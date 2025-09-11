Мои заказы

Цветы и сады – экскурсии в Баку

Найдено 3 экскурсии в категории «Цветы и сады» в Баку на русском языке, цены от €165, скидки до 30%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Из Баку - в Ленкорань: поездка в азербайджанские субтропики
На машине
10 часов
17 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Баку в Ленкорань: уникальное путешествие в субтропики Азербайджана
Вас ждет погружение в мир азербайджанских субтропиков, исторические открытия и гастрономические удовольствия
Начало: У вашего отеля в черте города
«Затем мы отправимся в сад, где (в зависимости от сезона) вы полюбуетесь, как плодоносят деревья киви, фейхоа, мандарина, лимона и другие»
Завтра в 10:00
5 дек в 10:00
€165 за всё до 4 чел.
Из Баку в Ленкорань и Лерик - на юг Азербайджана
На машине
11 часов
-
15%
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Баку в Ленкорань и Лерик - на юг Азербайджана
Посетить город со своеобразным колоритом и цитрусовыми садами и принять лечебную ванну
Начало: В лобби Вашего отеля
«Цитрусовые сады и чайные плантации»
Завтра в 09:30
5 дек в 09:30
€165€194 за всё до 4 чел.
По пути к гранатовым садам Гейчая: вулканы, святыни Шемахи, перевал Агсу
10 часов
-
30%
Индивидуальная
до 4 чел.
По пути к гранатовым садам Гейчая: вулканы, святыни Шемахи, перевал Агсу
Начало: Баку
«Гранатовые и хурмовые сады Гейчая Гейчай — гранатовая столица Азербайджана, а расположенная рядом деревня Быгыр славится своими садами и легендарным сортом «Гюлойша» — самым сладким и ценным в регионе»
Расписание: Ежедневно по договоренности.
$196$280 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    11 сентября 2025
    Из Баку - в Ленкорань: поездка в азербайджанские субтропики
    Благодарим Анара за интересный маршрут, те позитивные эмоции,которые мы получили в ходе экскурсии,зарядили нас на все последующие дни отдыха в Баку. Инжир с дерева и другие приятности мы не забудем никогда.
  • А
    Анна
    25 августа 2025
    Из Баку в Ленкорань и Лерик - на юг Азербайджана
    Это была замечательная поездка с гидом Теймуром! Мы посмотрели прекрасные места южного Азербайджана, побывали на чайной плантации и в огромном
    читать дальше

    цитрусовом саду, увлекательно сходили по камням к водопаду и посетили ханский особняк в Ленкорани. И все это время Теймур компетентно и с теплотой рассказывал про историю края, местную жизнь, кухню, личные события. Было такое впечатление, что путешествуешь с хорошим знакомым. Теймур буквально окружил нашу маленькую группу заботой — бабушке было тяжело идти к водопаду, он проводил ее к столику в тени и закачал чай, чтобы она могла передохнуть, пока мы нас не было; на чайной плантации был закрыт магазинчик с местными чаями, Теймур нашел работников и договорился, чтобы специально для нас его открыли и даже разделил с нами купленный огромный пакет чая, так как тот не помещался в чемодан. Теймур помогал во всем, был нашим переводчиком и советчиком на всех точках пути, и благодаря ему мы смогли не только увидеть и узнать много нового и интересного, но и составить самое лучшее впечатление о людях и гостеприимстве Азербайджана. Отдельно хочется отметить ответственность и исключительную организацию поездки. Мы выезжали на экскурсию утром из Баку с багажом, чтобы улететь в 9-30 вечера из Ленкорани. И Теймур так замечательно все рассчитал, изменив последовательность заезда во все локации, что мы успели и в рано закрывавшийся ханский дворец и были доставлены в аэропорт точно к началу регистрации. А рассказы Теймура об урожае мандаринов и апельсинов, когда можно заходить в сады, чтобы самому набрать этих плодов, звучали так притягательно, что мы будем мечтать вновь вернуться в Азербайджан осенью и поехать с Теймуром в другие места.

  • I
    Irene
    21 апреля 2025
    Из Баку в Ленкорань и Лерик - на юг Азербайджана
    Прекрасный тур с гидом по имени Севиндик! Увидели как природа Азербайджана меняется от пустыни к тропикам, попробовали вкусную местную еду, полюбовались горными районами, погрелись в лечебных ваннах и узнали много нового😌
  • А
    Андрей
    30 марта 2025
    Из Баку в Ленкорань и Лерик - на юг Азербайджана
    Огромная благодарность Рашаду за экскурсию по югу Азербайджана -в город Ленкорань и село Лерик. Экскурсия получилась очень насыщенной - поездка
    читать дальше

    к красивейшему водопаду по территории гирканского леса, включенного в список наследия ЮНЕСКО, посещение чайной и цитрусовых плантаций, осмотр достопримечательностей города Ленкорань, прогулка к озеру Ханбулан, и в итоге, прием лечебных ванн в конце нашего путешествия - все это произвело массу положительных эмоций и желание снова вернуться в эти замечательные места!

