30 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Знаковые места столицы в вечерней иллюминации

Экскурсия охватывает самые интересные места нового Баку, каждое из которых поделится своей историей. Вы прогуляетесь по любимой бакинцами улице Низами, полюбуетесь ансамблем площади Фонтанов, проедете по проспекту Гейдара Алиева, а на смотровой площадке рассмотрите панораму Баку и Пламенные башни — современный символ города, гармонично дополняющий старинные панорамы.

Истории Баку и бакинцев

Я помогу узнать и почувствовать Баку, рассказывая о древней истории и современных сюжетах. Вы узнаете о вечно молодом празднике весны Новруз, о традициях и обычаях азербайджанского народа, о выдающихся бакинцах: Рихарде Зорге, Льве Ландау, Муслиме Магомаеве и других. Откроете для себя историю Баку эпохи нефтяного бума и рассмотрите красивейшие здания-дворцы того времени. Кроме того, я расскажу о самых современных достопримечательностях: о космическом здании Культурного центра Гейдара Алиева и блистательном Кристалл-Холле, где в 2012 году проходило Евровидение.

Уникальное природное явление

Путешествие по городу будет дополнено поездкой к природной достопримечательности — негаснущей горе Янардаг. Объятая языками пламени, в дождь и снег она горит больше 2000 лет! Здесь вы узнаете о древних упоминаниях Янардага и о связи горы с культом зороастризма.