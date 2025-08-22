Мои заказы

Двухдневный тур в Шеки: история, природа и культура Азербайджана

Погрузитесь в атмосферу древних городов и насладитесь видами Кавказа. Узнайте больше о культуре и истории Азербайджана в этом увлекательном туре
Этот тур предлагает уникальную возможность посетить древние города и святыни Азербайджана.

Путешественники смогут увидеть загадочные памятники, насладиться видами с Ахсуйского перевала и прогуляться у озера Нохур. В программе также посещение Дворца шекинских ханов и караван-сарая в Шеки.

Тур включает посещение первой деревни на Кавказе, принявшей христианство, и знакомство с одной из первых мечетей региона. Вдохновляющие пейзажи и аутентичная кухня ждут каждого участника
4.3
9 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Посещение древних памятников
  • 🌄 Вдохновляющие природные виды
  • 🕌 Знакомство с исламской архитектурой
  • 🏞️ Прогулка у озера Нохур
  • 🛍️ Шопинг в местных лавках
  • 🎨 Уникальные ремесленные изделия
Двухдневный тур в Шеки: история, природа и культура Азербайджана© Натаван
Двухдневный тур в Шеки: история, природа и культура Азербайджана© Натаван
Двухдневный тур в Шеки: история, природа и культура Азербайджана© Натаван
Ближайшие даты:
12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя
Время начала: 08:00

Что можно увидеть

  • Джума-мечеть
  • Дворец шекинских ханов
  • Караван-сарай
  • Церковь Кавказской Албании

Описание экскурсии

День первый

Город Шамаха и Джума-мечеть. Мы познакомим вас с одним из старейших населённых пунктов Кавказа и бывшей столицей Ширванского ханства. И конечно, осмотрим символ города — мечеть 8 века, одно из первых мусульманских сооружений на Кавказе. Вы оцените его изысканную архитектуру и узнаете об истории ислама в Азербайджане.

Ахсуйский перевал. Вы полюбуетесь горами, покрытыми густыми лесами. И сможете сфотографироваться на фоне захватывающих пейзажей.

Город Гойчай. Здесь будет короткая остановка для отдыха и знакомства с природой этого живописного уголка. Регион славится гранатовыми садами, а гранаты — один из главных символов Азербайджана.

Водопад «Семь красавиц» — природная симфония из семи каскадов, семи уровней чистой горной воды. Подъём к верхним ярусам подарит вам награду — потрясающие виды, гул водного потока и ощущение, будто вы открыли заповедный уголок планеты.

Гора Туфандаг в Габале. Вы подниметесь по канатной дороге и откроете впечатляющие панорамы горных массивов с высоты почти 2000 м.

Озеро Нохур. В завершение дня отправимся к водоёму с кристально чистой водой и умиротворяющей атмосферой. Вы сможете пройтись по берегу, наслаждаясь природной тишиной.

Ночь в Шеки. Вечером вы заселитесь в уютный отель историческом центре. Благодаря своей архитектуре и культурному наследию Шеки включён в предварительный список ЮНЕСКО. У вас будет свободное время для прогулок по городу и ужина.

День второй

Дворец шекинских ханов. После завтрака вы посетите изысканный архитектурный комплекс — символ города и хранитель истории средневекового Азербайджана. Рассмотрите интерьеры дворца, знаменитые витражами ручной работы «шебеке», настенными росписями и искусными деревянными элементами. А также заглянете в старинные мастерские и сувенирные лавки, где представлены изделия местных ремесленников.

Караван-сарай и торговые ряды. Далее вы спуститесь по старинным улицам Шеки к древней остановке для торговцев и путешественников на Шёлковом пути. Ощутите атмосферу прошлого, исследуя каменные своды, просторные внутренние дворы и торговые ряды. А также посетите лавки местных гончаров и ткачей, где увидите изделия из знаменитого шекинского шелка, включая ковры и традиционные женские шали «кялагай».

Нагорный парк. Вы откроете великолепный вид на Шеки и встретите памятники Великой Отечественной войны.