  • А
    Анастасия
    22 марта 2025
    Из Баку - в Ленкорань: поездка в азербайджанские субтропики
    Тепло, красочно и вкусно! мы прекрасно провели время, медленно растягивая удовольствие. Было немноголюдно тихо и благостно
  • Т
    Татьяна
    23 февраля 2025
    Из Баку - в Ленкорань: поездка в азербайджанские субтропики
    Путешествовали в Леонкорань с гидом Анаром. Остались очень довольны поездкой. Посетили все заявленные локации, кроме этого по нашей просьбе заехали
    читать дальше

    на горячий источник, купили вкусняшек, попробовали местную кухню, сделали классные фото. Машина была удобной и конфортной. Анар рассказал много интресного о традициях, кухне и многом другом. Помогал при покупках, фотографировал нас, короче, стал нам хорошим другом за это короткое путегествие. Рекомендуем туристам этого гида и этот маршрут.

  • M
    Mikhail
    10 февраля 2025
    Из Баку в Ленкорань и Лерик - на юг Азербайджана
    Шикарная экскурсия. Были зимой в феврале. Чудесные засаженные горы, горный водопад, озеро. И в конце после прогулок замечательные расслабляющие ванны. Крайне рекомендую
  • А
    Анастасия
    12 января 2025
    Из Баку - в Ленкорань: поездка в азербайджанские субтропики
    на мой взгляд- над логистикой внутри экскурсии нужно еще поработать, но у нас был очень душевный гид- он очень старался и все прошло душевно. Ему отдельное спасибо за это!
  • М
    Марина
    2 января 2025
    Из Баку - в Ленкорань: поездка в азербайджанские субтропики
    На экскурсии были в ноябре.
    Гид очень внимательный, пытался угодить во всем и очень интересный собеседник.
    Рекомендую всем, кто хочет провести насыщенный день 😜☝️👍
  • О
    Ольга
    29 ноября 2024
    Из Баку в Ленкорань и Лерик - на юг Азербайджана
    Гид был замечательный!
    Рамиль показал мандариновый сад, прямо с деревьев собирали мандарины и ели их)
    Увидели горное озеро, попили чай со сладостями
    читать дальше

    с панорамным видом на озеро, погуляли по берегу озера среди деревьев. Погода была прекрасная, золотая осень!
    Чайная плантация нечто! Всё в зеленых чайных кустах.
    Покатались по городу Ленкорань, завершили экскурсию в термальных серных ваннах.
    Спасибо гиду огромное и организатору за такую интересную экскурсию!

  • К
    Кира
    21 сентября 2024
    Из Баку - в Ленкорань: поездка в азербайджанские субтропики
    От души благодарю организатора тура Орхана за предоставленного гида Рамиля. Огромное спасибо и самому Рамилю. Провели с ним в турах
    читать дальше

    два дня,которые прошли великолепно!!! Мы с мамой очень довольны и счастливы!!!
    Путешествие в Ленкорань длинное на целый день,но усталость абсолютно не чувствуешь. Рамиль всю дорогу рассказывает интересные истории,подкрепляет это историческим фактами,что очень интересно и увлекательное. Отдельное спасибо Рамилю за посещение прекрасного цитрусового сада. Безумно комфортное и приятное путешествие. Благодаря Рамилю знакомство с Азербайджаном прошло просто великолепно. Если хотите влюбиться в Азербайджан вам к Рамилю❤️

  • Н
    Наталья
    14 августа 2024
    Из Баку - в Ленкорань: поездка в азербайджанские субтропики
    Отличная экскурсия для желающих увидеть много зелени, чая, растущих фруктов. В Ленкорани находится замечательный музей с душевным директором, которая лично проведет для Вас экскурсию и расскажет много интересного о жизни данного города.
  • Т
    Татьяна
    8 июля 2024
    Из Баку в Ленкорань и Лерик - на юг Азербайджана
    Добрый вечер!
    Только что вернулись из Ленкорань. Все очень-очень понравилось! Гид (Рашад) эрудированный и интересный рассказчик, а так же очень внимательный
    читать дальше

    и заботливый человек. Можно смело с ним ехать и рекомендовать всем путешественникам!). С ним никогда не будет скучно, он очень познавательно расскажет и покажет самые лучшие достопримечательности Азербайджана!

