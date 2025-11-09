Мои заказы

Небанально по Баку в вечерних огнях

Лампа Алладина, летающие ковры и советские фильмы - всё это в Баку! Узнайте больше о городе через интерактив и юмор
Экскурсия по Баку в вечерних огнях - это уникальная возможность увидеть культурный центр Гейдара Алиева, пройтись по проспекту Нефтяников и Старому городу. Вас ждут средневековые караван-сараи, хамамы и Бакинский бульвар.
Побывайте на местах съёмок известных фильмов и сделайте яркие фотографии в Ичери-шехер. Дегустация национальных сладостей и гранатового вина добавит вкуса вашему путешествию. Панорама города и Пламенные башни завершат ваше знакомство с Баку

4.9
21 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏙️ Вечерние огни Баку
  • 🎥 Места съёмок фильмов
  • 📸 Фотосессия в Ичери-шехер
  • 🍷 Дегустация сладостей и вина
  • 🏛️ Архитектура и история
Небанально по Баку в вечерних огнях© Руфат
Небанально по Баку в вечерних огнях© Руфат
Небанально по Баку в вечерних огнях© Руфат
Время начала: 20:00, 20:30, 21:00

Что можно увидеть

  • Культурный центр Гейдара Алиева
  • Проспект Нефтяников
  • Старый город
  • Бакинский бульвар
  • Пламенные башни

Описание экскурсии

Вы рассмотрите культурный центр Гейдара Алиева — один из самых удачных проектов Заха Хадид, который признали лучшим зданием в мире 2014 году.

Проедете по проспекту Нефтяников, где проходит маршрут гонок «Формулы-1».

Познакомитесь в Старом городе с архитектурой средневековых караван-сараев и старинных хамамов.

Пройдётесь по первому проспекту города и самой старой улице Баку.

Совершите променад по Бакинскому бульвару — самому длинному в Европе.

Побываете в местах съёмок культовых советских фильмов «Бриллиантовая рука» и «Человек амфибия»

Сделаете эффектные снимки на самых живописных локациях Ичери-шехер. Я — фотограф и помогу вам создать яркие кадры!

Продегустируете национальные сладости и гранатовое вино (по желанию).

Полюбуетесь панорамой города, набережной и Пламенными башнями со смотровой площадки.

Организационные детали

Отдельно и по желанию оплачивается обед в ресторане.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Гостиница
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руфат
Руфат — ваш гид в Баку
Провёл экскурсии для 71 туриста
Азербайджанский общественный и гуманитарный деятель, правозащитник, юрист по правам человека и медицинскому праву, идеолог, лоббист, политик и политолог, исследователь и публицист, куратор по современному искусству, национальный тренер по туризму, гид и профессиональный фотограф. С 2007 года работаю гидом по России. С 2013 года по Азербайджану. Общий стаж гида 15 лет. Идеально владею русским языком. Восхищаю туристов своими голосовыми пародиями.
Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 21 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
20
4
3
2
1
1

Фотографии от путешественников

Небанально по Баку в вечерних огнях (Александра)Небанально по Баку в вечерних огнях (Александра)Небанально по Баку в вечерних огнях (Александра)Небанально по Баку в вечерних огнях (Александра)Небанально по Баку в вечерних огнях (Ирина)Небанально по Баку в вечерних огнях (Ирина)Небанально по Баку в вечерних огнях (Ирина)Небанально по Баку в вечерних огнях (Ирина)Небанально по Баку в вечерних огнях (Ирина)Небанально по Баку в вечерних огнях (Ирина)Небанально по Баку в вечерних огнях (Ирина)Небанально по Баку в вечерних огнях (Ирина)Небанально по Баку в вечерних огнях (Ирина)Небанально по Баку в вечерних огнях (Наталья)Небанально по Баку в вечерних огнях (Наталья)Небанально по Баку в вечерних огнях (Наталья)Небанально по Баку в вечерних огнях (Наталья)Небанально по Баку в вечерних огнях (Татьяна)Небанально по Баку в вечерних огнях (Татьяна)Небанально по Баку в вечерних огнях (Татьяна)Небанально по Баку в вечерних огнях (Александр)Небанально по Баку в вечерних огнях (Ирина)Небанально по Баку в вечерних огнях (Ирина)Небанально по Баку в вечерних огнях (Татьяна)Небанально по Баку в вечерних огнях (Татьяна)Небанально по Баку в вечерних огнях (Мария)Небанально по Баку в вечерних огнях (Мария)Небанально по Баку в вечерних огнях (Мария)Небанально по Баку в вечерних огнях (Мария)Небанально по Баку в вечерних огнях (Мария)
Анатолий
Анатолий
9 ноя 2025
Были на экскурсии по вечернему Баку. Гид у нас был Рауль. Это была невероятно насыщенная и интересная экскурсия. Рауль нас провез по всем интересным локациям, по дороге и на местах
всё рассказал, очень много исторических фактов. Рауль очень начитанный и эрудированный человек, хороший собеседник, ответил на все вопросы. Экскурсия очень не напряженная, доехали до одной локации, походили ногами, переехали к другой и так далее. Погулять придется по набережной и старому городу. Мы были втроём с ребенком 7 лет. Всё прошло на ура, все в большом восторге. Однозначно рекомендую, при чём лучше ехать в первый день, сразу получите общее представление о городе и сориентируетесь куда сходите в последующие дни.

