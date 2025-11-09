Лампа Алладина, летающие ковры и советские фильмы - всё это в Баку! Узнайте больше о городе через интерактив и юмор
Экскурсия по Баку в вечерних огнях - это уникальная возможность увидеть культурный центр Гейдара Алиева, пройтись по проспекту Нефтяников и Старому городу. Вас ждут средневековые караван-сараи, хамамы и Бакинский бульвар. читать дальше
Побывайте на местах съёмок известных фильмов и сделайте яркие фотографии в Ичери-шехер. Дегустация национальных сладостей и гранатового вина добавит вкуса вашему путешествию. Панорама города и Пламенные башни завершат ваше знакомство с Баку
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руфат — ваш гид в Баку
Провёл экскурсии для 71 туриста
Азербайджанский общественный и гуманитарный деятель, правозащитник, юрист по правам человека и медицинскому праву, идеолог, лоббист, политик и политолог, исследователь и публицист, куратор по современному искусству, национальный тренер по туризму, гид и профессиональный фотограф. С 2007 года работаю гидом по России. С 2013 года по Азербайджану. Общий стаж гида 15 лет. Идеально владею русским языком. Восхищаю туристов своими голосовыми пародиями.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
20
4
–
3
–
2
–
1
1
Фотографии от путешественников
Анатолий
9 ноя 2025
Были на экскурсии по вечернему Баку. Гид у нас был Рауль. Это была невероятно насыщенная и интересная экскурсия. Рауль нас провез по всем интересным локациям, по дороге и на местах читать дальше
всё рассказал, очень много исторических фактов. Рауль очень начитанный и эрудированный человек, хороший собеседник, ответил на все вопросы. Экскурсия очень не напряженная, доехали до одной локации, походили ногами, переехали к другой и так далее. Погулять придется по набережной и старому городу. Мы были втроём с ребенком 7 лет. Всё прошло на ура, все в большом восторге. Однозначно рекомендую, при чём лучше ехать в первый день, сразу получите общее представление о городе и сориентируетесь куда сходите в последующие дни.
А
Александра
6 ноя 2025
Спасибо большое экскурсоводу Раулю! Все очень понравилось! Душевно, комфортно, безопасно и весело❤️
Наталия
5 ноя 2025
Изначально экскурсия была запланирована на 20:00, но в день проведения гид написал, что приедет в 18:00, не уточняя, удобно ли нам. Мы предложили вариант в 19:00, однако он несколько раз читать дальше
звонил раньше и торопил нас, что создало ощущение спешки и неразберихи.
Погода была дождливая, поэтому большую часть времени мы провели в машине. Исторической информации и рассказов было совсем немного, маршрут выглядел неструктурированным. Мы должны были остановиться у центра Гейдара Алиева, но из-за отсутствия парковки так и не вышли.
В какой-то момент гид стал звонить своему знакомому, сказал, что тот присоединится, и предложил пойти «в погреб пить портвейн и посмотреть галерею». Для нас, трёх девушек, это выглядело неуместно и вызывало тревогу, поэтому мы решили завершить экскурсию.
Возможно, кому-то понравится неформальный стиль общения, но хотелось бы больше профессионализма, структуры и ощущения безопасности.
Руфат
Ответ организатора:
Доброго времени суток. Я связался с вами по WhatsApp, но отвечу и здесь чтобы не осталось недопониманий."Друг" которому звонил гид читать дальше
это я, Руфат Алиев, член правления ассоциации туристических гитов Азербайджана, национальный тренер по туризму. Посещение погреба и ознакомления с коллекцией входит в Тур и в этом ничего странного нет. Сожалею, что это вызвало тревогу. Звонить заранее в рестораны, музеи, уточнять Работают ли Они, открыты или закрыты, Можно ли открыть если попадаешь в нерабочее время, это в порядке вещей среди гидов. До сегодняшнего дня ни одного негативного отзыва по поводу моих гидов не было, они все профессиональные и аккредитованные. Всем туристам даётся право выбора идти в погреб на дегустацию портвейна и гранатового вина или нет, идти на дегустацию Азербайджанского чая и сладостей или нет, гид Может предложить, а не настаивать, и мой гид вам предложил, а не заставлял. Что касается центра Алиева то там проходили мероприятия и наш гид трижды объехал вокруг центра чтобы припарковаться, Но не зависящим от него причинам он не смог остановить машину на парковке. Гид не всегда имеет возможность припарковать свою машину в желаемом месте."Друзья" гида это владельцы обьектов, с которыми он договаривается заранее чтобы миновать ситуацию когда приходишь на локацию а двери закрыты, и это когда идёт дождь совсем не комильфо. Я вам отправил голосовые записи с разьяснениями и вариантами решения "проблемы". Также хочу добавить, что это автомобильная экскурсия и она проводится на транспорте, а не в пешем формате. Основную часть времени туристы проводят в машине, где гид рассказывает об истории, архитектуре и традициях нашей страны. Именно в этом и заключается суть автомобильной экскурсии. Выражаю надежду что ваши впечатления о Баку остались самыми позитивными 😊
И
Ирина
3 ноя 2025
Всем добрый вечер. Были на экскурсии с Раулем по вечернему Баку. Я и сын, мы побывали в сказке. Рауль-замечательный гид, все расскажет, пояснит, пошутит. Мы в полном восторге. Приезжайте в Баку. Очень красиво.
