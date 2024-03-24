Путешествие по Азербайджану обещает быть незабываемым. Экскурсия включает посещение Шемахинской Джума-мечети, подвесного моста в Исмаиллы, озера Нохур в Габале и города Шеки с его богатой историей и культурой. Вас ждут живописные пейзажи, встречи с древней архитектурой и уникальные вкусовые ощущения. Это путешествие станет открытием культурного и природного многообразия Азербайджана, позволит глубже понять его историю и традиции

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Описание

Что вас ожидает

Шемахинская Джума-мечеть — первая из возведённых в Азербайджане. Построена в 8 веке в старинном городе Шемаха — бывшей столице страны.

Подвесной мост в Исмаиллинском лесу — продолжительное время он был единственной связующей дорогой между деревнями на противоположных берегах горной реки.

В регионе Габала собрались все высочайшие вершины Азербайджана. Вы прогуляетесь возле живописного озера Нохур, окружённого ярко-зелёной растительностью, и пообедаете на его берегу.

Город Шеки

Дворец шекинских ханов — бывшая летняя резиденция правителей и главная городская достопримечательность

Албанская церковь — одно из старейших храмовых сооружений на территории Кавказа

Верхний караван-сарай 18 века хранит атмосферу средневекового базара, где торговали купцы со всего мира

Магазин сладостей. Мы остановимся возле одной из первых кондитерских в Шеки. Рецепты здешних сладостей хранятся в секрете и передаются по наследству.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

В стоимость экскурсии включены трансфер, услуги гида. Если вы живёте далеко от места встречи, можем бесплатно забрать вас из отеля.

Дополнительные расходы