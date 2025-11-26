Если вы впервые в городе, приятно, когда вас встречают в аэропорту! На удобном транспорте я довезу вас до вашего отеля, а по пути расскажу, где лучший обменный курс, что стоит посмотреть, какие музеи и рестораны посетить. Отвечу на ваши вопросы по истории, экономике, религии, культуре и, конечно, о местной кухне.
Описание трансферЯ встречу вас в аэропорту и помогу с багажом. Пока мы будем ехать до вашего отеля, вы услышите самое важное для тех, кто впервые в городе. Где лучше менять валюту, какие музеи стоит посетить, на какие рынки наведаться, где погулять, какие места осмотреть с экскурсиями. Отдельно поговорим о ресторанах и кафе, которые популярны у местных — столик можем забронировать тут же, по пути. Я также посоветую национальные блюда, которые нужно попробовать в Азербайджане. Будут и любопытные факты о тех достопримечательностях, которые мы проедем по пути. А еще я кратко расскажу об основных вехах в истории нашей страны, об экономике, политике, религии, архитектуре, местных традициях. Если же вы выбираете обратный трансфер из Баку в аэропорт, я помогу вам обобщить полученные сведения о стране и отвечу на ваши вопросы. Важная информация:
- Трансфер проходит на комфортабельных автомобилях с кондиционером.
- Трансфер осуществляется в отели в черте города; стоимость трансфера до отелей, расположенных в поселках Баку, обговаривается дополнительно.
- По желанию вы также можете забронировать и обратный трансфер из отеля в аэропорт.
- В переписке прошу указать: дату и номер рейса, время прилета, адрес вашего отеля и примерный объем багажа.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуга гида
- Транспорт
- Бутилированная вода
- Доступ к интернету через wi-fi
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт, или место вашего проживания (в черте города)
Завершение: Привозим в отель или место вашего проживания (в черте города)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