А
Александра
6 ноя 2025
Спасибо большое экскурсоводу Раулю! Все очень понравилось! Душевно, комфортно, безопасно и весело❤️
Спасибо большое экскурсоводу Раулю! Все очень понравилось! Душевно, комфортно, безопасно и весело❤️Спасибо большое экскурсоводу Раулю! Все очень понравилось! Душевно, комфортно, безопасно и весело❤️Спасибо большое экскурсоводу Раулю! Все очень понравилось! Душевно, комфортно, безопасно и весело❤️Спасибо большое экскурсоводу Раулю! Все очень понравилось! Душевно, комфортно, безопасно и весело❤️
Наталия
Наталия
5 ноя 2025
Изначально экскурсия была запланирована на 20:00, но в день проведения гид написал, что приедет в 18:00, не уточняя, удобно ли нам. Мы предложили вариант в 19:00, однако он несколько раз
звонил раньше и торопил нас, что создало ощущение спешки и неразберихи.

Погода была дождливая, поэтому большую часть времени мы провели в машине. Исторической информации и рассказов было совсем немного, маршрут выглядел неструктурированным. Мы должны были остановиться у центра Гейдара Алиева, но из-за отсутствия парковки так и не вышли.

В какой-то момент гид стал звонить своему знакомому, сказал, что тот присоединится, и предложил пойти «в погреб пить портвейн и посмотреть галерею». Для нас, трёх девушек, это выглядело неуместно и вызывало тревогу, поэтому мы решили завершить экскурсию.

Возможно, кому-то понравится неформальный стиль общения, но хотелось бы больше профессионализма, структуры и ощущения безопасности.

Руфат
Руфат
Ответ организатора:
Доброго времени суток. Я связался с вами по WhatsApp, но отвечу и здесь чтобы не осталось недопониманий."Друг" которому звонил гид
это я, Руфат Алиев, член правления ассоциации туристических гитов Азербайджана, национальный тренер по туризму. Посещение погреба и ознакомления с коллекцией входит в Тур и в этом ничего странного нет. Сожалею, что это вызвало тревогу. Звонить заранее в рестораны, музеи, уточнять Работают ли Они, открыты или закрыты, Можно ли открыть если попадаешь в нерабочее время, это в порядке вещей среди гидов. До сегодняшнего дня ни одного негативного отзыва по поводу моих гидов не было, они все профессиональные и аккредитованные. Всем туристам даётся право выбора идти в погреб на дегустацию портвейна и гранатового вина или нет, идти на дегустацию Азербайджанского чая и сладостей или нет, гид Может предложить, а не настаивать, и мой гид вам предложил, а не заставлял. Что касается центра Алиева то там проходили мероприятия и наш гид трижды объехал вокруг центра чтобы припарковаться, Но не зависящим от него причинам он не смог остановить машину на парковке. Гид не всегда имеет возможность припарковать свою машину в желаемом месте."Друзья" гида это владельцы обьектов, с которыми он договаривается заранее чтобы миновать ситуацию когда приходишь на локацию а двери закрыты, и это когда идёт дождь совсем не комильфо. Я вам отправил голосовые записи с разьяснениями и вариантами решения "проблемы". Также хочу добавить, что это автомобильная экскурсия и она проводится на транспорте, а не в пешем формате. Основную часть времени туристы проводят в машине, где гид рассказывает об истории, архитектуре и традициях нашей страны. Именно в этом и заключается суть автомобильной экскурсии. Выражаю надежду что ваши впечатления о Баку остались самыми позитивными 😊