  • M
    Maksim
    22 июня 2024
    Из Баку - в Ленкорань: поездка в азербайджанские субтропики
    Отличное путешествие по азербайджанской глубинке с гидом Рамилем! Увидел настоящую жизнь страны, ее историю и узнал много нового. Рекомендую!
  • Т
    Татьяна
    12 июня 2024
    Из Баку в Ленкорань и Лерик - на юг Азербайджана
    Отличная команда, организация мероприятия очень понравилась! информация была доступна и отвечали на вопросы)все прошло интересно и увлекательно. Спасибо Вам!!!
  • Г
    Галина
    29 мая 2024
    Из Баку - в Ленкорань: поездка в азербайджанские субтропики
    Наконец-то мы побывали в прекрасном городе Баку! Планировали обязательно съездить в Ленкорань и вспомнить все места где бывали раньше. Водителем
    читать дальше

    и гидом был Рамиль. Все прошло четко, вовремя и комфортно))) С Рамилем мы чувствовали себя, как со старым другом. Посетили чайную плантацию, попили чай с вкусным вареньем. Были в цитрусовом саду. Пообедали в кафе. Все было просто и душевно. Благодарю Рамиля за поездку!

  • М
    Марина
    7 мая 2024
    Из Баку в Ленкорань и Лерик - на юг Азербайджана
    Были на экскурсии с гидом Рамилем. В Баку не в первый раз, много где были, добрались в этот раз до
    читать дальше

    Ленкорани. Экскурсия понравилась! Посетили все заявленные локации. Рамиль- интересный рассказчик, много и увлекательно рассказывал об Азербайджане, отвечал на вопросы, прислушивался к нашим пожеланиям. Отвез нас на вкусный обед. Искренне рекомендуем эту экскурсию и гида Рамиля!

  • А
    Анна
    7 января 2024
    Из Баку в Ленкорань и Лерик - на юг Азербайджана
    Я заказала эту экскурсия для мужа, который родился в Ленкорани и очень хотел посетить город. Мы ездили всей семьёй: я,
    читать дальше

    муж и дочка. Понимали, что значительная часть экскурсии пройдёт в пути. Однако наш экскурсовод Рашад не давал нам скучать, рассказывал о местах, которые проезжали, о климате, флоре и фауне, о нефтяной промышленности и сельском хозяйстве. Говорил об исторических личностях и деятелях искусства. Первая остановка была у горного озера Ханбулан, здесь мы пообедали с видом на озеро. Чистый воздух, тишина. Ели местное блюдо из дикой птицы (камышницы), очень понравилось. Город Ленкорань поразил сочетанием современных домов и провинциальных порядков, когда вдоль дороги перемещались без сопровождения коровы, тут и там виднелись домашние животные. И, конечно, субтропики: пальмы, зелёные деревья, зелёная трава и встречаются цветы. Посетили ханский дворец с интересной экспозицией. Услышали историю города, о быте горожан. Видели две башни - остатки крепости: в одной недействующий маяк, в другой - бывшая тюрьма на ремонте. Видели памятник местному герою ВОВ Асланову, мы узнали сколько азербайджанцев участвовало и погибло в войне, сколько было героев. Прошлись по главной улице, снялись с несколькими уличными памятниками. Кроме того, были на диком берегу моря, на участке местного рыбака. Также посетили мандариновый сад и чайную плантацию. Видели железное дерево и муршмулу. Приобрели разные чайные наборы. На обратном пути вспоминали песни Р. Бейбутова и династию Магомаевых. Мы получили большое удовольствие от поездки. Мужу очень понравилось. Рекомендуем эту экскурсию и нашего экскурсовода Рашада всем, кто хочет посетить удивительные, красивые места Азербайджана.

  • Т
    Татьяна
    6 ноября 2023
    Из Баку - в Ленкорань: поездка в азербайджанские субтропики
    Все очень понравилось. Дорога, конечно, длинная и немного нудная(более 200 км в одну сторону), но водитель отличный, были остановки в очень уютных местах. Обед на цитрусовых плантациях обязательно рекомендую, кухня талышская, в Баку такого нет. Потрясающе вкусно!
  • Ю
    Юлия
    29 октября 2023
    Из Баку - в Ленкорань: поездка в азербайджанские субтропики
    К сожалению, как мы поняли из нескольких бронирований экскурсий, на один аккаунт с хорошим рейтингом собираются заказы, а вечером накануне
    читать дальше

    экскурсии уведомляют о смене гида, и хорошо, если это будет гид, а не просто водитель. Нам отчасти повезло, что попался хороший гид Шаин (при условии, что программа тура была бы иной) но, к сожалению, Ленкорань, куда мы бронировали, тур, он не знал, хотя и приложил усилия, чтобы сделать наше путешествие максимально приятным, жаль, что при бронировании Орхан так поступил, отдав тур человеку, не знающему программу. Тем не менее, спасибо Шаину, он постарался нашу поездку провести хорошо, не опаздывал, приехал на чистой машине (поверьте, это уже много), везде нас фотографировал, рассказывал все, что знал. Наверное не его вина, что он не знал город, пляжи, историю города и тд. Азербайджан нас покорил красотой и гостеприимством.

Экскурсии на русском языке в Баку (Азербайджан 🇦🇿) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Цветы и сады», 27 ⭐ отзывов, цены от €165. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Азербайджана. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль