21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Откройте тайны Баку: от Старого города с его легендами до впечатляющих историй современности
Откройте для себя Баку с индивидуальной экскурсией «Город ветров и огня - первая встреча», где истории древности и современности сплетаются в захватывающий рассказ.
Первое знакомство с городом начнётся с лабиринтов Старого читать дальшеуменьшить
города, где каждый камень хранит тайны прошлого.
Вас ждёт увлекательное путешествие по волнам времени от Девичьей башни до современной набережной, от культурного наследия до дегустации национальных сладостей. Именно здесь, в Баку, вы найдёте уникальное сочетание востока и запада, истории и модерна
За древней крепостной стеной петляют многочисленные улочки, знакомые вам по любимой советской комедии «Бриллиантовая рука». Эти колоритные места интригуют своими легендами и многовековыми историями, о которых я вам расскажу. Гуляя по каменным улицам, вы заглянете в спрятанные дворы-колодцы и увидите известные «открыточные» виды с нового ракурса. Рассмотрите самый знаменитый символ Баку — Девичью башню — и узнаете, почему же её всегда называют загадочной и даже таинственной. Откроете секреты зодчих, строивших и украшавших мечети и дворцы, и научитесь читать восточные орнаменты.
Истории современного Баку
Современный город Баку — это район, который начали застраивать в конце 18 века: здесь вы увидите первый крытый рынок, первую гостиницу и первый общественный фонтан. Насладитесь прогулкой по Каспийской набережной, проходя мимо модных кофеен и элитных бутиков, и, конечно, откроете самые неожиданные городские сюжеты. Узнаете историю первой азербайджанской феминистки и нефтяного магната, влюбившегося в парижскую оперную певицу. Познакомитесь с творчеством самых известных писателей Азербайджана и поймёте, откуда в Баку взялись итальянские палаццо 17 века.
Восточные изюминки
На экскурсии вы погрузитесь в мир шахов, судьбы которых не только породили множество легенд, но и стали вдохновением для авторов восточных сказок. Я расскажу вам об искусстве каллиграфии и о том, чем отличалось обучение в медресе Баку от обучения в европейских монастырях 15 века. Вы узнаете об особенностях хаммамов и заглянете в уникальную шиитскую мечеть 19 века. А также узнаете, как местные выбирают лучшую чёрную икру, шафран, чай, пахлаву и торгуются на восточном базаре.
Организационные детали
Обратите внимание: прогулка пешая, очень информативная и с историческим уклоном. Много рассказываю о восточной культуре, архитектуре, традициях и религии — как Азербайджана, так и Востока в целом. Пожалуйста, заказывайте экскурсию только в том случае, если вам действительно интересны эти темы.
Программа экскурсии не предполагает шопинг и дегустации местных блюд и вин
Это обзорная прогулка, во время которой не предполагается осмотр Девичьей башни и дворца Ширваншахов внутри (но я обязательно покажу вам фотографии на планшете)
На экскурсию допускаются дети 10+ лет. Старый город построен так, что с детскими колясками его не одолеть (лестницы, переходы с горки на горку, отсутствие пандусов и т. д.), а дети младше 10 лет просто не выдерживают ни физической, ни информационной нагрузки.
За 2 дня до прогулки я пришлю вам памятки в Whats App, где будет указано место встречи, а также ответы на многие ваши вопросы, в том числе какой валютой расплачиваться после экскурсии и какую одежду брать с собой
Рекомендую планировать эту экскурсию на первые дни вашей поездки в Баку — мои гости после прогулки получают путеводитель по столице с подборкой ресторанов, мест с сувенирами/подарками отличного качества по самым низким ценам, маршрутами для самостоятельных прогулок и советами, как интереснее и ярче провести следующие дни
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На фиксированной точке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алиса — ваш гид в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 3189 туристов
Я — историк по образованию и гид с лицензией. С 2010 года провожу экскурсии по Баку. Это город контрастов: современный, заряжающий энергией, пахнущий нефтью, но сохранивший старинные улочки с вековыми читать дальшеуменьшить
легендами, традиции воспитания и ритуалы чаепития с беседами обо всём.
Не будет скучных лекций с перечислением дат и событий, нудных повествований и разговоров о политике. Вместе мы зарядимся невероятной энергией Восточной столицы, соберём массу позитивных эмоций и красочных фотографий на память. Увидимся в Баку!
Советую записываться на первые дни поездки — после прогулки вы получите тонну ссылок и советов, как интереснее и ярче провести следующие дни. Всем моим гостям в течение следующих дней после встречи доступна бесплатная консультация по телефону или онлайн и советы насчет дальнейшего путешествия в Баку. За короткое время вы получите максимум полезной информации в лёгкой и доступной форме.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 139 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
139
4
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3
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2
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1
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Ю
Юлия
Экскурсия с Алисой очень понравилась. И хотя она сначала предупредила, что это самая долгая и насыщенная экскурсия, но прошла она незаметно и легко. Очень много интересных фактов и информации, которую читать дальшеуменьшить
я никогда не слышала, хотя бывала во многих мусульманских странах. Алиса очень эрудированный человек и рассказывает на понятном языке и с юмором. Дочери 14 лет тоже очень понравилось. И конечно бонус это путеводитель и рекомендации по местам для дальнейшего самостоятельного посещения и отдыха. Рекомендую!
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Е
Елизавета
Экскурсия прошла на одном дыхании, было очень интересно слушать Алису. Много узнали про историю и религию, но не скучно и монотонно, а очень живо и с юмором. Рекомендую!
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Иван
Прекрасная экскурсия и чудесный экскурсовод Алиса! 3,5 часа на одном дыхании с огромным количеством интересных фактов, очень элегантно и интересно. Алиса именно тот историк и экскурсовод который занят своим любимым читать дальшеуменьшить
делом, эта экскурсия брильянт Баку, непросто так Брильянтовую руку снимали именно здесь. Кроме экскурсии Вы получаете ещё путеводитель более чем на 60 страниц со всеми интересными местами и детальной информацией. Очень рекомендую.
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Е
Екатерина
Мы остались очень довольны! Это не экскурсия, это рассказ про историю, культуру жителей Востока))) У Алисы очень интересные сравнения, прекрасная речь и современные язык) Отличный маршрут! Очень советуем!
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Татьяна
Экскурсия отличная: содержание, маршрут, настроение и общая атмосфера - все понравилось. Рекомендуем! Спасибо!
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А
Алсу
Алиса провела нам прекрасную экскурсию, учитывала все наши пожелания, а в конце заказала для нас такси до ресторана. Спасибо огромное за такую познавательную экскурсию!
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