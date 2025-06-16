Этот тур — настоящее путешествие в мир природных чудес, легенд и современной архитектуры! Он подарит вам гармонию природы, тайны древних легенд и энергию современного мегаполиса!
Описание экскурсииЧто вас ждёт: 1. Розовое озеро — загадочный природный водоём, меняющий цвет в зависимости от времени года. Его розоватый оттенок создаёт фантастическую атмосферу и идеально подходит для ярких фото 2. Розовые горы — уникальное природное явление, где причудливые скальные образования окрашиваются в розовые и золотистые оттенки на рассвете и закате. Здесь вы почувствуете себя на другой планете! 3. Сказочная гора Бешбармаг — мистическое место, окутанное древними преданиями. Считается, что здесь исполняются желания, а потрясающие виды на Каспийское море оставляют незабываемые впечатления. 4. Мечеть Гейдара – символ величия и духовной красоты Баку! Этот архитектурный шедевр поражает своим изяществом и масштабом. Величественные минареты устремляются в небо, а великолепные купола отражают солнечные лучи, создавая атмосферу благоговения и умиротворения (Экскурсия включает только внешний осмотр, без захода внутрь) 5. Центр Гейдара Алиева – футуристическое чудо Баку! Место, где архитектура превращается в искусство, а пространство словно оживает! Это не просто здание, а символ современного Азербайджана, где прошлое, настоящее и будущее сливаются в единую волну элегантных линий. (Экскурсия включает только внешний осмотр, без захода внутрь)
Ответы на вопросы
Что включено
- Комфортный автомобиль с кондиционером
- Трансфер из отеля
- Услуги профессионального русскоговорящего гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: 82 Kichik Gala (My Tour Baku)
Завершение: 77 Neftçilər Prospekti
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 13 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
K
Kollizeia
16 июн 2025
Экскурсия отличная, очень красиво, познавательно и не очень утомительно. Локации интересные, Сабина прекрасный гид и приятный человек. Всем однозначно рекомендую!
Т
Татьяна
26 мая 2025
А
Алексей
26 мая 2025
A
Ademiay
23 мая 2025
Я увидела розовое озеро, радужные горы, гору Бешбармаг. Спасибо большое гиду Самиру! Все подробно рассказывал. Также очень благодарна Яшару ага за теплый прием и за самый вкусный, неповторимый ароматный чай со сладостями.
А
Адемай
23 мая 2025
Н
Наталья
15 мая 2025
Благодарю компанию за замечательную поездку. Все было организовано хорошо и четко. Везде спокойно ходили, не торопились. Водитель очень бережно нас доставил на все локации, да и сам он очень интересный
Ю
Юлмя
7 мая 2025
Экскурсия интересная, замечательная природа, Сабина интересно и увлекательно рассказала нам об истории, современности и месиаз, что посетили.
Е
Елена
25 апр 2025
◦Хотелось бы выразить благодарность Сабине,как гиду, очень приятная,внимательная, ненавязчивая девушка. Увлеченная, заинтересованная, любящая историю, свою культуру и страну.
И
Инга
22 апр 2025
Гид Рауф- мастер своего дела, информацию дает в полном объёме, да в дороге развлечет) с песнями по всем локациям, гора Бешбармак покорилась, чаем напоили, вкусняшками угостили, даже озеро было розовым! 😁, да и все остальное на высоте
А
Александра
29 мар 2025
Очень красивые локации и удобный транспорт по местам экскурсии.
В
Вера
26 мар 2025
Все супер! наполненная экскурсия! хочется забыть ее и съездить снова с этим туроператором❤️
