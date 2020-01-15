21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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Нескучная обзорная экскурсия по старому и современному Баку

Алиса
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Алиса – ваш гид
Если вы впервые в Баку, то признаться — я по-хорошему завидую! Ведь вам предстоит открыть этот необыкновенный город с богатым прошлым и колоритной атмосферой.

Я с радостью расскажу вам его историю в Старом городе: вы узнаете все легенды Девичьей башни и найдёте интереснейшие уголки столицы.

Вторая часть прогулки — это Баку современный, чьи сюжеты обязательно удивят вас.

А ещё вас ждёт знакомство с азербайджанской культурой, сказками и даже немного национальной кухни!
113 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии21 отзыв
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Город ветров и огня — первая встреча
Город ветров и огня — первая встреча

Что вас ожидает

Легенды Старого города
За древней крепостной стеной петляют многочисленные улочки, знакомые вам по любимой советской комедии «Бриллиантовая рука». Эти колоритные места интригуют своими легендами и многовековыми историями, о которых я вам расскажу. Гуляя по каменным улицам, вы заглянете в спрятанные дворы-колодцы и увидите известные «открыточные» виды с нового ракурса. Рассмотрите самый знаменитый символ Баку — Девичью башню — и узнаете, почему же её всегда называют загадочной и даже таинственной. Откроете секреты зодчих, строивших и украшавших мечети и дворцы, и научитесь различать национальные орнаменты минаретов.

Истории современного Баку
Современный город Баку — это район, который начали застраивать в конце 18 века: здесь вы увидите первый крытый рынок, первую гостиницу и первый общественный фонтан. Насладитесь прогулкой по Каспийской набережной, проходя мимо модных кофеен и элитных бутиков, и, конечно, откроете самые неожиданные городские сюжеты. Узнаете историю первой азербайджанской феминистки и нефтяного магната, влюбившегося в парижскую оперную певицу. Познакомитесь с творчеством самых известных писателей Азербайджана и поймёте, откуда в Баку взялись итальянские палаццо 17 века.

Восточные изюминки
На экскурсии вы погрузитесь в мир шахов, судьбы которых не только породили множество легенд, но и стали вдохновением для авторов восточных сказок. Я расскажу вам об искусстве каллиграфии и о том, чем отличалось обучение в медресе Баку от обучения в европейских монастырях 15 века. Вы узнаете об особенностях хаммамов, заглянете в мастерскую художника и антикварный магазинчик. А также продегустируете традиционный чай мехмери, который подают в особых стаканчиках — армудах — с пахлавой и вареньем.

В конце прогулки я могу отвести вас в замечательный национальный ресторан в здании 19 века.

Организационные детали

  • Это обзорная прогулка, во время которой не предполагается посещение достопримечательностей внутри (но я обязательно покажу вам фотографии)
  • Обязательно наденьте удобную обувь и захватите с собой солнцезащитные очки
Город ветров и огня — первая встреча
Город ветров и огня — первая встреча
Город ветров и огня — первая встреча
Город ветров и огня — первая встреча
Город ветров и огня — первая встреча
Город ветров и огня — первая встреча
Город ветров и огня — первая встреча
Город ветров и огня — первая встреча
Город ветров и огня — первая встреча

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Алиса
Алиса
Я — бакинка Алиса, историк по образованию и гид с лицензией. С 2010 года провожу экскурсии по Баку. Это город контрастов: современный, заряжающий энергией, пахнущий нефтью, но сохранивший старинные улочки с вековыми легендами, традиции воспитания и ритуалы чаепития с беседами обо всем. Я готова делиться моей любовью к городу с каждым, кто проявит интерес и откроет ему свое сердце. Советую записываться на первые дни поездки — после прогулки вы получите тонну ссылок и советов, как интереснее и ярче провести следующие дни. Банус: все мои гости могут в течении следующих дней получить бесплатную консультацию (по телефону или онлайн) и советы насчет дальнейшего путешествия в Баку; за короткое время вы получите максимум полезной информации, но в легкой и доступной форме. Не будет скучных лекций с перечислением дат и событий, нудных повествований и разговоров о политике. Вместе мы зарядимся невероятной энергией Восточной столицы, соберем массу позитивных эмоций и красочных фотографий на память. Увидимся в Баку!
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21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

15 января 2020
Все понравилось.Алиса смогла создать отличную атмосферу
17 декабря 2019
наша экскурсия началась еще в Москве! Воспользовались рекомендацией Алисы по отелю, приложениям такси и ресторанов! Экскурсия Пролетела как мгновение, мы посмотрели все и даже больше чем планировали! Обязательно буду рекомендовать друзьям !
5 октября 2019
Алиса не только очень хороший гид, но и интересный, много знающий и многим интересующийся человек. Очень любит культуру и традиции своего народа и может много о нем рассказать. Мы много задавали вопросов во время экскурсии и получали очень интересные ответы, получили много новой для себя информации не только про Баку, но и в целом про жизнь и традиции востока!
Рекомендую всем любую экскурсию от Алисы.
Янина
23 сентября 2019
Прекрасная и очень интересная экскурсия, которая прошла на одном дыхании. Алиса рассказала очень много полезной и доступной информации. Очень рекомендую эту экскурсию для знакомства с Баку.
Nataly
16 июня 2019
Алиса удивительно энергичный, яркий, веселый, прекрасный человек. Экскурсия прошла динамично и здорово. Осмотр старой части города Баку занял порядка 3,5-4х часов. Получили моооооре интересной информации, изложенной очень доступно и четко. Кроме этого, получили много инсайтов для самостоятельного осмотра города. Однозначно рекомендовала бы для первого знакомства с прекрасным Баку данную экскурсию и замечательную Алису.
30 мая 2019
Буду краток - если хотите прекрасную экскурсию, нет не так - если хотите лучшую экскурсию в Баку, то выбор очевиден - с гидом Алисой вы обречены влюбиться в этот прекрасный город!!!
10 мая 2019
Большое спасибо гиду Алисе! Редкий и бесценный человек! Сокровище для самых искушённых экскурсантов!
8 апреля 2019
Прекрасная экскурсия и отличное начало знакомства с городом! Алиса интересный рассказчик и очень приятный человек! Время пролетело незаметно и осталось очень "теплое послевкусие"!!!
26 марта 2019
Сегодня состоялось наше первое свидание с Баку, и знаете, мы влюблены. Это любовь с первого взгляда, с первой секунды нашего погружения в колоритный мир Восточного Парижа (именно так, по словам замечательного гида Алиса, называют в мире Баку). Невероятные пейзажи, умопомрачительные ароматы весны, сочитаютшиеся с запахом свежих овощей и специй, - это все Баку, Именно таким он был предподнесен нам Алиса! Благодаря таким людям, которые по-настоящему любят свою работу, свой город, свою страну удаётся влюбить гостей в культуру своего народа! Спасибо огромное! Надеемся скоро вернуться в тёплый город ветров!
8 января 2019
Были в Баку с 3 по 6 января. Заказали экскурсию с гидом Алиса. Очень информативная и интересная экскурсия. Алиса очень интересный, грамотный, душевный человек. Очень хорошее сочетание информации и душевности. Много рассказала, провела по неизведанным тропам города, показала настоящую жизнь города. За короткое время мы прочуствовали настоящую атмосферу Баку. Спасибо!
Ещё 11 отзывов

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