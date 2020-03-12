30 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Вечерний Баку и огненный Янардаг

Очароваться городом и стать свидетелями уникального явления

Сабина
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Сабина – ваш гид
Настоящий праздник света ждёт вас на этой экскурсии! Вы полюбуетесь старыми и современными зданиями Баку в вечерних декорациях: восхититесь Пламенными башнями, яркой улицей Низами, знаменитыми фонтанами, сверкающим Кристалл-Холлом.

Узнаете историю города, бакинские традиции и древние обычаи.

А после отправитесь к горе Янардаг, чей природный огонь не гаснет 2000 лет.
80 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 1 друга
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 2 человек
Можно с детьми
Встреча от отеля проживания туристов
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У этой экскурсии30 отзывов
4.9
Вечерний Баку и огненный Янардаг
Вечерний Баку и огненный Янардаг

Что вас ожидает

Знаковые места столицы в вечерней иллюминации
Экскурсия охватывает самые интересные места нового Баку, каждое из которых поделится своей историей. Вы прогуляетесь по любимой бакинцами улице Низами, полюбуетесь ансамблем площади Фонтанов, проедете по проспекту Гейдара Алиева, а на смотровой площадке рассмотрите панораму Баку и Пламенные башни — современный символ города, гармонично дополняющий старинные панорамы.

Истории Баку и бакинцев
Я помогу узнать и почувствовать Баку, рассказывая о древней истории и современных сюжетах. Вы узнаете о вечно молодом празднике весны Новруз, о традициях и обычаях азербайджанского народа, о выдающихся бакинцах: Рихарде Зорге, Льве Ландау, Муслиме Магомаеве и других. Откроете для себя историю Баку эпохи нефтяного бума и рассмотрите красивейшие здания-дворцы того времени. Кроме того, я расскажу о самых современных достопримечательностях: о космическом здании Культурного центра Гейдара Алиева и блистательном Кристалл-Холле, где в 2012 году проходило Евровидение.

Уникальное природное явление
Путешествие по городу будет дополнено поездкой к природной достопримечательности — негаснущей горе Янардаг. Объятая языками пламени, в дождь и снег она горит больше 2000 лет! Здесь вы узнаете о древних упоминаниях Янардага и о связи горы с культом зороастризма.

Организационные детали

Транспортные расходы включены в стоимость экскурсии.

Вечерний Баку и огненный Янардаг
Вечерний Баку и огненный Янардаг
Вечерний Баку и огненный Янардаг
Вечерний Баку и огненный Янардаг

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура от отеля проживания туристов.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Сабина
Сабина
Мне 36 лет. Имею сертификат гида. Специализируюсь на темах: история, архитектура, этнография, религия, традиции, национальные меньшинства, культура. Координатор проекта единственного в Азербайджане русскоязычного информационно-туристического журнала, много путешествую по стране, изучаю историю и архивные материалы, пишу статьи. Мой девиз: «Туризм — лучшие страницы нашей жизни!». Всегда хочется побольше рассказать о своей замечательной Родине.
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30 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

12 марта 2020
Приехали с друзьями в Баку впервые. В первый же день вечером, у нас была запланирована экскурсия по вечернему Баку с Сабиной. Несмотря на небольшую нашу усталость с дороги, экскурсия прошла на одном дыхании, великолепно! Маршрут был четко спланирован, информация емкая, живая.
У нас в группе было 5 взрослых и ребенок 9 лет, всем очень понравилось! Сабина интересный рассказчик и очень позитивный человек, дала нам много дополнительной информации.
После окончания экскурсии отвела нас в ресторанчик местной кухни.
Сабина, еще раз большое тебе спасибо! Отдельное спасибо за пирожки которыми ты нас (голодных туристов с самолета) угощала во время экскурсии))
5 февраля 2020
С первых минут знакомства с Сабиной создается такое впечатление, что давно знакомы и тебя очень-очень ждали в Баку чтобы обо всем рассказать и показать. Внимательная, обаятельная, нтересный рассказчик, эрудированная, моментально чувствующая что гостю более интересно и на чем акцентировать свой рассказ. Три часа незаметно перетекли в четыре и не хотелось расставаться уже с близким тебе человеком...
1 января 2020
Побывали в Баку впервые и пробегав первый день не о чем, решили взять экскурсию вечернюю, чтобы сделать красивые фото и составить дальнейший маршрут оставшихся дней в голове..)! По отзывам очень понравилась Сабина, что и подтвердилось в дальнейшем.Очень грамотный и любящий свое дело гид! Перед экскурсией мы списались, т.к у нас годовалый ребенок, я попросила очень включить пару мест, которые нам с мужем особо интересны, а часть исторических событий упустить), договорились о времени. После этой экскурсии могли с легкостью ориентироваться, как в старом так и в современном Баку, узнали о традициях населения и истории возникновения значимых зданий . Прощались как давние знакомые, гид очень доброжелательная и даже помогала нам с дочей)), в итоге так расслабились, что забыли в машине шарф, пришлось звонить и просить передать в отель, гид пошла на встречу. Подсказала куда сходить оставшиеся дни, что и где купить, попробовать из еды, вообщем огромное ей человеческое спасибо!!! Рекомендую от души!!!
21 ноября 2019
Все было пунктуально и интересно!
11 ноября 2019
Замечательная экскурсия, Сабина хорошо продумала маршрут, хорошая подача материала, приятно слушать, отвечала на все наши вопросы не только по теме экскурсии, но и на интересующие нас. Сама Сабина с хорошим чувством юмора, с умением рассказать легко, весело и интересно, благодаря ей мы влюбились в Баку,
18 октября 2019
Благодарим Сабину за проведенную экскурсию. Всё было замечательно!
14 октября 2019
Экскурсия красочная, яркая и позитивная. Будет интересна всем.
Сабина, еще раз спасибо!
2 октября 2019
Мы сегодня вернулись в Питер! Он встретил нас холодной погодой и дождем! Но воспоминания о прекрасном солнечном Баку делают даже нашу погоду теплее. Сабина была нашим не первым гидом, но первым по-настоящему знающим, любящим свой город, а что еще немало важно очень позитивным, добрым человеком - это всегда располагает людей. Ее рассказ был ярким, эмоциональным, помимо истории, просмотра достопримечательностей мы узнали от нее и где лучше поесть, где что можно купить, что лучше посмотреть в первую очередь, и даже узнали рецепты новых блюд! А в конце экскурсии она заказала нам рыбу в ресторане, за что ей отдельное спасибо! Но главное спасибо за экскурсию, за то, что показала нам такое замечательное место - Янардаг, спасибо за любовь к Баку и за то, что эта любовь теперь и в наших сердцах! С уважением - туристы Кадышевы Елена и Анатолий!
2 октября 2019
Мы с друзьми посетили экскурсию Баку вечерний и огненный Янардаг. . Были под большим впечатлением. Город удивил. Красоту некоторых объектов не возможно увидеть и оценить в дневное время. Сабина (экскурсовод) - просто шедевр
13 сентября 2019
Сабина очень хороший гид, замечательный рассказчик. Янардаг-уникальное природное явление, но если бы там организовали ещё небольшое шоу, было бы ещё лучше.
Ещё 20 отзывов

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