Погрузитесь в волшебный мир Баку, исследуя все его многогранные аспекты с нашим профессиональным гидом. Экскурсия начнется с Старого города, где помимо Девичьей башни и Дворца Ширваншахов вы увидите множество других уникальных мест: галереи, мечети, бани и даже локации съемок легендарных советских фильмов.

Описание экскурсии

Что вас ждет:Ваше восприятие Баку изменится, когда мы поднимемся на исторический Нагорный парк рядом с символом Азербайджана — Пламенными башнями, открывающим захватывающий панорамный вид на весь город, который наполнен удивительными историями. Прогулка по Приморскому бульвару обещает быть незабываемым опытом, так как это любимое место для отдыха бакинцев, сосредоточившее множество достопримечательностей, включая Deniz Mall, Национальный Музей ковров и многое другое. Удивительное приключение завершится посещением Центра Гейдара Алиева, произведения Захи Хадид, который великолепно сочетает в себе современность и культурное наследие. Забронируйте свое уникальное приключение уже сегодня, чтобы погрузиться в лучшие аспекты, которые предлагает Баку!