Ночные прогулки и экскурсии Баку

Найдено 46 экскурсий в категории «Ночные» в Баку на русском языке, цены от €30, скидки до 60%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомство с Баку: экскурсия для транзитных пассажиров + трансфер
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Популярное предложение
Знакомство с Баку: экскурсия для транзитных пассажиров + трансфер
Идеальный вариант для тех, кто хочет провести время в Баку с пользой. Комфортабельный авто, интересные маршруты и уникальные достопримечательности ждут вас
Начало: У аэропорта или вокзала
11 июня в 01:30
12 июня в 01:00
180 за всё до 6 чел.
Тайны жителей Старого города
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
62 отзыва
Тайны жителей Старого города: погружение в историю Баку
Познайте душу Баку через истории его жителей, архитектуру и традиции на уникальной экскурсии
Начало: У вашего отеля
10 июня в 09:00
11 июня в 10:00
от 62 за всё до 5 чел.
Баку и его необычные окрестности (4 в 1)
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
94 отзыва
Баку и его необычные окрестности: наскальные рисунки, вулканы, Старый город
Экскурсия «Баку и его необычные окрестности (4 в 1)» позволит вам за один день увидеть столицу Азербайджана и уникальные природные явления
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 14:00
Завтра в 00:30
от 252 за всё до 6 чел.
Колоритные базары, аутлеты и лавочки Баку
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
30 отзывов
Колоритные базары и аутлеты Баку: путешествие через вкусы и традиции
Погрузитесь в мир азербайджанских базаров и аутлетов, где каждый товар рассказывает свою уникальную историю
25 июня в 09:00
26 июня в 09:00
от 129 за всё до 10 чел.
Старый город: 22 гектара колорита
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
46 отзывов
Старый город Баку: путешествие по 22 гектарам колорита и истории
Погрузитесь в атмосферу древнего Баку, где каждый камень рассказывает свою историю. Экскурсия по Старому городу - это путешествие в прошлое
25 июня в 09:00
26 июня в 09:00
от 99 за всё до 10 чел.
Трансфер «Аэропорт - Баку» или обратно с гидом
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
38 отзывов
Трансфер из аэропорта в Баку с гидом: комфорт и знания о городе
Встреча в аэропорту Баку с гидом - ваш первый шаг к незабываемому путешествию. Узнайте все о городе, не покидая комфортного транспорта
Начало: В аэропорту (или в вашем отеле, если это обратный ...
18 июня в 00:00
23 июня в 00:00
33 за всё до 3 чел.
Путешествие в Шемаханское царство: от Каспия до Медных гор
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
51 отзыв
Путешествие в Шемаханское царство: от Каспия до Медных гор
Проехать маршрутами древних караванов на родину виноделия и народных ремёсел
Начало: Возле вашего отеля или апартаментов
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 187 за всё до 8 чел.
Современный Баку с посещением Центра Гейдара Алиева
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Современный Баку: экскурсия с посещением Центра Гейдара Алиева
Погрузитесь в атмосферу современного Баку: от футуристических зданий до исторических парков и музеев
Начало: Ваш отель
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 150 за всё до 10 чел.
Бакинские каникулы
🏍 На мотоцикле
скидка
25%
Индивидуальная
3 часа
82 отзыва
Бакинские каникулы: эксклюзивное путешествие на скутере
Исследуйте культурное наследие и современный Баку, наслаждаясь свободой передвижения на скутере
Начало: Port Baku mall. Перед кофейней Starbucks
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 12090 за всё до 5 чел.
Тур-игра по барам Баку
🚶 Пешая
скидка
9%
Групповая
4 часа
20 отзывов
Тур-игра по барам Баку: веселье, напитки и новые знакомства
Погрузитесь в атмосферу ночного Баку, посетите топовые бары, участвуйте в захватывающих играх и выиграйте призы
Начало: Finnegan’s
Расписание: в пятницу и субботу в 21:00
Сегодня в 21:00
14 июня в 21:00
3330 за человека
Из Баку - в Ленкорань: поездка в азербайджанские субтропики
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
9 отзывов
Из Баку в Ленкорань: уникальное путешествие в субтропики Азербайджана
Вас ждет погружение в мир азербайджанских субтропиков, исторические открытия и гастрономические удовольствия
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:00
170 за всё до 3 чел.
Старый Баку: из прошлого к настоящему
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Старый Баку: из прошлого к настоящему
Понять главное о городе, погуляв по району, из которого он вырос
Начало: Рядом метро «Старый город»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
130 за всё до 6 чел.
Прогулка по Старому Баку для лучших фото в ваши соцсети
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
15 отзывов
Прогулка по Старому Баку для лучших фото в ваши соцсети
Открыть самые атмосферные места исторического центра и украсить коллекцию фотовоспоминаний о городе
Начало: В райне метро Ичери Шехер
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
75 за всё до 2 чел.
Азербайджанская Швейцария
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
11 часов
23 отзыва
Азербайджанская Швейцария: история и природа в одной экскурсии
Откройте древние города Азербайджана: Шемаху, Исмаиллы и Габалу с их неповторимыми пейзажами и памятниками
Начало: в вашем отеле
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
276194 за всё до 6 чел.
Хыналыг - самое высокогорное село в Азербайджане
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
3 отзыва
Хыналыг - самое высокогорное село в Азербайджане
Посетить древнее кавказское село и насладиться альпийскими пейзажами на авто-пешеходной экскурсии
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:00
200 за всё до 3 чел.
Баку - первое впечатление
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
15 отзывов
Баку - первое впечатление
Насладиться видами столицы на обзорной экскурсии с трансфером из аэропорта
Сегодня в 05:00
Завтра в 00:30
от 150 за всё до 6 чел.
Здравствуй, Баку
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Здравствуй, Баку
Прогуляться с коренным бакинцем и за 2 часа перейти с городом на ты
Начало: В районе Старого города
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 100 за всё до 45 чел.
Колоритная фотосессия в сердце Баку
🚶 Пешая
скидка
25%
Фотопрогулка
1.5 часа
1 отзыв
Колоритная фотосессия в сердце Баку
Погулять по Старому городу в компании профессионального фотографа и получить яркие снимки на память
Начало: В районе Девичьей башни
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
160120 за всё до 2 чел.
Истоки древнего Баку и колоритный Ичери-шехер
🚶 Пешая
скидка
60%
Индивидуальная
1.5 часа
3 отзыва
Истоки древнего Баку: путешествие по Ичери-шехер
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Ичери-шехер, душе древнего Баку с богатой историей и архитектурой
Начало: У памятника Низами Гянджеви
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от 13052 за всё до 10 чел.
Трансфер из аэропорта в компании с гидом
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
5 отзывов
Трансфер из аэропорта в компании с гидом
С удобством добраться до гостиницы, услышать о главном в Баку и получить советы по его изучению
10 июня в 00:30
11 июня в 00:30
от 40 за всё до 18 чел.
Трансфер из аэропорта Баку: быстро и безопасно
🚗 На машине
скидка
24%
Индивидуальная
1 час
7 отзывов
Индивидуальный трансфер из аэропорта Баку: удобство с первых минут
Добраться любой точки города на удобном автомобиле, не волнуясь о деталях
Начало: В аэропорту Баку
Сегодня в 21:00
10 июня в 00:00
5038 за всё до 3 чел.
Баку: дегустация азербайджанских вин (18+)
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
2 отзыва
Дегустация азербайджанских вин в Баку: путешествие в мир вкуса
Погрузитесь в мир азербайджанского виноделия: дегустация вин от лучших заводов в атмосферных барах Баку
Начало: В парке имени Сабира
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
250 за человека
Знакомство с винами Азербайджана
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Знакомство с винами Азербайджана
Посетить ресторан в самом сердце Баку, узнать о местных винах от сомелье и раскрыть их палитру вкуса
Начало: В Старом городе
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
251 за всё до 2 чел.
Вечер в Баку: влюбиться в столицу
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
7 отзывов
Вечерняя экскурсия по Баку: от старинных улиц до современных чудес
Погрузитесь в атмосферу вечернего Баку, где история и современность переплетаются в уникальном танце света и тени
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
от 120 за всё до 10 чел.
Все интересное в Баку: приморский променад и поездка к святым местам
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
1 отзыв
Все интересное в Баку: приморский променад и поездка к святым местам
Изучить архитектуру, погрузиться в атмосферу и побывать в музее ковра в двух шагах от моря
25 июня в 09:00
26 июня в 09:30
от 150 за всё до 10 чел.
По следам «Великого шёлкового пути» в русское сердце Азербайджана
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
3 отзыва
По следам «Великого шёлкового пути» в русское сердце Азербайджана
Этнографическая поездка в Лагич и дегустации в историческом селе Ивановка
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
от 310 за всё до 6 чел.
Город контрастов в свете огней
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
17 отзывов
Город контрастов в свете огней
Узнать, как смесь разных культур сформировала облик Баку - вечерняя экскурсия
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
70 за всё до 6 чел.
Бакинские истории любви
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Бакинские истории любви
Прогулка по самым романтическим уголкам города, где вершились судьбы и разбивались сердца
Начало: В районе метро Ичери Шехер
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
от 90 за всё до 10 чел.
Из Баку в Ленкорань - южную жемчужину Азербайджана
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
2 отзыва
Из Баку в Ленкорань: Путешествие к южной жемчужине Азербайджана
Завораживающее путешествие в Ленкорань: чайные плантации, исторические здания и уникальная природа ждут вас
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
180 за всё до 4 чел.
Из Баку - в живописные окрестности Астары
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
3 отзыва
Из Баку - в живописные окрестности Астары
Увидеть 3 древних поселения, десятки минеральных источников, национальный парк и чайные плантации
Начало: В любом удобном для вас месте в Баку
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
225 за всё до 5 чел.
Древний Баку и пылающие небоскребы
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
4 часа
60 отзывов
Древний Баку и пылающие небоскребы: путешествие по истории и современности
Отправьтесь в путешествие из прошлого в настоящее Баку, где древние улицы встречаются с современной архитектурой
Начало: У вашего отеля или апартаментов
Расписание: Все дни. С 10.00-20.00
Сегодня в 18:00
11 июня в 09:00
от $75 за всё до 2 чел.
Обзорная экскурсия: Новый и старый Баку
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
5 часов
50 отзывов
Обзорная экскурсия: Новый и старый Баку
Начало: По месту проживания
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
от $150 за всё до 3 чел.
Встретимся в Баку
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Встретимся в Баку
Начало: Уточняется заранее
Расписание: Ежедневно, в 15:00
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
от $85 за всё до 4 чел.
Красоты ночного Баку
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Красоты ночного Баку
Начало: По месту вашего проживания
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
от $80 за всё до 3 чел.
Тур по 4 барам Баку в формате игры с шотами
🚶 Пешая
Групповая
3.5 часа
7 отзывов
Тур по 4 барам Баку в формате игры с шотами
Начало: Finnegans pub
Сегодня в 21:00
14 июня в 21:00
$30 за человека
Вечерний Баку
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Вечерний Баку
Начало: Отель туриста в черте города
Расписание: По договоренности с клиентом
16 июня в 20:00
17 июня в 20:30
$80 за всё до 2 чел.
Эксклюзив: «Огни Баку» экскурсия по ночному Баку
скидка
9%
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Эксклюзив: «Огни Баку» экскурсия по ночному Баку
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно 19:00
Сегодня в 19:00
10 июня в 19:00
от 75$68 за всё до 3 чел.
Первая встреча с Баку + посещение телебашни
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия: Знакомство с Баку и телебашня
Знакомство с Баку: история и современность в одном туре. Посетите телебашню для непревзойденных видов
11 июня в 08:30
12 июня в 08:00
140 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка по вечернему Баку
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
Фотопрогулка по вечернему Баку
Профессиональная фотосессия на фоне таинственного ночного города
Начало: У колеса обозрения
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
170 за всё до 2 чел.
Трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия
Не теряя времени, сразу по прилёте познакомиться со старым и современным Баку, а затем - в отель
Сегодня в 04:00
Завтра в 00:00
150 за всё до 4 чел.
