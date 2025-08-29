Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы



А Габала, читать дальше с её зелёными горами и тихими озёрами, откроет перед вами картину нетронутой природы, где можно ощутить гармонию и спокойствие.



Этот маршрут подарит вам уникальное сочетание исторического наследия и природной красоты, который останется в сердце навсегда. Экскурсия в Шамаху и Габалу — это путешествие сквозь века, где древние города встречаются с величием природы. В Шамахе вас ждут старинные мечети и дыхание истории, пронизывающее каждый камень.А Габала, 5 1 отзыв

Описание экскурсии Что вас ждёт: 1. Мечеть "Джума" в Шамахе — это не просто храм, а живой свидетель тысячелетней истории, переживший землетрясения, войны и возрождение. Её величественные арки и изящные минареты хранят в себе дух древнего Востока, а внутри царит тишина, наполненная светом, отражающимся от резного камня. Здесь прошлое и настоящее сливаются в единое мгновение, оставляя в душе ощущение вечности. 2. Подвесной мост в Исмаиллы — это мост, который не просто соединяет берега, а соединяет тебя с адреналином и первозданной природой. Под ногами река, в ушах шуршание ветра, а в глазах — величественные горы, которые будто наблюдают за каждым твоим шагом. Здесь каждый миг — это испытание, где лёгкое трепетание моста напоминает о том, что ты стоишь на грани между землёй и небом. 3. Озеро Нохур в Габале — это зеркало природы, в котором отражаются величественные горы и бескрайнее небо. Его вода, спокойная и кристально чистая, словно хранит древние легенды и шёпот ветра, скользящего по водной глади. Здесь время замирает, а душа наполняется тишиной и гармонией, будто сама природа приглашает к отдыху и созерцанию. 4. Канатная дорога в Габале — это путешествие в облака, где каждый подъем открывает захватывающий вид на зелёные холмы и величественные горы, как на картине природы. Скользя над лесами и реками, ты ощущаешь себя частью этого живого полотна, погружаясь в тишину и гармонию. Это не просто дорога, а момент волшебства, когда ты паришь среди облаков, оставив земные заботы позади.

Ответы на вопросы Что включено Комфортный автомобиль с кондиционером

Трансфер из отеля

Услуги профессионального русскоговорящего гида

Все входные билеты в музеи

Что не входит в цену Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: 82 Kichik Gala (My Tour Baku) Завершение: 77 Neftçilər Prospekti Когда и сколько длится? Экскурсия длится около 13 часов