Церковь Кавказской Албании. В конце программы вы посетите Киш — первую деревню на Кавказе, принявшую христианство. Познакомитесь с одним из старейших христианских храмов в регионе и узнаете о роли этой религии в истории Азербайджана.

Организационные детали

  • Экскурсии для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • Дорога из Баку в Шеки составляет 360 километров, но в путешествии с остановками у достопримечательностей вы проведёте время легко, интересно и без усталости!
  • За два дня вы посетите шесть регионов Азербайджана: Гобустан, Шамаха, Ахсу, Гёйчай, Габала, Шеки
  • При недоборе группы в автобусе могут присутствовать также англоязычные гости, но для каждой группы будет выделен свой гид

В стоимость включено:

  • сопровождение профессионального русскоязычного гида
  • трансфер на Mercedes Vita, Mercedes Sprinter или Toyota Hiace
  • проживание в отеле Sheki Palace (завтрак включён)

Дополнительные расходы:

  • билет на канатную дорогу в Туфандаге — 12$
  • входные билеты в музеи (Дворец шекинских ханов, храм в Кише) −10$
  • 2 обеда — $18 с человека

Меню обедов

  • Первый день: суп (куриный или чечевичный), плов, кебаб-ассорти (курица, баранина, люля-кебаб), овощной салат, соленья, лимонад или компот, чай
  • Второй день: пити (традиционное шекинское блюдо из баранины, нута, каштанов, лука и специй, включая шафран), соленья, свежие нарезные овощи, компот и чай

ежедневно в 08:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€189
Дети до 12 лет€144
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На проспекте Азербайджана
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Натаван
Натаван — Организатор в Баку
Провёл экскурсии для 1375 туристов
Наше агентство — одно из самых востребованных для всех дорогих нам путешественников, которые посещают гостеприимный и дружелюбный Азербайджан. Основанное ещё в 2016 году, оно все эти годы успешно занимается продажами
читать дальше

экскурсий по сказочной столице и великолепным регионам Азербайджана. Политика компании направлена на то, чтобы обеспечить в независимости от времени года незабываемые туры для всех уважаемых клиентов. Наши гиды — профессионалы своего дела. Они оставляют у гостей незабываемые впечатления о солнечном Азербайджане, о его культуре, истории, они относятся к своей работе как к приятному времяпрепровождению.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4.3
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
1
3
3
2
1
Жанат
Жанат
22 авг 2025
Хороший тур. По сути объединяет две экскурсии в одну. Первый день это по сути экскурсия Габала - Шемаха, второй день сам Шеки и Киш. Ночевка между ними в отеле. Обе
читать дальше

экскурсии по наполнению вполне понравились. Гиды Рафаэль и Руслан очень интересно и познавательно рассказывали про достопримечательности. Единственное что осталось упомянуть это логистика маршрута. В связи с двухдневностью маршрута первый день мы провели с одной группой и вечером нас пересадили в другую машину где мы ждали людей с другой группы. Ну там в принципе было полчаса где то. Нас отвезли по отелям, езды от крайней точки первой экскурсии до Шеки где то 1.5 часа. Вечер по сути в вашем распоряжении. Отель Sheki palace Hotel вполне комфортный, единственное с очень хорошей слышимостью. Слышно было как ходили люди по лестнице😀 С утра завтрак который включен вполне нормальный выбор. С утра можно либо отдохнуть либо погулять до того момента как вас заберут с отеля. Правда надо иметь ввиду что как у нас было выселение в 12 00 а забрали нас в 14 00. Соответственно два часа надо либо подождать в фоей с вещами либо как мы сделали не поленились пошли в кафе и там перекусили и ждали как нас заберут. Что очень хорошо буквально сзади отеля есть ресторан Гагарин где очень недорого и вкусно можно и поужинать и пообедать. Единственное что надо иметь ввиду что когда мы пошли обедать то все столы были заняты так как видимо он очень популярный. В 14 00 началась наша экскурсия по Шеки и Киш, особенно понравилось мастерская где можно пособирать маленькие витражи😀 А и тут вторая особенность по хорошему надо пообедать до того как вас заберут, так как обед по сути проходил ближе к вечеру, а у группы видимо был перекус до этого. Ну и потом вас ждет путь обратно который занял около 5 часов. В Баку мы добрались около 22 00 часов. Обобщая с учетом что за два дня вы получаете две экскурсии то по сути выиграете по проведённому времени в пути, но соответственно есть моменты сопряжения пересадки между экскурсиями.

