4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Девичья башня и первое знакомство со Старым городом
Наша прогулка начнется у самого древнего символа Баку — Девичьей башни. Я раскрою ее историю, легенды и предназначение в разные эпохи. Далее, осмотрев дворец Гаджиевых со славной и трагической судьбой, вы пройдете через крепостные стены и окажетесь в сказочной атмосфере Древнего города. Я покажу старинные раскопки, склепы, караван-сараи, бани, мечети и все, что расположено в нижней, приморской части крепости.
Дворец Ширваншахов, дом святого и «Бриллиантовая рука»
В верхней части Старого города вы увидите дворец Ширваншахов, Ханский дом и оборонительные сооружения крепостной стены. Найдете места, где снималась «Бриллиантовая рука», и сфотографируетесь, имитируя знаменитую сцену «Черт побери!». Кроме того, посетите мастерскую художника Али Шамси и увидите дом, где жил святой Мир Мовсум Ага, у которого, по поверью, не было костей.
Городская стена и дворцы нефтяных магнатов
В завершающей части прогулки вы покинете Старый город и исследуете внешнюю часть городской стены. Погуляете по Губернаторскому саду, найдете потайной ход древней крепости и рассмотрите здание филармонии, Дворец счастья, резиденцию Ротшильдов и дом Садыховых. А еще увидите место, где два тысячелетия словно встречаются друг с другом!
Если во время прогулки вы проголодаетесь, мы можем зайти в местный ресторанчик, где вы попробуете блюда национальной кухни. Еда и напитки не включены в стоимость экскурсии.