4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Погулять по узким улочкам древнего Баку и услышать историю главных и тайных достопримечательностей

Сабир
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Сабир – ваш гид
Старый город Баку — это настоящий лабиринт, скрывающий множество секретов и легенд.

Я не только проведу вас по его самым значимым местам, но и покажу удаленные, с виду неприметные уголки, о которых многие туристы даже не догадываются.

А также расскажу счастливые и трагические истории о домах местных ханов, купцов и нефтяных магнатов.
От 33 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии4 отзыва
5
Старый город в деталях
Старый город в деталях

Что вас ожидает

Девичья башня и первое знакомство со Старым городом
Наша прогулка начнется у самого древнего символа Баку — Девичьей башни. Я раскрою ее историю, легенды и предназначение в разные эпохи. Далее, осмотрев дворец Гаджиевых со славной и трагической судьбой, вы пройдете через крепостные стены и окажетесь в сказочной атмосфере Древнего города. Я покажу старинные раскопки, склепы, караван-сараи, бани, мечети и все, что расположено в нижней, приморской части крепости.

Дворец Ширваншахов, дом святого и «Бриллиантовая рука»
В верхней части Старого города вы увидите дворец Ширваншахов, Ханский дом и оборонительные сооружения крепостной стены. Найдете места, где снималась «Бриллиантовая рука», и сфотографируетесь, имитируя знаменитую сцену «Черт побери!». Кроме того, посетите мастерскую художника Али Шамси и увидите дом, где жил святой Мир Мовсум Ага, у которого, по поверью, не было костей.

Городская стена и дворцы нефтяных магнатов
В завершающей части прогулки вы покинете Старый город и исследуете внешнюю часть городской стены. Погуляете по Губернаторскому саду, найдете потайной ход древней крепости и рассмотрите здание филармонии, Дворец счастья, резиденцию Ротшильдов и дом Садыховых. А еще увидите место, где два тысячелетия словно встречаются друг с другом!

Организационные детали

Если во время прогулки вы проголодаетесь, мы можем зайти в местный ресторанчик, где вы попробуете блюда национальной кухни. Еда и напитки не включены в стоимость экскурсии.

Старый город в деталях
Старый город в деталях
Старый город в деталях
Старый город в деталях
Старый город в деталях
Старый город в деталях
Старый город в деталях
Старый город в деталях
Старый город в деталях
Старый город в деталях
Старый город в деталях

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Сабир
Сабир
Здравствуйте дорогие друзья! Меня зовут Сабир, я родился и живу в Баку. Экскурсии для меня — скорее образ жизни, чем работа. Встречи с новыми людьми, прогулки и рассказы о родном городе приносят мне огромное удовольствие. Я очень рад, что для своего отдыха вы выбрали именно Баку, и сделаю все возможное, чтобы вам захотелось к нам вернуться!
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

5 марта 2020
Впечатления великолепные! Гид Сабир выше всяких похвал. Очень рекомендую. Спасибо ему и Вашей компании!
18 ноября 2019
Сегодня гуляла по Старому городу с гидом Сабиром.
Очень интересно, колоритно и увлекательно.
Сабир помогает быстро погрузиться в атмосферу города.
Очень рекомендую!
27 сентября 2019
Сабир настоящий знаток своего дела! Рассказывает невероятно интересно, отвечает на все вопросы (не только по теме экскурсии). Маршрут составлен очень грамотно, совершенно не напрягает длительность (целых 3 часа пешком). Все очень интересно и познавательно.
27 сентября 2019
Спасибо огромное экскурсоводу! Было доступно, весело, дал много рекомендаций по самостоятельному изучению города.

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