Хороший тур. По сути объединяет две экскурсии в одну. Первый день это по сути экскурсия ГабалаХороший тур. По сути объединяет две экскурсии в одну. Первый день это по сути экскурсия ГабалаХороший тур. По сути объединяет две экскурсии в одну. Первый день это по сути экскурсия ГабалаХороший тур. По сути объединяет две экскурсии в одну. Первый день это по сути экскурсия ГабалаХороший тур. По сути объединяет две экскурсии в одну. Первый день это по сути экскурсия ГабалаХороший тур. По сути объединяет две экскурсии в одну. Первый день это по сути экскурсия Габала
О
Ольга
15 июн 2025
В первый день тура посещались в частности такие локации как Водопад три сестры и озеро Нохур. Второй день должен был быть посвящён г. Шеки. Но в Шеки свободного времени и
читать дальше

даже просто размеренного посещения локаций не было, всё было бегом, без остановок. Хотя основным пунктом и интересом данного тура был именно Шеки. И это несмотря даже на то, что объект Гончарная мастерская не был посещён (был закрыт), что казалось бы давало больше свободного времени. Дело в том, что без предупреждения туристов, из Шеки в середине дня наша группа была отправлена для присоединения к другой группе на оз. Нохур с дальнейшим посещением водопада Три сестры. Но эти объекты мы уже посещали вчера! И привезли нас на оз. Нохур за 30 минут до приезда гиуппы, которая потом ещё 30 минут гуляла по водопаду! Транспортная логистика маршрута не продумана, присоединение к другой группе для отъезда в Баку можно было организовать рационально, дав тем самым туристам, которые взяли этот тур на 2 дня, на секундочку - за 189 евро!!! возможность провести достаточное количество времени в Шеки, ради которого и было всё затеяно.

Натаван
Натаван
Ответ организатора:
Уважаемая Ольга,

Благодарим вас за подробный отзыв о вашей поездке. Нам искренне жаль, что посещение Шеки не оправдало ваших ожиданий и
читать дальше

что изменения в логистике маршрута повлияли на общее впечатление от тура.

Мы внимательно рассмотрели отмеченные вами моменты и уже внесли изменения в программу. В частности, была доработана транспортная логистика, чтобы гости могли провести больше времени в Шеки — Вы правы, именно ради этого города многие выбирают данный тур.

Ваши замечания помогли нам улучшить качество сервиса, и мы будем рады вновь приветствовать вас в будущем, чтобы показать обновлённый маршрут в более комфортной и полноценной форме.

Ирина
Ирина
8 июн 2025
Логистика данной экскурсии очень плохая. Основная претензия в том,что вместо 2-х доп. часов,которые можно было провести в Шеки на второй день, нас повезли в Нохур,чтобы присоединить к другой группе. В
читать дальше

результате мы в Нохуре ждали эту группу, потом ждали пока они посетят озеро и водопады,которые мы видели в первый день этой экскурсии. Эти места совершенно ничего из себя не представляют, а тем более, чтобы их смотреть два дня подряд. Транспорт плохой,так как при торможении съезжаешь вниз с сиденья. Все приятные впечатления от Шеки и деревни Киш стёрлись обратной дорогой.

