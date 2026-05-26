21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Откройте для себя Баку с индивидуальной экскурсией «Город ветров и огня - первая встреча», где истории древности и современности сплетаются в захватывающий рассказ.Первое знакомство с городом начнётся с лабиринтов Старого

города, где каждый камень хранит тайны прошлого. Вас ждёт увлекательное путешествие по волнам времени от Девичьей башни до современной набережной, от культурного наследия до дегустации национальных сладостей. Именно здесь, в Баку, вы найдёте уникальное сочетание востока и запада, истории и модерна

Описание экскурсии

Легенды Старого города

За древней крепостной стеной петляют многочисленные улочки, знакомые вам по любимой советской комедии «Бриллиантовая рука». Эти колоритные места интригуют своими легендами и многовековыми историями, о которых я вам расскажу. Гуляя по каменным улицам, вы заглянете в спрятанные дворы-колодцы и увидите известные «открыточные» виды с нового ракурса. Рассмотрите самый знаменитый символ Баку — Девичью башню — и узнаете, почему же её всегда называют загадочной и даже таинственной. Откроете секреты зодчих, строивших и украшавших мечети и дворцы, и научитесь читать восточные орнаменты.

Истории современного Баку

Современный город Баку — это район, который начали застраивать в конце 18 века: здесь вы увидите первый крытый рынок, первую гостиницу и первый общественный фонтан. Насладитесь прогулкой по Каспийской набережной, проходя мимо модных кофеен и элитных бутиков, и, конечно, откроете самые неожиданные городские сюжеты. Узнаете историю первой азербайджанской феминистки и нефтяного магната, влюбившегося в парижскую оперную певицу. Познакомитесь с творчеством самых известных писателей Азербайджана и поймёте, откуда в Баку взялись итальянские палаццо 17 века.

Восточные изюминки

На экскурсии вы погрузитесь в мир шахов, судьбы которых не только породили множество легенд, но и стали вдохновением для авторов восточных сказок. Я расскажу вам об искусстве каллиграфии и о том, чем отличалось обучение в медресе Баку от обучения в европейских монастырях 15 века. Вы узнаете об особенностях хаммамов и заглянете в уникальную шиитскую мечеть 19 века. А также узнаете, как местные выбирают лучшую чёрную икру, шафран, чай, пахлаву и торгуются на восточном базаре.

Организационные детали