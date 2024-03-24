В Шеки - через весь Азербайджан: автобусная экскурсия
Групповая экскурсия в Баку

Погрузитесь в удивительный мир Азербайджана, посетив его древние города и насладившись природной красотой в однодневной экскурсии

Путешествие по Азербайджану обещает быть незабываемым.

Экскурсия включает посещение Шемахинской Джума-мечети, подвесного моста в Исмаиллы, озера Нохур в Габале и города Шеки с его богатой историей и культурой. Вас ждут живописные пейзажи, встречи с древней архитектурой и уникальные вкусовые ощущения.

Это путешествие станет открытием культурного и природного многообразия Азербайджана, позволит глубже понять его историю и традиции
В Шеки - через весь Азербайджан: автобусная экскурсия
В Шеки - через весь Азербайджан: автобусная экскурсия
В Шеки - через весь Азербайджан: автобусная экскурсия
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€63
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Шемахинская Джума-мечеть — первая из возведённых в Азербайджане. Построена в 8 веке в старинном городе Шемаха — бывшей столице страны.

Подвесной мост в Исмаиллинском лесу — продолжительное время он был единственной связующей дорогой между деревнями на противоположных берегах горной реки.

В регионе Габала собрались все высочайшие вершины Азербайджана. Вы прогуляетесь возле живописного озера Нохур, окружённого ярко-зелёной растительностью, и пообедаете на его берегу.

Город Шеки

  • Дворец шекинских ханов — бывшая летняя резиденция правителей и главная городская достопримечательность
  • Албанская церковь — одно из старейших храмовых сооружений на территории Кавказа
  • Верхний караван-сарай 18 века хранит атмосферу средневекового базара, где торговали купцы со всего мира
  • Магазин сладостей. Мы остановимся возле одной из первых кондитерских в Шеки. Рецепты здешних сладостей хранятся в секрете и передаются по наследству.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • В стоимость экскурсии включены трансфер, услуги гида. Если вы живёте далеко от места встречи, можем бесплатно забрать вас из отеля.

Дополнительные расходы

  • Вход на висячий мост в Исмаиллы — 2 маната/чел.
  • Билет во Дворец шекинских ханов — 9 манатов/чел.
  • Обед — от 20 манатов/чел.

ежедневно в 08:00

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 12 раз на ближайшие дни
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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Парных ворот Старого города
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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