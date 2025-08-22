Путешественники смогут увидеть загадочные памятники, насладиться видами с Ахсуйского перевала и прогуляться у озера Нохур. В программе также посещение Дворца шекинских ханов и караван-сарая в Шеки.
Тур включает посещение первой деревни на Кавказе, принявшей христианство, и знакомство с одной из первых мечетей региона. Вдохновляющие пейзажи и аутентичная кухня ждут каждого участника
6 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Посещение древних памятников
- 🌄 Вдохновляющие природные виды
- 🕌 Знакомство с исламской архитектурой
- 🏞️ Прогулка у озера Нохур
- 🛍️ Шопинг в местных лавках
- 🎨 Уникальные ремесленные изделия
Что можно увидеть
- Джума-мечеть
- Дворец шекинских ханов
- Караван-сарай
- Церковь Кавказской Албании
Описание экскурсии
День первый
Город Шамаха и Джума-мечеть. Мы познакомим вас с одним из старейших населённых пунктов Кавказа и бывшей столицей Ширванского ханства. И конечно, осмотрим символ города — мечеть 8 века, одно из первых мусульманских сооружений на Кавказе. Вы оцените его изысканную архитектуру и узнаете об истории ислама в Азербайджане.
Ахсуйский перевал. Вы полюбуетесь горами, покрытыми густыми лесами. И сможете сфотографироваться на фоне захватывающих пейзажей.
Город Гойчай. Здесь будет короткая остановка для отдыха и знакомства с природой этого живописного уголка. Регион славится гранатовыми садами, а гранаты — один из главных символов Азербайджана.
Водопад «Семь красавиц» — природная симфония из семи каскадов, семи уровней чистой горной воды. Подъём к верхним ярусам подарит вам награду — потрясающие виды, гул водного потока и ощущение, будто вы открыли заповедный уголок планеты.
Гора Туфандаг в Габале. Вы подниметесь по канатной дороге и откроете впечатляющие панорамы горных массивов с высоты почти 2000 м.
Озеро Нохур. В завершение дня отправимся к водоёму с кристально чистой водой и умиротворяющей атмосферой. Вы сможете пройтись по берегу, наслаждаясь природной тишиной.
Ночь в Шеки. Вечером вы заселитесь в уютный отель историческом центре. Благодаря своей архитектуре и культурному наследию Шеки включён в предварительный список ЮНЕСКО. У вас будет свободное время для прогулок по городу и ужина.
День второй
Дворец шекинских ханов. После завтрака вы посетите изысканный архитектурный комплекс — символ города и хранитель истории средневекового Азербайджана. Рассмотрите интерьеры дворца, знаменитые витражами ручной работы «шебеке», настенными росписями и искусными деревянными элементами. А также заглянете в старинные мастерские и сувенирные лавки, где представлены изделия местных ремесленников.
Караван-сарай и торговые ряды. Далее вы спуститесь по старинным улицам Шеки к древней остановке для торговцев и путешественников на Шёлковом пути. Ощутите атмосферу прошлого, исследуя каменные своды, просторные внутренние дворы и торговые ряды. А также посетите лавки местных гончаров и ткачей, где увидите изделия из знаменитого шекинского шелка, включая ковры и традиционные женские шали «кялагай».
Нагорный парк. Вы откроете великолепный вид на Шеки и встретите памятники Великой Отечественной войны.
Церковь Кавказской Албании. В конце программы вы посетите Киш — первую деревню на Кавказе, принявшую христианство. Познакомитесь с одним из старейших христианских храмов в регионе и узнаете о роли этой религии в истории Азербайджана.
Организационные детали
- Экскурсии для вас проведёт один из гидов нашей команды
- Дорога из Баку в Шеки составляет 360 километров, но в путешествии с остановками у достопримечательностей вы проведёте время легко, интересно и без усталости!
- За два дня вы посетите шесть регионов Азербайджана: Гобустан, Шамаха, Ахсу, Гёйчай, Габала, Шеки
- При недоборе группы в автобусе могут присутствовать также англоязычные гости, но для каждой группы будет выделен свой гид
В стоимость включено:
- сопровождение профессионального русскоязычного гида
- трансфер на Mercedes Vita, Mercedes Sprinter или Toyota Hiace
- проживание в отеле Sheki Palace (завтрак включён)
Дополнительные расходы:
- билет на канатную дорогу в Туфандаге — 12$
- входные билеты в музеи (Дворец шекинских ханов, храм в Кише) −10$
- 2 обеда — $18 с человека
Меню обедов
- Первый день: суп (куриный или чечевичный), плов, кебаб-ассорти (курица, баранина, люля-кебаб), овощной салат, соленья, лимонад или компот, чай
- Второй день: пити (традиционное шекинское блюдо из баранины, нута, каштанов, лука и специй, включая шафран), соленья, свежие нарезные овощи, компот и чай
ежедневно в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€189
|Дети до 12 лет
|€144
Отзывы и рейтинг
Интересная подача материала
У нас была практически индивидуальная экскурсия.
Поэтому даже немного научились читать на Азербайджанском языке.
Ознакомились с культурой и традициями и местной кухней.
Суп-рагу ПИТИ,шекинская пахлава.
Платки,шарфы из настоящего ше́лка.
Увидели кто и как собирает цветные витражи из стекла в деревянной раме без гвоздей и клея.
А прогулка на водопады оставила непередаваемые ощущения в плане кардио нагрузки
РУСЛАНУ ещё раз отдельное СПАСИБО!
Отдельная благодарность нашему гиду Руслану — он уверенно и грамотно вел группу, соблюдая баланс между рассказами и живым общением. На все вопросы отвечал подробно и с интересом.