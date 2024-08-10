Погрузитесь в волшебный мир Баку, исследуя все его многогранные аспекты с нашим профессиональным гидом.
Экскурсия начнется с Старого города, где помимо Девичьей башни и Дворца Ширваншахов вы увидите множество других уникальных мест: галереи, мечети, бани и даже локации съемок легендарных советских фильмов.
Экскурсия начнется с Старого города, где помимо Девичьей башни и Дворца Ширваншахов вы увидите множество других уникальных мест: галереи, мечети, бани и даже локации съемок легендарных советских фильмов.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00
Описание экскурсии
Что вас ждет:Ваше восприятие Баку изменится, когда мы поднимемся на исторический Нагорный парк рядом с символом Азербайджана — Пламенными башнями, открывающим захватывающий панорамный вид на весь город, который наполнен удивительными историями. Прогулка по Приморскому бульвару обещает быть незабываемым опытом, так как это любимое место для отдыха бакинцев, сосредоточившее множество достопримечательностей, включая Deniz Mall, Национальный Музей ковров и многое другое. Удивительное приключение завершится посещением Центра Гейдара Алиева, произведения Захи Хадид, который великолепно сочетает в себе современность и культурное наследие. Забронируйте свое уникальное приключение уже сегодня, чтобы погрузиться в лучшие аспекты, которые предлагает Баку!
в любой день, в любое время
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Музей азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви
- Памятник Алиага Вахида
- Девичья Башня
- Дворец Ширваншахов
- Бакинский музей миниатюрной книги
- Нагорный парк
- Малая Венеция
- Азербайджанский Музей Ковра
- Центр Гейдара Алиева
Что включено
- Гид + (с доплатой) Транспорт
Что не входит в цену
- Входные Билеты, Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Из вашего отеля или апартамента
Завершение: По желанию
Когда и сколько длится?
Когда: в любой день, в любое время
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 27 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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