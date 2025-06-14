Описание трансфер“Ваш комфортный путь из аэропорта в город и обратно” Трансфер – это ваш надежный партнер для комфортного и беспроблемного перемещения между аэропортом и городом. Мы понимаем, что путешествие – это не только пункт назначения, но и весь путь к нему. Вот почему мы стремимся сделать каждый трансфер удобным, безопасным и приятным. Маршрутот аэропорта до места назначения Гид поможет с приобретением местных сим карт с обменом валют подвезет к обменнику 1 Русскоговорящий водитель 2 Безопасное,спокойное вождение 3 Автомобиль комфортная иномарка Для тех кто хочет добраться от пункта А до пункта Б в комфорте и безопасности
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт или город
Завершение: Город или Аэропорт
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
Полина
14 июн 2025