Трансфер-экскурсия по Баку
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4.5 часа
Трансфер-экскурсия по Баку
Посетить старинные и современные достопримечательности города по пути из аэропорта в отель
Сегодня в 05:00
Завтра в 00:00
140 за всё до 3 чел.
Трансфер из аэропорта Баку с экскурсией по центру
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
Трансфер из аэропорта Баку с экскурсией по центру
Комфортно добраться до отеля и познакомиться с городом на прогулке с гидом
Начало: в аэропорту им. Гейдара Алиева
10 июня в 00:30
11 июня в 00:30
от 130 за всё до 10 чел.
VIP-трансфер «Баку - Шахдаг/Туфандаг»
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
4 часа
VIP-трансфер «Баку - Шахдаг/Туфандаг»
Добраться из аэропорта или отеля до нужного горнолыжного курорта с повышенным комфортом
Начало: В аэропорту или другом удобном вам месте
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:30
198139 за всё до 5 чел.
Ночная прогулка по Баку и чаепитие на высоте птичьего полета
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Ночная прогулка по Баку и чаепитие на высоте птичьего полета
Начало: Начало и окончание у вашего отеля/апартаментов
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$200 за всё до 4 чел.
Из Баку - в таинственную деревню Хыналыг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Из Баку - в таинственную деревню Хыналыг
Пройти по следам огнепоклонников, отыскать волшебный камень и погулять по альпийским лугам
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
80 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    5 июня 2024
    Баку и его необычные окрестности (4 в 1)
    Отличная интересная экскурсия! По нашей просьбе чуть был изменен маршнэркт! Прекрасный компетентный интеллигентный и увлекающий экскурсовод, отличная машина Mercedes Vito с кондиционером! Очень комфортно и интересно.
  • Г
    Галина
    4 июня 2024
    Бакинские каникулы
    Это была невероятная, незабываемая и самая прерасная прогулка из всех моих прогулок. Начать хотя бы с того, что прогулка была
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    на скутере. Я несколько опасалась, видя пару дней городской траффик. Но, мои опасения были напрасными. Самир прекрасно, безопастно и аккуратно, словно дорогущую китайскую вазу 15 века, катал меня полдня по горроду. Мне было интересно посмотреть нетуристические места, там, где живут местные, где есть история не для туристов. И Самир мне это все показал! Честно скажу, что туда я бы никогда не сунулась одна, хотя я опытный путешественник. Взять хотя бы мастерские по ремонту самоваров - это же уму непостижимо, что эти мастерские до сих пор существуют и мастерство передают в семье от поколения к поколению. Про районы-трущобы я не буду спойлерить - это надо видеть, надо прочувствовать. Ну при условии, что Вам это интересно и это Вас трогает до глубины души. Это была моя самая крутейшая прогулка по Баку. Знаете, есть клубнику прям из пакетика, в лавке зеленщика в трущобах, которую этот зеленщик нам взвесил и помыл - это дорогого стоит. Не важно и вальяжно в ресторане, а запросто, как с другом детства, которого не видела много лет. И был еще один момент, который показал насколько Самир открытий, душевный человек, который максимально открыт и доверят тому, кого он видит первый раз в жизни. Для меня это было из разряда "не может быть, в современном мире не бывает таких людей". Поверьте, решив выбрать прогулку с Самиром Вы не только получите максимальные впечатления, которые будете помнить еще долго, но и захотите вернуться в Баку еще и еще. Вообщем, мои эмоции зашкалили) Максимально рекомендую.

