно
Эвелина - отличный экскурсовод и профессионал своего дела. Она поведала нам обо всех достопримечательностях и дружелюбно
Эвелина - отличный экскурсовод и профессионал своего дела. Она поведала нам обо всех достопримечательностях и дружелюбно
Эвелина - отличный экскурсовод и профессионал своего дела. Она поведала нам обо всех достопримечательностях и дружелюбно
Эвелина - отличный экскурсовод и профессионал своего дела. Она поведала нам обо всех достопримечательностях и дружелюбно
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