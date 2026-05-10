Профессиональный водитель встретит вас в аэропорту Баку имени Гейдара Алиева с именной табличкой, окажет помощь с багажом и обеспечит комфортную поездку до нужного адреса в городе или обратно в аэропорт.
Описание трансфер
Мы предлагаем:
- Комфортные автомобили (марку уточняйте в переписке).
- Высочайший и оперативный уровень сервиса в переписке и на месте.
- Безопасное вождение и опытные водители.
- Бесплатное ожидание в аэропорту — 1 час.
- Так же возможно сопровождение гида + экскурсия (с доплатой).
Трансфер доступен в любое удобное для вас время
Ответы на вопросы
Что включено
- Комфортабельный транспорт
- Услуги водителя
- Помощь с чемоданами
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Аэропорт либо ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Трансфер доступен в любое удобное для вас время
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 16 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Отличный трансфер. Водитель дождался (рейс немного задержали). Внимательное отношение - по дороге нужен был банкомат, водитель подвез к ТЦ.
Спасибо! Все было очень профессионально организовано. Современная подача, вежливый водитель, чистый автомобиль. Искренне буду вас рекомендовать)
$30 за экскурсию