  • A
    Anna
    4 июня 2024
    Бакинские каникулы
    Один день в Баку, но какой … На скутере, можете себе представить?!!!) Встретились с гидом в назначенный час, понравилось, что
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    перед началом тура Самир провел необходимый инструктаж по технике безопасности, выдал шлем, спросил про настрой и пожелания, и только после этого мы помчались на встречу с городом! На скутере было удобно выбираться из пробок, парковаться, перемещаться от одного «объекта» к другому. Так мы проехали довольно приличный маршрут, по пути заглядывая во внутренние дворики Баку, любуясь местной флорой (гранатовые, оливковые, инжирные деревья, шелковица, виноград…). Прикрепляю фото маленьких гранатиков, которые покорили сердце. Еще Самир очень внимательно отнесся к моей просьбе найти почтовые открытки в Баку. Так мы объездили кучу доп. мест вне маршрута в поисках нужного. В общем, если вам что-то нужно по городу - смело обращайтесь к Самиру - этот презентабельный и добрый Бакинец первым придет на помощь. В завершение хочется еще раз поблагодарить Самира за этот уникальный тур! Желаю процветания и сделать как можно больше людей счастливыми! P.S. Если сомневаетесь брать или не брать данный тур по Баку, то не сомневайтесь - берите. Самир молодец! Низкий поклон.

    Один день в Баку, но какой …Один день в Баку, но какой …Один день в Баку, но какой …
  • М
    Мария
    3 июня 2024
    Колоритные базары, аутлеты и лавочки Баку
    Лия прекрасный рассказчик, человек, который любит свой город и свою страну, много знает и все преподносит очень интересно и заразительно. Очень захотелось проехать с ней по другим местам Азербайджана. Большое спасибо))
  • А
    Александр
    3 июня 2024
    Тур-игра по барам Баку
    Гуляли по барам вместе с Дашей. Была веселая не принужденная обстановка в международной компании. Спасибо!
  • Г
    Галина
    29 мая 2024
    Из Баку - в Ленкорань: поездка в азербайджанские субтропики
    Наконец-то мы побывали в прекрасном городе Баку! Планировали обязательно съездить в Ленкорань и вспомнить все места где бывали раньше. Водителем
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    и гидом был Рамиль. Все прошло четко, вовремя и комфортно))) С Рамилем мы чувствовали себя, как со старым другом. Посетили чайную плантацию, попили чай с вкусным вареньем. Были в цитрусовом саду. Пообедали в кафе. Все было просто и душевно. Благодарю Рамиля за поездку!

  • I
    Ignateva
    28 мая 2024
    Вечер в Баку: влюбиться в столицу
    Тоф отличный рассказчик, экскурсия интересная.
  • Б
    Бахмутова
    23 мая 2024
    Обзорная экскурсия: Новый и старый Баку
    Спасибо за интересную экскурсию. Все понравилось, отличный гид Намко. Рекомендую!
  • Д
    Дарья
    20 мая 2024
    Здравствуй, Баку
    Отличная экскурсия для тех, кто впервые в Баку. Тоф - прекрасный рассказчик и очень приятный человек) 2 часа пролетели незаметно,
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    особенно с учетом того, что все остановки мы делали в местах, где можно присесть на скамейку и есть тень. Большое спасибо за прекрасно проведенное время!

  • Т
    Татьяна
    20 мая 2024
    Тайны жителей Старого города
    Спасибо Роману за экскурсию по старому городу. Все было интересно и понятно. Жаль погода подкачала. Обязательно еще вернемся. Рекомендую гида

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Ночные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Баку
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Знакомство с Баку: экскурсия для транзитных пассажиров + трансфер
  2. Тайны жителей Старого города
  3. Баку и его необычные окрестности (4 в 1)
  4. Колоритные базары, аутлеты и лавочки Баку
  5. Старый город: 22 гектара колорита
Какие места ещё посмотреть в Баку
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Старый город
  2. Самое главное
  3. Девичья башня
  4. Дворец Ширваншахов
  5. Нагорный парк
  6. Гобустан
  7. Янардаг
  8. Приморский бульвар
  9. Апшерон
  10. Джума-Мечеть
Сколько стоит экскурсия по Баку в июне 2024
Сейчас в Баку в категории "Ночные" можно забронировать 46 экскурсий и билетов от 30 до 310 со скидкой до 60%. Туристы уже оставили гидам 702 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Баку (Азербайджан 🇦🇿) – у нас можно купить 46 экскурсий на 2024 год по теме «Ночные», 702 ⭐ отзыва, цены от €30. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Азербайджана. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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