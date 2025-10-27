Вас встретят в зоне прилёта с именной табличкой и помогут с багажом.
Поездка проходит на минивэне Mercedes-Benz Vito, оснащённом детским креслом, бутилированной водой и Wi-Fi. Водитель поделится рекомендациями по достопримечательностям и ресторанам Баку. Лицензированные услуги гарантируют безопасное и комфортное путешествие. Также возможен трансфер из гостиницы в аэропорт
Поездка проходит на минивэне Mercedes-Benz Vito, оснащённом детским креслом, бутилированной водой и Wi-Fi. Водитель поделится рекомендациями по достопримечательностям и ресторанам Баку. Лицензированные услуги гарантируют безопасное и комфортное путешествие. Также возможен трансфер из гостиницы в аэропорт
5 причин купить этот трансфер
- 🚗 Комфортный минивэн Mercedes-Benz Vito
- 🍼 Детское кресло для безопасности
- 📶 Бесплатный Wi-Fi в пути
- 💧 Бутилированная вода для удобства
- 🗺️ Советы по достопримечательностям
Что можно увидеть
- Международный аэропорт Гейдар Алиев
Описание трансфер
Организационные детали
- Трансфер проходит на минивэне Mercedes-Benz Vito.
- В машине есть детское кресло, бутилированная вода и wi-fi.
- У нас есть лицензии, мы обеспечим вам безопасную и комфортную поездку.
- Также можем организовать трансфер из гостиницы или места отдыха в аэропорт.
- С вами буду я или мой напарник.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У аэропорта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рафаэль — ваш гид в Баку
Провёл экскурсии для 72 туристов
Здравствуйте. Я по профессии учитель истории. Предлагаю гостям нашего прекрасного города свои услуги в качестве гида и водителя. С удовольствием организую и помогу провести вам незабываемые дни в Баку и его окрестностях.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Диана
27 окт 2025
Все прошло просто отлично! Водитель — шикарный, очень вежливый и профессиональный. Встретил вовремя, помог с багажом, поездка прошла спокойно и комфортно. Машина чистая, все сделал красиво и с вниманием к деталям. Нам все очень понравилось, рекомендуем от души!
К
Ксения
30 июл 2025
Выбрала премиальный трансфер из аэропорта, рейс задержали на 10 часов и меня все равно встретили, за что огромное спасибо! Цена у трансфера соответствующая, думаю ожидание входило в стоимость. Трансфер стоит
Входит в следующие категории Баку
Похожие экскурсии из Баку
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из аэропорта в Баку с гидом: комфорт и знания о городе
Встреча в аэропорту Баку с гидом - ваш первый шаг к незабываемому путешествию. Узнайте все о городе, не покидая комфортного транспорта
Начало: В аэропорту (или в вашем отеле, если это обратный ...
Завтра в 00:00
12 ноя в 00:00
€45 за всё до 3 чел.
-
45%
Индивидуальная
до 5 чел.
VIP-трансфер «Баку - Шахдаг / Туфандаг»
Путешествие из Баку в Шахдаг или Туфандаг станет комфортным благодаря люксовому трансферу. Водитель поможет с багажом и расскажет о лучших местах региона
Начало: В аэропорту или другом удобном вам месте
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:30
€167
€303 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Трансфер из аэропорта в Баку
Начните своё путешествие в Баку с комфортного трансфера на минивэне. Водитель встретит вас в аэропорту и доставит в нужное место, ответив на все вопросы
Начало: От аэропорта Баку
Сегодня в 03:00
Завтра в 00:00
от €175 за всё до 10 чел.