И
Ирина
3 ноя 2025
Всем добрый вечер. Были на экскурсии с Раулем по вечернему Баку. Я и сын, мы побывали в сказке. Рауль-замечательный гид, все расскажет, пояснит, пошутит. Мы в полном восторге. Приезжайте в Баку. Очень красиво.
Всем добрый вечер. Были на экскурсии с Раулем по вечернему Баку. Я и сын, мы побывалиВсем добрый вечер. Были на экскурсии с Раулем по вечернему Баку. Я и сын, мы побывалиВсем добрый вечер. Были на экскурсии с Раулем по вечернему Баку. Я и сын, мы побывалиВсем добрый вечер. Были на экскурсии с Раулем по вечернему Баку. Я и сын, мы побывалиВсем добрый вечер. Были на экскурсии с Раулем по вечернему Баку. Я и сын, мы побывалиВсем добрый вечер. Были на экскурсии с Раулем по вечернему Баку. Я и сын, мы побывалиВсем добрый вечер. Были на экскурсии с Раулем по вечернему Баку. Я и сын, мы побывалиВсем добрый вечер. Были на экскурсии с Раулем по вечернему Баку. Я и сын, мы побывалиВсем добрый вечер. Были на экскурсии с Раулем по вечернему Баку. Я и сын, мы побывали
Наталья
Наталья
3 ноя 2025
Спасибо огромное Раулю за экскурсию Не банальный Баку! Рауль показал нам город в ночных огнях, открыл для нас много мест, рассказал море информации. Он был с нами больше заявленного времени
(вместо 2,5 был с нами 4 часа), несмотря на то, что перед нами у него тоже была интенсивная экскурсия Рауль был с нами энергичным, внимательным и веселым. Рауль, спасибо Вам огромное за первый супер вечер в Баку!!!! Мы очень довольны♥️ мы влюблены в Баку ♥️

Спасибо огромное Раулю за экскурсию Не банальный Баку! Рауль показал нам город в ночных огнях, открылСпасибо огромное Раулю за экскурсию Не банальный Баку! Рауль показал нам город в ночных огнях, открылСпасибо огромное Раулю за экскурсию Не банальный Баку! Рауль показал нам город в ночных огнях, открылСпасибо огромное Раулю за экскурсию Не банальный Баку! Рауль показал нам город в ночных огнях, открыл
Татьяна
Татьяна
2 ноя 2025
Очень довольна экскурсией! Вечерний Баку с огоньками просто волшебный! Спасибо Раулю- коллеге Руфата! Интересная информация, всё чётко, понятно, познавательно! Ну а за фотогрфии отдельное огромное спасибо! Классно, весело провела время, хочу вернуться в Азербайджан ещё! Экскурсию рекомендую!
Очень довольна экскурсией! Вечерний Баку с огоньками просто волшебный! Спасибо Раулю- коллеге Руфата! Интересная информация, всёОчень довольна экскурсией! Вечерний Баку с огоньками просто волшебный! Спасибо Раулю- коллеге Руфата! Интересная информация, всёОчень довольна экскурсией! Вечерний Баку с огоньками просто волшебный! Спасибо Раулю- коллеге Руфата! Интересная информация, всё
А
Александр
1 ноя 2025
Отличный вечер в приятной компании опытного гида Рауля как знакомство с городом Баку - что можеть быть лучше?!
Экскурсия прошла на одном дыхании, проехав на авто Рауль с интересом вел рассказ и показал достопримечательности города, позже на прогулке сделали отличные фото и получили советы,что осмотреть подробнее, где покушать, где, что можно купить.
Рекомендую!
Отличный вечер в приятной компании опытного гида Рауля как знакомство с городом Баку - что можеть быть лучше?!
И
Ирина
20 окт 2025
Экскурсия превзошла все ожидания. Гид отлично знает исторические аспекты Баку и окрестностей, умеет увлекательно рассказывать, живо отвечал на все вопросы. Наша семья выражает благодарность за рекомендацию местных ресторанчиков и за яркие впечатления и душевную атмосферу.
Экскурсия превзошла все ожидания. Гид отлично знает исторические аспекты Баку и окрестностей, умеет увлекательно рассказывать, живоЭкскурсия превзошла все ожидания. Гид отлично знает исторические аспекты Баку и окрестностей, умеет увлекательно рассказывать, живо
А
Анастасия
14 окт 2025
Недавно я посетила обзорную экскурсию "Небанально по Баку в вечерних огнях" и хочу поделиться своими впечатлениями!
Сначала хочу отметить, что сам маршрут был тщательно продуман. Мы посетили самые интересные и знаковые
места города, а каждый остановки были наполнены увлекательными историями и фактами. Гид, Рауль, оказался настоящим профессионалом: он не только прекрасно ориентировался в теме, но и умело завладел вниманием участников группы. Он всегда готов был ответить на вопросы, делая экскурсию интерактивной и увлекательной.
Также стоит отметить, что экскурсия проходила в дружелюбной атмосфере, что сделало наше времяпрепровождение еще более приятным и запоминающимся. Я с удовольствием буду рекомендовать эту экскурсию своим друзьям и знакомым.

