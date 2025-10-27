Мои заказы

Премиальный трансфер из аэропорта или обратно в Баку

Добро пожаловать в Азербайджан! Комфортный трансфер из аэропорта Гейдар Алиев с рекомендациями по достопримечательностям и ресторанам
Вас встретят в зоне прилёта с именной табличкой и помогут с багажом.

Поездка проходит на минивэне Mercedes-Benz Vito, оснащённом детским креслом, бутилированной водой и Wi-Fi. Водитель поделится рекомендациями по достопримечательностям и ресторанам Баку. Лицензированные услуги гарантируют безопасное и комфортное путешествие. Также возможен трансфер из гостиницы в аэропорт
2 отзыва

5 причин купить этот трансфер

  • 🚗 Комфортный минивэн Mercedes-Benz Vito
  • 🍼 Детское кресло для безопасности
  • 📶 Бесплатный Wi-Fi в пути
  • 💧 Бутилированная вода для удобства
  • 🗺️ Советы по достопримечательностям
Время начала: 00:00

Что можно увидеть

  • Международный аэропорт Гейдар Алиев

Описание трансфер

Организационные детали

  • Трансфер проходит на минивэне Mercedes-Benz Vito.
  • В машине есть детское кресло, бутилированная вода и wi-fi.
  • У нас есть лицензии, мы обеспечим вам безопасную и комфортную поездку.
  • Также можем организовать трансфер из гостиницы или места отдыха в аэропорт.
  • С вами буду я или мой напарник.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У аэропорта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рафаэль
Рафаэль — ваш гид в Баку
Провёл экскурсии для 72 туристов
Здравствуйте. Я по профессии учитель истории. Предлагаю гостям нашего прекрасного города свои услуги в качестве гида и водителя. С удовольствием организую и помогу провести вам незабываемые дни в Баку и его окрестностях.
Отзывы и рейтинг

Диана
Диана
27 окт 2025
Все прошло просто отлично! Водитель — шикарный, очень вежливый и профессиональный. Встретил вовремя, помог с багажом, поездка прошла спокойно и комфортно. Машина чистая, все сделал красиво и с вниманием к деталям. Нам все очень понравилось, рекомендуем от души!
К
Ксения
30 июл 2025
Выбрала премиальный трансфер из аэропорта, рейс задержали на 10 часов и меня все равно встретили, за что огромное спасибо! Цена у трансфера соответствующая, думаю ожидание входило в стоимость. Трансфер стоит
читать дальше

36 евро, такси комфорт стоит примерно 10-13 манат, это в 6 раз меньше.
Проживала в старом городе и водитель доставил точно до отеля.
Из нюансов почти всю поездку водитель разговаривал на азербайджанском по телефону, языка я не понимаю и безопасности поездке это не добавляло. Все таки в бизнесе не подразумеваются такое.
За доставку из аэропорта спасибо, но в следующий раз не воспользуюсь.

Входит в следующие категории Баку

