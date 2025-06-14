Описание Выбрать день Ответы на вопросы 5 1 оценка

Азик Ваш гид в Баку Написать вопрос Индивидуальный трансфер Оценка и отзывы 1 отзыв Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 2 часа Размер группы 1-20 человек На чём проводится Услуги трансфера Можно с детьми Да Когда По договоренности 25% Скидка на заказ 35 выгода $8.70 $26.30 за экскурсию Цена за 1-20 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание трансфер “Ваш комфортный путь из аэропорта в город и обратно” Трансфер – это ваш надежный партнер для комфортного и беспроблемного перемещения между аэропортом и городом. Мы понимаем, что путешествие – это не только пункт назначения, но и весь путь к нему. Вот почему мы стремимся сделать каждый трансфер удобным, безопасным и приятным. Маршрутот аэропорта до места назначения Гид поможет с приобретением местных сим карт с обменом валют подвезет к обменнику 1 Русскоговорящий водитель 2 Безопасное,спокойное вождение 3 Автомобиль комфортная иномарка Для тех кто хочет добраться от пункта А до пункта Б в комфорте и безопасности

Вы сами выбираете дату и время Выбрать дату

Ответы на вопросы Где начинаем и завершаем? Начало: Аэропорт или город Завершение: Город или Аэропорт Когда и сколько длится? Когда: Вы сами выбираете дату и время Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.