Натаван
Натаван
Ответ организатора:
Уважаемая Ирина,
Благодарим вас за ваш отзыв и за то, что поделились своими впечатлениями о туре. Нам очень жаль, что у
читать дальше

вас остались негативные впечатления от логистики второго дня и организации трансфера между группами.
К сожалению, иногда возникает необходимость объединять группы на определённых маршрутах, чтобы обеспечить своевременное возвращение всех гостей в Баку, особенно в высокий сезон, когда поток туристов очень большой. Мы стараемся минимизировать ожидание и пересечения маршрутов, но, к сожалению, не всегда удаётся избежать подобных ситуаций.
Ваши замечания по поводу программы и транспорта мы обязательно учтём при дальнейшей работе и постараемся сделать организацию туров более комфортной и логичной для всех гостей.
Ещё раз благодарим вас за обратную связь. Ваше мнение помогает нам становиться лучше. Надеемся, что несмотря на эти нюансы, у вас остались приятные воспоминания о красоте Шеки и гостеприимстве Азербайджана.

Yaroslav
Yaroslav
28 мая 2025
Благодаря РУСЛАНУ поездка прошла замечательно.
Интересная подача материала
У нас была практически индивидуальная экскурсия.
Поэтому даже немного научились читать на Азербайджанском языке.
Ознакомились с культурой и традициями и местной кухней.
Суп-рагу ПИТИ,шекинская пахлава.
Платки,шарфы из настоящего ше́лка.
Увидели кто и как собирает цветные витражи из стекла в деревянной раме без гвоздей и клея.
А прогулка на водопады оставила непередаваемые ощущения в плане кардио нагрузки
РУСЛАНУ ещё раз отдельное СПАСИБО!
N
Nikita
18 мая 2025
Экскурсия в Шеки на 2 дня вызвала у нас смешанные ощущения. В Шамахе мы действительно посетили одну и старейших на Кавказе мечетей, но сам город мы просто проехали без дополнительных
читать дальше

подробностей. А на водопаде "Семь красавиц" для подъёма доступны только 3, остальные относятся к категории треккинговых маршрутов, поэтому ни о каком подъёме на "верхние ярусы" как написано в туре речи быть не может. С другой стороны, Ахсуйский перевал, Гончайские гранатовые сады и озеро Нохур подарили нам прекрасные виды, а в Габале мы поднялись на гору Туфандаг, осмотрев почти весь горнолыжный курорт, что было и красиво и круто. Потом нас пересадили в другой автомобиль и мы почти индивидуально отправились дальше в Шеки, где для нас был забронирован отличный отель, а гид Ашраф подсказал, где мы можем поужинать и прогуляться.

Основные беды выпали нам на второй день, после осмотра Шеки и Киша, мы пообедали прекрасным блюдом пити и отправились назад в Баку. Схема была как и в предыдущий день, мы должны были присоединиться к другой группе на озере Нохур и уже с ними добраться до отеля где-то к 22:00. А теперь следим за руками: к озеру мы приехали в 17:00, и нам сказали, что минут через 5 прибудут другие туристы, однако прождали мы их там час, потом вместо 20 минут, они гуляли возле озера ещё почти час, итого, выехали в Баку мы в 19:00. Кто-то взял с собой маленького ребёнка, поэтому ехали мы под его безудержный ор и плач, делая пару раз остановки специально, чтобы он успокоился. Водитель повёз нас по более длинной дороге, мотивировав это тем, что не хочет бить машину (удивительно, ведь автобус с нашими туристами за день до этого по той дороге вернулся, а автобус с нами и индусами почему-то там везти нельзя). Более того, водитель всё время говорил по телефону, поэтому ехали мы в 2 раза медленнее, чем это было возможно, а в довершении, мы ещё развозили каждого! туриста по их отелям, хотя нам о такой опции не говорили, и потратили мы на катание по Баку ещё минут 40, поэтому в отель мы прибыли около часа ночи! Весь день организатор просто ни во что не ставил наше время и возможные планы, которые мы составляли, исходя и заранее сообщённого нам тайминга путешествия.

