Этот тур предлагает уникальную возможность посетить древние города и святыни Азербайджана. Путешественники смогут увидеть загадочные памятники, насладиться видами с Ахсуйского перевала и прогуляться у озера Нохур. В программе также посещение Дворца шекинских ханов и караван-сарая в Шеки. Тур включает посещение первой деревни на Кавказе, принявшей христианство, и знакомство с одной из первых мечетей региона. Вдохновляющие пейзажи и аутентичная кухня ждут каждого участника

Описание экскурсии

День первый

Город Шамаха и Джума-мечеть. Мы познакомим вас с одним из старейших населённых пунктов Кавказа и бывшей столицей Ширванского ханства. И конечно, осмотрим символ города — мечеть 8 века, одно из первых мусульманских сооружений на Кавказе. Вы оцените его изысканную архитектуру и узнаете об истории ислама в Азербайджане.

Ахсуйский перевал. Вы полюбуетесь горами, покрытыми густыми лесами. И сможете сфотографироваться на фоне захватывающих пейзажей.

Город Гойчай. Здесь будет короткая остановка для отдыха и знакомства с природой этого живописного уголка. Регион славится гранатовыми садами, а гранаты — один из главных символов Азербайджана.

Водопад «Семь красавиц» — природная симфония из семи каскадов, семи уровней чистой горной воды. Подъём к верхним ярусам подарит вам награду — потрясающие виды, гул водного потока и ощущение, будто вы открыли заповедный уголок планеты.

Гора Туфандаг в Габале. Вы подниметесь по канатной дороге и откроете впечатляющие панорамы горных массивов с высоты почти 2000 м.

Озеро Нохур. В завершение дня отправимся к водоёму с кристально чистой водой и умиротворяющей атмосферой. Вы сможете пройтись по берегу, наслаждаясь природной тишиной.

Ночь в Шеки. Вечером вы заселитесь в уютный отель историческом центре. Благодаря своей архитектуре и культурному наследию Шеки включён в предварительный список ЮНЕСКО. У вас будет свободное время для прогулок по городу и ужина.

День второй

Дворец шекинских ханов. После завтрака вы посетите изысканный архитектурный комплекс — символ города и хранитель истории средневекового Азербайджана. Рассмотрите интерьеры дворца, знаменитые витражами ручной работы «шебеке», настенными росписями и искусными деревянными элементами. А также заглянете в старинные мастерские и сувенирные лавки, где представлены изделия местных ремесленников.

Караван-сарай и торговые ряды. Далее вы спуститесь по старинным улицам Шеки к древней остановке для торговцев и путешественников на Шёлковом пути. Ощутите атмосферу прошлого, исследуя каменные своды, просторные внутренние дворы и торговые ряды. А также посетите лавки местных гончаров и ткачей, где увидите изделия из знаменитого шекинского шелка, включая ковры и традиционные женские шали «кялагай».

Нагорный парк. Вы откроете великолепный вид на Шеки и встретите памятники Великой Отечественной войны.

Церковь Кавказской Албании. В конце программы вы посетите Киш — первую деревню на Кавказе, принявшую христианство. Познакомитесь с одним из старейших христианских храмов в регионе и узнаете о роли этой религии в истории Азербайджана.

Организационные детали

Экскурсии для вас проведёт один из гидов нашей команды

Дорога из Баку в Шеки составляет 360 километров, но в путешествии с остановками у достопримечательностей вы проведёте время легко, интересно и без усталости!

За два дня вы посетите шесть регионов Азербайджана: Гобустан, Шамаха, Ахсу, Гёйчай, Габала, Шеки

При недоборе группы в автобусе могут присутствовать также англоязычные гости, но для каждой группы будет выделен свой гид

В стоимость включено:

сопровождение профессионального русскоязычного гида

трансфер на Mercedes Vita, Mercedes Sprinter или Toyota Hiace

проживание в отеле Sheki Palace (завтрак включён)

Дополнительные расходы:

билет на канатную дорогу в Туфандаге — 12$

входные билеты в музеи (Дворец шекинских ханов, храм в Кише) −10$

2 обеда — $18 с человека

Меню обедов