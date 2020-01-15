21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Что вас ожидает

Легенды Старого города

За древней крепостной стеной петляют многочисленные улочки, знакомые вам по любимой советской комедии «Бриллиантовая рука». Эти колоритные места интригуют своими легендами и многовековыми историями, о которых я вам расскажу. Гуляя по каменным улицам, вы заглянете в спрятанные дворы-колодцы и увидите известные «открыточные» виды с нового ракурса. Рассмотрите самый знаменитый символ Баку — Девичью башню — и узнаете, почему же её всегда называют загадочной и даже таинственной. Откроете секреты зодчих, строивших и украшавших мечети и дворцы, и научитесь различать национальные орнаменты минаретов.

Истории современного Баку

Современный город Баку — это район, который начали застраивать в конце 18 века: здесь вы увидите первый крытый рынок, первую гостиницу и первый общественный фонтан. Насладитесь прогулкой по Каспийской набережной, проходя мимо модных кофеен и элитных бутиков, и, конечно, откроете самые неожиданные городские сюжеты. Узнаете историю первой азербайджанской феминистки и нефтяного магната, влюбившегося в парижскую оперную певицу. Познакомитесь с творчеством самых известных писателей Азербайджана и поймёте, откуда в Баку взялись итальянские палаццо 17 века.

Восточные изюминки

На экскурсии вы погрузитесь в мир шахов, судьбы которых не только породили множество легенд, но и стали вдохновением для авторов восточных сказок. Я расскажу вам об искусстве каллиграфии и о том, чем отличалось обучение в медресе Баку от обучения в европейских монастырях 15 века. Вы узнаете об особенностях хаммамов, заглянете в мастерскую художника и антикварный магазинчик. А также продегустируете традиционный чай мехмери, который подают в особых стаканчиках — армудах — с пахлавой и вареньем.

В конце прогулки я могу отвести вас в замечательный национальный ресторан в здании 19 века.