К концу маршрута нам уже в прямом смысле слова было нехорошо, мы были голодные, вымотанные долгой дорогой, ором (судя по запахам не только им) ребёнка и отвратительной организацией стыковочной логистики, а единственным нашим желанием было, чтобы наконец эта поездка закончилась. К самой программе и гиду претензий, наверное, нет, но вот к организации и логистике - большие вопросы. Хотелось бы также указать организаторам, что дети это здорово, но дети бывают разные и брать в машину очень маленького ребёнка, который будет всё время орать и не только - это издевательство над всеми пассажирами. Также, хотелось бы, чтобы водитель вёл машину и следил за дорогой, а не решал свои личные проблемы по телефону. Общие впечатления от экскурсии были, в целом, положительные, но дорога домой всё перечеркнула.

Натаван
Натаван
Ответ организатора:
Уважаемый Никита,
Благодарим вас за столь подробный отзыв и искренне сожалеем, что финальные впечатления от поездки были омрачены длительной дорогой и
читать дальше

некомфортной ситуацией в автобусе. Для нас очень важно получать подобную обратную связь, чтобы мы могли улучшать наши сервисы и логистику.
Вы абсолютно правы — мы обязаны соблюдать расписание и уважать время каждого гостя. Ваши замечания по организации пересадок, длительности ожидания и работе водителя будут доведены до руководства и водителей, чтобы такие ситуации не повторялись в будущем.
Хотим также прокомментировать ситуацию с детьми. Мы не можем отказать в экскурсии гостям с детьми — наши туры открыты для всех, и порой сложно предугадать, как будет вести себя маленький ребенок в дороге. Для гостей, которым важно провести экскурсию в более уединённой и спокойной обстановке, мы всегда готовы предложить индивидуальные туры — это позволит избежать подобных неудобств и сделать путешествие максимально комфортным.
Еще раз благодарим за ваш отзыв. Мы обязательно учтём ваши рекомендации, чтобы сделать организацию экскурсий лучше и удобнее для всех наших гостей.

Сергей
Сергей
9 мая 2025
Понравилась организация тура: всё прошло согласно программе. Комфортабельный микроавтобус Mercedes, достаточно времени на осмотр достопримечательностей. Вечером оставалось много свободного времени для прогулок по Шеки.

Отдельная благодарность нашему гиду Руслану — он уверенно и грамотно вел группу, соблюдая баланс между рассказами и живым общением. На все вопросы отвечал подробно и с интересом.
Понравилась организация тура: всё прошло согласно программе. Комфортабельный микроавтобус Mercedes, достаточно времени на осмотр достопримечательностей. ВечеромПонравилась организация тура: всё прошло согласно программе. Комфортабельный микроавтобус Mercedes, достаточно времени на осмотр достопримечательностей. ВечеромПонравилась организация тура: всё прошло согласно программе. Комфортабельный микроавтобус Mercedes, достаточно времени на осмотр достопримечательностей. ВечеромПонравилась организация тура: всё прошло согласно программе. Комфортабельный микроавтобус Mercedes, достаточно времени на осмотр достопримечательностей. ВечеромПонравилась организация тура: всё прошло согласно программе. Комфортабельный микроавтобус Mercedes, достаточно времени на осмотр достопримечательностей. ВечеромПонравилась организация тура: всё прошло согласно программе. Комфортабельный микроавтобус Mercedes, достаточно времени на осмотр достопримечательностей. ВечеромПонравилась организация тура: всё прошло согласно программе. Комфортабельный микроавтобус Mercedes, достаточно времени на осмотр достопримечательностей. Вечером
А
Алина
30 апр 2025
тур супер - Руслан шикарный гид) нам очень понравилось путешествие, есть ли смысл ехать - 100% да. Много интересной и нескучной истории, древние постройки, красивая природа.
тур супер - Руслан шикарный гид) нам очень понравилось путешествие, есть ли смысл ехать - 100%тур супер - Руслан шикарный гид) нам очень понравилось путешествие, есть ли смысл ехать - 100%тур супер - Руслан шикарный гид) нам очень понравилось путешествие, есть ли смысл ехать - 100%
М
Маргарита
13 фев 2025
Мой двухдневный тур в Шеки и Габалу оказался по-настоящему незабываемым! Атмосфера старинного Шеки, посещение дворца Шекинских ханов и караван-сарая перенесли меня в другую эпоху. В Габале впечатлили живописные горные виды,
читать дальше

подъем на канатной дороге Туфандаг и спокойствие озера Нохур. Особую благодарность хочу выразить нашему гиду Мушфигу, который сделал путешествие еще более увлекательным. Его энергия, знания и забота о каждом госте сделали поездку по-настоящему особенной. Рекомендую ехать на этот тур на два дня! Так как дорога долгая.

