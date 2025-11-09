читать дальше

это я, Руфат Алиев, член правления ассоциации туристических гитов Азербайджана, национальный тренер по туризму. Посещение погреба и ознакомления с коллекцией входит в Тур и в этом ничего странного нет. Сожалею, что это вызвало тревогу. Звонить заранее в рестораны, музеи, уточнять Работают ли Они, открыты или закрыты, Можно ли открыть если попадаешь в нерабочее время, это в порядке вещей среди гидов. До сегодняшнего дня ни одного негативного отзыва по поводу моих гидов не было, они все профессиональные и аккредитованные. Всем туристам даётся право выбора идти в погреб на дегустацию портвейна и гранатового вина или нет, идти на дегустацию Азербайджанского чая и сладостей или нет, гид Может предложить, а не настаивать, и мой гид вам предложил, а не заставлял. Что касается центра Алиева то там проходили мероприятия и наш гид трижды объехал вокруг центра чтобы припарковаться, Но не зависящим от него причинам он не смог остановить машину на парковке. Гид не всегда имеет возможность припарковать свою машину в желаемом месте."Друзья" гида это владельцы обьектов, с которыми он договаривается заранее чтобы миновать ситуацию когда приходишь на локацию а двери закрыты, и это когда идёт дождь совсем не комильфо. Я вам отправил голосовые записи с разьяснениями и вариантами решения "проблемы". Также хочу добавить, что это автомобильная экскурсия и она проводится на транспорте, а не в пешем формате. Основную часть времени туристы проводят в машине, где гид рассказывает об истории, архитектуре и традициях нашей страны. Именно в этом и заключается суть автомобильной экскурсии. Выражаю надежду что ваши впечатления о Баку остались самыми позитивными 😊