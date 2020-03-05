4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Девичья башня и первое знакомство со Старым городом

Наша прогулка начнется у самого древнего символа Баку — Девичьей башни. Я раскрою ее историю, легенды и предназначение в разные эпохи. Далее, осмотрев дворец Гаджиевых со славной и трагической судьбой, вы пройдете через крепостные стены и окажетесь в сказочной атмосфере Древнего города. Я покажу старинные раскопки, склепы, караван-сараи, бани, мечети и все, что расположено в нижней, приморской части крепости.

Дворец Ширваншахов, дом святого и «Бриллиантовая рука»

В верхней части Старого города вы увидите дворец Ширваншахов, Ханский дом и оборонительные сооружения крепостной стены. Найдете места, где снималась «Бриллиантовая рука», и сфотографируетесь, имитируя знаменитую сцену «Черт побери!». Кроме того, посетите мастерскую художника Али Шамси и увидите дом, где жил святой Мир Мовсум Ага, у которого, по поверью, не было костей.

Городская стена и дворцы нефтяных магнатов

В завершающей части прогулки вы покинете Старый город и исследуете внешнюю часть городской стены. Погуляете по Губернаторскому саду, найдете потайной ход древней крепости и рассмотрите здание филармонии, Дворец счастья, резиденцию Ротшильдов и дом Садыховых. А еще увидите место, где два тысячелетия словно встречаются друг с другом!