Наталья
3 ноя 2025
Спасибо огромное Раулю за экскурсию Не банальный Баку! Рауль показал нам город в ночных огнях, открыл для нас много мест, рассказал море информации. Он был с нами больше заявленного времени читать дальше
(вместо 2,5 был с нами 4 часа), несмотря на то, что перед нами у него тоже была интенсивная экскурсия Рауль был с нами энергичным, внимательным и веселым. Рауль, спасибо Вам огромное за первый супер вечер в Баку!!!! Мы очень довольны♥️ мы влюблены в Баку ♥️
Татьяна
2 ноя 2025
Очень довольна экскурсией! Вечерний Баку с огоньками просто волшебный! Спасибо Раулю- коллеге Руфата! Интересная информация, всё чётко, понятно, познавательно! Ну а за фотогрфии отдельное огромное спасибо! Классно, весело провела время, хочу вернуться в Азербайджан ещё! Экскурсию рекомендую!
А
Александр
1 ноя 2025
Отличный вечер в приятной компании опытного гида Рауля как знакомство с городом Баку - что можеть быть лучше?! Экскурсия прошла на одном дыхании, проехав на авто Рауль с интересом вел рассказ и показал достопримечательности города, позже на прогулке сделали отличные фото и получили советы,что осмотреть подробнее, где покушать, где, что можно купить. Рекомендую!
И
Ирина
20 окт 2025
Экскурсия превзошла все ожидания. Гид отлично знает исторические аспекты Баку и окрестностей, умеет увлекательно рассказывать, живо отвечал на все вопросы. Наша семья выражает благодарность за рекомендацию местных ресторанчиков и за яркие впечатления и душевную атмосферу.
А
Анастасия
14 окт 2025
Недавно я посетила обзорную экскурсию "Небанально по Баку в вечерних огнях" и хочу поделиться своими впечатлениями! Сначала хочу отметить, что сам маршрут был тщательно продуман. Мы посетили самые интересные и знаковые читать дальше
места города, а каждый остановки были наполнены увлекательными историями и фактами. Гид, Рауль, оказался настоящим профессионалом: он не только прекрасно ориентировался в теме, но и умело завладел вниманием участников группы. Он всегда готов был ответить на вопросы, делая экскурсию интерактивной и увлекательной. Также стоит отметить, что экскурсия проходила в дружелюбной атмосфере, что сделало наше времяпрепровождение еще более приятным и запоминающимся. Я с удовольствием буду рекомендовать эту экскурсию своим друзьям и знакомым.
Татьяна
7 окт 2025
Рауль провел нам яркую и насыщенную экскурсию. Всегда приятно слушать гида, который знает историю своей страны и города, здорово, когда этим занимается гид, имея историческое образование и который может ответить на вопросы, как человек глубоко знающий историю! Приветливый, располагающий к себе человек! Сделал нам отличные фото, вместо 2 часов мы провели вместе почти 4 часа. Большое спасибо!
Мария
2 окт 2025
Если вы не знаете как провести вечер или день в Баку смело выбирайте Руфата и Рауля.
Интересно о любимом городе, с ветерком в самые значимые точки города.
Мы провели отличный вечер, сделали много красивых фоток и много смеялись. Наилучшие впечатления, спасибо!
Е
Екатерина
14 сен 2025
Большое спасибо Раулю за прекрасную экскурсию по Баку! Слушать Рауля было очень интересно, он поделился множеством фактов о местах посещения, стране и ее жителях, и было видно, как сильно он любит читать дальше
свое дело. Маршрут экскурсии охватил все основные места, чтобы влюбиться в вечерний Баку. Рауль дал ценные рекомендации по местам для посещения, которые оправдали себя на 100%. Уже после экскурсии не могли забронировать ресторан в котором в выходные лучше иметь бронь, обратились к Раулю и он нам во всем помог. Его готовность помочь в любой ситуации оставила очень приятное впечатление. Рекомендуем гида как профессионала, энтузиаста и очень внимательного человека!
Н
Наталья
14 сен 2025
Ездили 8 сентября 2025 года, гид Рауль. Взяли вечернюю экскурсию в первый день прилета. Увидели сразу много локаций, экскурсия была как и на автомобиле, так и пешеходная, по набережной и старому городу. Узнали много нового и интересного про город Баку и жизнь в Азербайджане. Экскурсия продлилась дольше запланированного, 4 часа… Остались всем довольны
Олеся
13 сен 2025
С нами был Рауль - отличный профессиональный гид. Через 5 минут встречи у Вас будет друг, который расскажет Вам много интересного. Это человек, который знает про все и расскажет больше, чем Вы прочитаете в путеводителях. Самое печальное, это будет время расставания, так как с ним время пролетает быстро и очень познавательно. Обязательно порекомендую своим друзьям. Баку и Рауль в нашем сердце.
Анна
8 сен 2025
Приехала на выходные и взяла экскурсию с расчетом в общих чертах познакомиться с городом) В итоге получилась полноценная насыщенная программа, путешествие по ночному городу всегда отличается от его дневного облика, завораживающие виды и много интересной информации, гигабайты фотографий 🤗 Очень понравилось, спасибо гиду Раулю ☺️