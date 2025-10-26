Это однодневное путешествие в сердце Востока, где на каждом шагу — дыхание истории: от величественных ханских дворцов и древних караван-сараев до уютных мастерских ремесленников и сладкого аромата легендарной шекинской халвы.
Шеки — это место, где оживают сказания Великого Шёлкового пути и где каждый уголок пронизан атмосферой старины и уюта.
Шеки — это место, где оживают сказания Великого Шёлкового пути и где каждый уголок пронизан атмосферой старины и уюта.
Описание экскурсииШеки — кавказская сказка, ожившая среди гор Отправьтесь в однодневное путешествие в один из самых колоритных уголков Азербайджана — город Шеки. Это маршрут, где сливаются история, природа и кулинарные традиции. Вас ждёт завтрак по-азербайджански в Шемахе, чаепитие в лесах Исмаиллы и встреча с настоящим восточным великолепием в Шеки — древнем городе купцов, мастеров и ханов. Вы увидите великолепный Дворец Шекинских ханов, окунётесь в атмосферу старинного города Юхары Баш, заглянете в караван-сарай XVIII века и ремесленные мастерские, где до сих пор вручную создаются витражи «шебеке» и ткачут шелк. Дегустация фирменной шекинской халвы, прогулка по сувенирным лавкам, обед с традиционным «пити» и визит в храм Кавказской Албании в селе Киш — каждый пункт этой поездки пронизан духом истории и красоты. Это не просто экскурсия, а полное погружение в кавказскую культуру — от лесных пейзажей до купеческих легенд, от ароматов восточной кухни до голосов предков, звучащих в камнях древних храмов. Важная информация: Если в группе будет недобор, в туре могут участвовать и англоязычная группа
Ежедневно (при наборе группы от 3 человек). Начало экскурсии от 7:00 до 8:00. Точные дата и время согласовываются с гидом.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 1. Шамаха - традиционный деревенский завтрак
- 2. Лесной ресторан в Исмаиллы - чаепитие с национальной сладостью
- 3. Дворец Шекинских ханов
- 4. Центр ABAD - мастерские ремесленников и художников
- 5. Мастерская витражей «шебеке» - уникальное стеклянное искусство
- 6. Мастерские ремесленников - шелк, керамика, дерево, сувениры
- 7. Исторический квартал Юхары Баш
- 8. Караван-сарай XVIII века - часть маршрута Великого Шёлкового пути
- 9. Торговые ряды XVII века - дегустация шекинской халвы
- 10. Нагорный парк Шеки - панорамный вид на город
- 11. Ресторан в Шеки - обед с национальным блюдом «пити»
- 12. Село Киш - древний храм Кавказской Албании
Что включено
- Услуги русскоговорящего гида
- Комфортабельный транспорт
- Экскурсия
- Чайный перерыв в лесу Исмаиллы
- Национальное лакомство / «Три Уши/» 2 шт.
- Дегустация традиционной халвы
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Обед из меню национальных блюд - 15 манат (9$)
- Завтрак - 7 манат (4$)
- Входные билеты во все музеи - 18 манат (11$)
Место начала и завершения?
Azerbaijan Avenue 1
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно (при наборе группы от 3 человек). Начало экскурсии от 7:00 до 8:00. Точные дата и время согласовываются с гидом.
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
- Если в группе будет недобор
- В туре могут участвовать и англоязычная группа
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александр
26 окт 2025
Потрясающая экскурсия, очень красивая природа, горы, леса. Очень повезло с погодой, было солнечно. Отдельное спасибо гиду Кямалу, не первый раз путешествую по Азербайджану, но от него узнал много нового, самый лучший гид.
Входит в следующие категории Баку
Похожие экскурсии из Баку
Индивидуальная
до 3 чел.
Шеки: яркие краски Азербайджана
Путешествие в Шеки - это встреча с историей и культурой Азербайджана. Откройте для себя архитектурные шедевры и насладитесь местной кухней
Начало: У вашего отеля
18 ноя в 08:00
19 ноя в 08:00
€291 за всё до 3 чел.
-
24%
Мини-группа
до 10 чел.
В сердце Кавказа: путешествие из Баку в Шеки
Отправляйтесь в Шеки - северную столицу Азербайджана, чтобы увидеть древние караван-сараи, ханские дворцы и насладиться традиционной кухней
Начало: В старом городе
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
18 ноя в 08:00
€59
€78 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Баку в Шеки за 12 часов: дворцы, храмы и сладости
Проехать по следам Шёлкового пути и прочувствовать мультикультурность Азербайджана
Завтра в 00:00
18 ноя в 00:00
от €250 за всё до 10 чел.