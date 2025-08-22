Познакомимся с городом Баку украшенным после заката яркими огоньками, на машине и пешком.
Вы проедете по столице в самое эффектное время суток и прикоснётесь к её истории через облик бакинских построек.
Описание экскурсии
Приглашаем вас на незабываемую вечернюю экскурсию по Баку, где под звездами и сиянием ночных огней вы откроете для себя магию столицы Азербайджана. С профессиональными гидами, влюбленными в свой город, вы погрузитесь в его богатую историю, современную энергию и уникальную атмосферу. Баку — это место, где Восток встречается с Западом, а прошлое гармонично сливается с настоящим. Не упустите шанс увидеть этот удивительный город в его самом ярком свете! Баку — это идеальное место для отпуска вашей мечты, и его популярность среди туристов продолжает стремительно расти. Вечерняя экскурсия — это идеальный способ познакомиться с городом, когда его улицы оживают в свете фонарей, а достопримечательности приобретают особое очарование. Наши гиды раскроют вам секреты Баку, его историю и современные достижения, чтобы вы смогли почувствовать настоящий дух этого уникального города.
Проспект Нефтяников
Мы проедем по знаменитой улице, где проходит трасса гонок «Формулы-1». Вы почувствуете динамику и энергию этого места, которое оживает во время мировых автоспортивных событий, и насладитесь видами города в вечернем свете.
Культурный центр Гейдара Алиева
Остановимся у шедевра мировой архитектуры, созданного легендарной Захой Хадид. Это здание, признанное лучшим в мире в 2014 году, поражает своими плавными линиями и футуристическим дизайном. Вечером центр подсвечивается, создавая завораживающее зрелище.
Приморский бульвар
Прогуляйтесь по набережной Каспийского моря, где открываются потрясающие виды на современную часть Баку. Это идеальное место, чтобы насладиться свежим морским бризом и полюбоваться сияющими небоскребами. Старый город (Ичеришехер)Погрузитесь в аутентичный дух Баку, прогуливаясь по узким улочкам исторического квартала. Вы увидите главные символы города: величественные Парные ворота, древние крепостные стены, дворец Ширваншахов, старинные бани, караван-сараи и, конечно, загадочную Девичью башню — визитную карточку Баку.
Смотровая площадка
Завершим экскурсию на смотровой площадке, откуда открывается захватывающая панорама ночного Баку. Полюбуйтесь сияющей набережной, величественными Пламенными башнями и огнями города, которые создают поистине волшебную картину.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Проспект Нефтяников
- Культурный центр Гейдара Алиева
- Приморский бульвар
- Старый город
- Смотровая площадка
Что включено
- Транспорт
- Услуга гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Место вашего проживания (в черте города)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
22 авг 2025
Замечательная экскурсия, осталась масса хороших впечатлений! Очень понравился Старый город со своей историей, величественная Девичья башня. От вида со смотровой площадки просто захватывало дух. Flame Towers - это отдельная тема🔥.
Т
Татьяна
21 авг 2025
Были на экскурсии по ночному Баку и остались в абсолютном восторге!!
Очень хочу поблагодарить гида за такую интересную прогулку - с его подачи места в центре города заиграли новыми красками и теперь мы знаем о них намного больше 😍
В отель вернулись счастливые и впечатленные, спасибо большое Латифу!)
R
Ruslan
20 авг 2025
Хочу поделиться своими впечатлениями о потрясающей экскурсии по Баку. Наш гид Латиф оказался настоящим профессионалом своего дела, влюбленным в свой город и готовый поделиться этой любовью с каждым туристом.
Что особенно
Т
Татьяна
20 авг 2025
Улыбка Латифа сразу расположила нас. Его шутки, лёгкость в общении добавили обаяния в наш "Старый и новый Баку в вечених огнях", именно так называлась наша экскурсия. Профессиональная подача исторического материала
Входит в следующие категории Баку
