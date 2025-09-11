читать дальше

цитрусовом саду, увлекательно сходили по камням к водопаду и посетили ханский особняк в Ленкорани. И все это время Теймур компетентно и с теплотой рассказывал про историю края, местную жизнь, кухню, личные события. Было такое впечатление, что путешествуешь с хорошим знакомым. Теймур буквально окружил нашу маленькую группу заботой — бабушке было тяжело идти к водопаду, он проводил ее к столику в тени и закачал чай, чтобы она могла передохнуть, пока мы нас не было; на чайной плантации был закрыт магазинчик с местными чаями, Теймур нашел работников и договорился, чтобы специально для нас его открыли и даже разделил с нами купленный огромный пакет чая, так как тот не помещался в чемодан. Теймур помогал во всем, был нашим переводчиком и советчиком на всех точках пути, и благодаря ему мы смогли не только увидеть и узнать много нового и интересного, но и составить самое лучшее впечатление о людях и гостеприимстве Азербайджана. Отдельно хочется отметить ответственность и исключительную организацию поездки. Мы выезжали на экскурсию утром из Баку с багажом, чтобы улететь в 9-30 вечера из Ленкорани. И Теймур так замечательно все рассчитал, изменив последовательность заезда во все локации, что мы успели и в рано закрывавшийся ханский дворец и были доставлены в аэропорт точно к началу регистрации. А рассказы Теймура об урожае мандаринов и апельсинов, когда можно заходить в сады, чтобы самому набрать этих плодов, звучали так притягательно, что мы будем мечтать вновь вернуться в Азербайджан осенью и поехать с Теймуром в другие места.