Мой двухдневный тур в Шеки и Габалу оказался по-настоящему незабываемым! Атмосфера старинного Шеки, посещение дворца ШекинскихМой двухдневный тур в Шеки и Габалу оказался по-настоящему незабываемым! Атмосфера старинного Шеки, посещение дворца ШекинскихМой двухдневный тур в Шеки и Габалу оказался по-настоящему незабываемым! Атмосфера старинного Шеки, посещение дворца Шекинских
T
Tatyana
10 янв 2025
Побывав в Габале-Щеки, я остался в полном восторге! Это место просто завораживает своей красотой: горы, зелёные леса, кристально чистые реки — ощущение, что попал в настоящий рай. Прогулки по окрестностям
читать дальше

доставляли невероятное удовольствие, а канатная дорога подарила захватывающие виды, которые невозможно забыть. Чистый воздух и спокойствие поглощали с головой. Каждый момент был полон эмоций — от восторга при виде величественных водопадов до умиротворения на берегах озёр. Гостеприимство местных жителей и вкуснейшая кухня сделали отдых ещё более приятным. Это место, где хочется возвращаться снова и снова! Кроме шикарных видов обязательно отмечу шикарную работу гидов и грамотно организованную программу путешествия, все обеды были очень символичные, информация предоставлялась полностью, а гид Ашраф поделился огромным багажом информации про страну и места, которые мы проезжали. Также отдельное спасибо водителю, который отлично справился со своей работой и поездка проходила комфортно. Рекомендую брать именно этот тур - на два дня самое то!

Побывав в Габале-Щеки, я остался в полном восторге! Это место просто завораживает своей красотой: горы, зелёныеПобывав в Габале-Щеки, я остался в полном восторге! Это место просто завораживает своей красотой: горы, зелёныеПобывав в Габале-Щеки, я остался в полном восторге! Это место просто завораживает своей красотой: горы, зелёныеПобывав в Габале-Щеки, я остался в полном восторге! Это место просто завораживает своей красотой: горы, зелёныеПобывав в Габале-Щеки, я остался в полном восторге! Это место просто завораживает своей красотой: горы, зелёныеПобывав в Габале-Щеки, я остался в полном восторге! Это место просто завораживает своей красотой: горы, зелёныеПобывав в Габале-Щеки, я остался в полном восторге! Это место просто завораживает своей красотой: горы, зелёные

Входит в следующие категории Баку

Похожие экскурсии из Баку

Нефть и пламя, петроглифы и грязевые вулканы - и всё это Азербайджан
На машине
9 часов
41 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Нефть и пламя, петроглифы и грязевые вулканы
Увлекательное путешествие по Азербайджану: храм Атешгях, огненная гора Янардаг, петроглифы Гобустана и многое другое ждут вас на этой экскурсии
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
от €135 за всё до 6 чел.
Азербайджан: горы, вино и ремесло
На машине
9 часов
-
20%
39 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Азербайджан: горы, вино и ремесло
Откройте для себя красоту Азербайджана через его горы, винодельни и ремесленные традиции. Уникальные впечатления и незабываемые сувениры ждут вас
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
€143€178 за всё до 10 чел.
Изысканный микс культур и традиций Баку
Пешая
4 часа
-
19%
107 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
Изысканный микс культур и традиций Баку
Посетите Баку и погрузитесь в его уникальную атмосферу. Узнайте о богатом прошлом города, оцените его архитектуру и культурное наследие
Начало: У вашего отеля или на улице Шовкет Алекперовой
Сегодня в 18:30
Завтра в 09:00
от €95€118 за всё до 15 чел.
У нас ещё много экскурсий в Баку. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Баку