Татьяна
Татьяна
7 окт 2025
Рауль провел нам яркую и насыщенную экскурсию. Всегда приятно слушать гида, который знает историю своей страны и города, здорово, когда этим занимается гид, имея историческое образование и который может ответить на вопросы, как человек глубоко знающий историю! Приветливый, располагающий к себе человек! Сделал нам отличные фото, вместо 2 часов мы провели вместе почти 4 часа.
Большое спасибо!
Рауль провел нам яркую и насыщенную экскурсию. Всегда приятно слушать гида, который знает историю своей страныРауль провел нам яркую и насыщенную экскурсию. Всегда приятно слушать гида, который знает историю своей страны
Мария
Мария
2 окт 2025
Если вы не знаете как провести вечер или день в Баку смело выбирайте Руфата и Рауля.

Интересно о любимом городе, с ветерком в самые значимые точки города.

Мы провели отличный вечер, сделали много красивых фоток и много смеялись. Наилучшие впечатления, спасибо!
Если вы не знаете как провести вечер или день в Баку смело выбирайте Руфата и Рауля.Если вы не знаете как провести вечер или день в Баку смело выбирайте Руфата и Рауля.Если вы не знаете как провести вечер или день в Баку смело выбирайте Руфата и Рауля.Если вы не знаете как провести вечер или день в Баку смело выбирайте Руфата и Рауля.Если вы не знаете как провести вечер или день в Баку смело выбирайте Руфата и Рауля.
Е
Екатерина
14 сен 2025
Большое спасибо Раулю за прекрасную экскурсию по Баку!
Слушать Рауля было очень интересно, он поделился множеством фактов о местах посещения, стране и ее жителях, и было видно, как сильно он любит
свое дело. Маршрут экскурсии охватил все основные места, чтобы влюбиться в вечерний Баку.
Рауль дал ценные рекомендации по местам для посещения, которые оправдали себя на 100%. Уже после экскурсии не могли забронировать ресторан в котором в выходные лучше иметь бронь, обратились к Раулю и он нам во всем помог.
Его готовность помочь в любой ситуации оставила очень приятное впечатление.
Рекомендуем гида как профессионала, энтузиаста и очень внимательного человека!

Большое спасибо Раулю за прекрасную экскурсию по Баку!Большое спасибо Раулю за прекрасную экскурсию по Баку!Большое спасибо Раулю за прекрасную экскурсию по Баку!Большое спасибо Раулю за прекрасную экскурсию по Баку!Большое спасибо Раулю за прекрасную экскурсию по Баку!Большое спасибо Раулю за прекрасную экскурсию по Баку!Большое спасибо Раулю за прекрасную экскурсию по Баку!
Н
Наталья
14 сен 2025
Ездили 8 сентября 2025 года, гид Рауль. Взяли вечернюю экскурсию в первый день прилета. Увидели сразу много локаций, экскурсия была как и на автомобиле, так и пешеходная, по набережной и старому городу. Узнали много нового и интересного про город Баку и жизнь в Азербайджане. Экскурсия продлилась дольше запланированного, 4 часа… Остались всем довольны
Олеся
Олеся
13 сен 2025
С нами был Рауль - отличный профессиональный гид. Через 5 минут встречи у Вас будет друг, который расскажет Вам много интересного. Это человек, который знает про все и расскажет больше, чем Вы прочитаете в путеводителях.
Самое печальное, это будет время расставания, так как с ним время пролетает быстро и очень познавательно.
Обязательно порекомендую своим друзьям.
Баку и Рауль в нашем сердце.
Анна
Анна
8 сен 2025
Приехала на выходные и взяла экскурсию с расчетом в общих чертах познакомиться с городом) В итоге получилась полноценная насыщенная программа, путешествие по ночному городу всегда отличается от его дневного облика, завораживающие виды и много интересной информации, гигабайты фотографий 🤗 Очень понравилось, спасибо гиду Раулю ☺️
Приехала на выходные и взяла экскурсию с расчетом в общих чертах познакомиться с городом) В итогеПриехала на выходные и взяла экскурсию с расчетом в общих чертах познакомиться с городом) В итогеПриехала на выходные и взяла экскурсию с расчетом в общих чертах познакомиться с городом) В итоге

