Приглашаем вас на незабываемую вечернюю экскурсию по Баку, где под звездами и сиянием ночных огней вы откроете для себя магию столицы Азербайджана. С профессиональными гидами, влюбленными в свой город, вы погрузитесь в его богатую историю, современную энергию и уникальную атмосферу. Баку — это место, где Восток встречается с Западом, а прошлое гармонично сливается с настоящим. Не упустите шанс увидеть этот удивительный город в его самом ярком свете! Баку — это идеальное место для отпуска вашей мечты, и его популярность среди туристов продолжает стремительно расти. Вечерняя экскурсия — это идеальный способ познакомиться с городом, когда его улицы оживают в свете фонарей, а достопримечательности приобретают особое очарование. Наши гиды раскроют вам секреты Баку, его историю и современные достижения, чтобы вы смогли почувствовать настоящий дух этого уникального города.

Проспект Нефтяников

Мы проедем по знаменитой улице, где проходит трасса гонок «Формулы-1». Вы почувствуете динамику и энергию этого места, которое оживает во время мировых автоспортивных событий, и насладитесь видами города в вечернем свете.

Культурный центр Гейдара Алиева

Остановимся у шедевра мировой архитектуры, созданного легендарной Захой Хадид. Это здание, признанное лучшим в мире в 2014 году, поражает своими плавными линиями и футуристическим дизайном. Вечером центр подсвечивается, создавая завораживающее зрелище.

Приморский бульвар

Прогуляйтесь по набережной Каспийского моря, где открываются потрясающие виды на современную часть Баку. Это идеальное место, чтобы насладиться свежим морским бризом и полюбоваться сияющими небоскребами. Старый город (Ичеришехер)Погрузитесь в аутентичный дух Баку, прогуливаясь по узким улочкам исторического квартала. Вы увидите главные символы города: величественные Парные ворота, древние крепостные стены, дворец Ширваншахов, старинные бани, караван-сараи и, конечно, загадочную Девичью башню — визитную карточку Баку.

Смотровая площадка

Завершим экскурсию на смотровой площадке, откуда открывается захватывающая панорама ночного Баку. Полюбуйтесь сияющей набережной, величественными Пламенными башнями и огнями города, которые создают поистине волшебную картину.