Экскурсия в Шамаху и Габалу — это путешествие сквозь века, где древние города встречаются с величием природы. В Шамахе вас ждут старинные мечети и дыхание истории, пронизывающее каждый камень.
Описание экскурсииЧто вас ждёт: 1. Мечеть "Джума" в Шамахе — это не просто храм, а живой свидетель тысячелетней истории, переживший землетрясения, войны и возрождение. Её величественные арки и изящные минареты хранят в себе дух древнего Востока, а внутри царит тишина, наполненная светом, отражающимся от резного камня. Здесь прошлое и настоящее сливаются в единое мгновение, оставляя в душе ощущение вечности. 2. Подвесной мост в Исмаиллы — это мост, который не просто соединяет берега, а соединяет тебя с адреналином и первозданной природой. Под ногами река, в ушах шуршание ветра, а в глазах — величественные горы, которые будто наблюдают за каждым твоим шагом. Здесь каждый миг — это испытание, где лёгкое трепетание моста напоминает о том, что ты стоишь на грани между землёй и небом. 3. Озеро Нохур в Габале — это зеркало природы, в котором отражаются величественные горы и бескрайнее небо. Его вода, спокойная и кристально чистая, словно хранит древние легенды и шёпот ветра, скользящего по водной глади. Здесь время замирает, а душа наполняется тишиной и гармонией, будто сама природа приглашает к отдыху и созерцанию. 4. Канатная дорога в Габале — это путешествие в облака, где каждый подъем открывает захватывающий вид на зелёные холмы и величественные горы, как на картине природы. Скользя над лесами и реками, ты ощущаешь себя частью этого живого полотна, погружаясь в тишину и гармонию. Это не просто дорога, а момент волшебства, когда ты паришь среди облаков, оставив земные заботы позади.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Комфортный автомобиль с кондиционером
- Трансфер из отеля
- Услуги профессионального русскоговорящего гида
- Все входные билеты в музеи
- Обед во время экскурсии
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: 82 Kichik Gala (My Tour Baku)
Завершение: 77 Neftçilər Prospekti
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
29 авг 2025
Замечательная экскурсия. Отдельное спасибо весёлому и доброжелательному сопровождающему Риаду. Поездка была познавательной и интересной.
