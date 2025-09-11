Индивидуальная
до 4 чел.
Из Баку в Ленкорань: уникальное путешествие в субтропики Азербайджана
Вас ждет погружение в мир азербайджанских субтропиков, исторические открытия и гастрономические удовольствия
Начало: У вашего отеля в черте города
«Затем мы отправимся в сад, где (в зависимости от сезона) вы полюбуетесь, как плодоносят деревья киви, фейхоа, мандарина, лимона и другие»
Завтра в 10:00
5 дек в 10:00
€165 за всё до 4 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Баку в Ленкорань и Лерик - на юг Азербайджана
Посетить город со своеобразным колоритом и цитрусовыми садами и принять лечебную ванну
Начало: В лобби Вашего отеля
«Цитрусовые сады и чайные плантации»
Завтра в 09:30
5 дек в 09:30
€165
€194 за всё до 4 чел.
-
30%
Индивидуальная
до 4 чел.
По пути к гранатовым садам Гейчая: вулканы, святыни Шемахи, перевал Агсу
Начало: Баку
«Гранатовые и хурмовые сады Гейчая Гейчай — гранатовая столица Азербайджана, а расположенная рядом деревня Быгыр славится своими садами и легендарным сортом «Гюлойша» — самым сладким и ценным в регионе»
Расписание: Ежедневно по договоренности.
$196
$280 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана11 сентября 2025Благодарим Анара за интересный маршрут, те позитивные эмоции,которые мы получили в ходе экскурсии,зарядили нас на все последующие дни отдыха в Баку. Инжир с дерева и другие приятности мы не забудем никогда.
- ААнна25 августа 2025Это была замечательная поездка с гидом Теймуром! Мы посмотрели прекрасные места южного Азербайджана, побывали на чайной плантации и в огромном
- IIrene21 апреля 2025Прекрасный тур с гидом по имени Севиндик! Увидели как природа Азербайджана меняется от пустыни к тропикам, попробовали вкусную местную еду, полюбовались горными районами, погрелись в лечебных ваннах и узнали много нового😌
- ААндрей30 марта 2025Огромная благодарность Рашаду за экскурсию по югу Азербайджана -в город Ленкорань и село Лерик. Экскурсия получилась очень насыщенной - поездка
- ААнастасия22 марта 2025Тепло, красочно и вкусно! мы прекрасно провели время, медленно растягивая удовольствие. Было немноголюдно тихо и благостно
- ТТатьяна23 февраля 2025Путешествовали в Леонкорань с гидом Анаром. Остались очень довольны поездкой. Посетили все заявленные локации, кроме этого по нашей просьбе заехали
- MMikhail10 февраля 2025Шикарная экскурсия. Были зимой в феврале. Чудесные засаженные горы, горный водопад, озеро. И в конце после прогулок замечательные расслабляющие ванны. Крайне рекомендую
- ААнастасия12 января 2025на мой взгляд- над логистикой внутри экскурсии нужно еще поработать, но у нас был очень душевный гид- он очень старался и все прошло душевно. Ему отдельное спасибо за это!
- ММарина2 января 2025На экскурсии были в ноябре.
Гид очень внимательный, пытался угодить во всем и очень интересный собеседник.
Рекомендую всем, кто хочет провести насыщенный день 😜☝️👍
- ООльга29 ноября 2024Гид был замечательный!
Рамиль показал мандариновый сад, прямо с деревьев собирали мандарины и ели их)
Увидели горное озеро, попили чай со сладостями
- ККира21 сентября 2024От души благодарю организатора тура Орхана за предоставленного гида Рамиля. Огромное спасибо и самому Рамилю. Провели с ним в турах
- ННаталья14 августа 2024Отличная экскурсия для желающих увидеть много зелени, чая, растущих фруктов. В Ленкорани находится замечательный музей с душевным директором, которая лично проведет для Вас экскурсию и расскажет много интересного о жизни данного города.
- ТТатьяна8 июля 2024Добрый вечер!
Только что вернулись из Ленкорань. Все очень-очень понравилось! Гид (Рашад) эрудированный и интересный рассказчик, а так же очень внимательный
- MMaksim22 июня 2024Отличное путешествие по азербайджанской глубинке с гидом Рамилем! Увидел настоящую жизнь страны, ее историю и узнал много нового. Рекомендую!
- ТТатьяна12 июня 2024Отличная команда, организация мероприятия очень понравилась! информация была доступна и отвечали на вопросы)все прошло интересно и увлекательно. Спасибо Вам!!!
- ГГалина29 мая 2024Наконец-то мы побывали в прекрасном городе Баку! Планировали обязательно съездить в Ленкорань и вспомнить все места где бывали раньше. Водителем
- ММарина7 мая 2024Были на экскурсии с гидом Рамилем. В Баку не в первый раз, много где были, добрались в этот раз до
- ААнна7 января 2024Я заказала эту экскурсия для мужа, который родился в Ленкорани и очень хотел посетить город. Мы ездили всей семьёй: я,
- ТТатьяна6 ноября 2023Все очень понравилось. Дорога, конечно, длинная и немного нудная(более 200 км в одну сторону), но водитель отличный, были остановки в очень уютных местах. Обед на цитрусовых плантациях обязательно рекомендую, кухня талышская, в Баку такого нет. Потрясающе вкусно!
- ЮЮлия29 октября 2023К сожалению, как мы поняли из нескольких бронирований экскурсий, на один аккаунт с хорошим рейтингом собираются заказы, а вечером накануне
