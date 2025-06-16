Мои заказы

Сказочная гора Бешбармаг, Розовые горы, Розовое озеро и современный Баку

Этот тур — настоящее путешествие в мир природных чудес, легенд и современной архитектуры! Он подарит вам гармонию природы, тайны древних легенд и энергию современного мегаполиса!
5
11 отзывов
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Что вас ждёт: 1. Розовое озеро — загадочный природный водоём, меняющий цвет в зависимости от времени года. Его розоватый оттенок создаёт фантастическую атмосферу и идеально подходит для ярких фото 2. Розовые горы — уникальное природное явление, где причудливые скальные образования окрашиваются в розовые и золотистые оттенки на рассвете и закате. Здесь вы почувствуете себя на другой планете! 3. Сказочная гора Бешбармаг — мистическое место, окутанное древними преданиями. Считается, что здесь исполняются желания, а потрясающие виды на Каспийское море оставляют незабываемые впечатления. 4. Мечеть Гейдара – символ величия и духовной красоты Баку! Этот архитектурный шедевр поражает своим изяществом и масштабом. Величественные минареты устремляются в небо, а великолепные купола отражают солнечные лучи, создавая атмосферу благоговения и умиротворения (Экскурсия включает только внешний осмотр, без захода внутрь) 5. Центр Гейдара Алиева – футуристическое чудо Баку! Место, где архитектура превращается в искусство, а пространство словно оживает! Это не просто здание, а символ современного Азербайджана, где прошлое, настоящее и будущее сливаются в единую волну элегантных линий. (Экскурсия включает только внешний осмотр, без захода внутрь)

Ответы на вопросы

Что включено
  • Комфортный автомобиль с кондиционером
  • Трансфер из отеля
  • Услуги профессионального русскоговорящего гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: 82 Kichik Gala (My Tour Baku)
Завершение: 77 Neftçilər Prospekti
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 13 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
4
3
2
1
K
Kollizeia
16 июн 2025
Экскурсия отличная, очень красиво, познавательно и не очень утомительно. Локации интересные, Сабина прекрасный гид и приятный человек. Всем однозначно рекомендую!
Т
Татьяна
26 мая 2025
Добрый день. Великолепное экскурсия!!! Гид Самир очень интересно рассказывал про историю и традиции, уделяя каждому человеку и его вопросам внимание. Сплатил коллектив в дружную компанию. И он говорил на русском, турецком, английском, итальянском языках. 😍😍😍😍
А
Алексей
26 мая 2025
Добрый день. Великолепное экскурсия!!! Гид Самир очень интересно рассказывал про историю и традиции, уделяя каждому человеку и его вопросам внимание. Сплатил коллектив в дружную компанию. И он говорил на русском, турецком, английском, итальянском языках. 😍😍😍😍
A
Ademiay
23 мая 2025
Я увидела розовое озеро, радужные горы, гору Бешбармаг. Спасибо большое гиду Самиру! Все подробно рассказывал. Также очень благодарна Яшару ага за теплый прием и за самый вкусный, неповторимый ароматный чай со сладостями.
А
Адемай
23 мая 2025
Я увидела розовое озеро, радужные горы, гору Бешбармаг. Спасибо большое гиду Самиру! Все подробно рассказывал. Также очень благодарна Яшару ага за теплый прием и за самый вкусный, неповторимый ароматный чай со сладостями.
Н
Наталья
15 мая 2025
Благодарю компанию за замечательную поездку. Все было организовано хорошо и четко. Везде спокойно ходили, не торопились. Водитель очень бережно нас доставил на все локации, да и сам он очень интересный
человек. Экскурсия сама не утомительная, много локаций посмотрели. Конечно же больше всего понравилось на горе Бешбармаг. Все было отлично! Особенную благодарность хочу передать Сабине за столько познавательных, интересных фактов и исторических моментов. Благодарим от всей души! ❤️

Ю
Юлмя
7 мая 2025
Экскурсия интересная, замечательная природа, Сабина интересно и увлекательно рассказала нам об истории, современности и месиаз, что посетили.
Е
Елена
25 апр 2025
◦Хотелось бы выразить благодарность Сабине,как гиду, очень приятная,внимательная, ненавязчивая девушка. Увлеченная, заинтересованная, любящая историю, свою культуру и страну.
◦Хорошо организованный тур,всё вовремя, водитель приятный,машина чистая и аккуратная
◦Красивые места и программа тура, нам всё понравилось, мы остались довольны 😊
И
Инга
22 апр 2025
Гид Рауф- мастер своего дела, информацию дает в полном объёме, да в дороге развлечет) с песнями по всем локациям, гора Бешбармак покорилась, чаем напоили, вкусняшками угостили, даже озеро было розовым! 😁, да и все остальное на высоте
А
Александра
29 мар 2025
Очень красивые локации и удобный транспорт по местам экскурсии.
В
Вера
26 мар 2025
Все супер! наполненная экскурсия! хочется забыть ее и съездить снова с этим туроператором❤️

Входит в следующие категории Баку

