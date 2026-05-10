Трансфер из аэропорта в отель или наоборот (Баку)

Профессиональный водитель встретит вас в аэропорту Баку имени Гейдара Алиева с именной табличкой, окажет помощь с багажом и обеспечит комфортную поездку до нужного адреса в городе или обратно в аэропорт.
Описание трансфер

Мы предлагаем:

  • Комфортные автомобили (марку уточняйте в переписке).
  • Высочайший и оперативный уровень сервиса в переписке и на месте.
  • Безопасное вождение и опытные водители.
  • Бесплатное ожидание в аэропорту — 1 час.
  • Так же возможно сопровождение гида + экскурсия (с доплатой).

Трансфер доступен в любое удобное для вас время

Ответы на вопросы

Что включено
  • Комфортабельный транспорт
  • Услуги водителя
  • Помощь с чемоданами
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Аэропорт либо ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Трансфер доступен в любое удобное для вас время
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 16 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Отличный трансфер. Водитель дождался (рейс немного задержали). Внимательное отношение - по дороге нужен был банкомат, водитель подвез к ТЦ.
Спасибо! Все было очень профессионально организовано. Современная подача, вежливый водитель, чистый автомобиль. Искренне буду вас рекомендовать)
