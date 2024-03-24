Погрузитесь в удивительный мир Азербайджана, посетив его древние города и насладившись природной красотой в однодневной экскурсии
Путешествие по Азербайджану обещает быть незабываемым.
Экскурсия включает посещение Шемахинской Джума-мечети, подвесного моста в Исмаиллы, озера Нохур в Габале и города Шеки с его богатой историей и культурой. Вас ждут живописные пейзажи, встречи с древней архитектурой и уникальные вкусовые ощущения.
Это путешествие станет открытием культурного и природного многообразия Азербайджана, позволит глубже понять его историю и традиции
Экскурсия включает посещение Шемахинской Джума-мечети, подвесного моста в Исмаиллы, озера Нохур в Габале и города Шеки с его богатой историей и культурой. Вас ждут живописные пейзажи, встречи с древней архитектурой и уникальные вкусовые ощущения.
Это путешествие станет открытием культурного и природного многообразия Азербайджана, позволит глубже понять его историю и традиции
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€63
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Шемахинская Джума-мечеть — первая из возведённых в Азербайджане. Построена в 8 веке в старинном городе Шемаха — бывшей столице страны.
Подвесной мост в Исмаиллинском лесу — продолжительное время он был единственной связующей дорогой между деревнями на противоположных берегах горной реки.
В регионе Габала собрались все высочайшие вершины Азербайджана. Вы прогуляетесь возле живописного озера Нохур, окружённого ярко-зелёной растительностью, и пообедаете на его берегу.
Город Шеки
- Дворец шекинских ханов — бывшая летняя резиденция правителей и главная городская достопримечательность
- Албанская церковь — одно из старейших храмовых сооружений на территории Кавказа
- Верхний караван-сарай 18 века хранит атмосферу средневекового базара, где торговали купцы со всего мира
- Магазин сладостей. Мы остановимся возле одной из первых кондитерских в Шеки. Рецепты здешних сладостей хранятся в секрете и передаются по наследству.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- В стоимость экскурсии включены трансфер, услуги гида. Если вы живёте далеко от места встречи, можем бесплатно забрать вас из отеля.
Дополнительные расходы
- Вход на висячий мост в Исмаиллы — 2 маната/чел.
- Билет во Дворец шекинских ханов — 9 манатов/чел.
- Обед — от 20 манатов/чел.
ежедневно в 08:00
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Её забронировали уже 12 раз на ближайшие дниЗабронировать экскурсию
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у Парных ворот Старого города
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 08:00Экскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алиш — Организатор в Баку
Провёл экскурсии для 120 туристов
Мы уже более 5 лет организовываем яркие и незабываемые путешествия по Азербайджану! Наша профессиональная команда работает для вас 4 сезона в году. Дружелюбные гиды, интересные маршруты и захватывающие дух пейзажи сделают отдых вашей мечты реальностью.
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